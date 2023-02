–

Tal como habían anunciado, con la consigna «El FMI ordena, la ministra Tolosa Paz condena», desde la mañana de este martes 7 las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera llevan adelante una jornada nacional de lucha con cortes de accesos, rutas y puentes en más de 130 localidades de todo el país, contra las suspensiones masivas de 160 mil personas beneficiarias en el programa Potenciar Trabajo llevadas adelante por el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz. En Buenos Aires realizan cortes en el Puente Pueyrredón, el Puente La Noria, el Acceso Oeste, la Panamericana y la autopista Buenos Aires-La Plata. «El gobierno nacional de Fernández, Cristina y Massa han tomado esta medida, que aplica la Ministra de Desarrollo Tolosa Paz, pero que ordena el FMI, como parte del ajuste que lleva adelante el gobierno, que se dice nacional y popular», denuncian. Por ANRed.

Tal como anunciaron en la conferencia de prensa que realizaron el pasado viernes 3 de febrero frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz, las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera iniciaron esta mañana un plan de lucha con cortes de accesos, rutas y puentes en 130 puntos del país «para enfrentar el ajuste del gobierno que viene de recortar 160.000 planes Potenciar Trabajo».

Con la consigna central «El FMI ordena, la ministra Tolosa Paz condena», en el caso de Buenos Aires los cortes los llevan adelante en el Puente Pueyrredón, el Puente La Noria, el Acceso Oeste, la Panamericana y la autopista Buenos Aires-La Plata.

«Ya se han producido casi 160.000 suspensiones del Programa Potenciar Trabajo por lo que estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto – denuncia la Unidad Piquetera en un comunicado conjunto – El gobierno nacional de Fernández, Cristina y Massa han tomado esta medida, que aplica la Ministra de Desarrollo Tolosa Paz pero que ordena el FMI, como parte del ajuste que lleva adelante el gobierno, que se dice nacional y popular. El ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a desocupadxs, y precarizadxs, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia, los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de lxs trabajadorxs no registradxs o “en negro” que supera el 50 % de lxs trabajadorxs activxs , no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública», remarcan.

También destacan que «el trabajo genuino no aparece, cuando hay algún trabajo es temporal y pagan menos que la canasta de indigencia». Mientras, sostienen, «sigue creciendo la indigencia y la pobreza supera el 50% el gobierno hizo una auditoria virtual a sabiendas de que muchxs compañerxs están muy lejos de tener internet y en algunos pueblos no hay ni luz. Lo hizo con toda la intención de que muchxs se quedaran afuera y así ahorrarse los recursos que ascienden a mas de 60 mil millones de pesos anuales«, denuncian.

También apuntan contra el rol de las organizaciones oficialistas en este contexto de ajuste: «la UTEP, Evita, Somos, CCC y otros se han adaptado a este ajustazo, y no abrieron la boca para defender a lxs compañerxs afectadxs, mucho menos movilizarse como sí hicimos desde la Unidad Piquetera. Creen que la plata ‘ahorrada’ ira para sus cooperativas y emprendimientos productivos, pero el FMI ha reclamado en su memorándum de diciembre que se ajusten las cuentas porque quieren la plata para ellxs».

Además, señalan la doble vara al momento de realizar recortes masivos: «en cambio, para las patronales no hay ajuste, hay enormes beneficios: en los últimos días le ha perdonado una deuda multimillonaria a las empresas energéticas que dos por tres nos dejan sin luz. También le garantiza un dólar mucho mas caro que el oficial a los grandes pulpos sojeros que especulan contra el peso, empujando una devaluación de nuestra moneda que alimentará la inflación».

Finalmente, agregan: «el ajuste no termina en los 160.000 despidos de febrero, el ajuste no se frena ni por la campaña electoral, van a seguir reduciendo el presupuesto porque eso es lo que reclama el fondo. Defendemos a cada compañerx que necesita ese programa social, que la crisis la paguen los que la provocaron, no lxs trabajadorxs y jubiladxs. Por eso, el martes 7 de febrero salimos en una jornada nacional con cortes de acceso y de rutas desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca», finaliza el comunicado de la Unidad Piquetera.

La Unidad Piquetera está integrada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre (M.D.L., La William Cooke, Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T., el Frente de la Resistencia, R.U.P., y Rebelión Popular, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamerican Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril), FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, OLP y Resistir y Luchar, y el Movimiento Juana Azurduy.