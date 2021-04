–

Autores: Muzungu Producciones. 10 minutos. Atenas, marzo de 2021.

Aterrizamos en Atenas, una ciudad que vive en estas últimas semanas un creciente número de movilizaciones sociales: protestas vecinales, ocupaciones estudiantiles, manifestaciones en solidaridad con un preso en huelga de hambre… Pero esta vez, vamos a centrar nuestra mirada sobre un ámbito más lúdico, el del baloncesto, uno de los deportes con mayúsculas en Grecia (y en el resto de la península Balcánica), con una tradición y un seguimiento muy notables. Acotando un poco más, vamos a acercarnos al baloncesto de calle, que entronca con esta misma realidad social convulsa a la que nos hemos referido. A fin de cuentas, hablamos de un deporte que no requiere de mucha logística ni infraestructura para practicarse, y que crece en cualquier cancha desvencijada de cualquier cuidad. Si hablamos del baloncesto ateniense actual, uno de los grandes nombres que sobresalen es el Giannis Antetokounmpo, jugador de la franquicia de la NBA Milwaukee Bucks, y que comenzó jugando en una de esas muchas canchas destartaladas del centro de Atenas, mientras trabajaba como mantero. Su barrio es uno de tantos barrios humildes que ahora luchan contra la gentrificación, una zona con un importante porcentaje de población migrante en la que la figura de Giannis es una referencia clara para todos esos chavales, como él, hijos de migrantes, que se reúnen, divierten y socializan en torno al basket.

Esta es la realidad a la que se acerca el documental de la productora Muzungu “In Giannis’ hometown, inmigrant kids are training for the NBA draft”, un vídeo de 10 minutos (en inglés, pero con subtítulos en castellano) que puede verse a continuación y en el que participan varios/as chavales y el descubridor del actual MVP de la NBA. Os recomendamos verlo, es corto pero muy interesante, más si cabe si os gusta el baloncesto, aunque no es indispensable.

La fotografía de cabecera es de Sixtwelve