–

De parte de Federación Obrera Regional Argentina April 30, 2021 16 puntos de vista





Compartir

Desde Atoconvocadxs de Salud en Lucha, venimos a traer nuestra solidaridad para las compañeras y compañeros choferes de colectivos que solicitan la vacunacion requerida para todo su personal y recomposicion salarial.

Porq Salud también es RESOLUCION DE CONFLICTOS, y este conflicto de les compañeres de las líneas de colectivos hoy acá presentes y de tantas otras aún SILENCIADAS x las organizaciones gremiales y patronales burócratas, es un CAMINO A LA SALUD, ya que como esenciales autoconvocadxs entendemos la SALUD de forma SOCIAL y no individual cómo nos la han enseñado.

Hoy la Pandemia nos expone a nuevas necesidades y desafios como clase trabajadora, como seres humanos y ante todo seres sociales, las fuentes de trabajo son y seran parte de nuestra SALUD, los cuales deberian ayudarnos NO SOLO a alcanzar nuestras necesidades basicas, grarantizando la alimentacion a nuestras familias, y todo lo referido a la educacion y consumo de las mismas, SINO A TRABAJAR LO MAS SEGURAS Y SEGUROS POSIBLE.

Porque tenemos DERECHO a ello, tenemos derecho a que se NOS RESPETE como trabajadoras y trabajadores, como seres que garantizan la Produccion, el movimiento de las y los que ponen el cuerpo, asi como el movimiento de una economia que disfrutan UNOS POCOS, que piensan que tirando migajas a la clase trabajadora, dandole contratos laborales basura, o ambitos laborales sin EPP requeridos por protocolo como pasa tambien en el sistema de Salud precario que hoy tenemos, esos POCOS piensan que por tener el aval de un Gobierno imprudente y ciego de su pueblo, nos vamos a callar.

Pero ya no sera mas asi.

.

Por eso afirmamos que hoy SALUD no es la unica ESENCIAL, esencial es LUCHAR, por eso nos solidarizamos compañeros y compañeras porque creemos en el Apoyo mutuo y la suma de voces frente a un problema que tiene una misma raiz.

EL CAPITALISMO.

Ese mismo que destruye nuestras fuentes de trabajo, que destruye nuestro planeta, que destruye nuestros alimentos y destruye ante todo NUESTRA SALUD, ese equilibrio tan elemental para ser seres de goce y bienestar, se nos es arrebatado por un sistema que nos OPRIME Y PERSIGUE A QUIEN DECIDE DENUNCIAR, A QUIEN NO SE CONFORMA CON MIGAJAS, A QUIEN DECIDE MORIR DE PIE Y NO DE RODILLAS.

Por todo esto sepanse hoy acompañados, porque la unidad hace la verdadera Lucha, y porque aun un mundo mejor con dignidad e igualdad, ES POSIBLE.

SALUD Y LUCHA

Atoconvocadxs de Salud en Lucha, AMBA.

30-04-2021