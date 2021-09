Cosas que pasaron en tu velatorio, Luci

–

De parte de Nodo50 September 8, 2021 39 puntos de vista

Nuestra compa帽era June Fern谩ndez apuesta por recordar a Luc铆a Mart铆nez Odriozola 芦como una tortuga centenaria, sabia y cansada. Y como una chiquilla vital y traviesa. Al mismo tiempo禄. As铆 la definieron tambi茅n sus amigas y amigos en el texto que un hombrecillo gris ley贸 en su funeral.

鈥淏uenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos todos aqu铆 reunidos鈥︹. Te imagino levantando la mano con gesto airado y dici茅ndole al hombrecillo gris que oficia la ceremonia civil por tu muerte si podr铆a tener el detalle de hacer un uso m谩s inclusivo del lenguaje.

No te habr铆a pasado desapercibido que en tu esquela pusiera 鈥淎sociaci贸n de Periodistas Vascos鈥 en vez de 鈥淎sociaci贸n Vasca de Periodistas鈥, la denominaci贸n oficial desde que t煤 llegaste a la presidencia. Al fin y al cabo, fuiste t煤 la que nos ense帽贸 buena parte de lo que sabemos sobre este tema, la que nos habl贸 de Mercedes Bengoechea y 脕lvaro Meseguer, la que nos ense帽贸 la historia del tenedor y de la cuchara, la que nos aport贸 la base que hoy ense帽amos en cursos y talleres. Te imagino escribiendo un post a partir de otra perla que destaca en la esquela: 鈥淗ermanos: Marta y M贸nica鈥

*

M贸nica, vestida de negro, nos abraza en la salita del tanatorio. 鈥淓ra tan lista, mi hermana. Era extraordinaria, mi hermana鈥, repite. Nos impresiona hablar con ella, porque est谩s m谩s viva en su voz, en su figura y en sus expresiones que en el cuerpo que descansa al otro lado de la sala.

Entra una se帽ora mayor, menuda, y da conversaci贸n a M贸nica: se presenta como una vecina y dice que te conoc铆a de toda la vida, aunque luego pregunta: 鈥淪贸lo ten铆a un hijo, 驴no?鈥. Se asoma a tu ata煤d y repite ese lugar com煤n perturbador de los velatorios: 鈥淨u茅 guapa la han dejado鈥. A m铆 me parece que te faltan el carm铆n rojo y los pendientes. La vecina se sienta con tu hermana, ignorando nuestra presencia, y le da palique mucho rato. Dudamos si debemos salvar a M贸nica o si agradece el entretenimiento. Dudamos si a ti te habr铆a irritado o te habr铆a resultado desternillante.

De pronto, irrumpe como un torbellino una mujer de unos cincuenta a帽os: es la hija de la mujer que yace en la sala contigua. Damos por hecho que tambi茅n era tu vecina. Se asoma a tu ata煤d, regresa de un salto y exclama histri贸nica: 鈥淗ombre, 隆pues claro que la conozco!鈥 Despu茅s le habla a M贸nica de un hermano que se mat贸 en un accidente de tr谩fico: 鈥淐ay贸 como un mosquito estampado en un parabrisas鈥. Andrea y yo pasamos de la perplejidad y el cabreo a la carcajada contenida.

Se lo cuento a mi amiga Bri (podr铆a decir 鈥渘uestra amiga Bri鈥, porque recapitulando, nos damos cuenta de que compartisteis muchos momentos) y me dice que parece una de esas escenas cotidianas y pintorescas que escrib铆as en tu muro de Facebook con las etiquetas #CosasQueMePasan y #Paisanajes.

No es la 煤nica que se acuerda estos d铆as de esa secci贸n tuya. En el grupo de Facebook Pinillesca, que creaste para mantener la memoria y divulgar las creaciones de tu admirado escritor y paisano Ramiro Pinilla, hoy mantenemos tu memoria y divulgamos tus creaciones. Tambi茅n lo hacemos en el grupo Iconos de V谩ter, que creaste junto con Kika Fumero para mostrar los estereotipos de g茅nero que nos se帽alan el camino correcto al ba帽o. En Pinillesca, tu hermana M贸nica narra algunas escenas de vuestra infancia y de vuestra juventud que trazan el desarrollo de tu personalidad: de la beb茅 dormilona, a la adolescente desordenada (鈥淣o toques nada, ama. Conservo un orden en el caos鈥, dec铆as) y a la universitaria brillante que ayudaba a M贸nica a preparar los ex谩menes. 鈥20 a帽os tendr铆a y ya destacaba por sus ideas, argumentaciones, rebeld铆a y manejo extraordinario del lenguaje鈥, escribe sobre ti. Y le contesta la periodista Magis Iglesias: 鈥淭e leo a ti y pienso en sus historias de 芦Cosas que me pasan禄, cuando con dos trazos y 20 palabras nos describ铆a todo un mundo con una simple an茅cdota que ella convert铆a en un tratado de filosof铆a. Podr铆a hablar y no parar de ella. Y eso har茅. Para que siga siempre con nosotras鈥.

*

鈥溌縈agis? 驴Ha entrado ya Magis?鈥, grita Pedro, cuando el aforo est谩 apunto de llenarse. La expresidenta de la FAPE ha venido desde Madrid para despedirte.

Durante la ceremonia, el hombrecito gris lee con su voz monocorde citas sobre la muerte y el duelo de se帽oros ilustres: Gabriel Garc铆a M谩rquez, Khalil Gibran鈥 Del resumen de tu curr铆culum, obvia lo que s铆 que recog铆a la esquela: cofundadora de Pikara Magazine. Te imagino enfad谩ndote por ese androcentrismo pero, sobre todo, preocupada y conmovida por los dos hombres de tu vida, tu compa帽ero Pedro y tu hijo, Ram贸n.

Las otras impulsoras de Pikara (Maite, Itziar, Andrea y yo) nos abrazamos entre l谩grimas, y frente a nosotras se abrazan llorando otra cuadrilla de chicas, ellas veintea帽eras, que podr铆an ser tus alumnas pero por lo visto son amigas de Ram贸n. Est谩 arropado, Luci.

Los principales medios de comunicaci贸n vascos han dado la noticia de tu muerte y ellos s铆 que han destacado tu vinculaci贸n con Pikara. Muchos te han bautizado como pionera del periodismo con perspectiva de g茅nero. Tuerzo el morro, porque tengo grabada a fuego la lecci贸n de Juana Gallego de que el 鈥渟铆ndrome de la eterna pionera鈥 es una trampa que tiene mucho de desmemoria, de borrar genealog铆a y hacer como si las mujeres siempre estuvi茅ramos empezando. Pero luego recuerdo que t煤 nos hablaste de conceptos que ahora est谩n empleando los medios de masas para explicar noticias: violencia vicaria, violencia intrag茅nero, barranco de cristal.

El hombrecito gris de voz monocorde ha estropeado un hermoso texto que ha escrito tu cuadrilla. Almudena Cacho acepta, generosa, la propuesta de locutarlo como merece. Ella habl贸 mucho contigo en tu 煤ltima etapa hospitalizada, porque le propusiste y la ayudaste a hacer un programa de radio sobre donaci贸n en vivo. Te escucho, con la excusa de preparar este texto, en el Inventario de G茅nero , la secci贸n que tuviste entre 2011 y 2012 en el programa de Almudena, M谩s que palabras. Hablabas, s铆, de violencia vicaria, de violencia intrag茅nero. Contestabas a preguntas como 鈥溌縀s discriminaci贸n la variaci贸n de las tarifas de una autoescuela dependiendo del g茅nero de la persona?鈥 o 鈥溌縋uede cobrar un condenado por el asesinato de su esposa una pensi贸n de viudedad?鈥. Ah铆 tambi茅n conviertes la an茅cdota en radiograf铆a del mundo, en tratado. Con iron铆a, perspicacia, contundencia, humor, curiosidad.

鈥淟uc铆a ten铆a todas las edades al mismo tiempo: era ni帽a, era joven, era adulta, era la hermana mayor, la abuela鈥. A Ander (Izagirre, una de las tantas cosas que te debo es haber conocido a Ander) y a m铆 nos gusta especialmente esta parte del discurso que han escrito tus amigas. Yo tambi茅n te recuerdo as铆. Como una tortuga centenaria, sabia y cansada. Y como una chiquilla vital y traviesa. Al mismo tiempo.

A la salida del tanatorio, repasamos con Anabel tu colecci贸n de pendientes. Ella conserva muchos de los que le regalaste. Yo recuerdo unas chapas de plata con flechas en la misma direcci贸n, que mandaste hacer a una joyer铆a. Contabas divertida tu ocurrencia, se帽al谩ndote las orejas: 鈥淐uando me digan una majader铆a, contestar茅 que me entra por aqu铆 y me sale por all谩鈥.

*

鈥淵a tengo epitafio: 鈥榁ivi贸 varias vidas y, en algunas, fue feliz鈥欌.

Lo escribiste en tu muro de Facebook el pasado abril. No lo le铆 en su momento, pero las horas y los d铆as despu茅s de tu muerte me dedico a leerte en tus redes sociales, en +Pikara y en tu blog, Momo dice. Me sorprende que siguieras actualiz谩ndolo, todo un ejercicio de resistencia. No hay comentarios. Hace a帽os que no hay comentarios.

Fuiste mi profesora de Periodismo especializado en cuarto y, cuando me licenci茅, uno de tus consejos fue que me hiciera un blog. As铆 me hice periodista digital, as铆 me hice columnista feminista, y desde esa identidad me met铆 en el foro de periodistas que debat铆amos tus publicaciones, con Ander, Zigor Aldama, I帽aki Mendizabal. En el texto que lee el hombrecito gris y que, afortunadamente, ha locutado Almudena Cacho, tus amigas cuentan que sol铆as decir que 鈥淢enos de tres contradicciones es dogmatismo鈥. En uno de los primeros posts, difund铆 una manifestaci贸n antitaurina. Me tuve que reir con el comentario insolente que me dejaste: 鈥淛une: No pude ir a esa manifestaci贸n porque me perd铆a los toros鈥. Heredaste por parte de padre esa afici贸n que hasta t煤 terminaste reconociendo que era reprobable. 鈥淪oy partidaria de que proh铆ban las corridas pero, mientras lo hacen, voy a seguir yendo a los toros鈥, soltaste m谩s recientemente.

Malditos algoritmos. No me mostraron a tiempo lo prol铆fica que anduviste en tu blog en pleno confinamiento. Escribiste sobre todo de tu especialidad, la violencia machista: reprobaste una vi帽eta publicada en El Correo que banalizaba el debate jur铆dico y pol铆tico sobre el consentimiento sexual, criticaste que la periodista Ana Pastor utilizase el t茅rmino racista y obsoleto 鈥渢rata de blancas鈥 , recordaste lo problem谩tico que es representar a los asesinos machistas como locos .

El tratamiento informativo al feminicidio te obsesionaba tanto que le dedicaste tu tesis doctoral, esa que no pudiste terminar, porque lo angustiante del propio tema de estudio, sumado a la muerte de tu madre y la de tu joven compa帽era de departamento, Diana Rivero, y a ciertas din谩micas universitarias t贸xicas, da帽aron tu salud f铆sica, mental y emocional. Todo ello te apart贸 no solo de la investigaci贸n, sino tambi茅n de la docencia.

En nuestra 煤ltima conversaci贸n telef贸nica, el pasado mayo, lloraste por no haber podido hacer un cierre de tu etapa como profesora. Sent铆as que ya no hab铆a un lugar para ti, que la gente ya no se acordaba de ti. Me recordaste que fuiste t煤 quien propuso el nombre de los premios a la defensa de la igualdad que concede la Diputaci贸n de Bizkaia, Zirgari, en recuerdo de las sirgueras, esas mujeres que arrastraban la carga que tra铆an los barcos por la R铆a de Bilbao porque resultaba m谩s barato contar con ellas que mantener a bueyes. Es una de tantas cosas que aprendimos contigo y que nutrieron Pikara; Susanna les dedic贸 un c贸mic.

Me duele que no te haya llegado en vida el reconocimiento que anhelabas. Me dedico a pensar homenajes p贸stumos y, al mismo tiempo, me revuelve. Me apena haber dejado en mero buen prop贸sito mi ofrecimiento de ayudarte a editar una antolog铆a de tus maravillosas secciones de entrevistas en El Correo. Me pesa que fuera el d铆a de tu muerte, y no antes, cuando se me ocurri贸 hacerte una p谩gina de Wikipedia. Te habr铆a hecho tanta ilusi贸n鈥 Me alegr贸 llegar tarde: ese mismo d铆a, alguien tuvo la misma idea y la cre贸 en euskera y en castellano.

*

鈥淟a profesora m谩s querida鈥 , ha titulado tu obituario C茅sar Coca, tu colega en la UPV/EHU. Y la m谩s temida, pienso yo, pensamos todas. En la puerta de tu despacho hab铆a un cartel: 芦Cuidado con el perro禄. Te divert铆a asustarnos. Desde el 谩ngulo contrapicado del pupitre, tu cuerpo era una mole que se bamboleaba amenazante mientras lanzabas el botell铆n de agua al aire y nos hac铆as preguntas trampa: 鈥溌緼lguien sabe qu茅 es una depresi贸n?鈥 (para introducir el libro de Ander, Los s贸tanos del mundo). Las de mi clase te perdimos el respeto un d铆a que, en la sala de ordenadores, metiste sin querer la pata de la silla en uno de esos agujeros que albergan regletas. Se nos par贸 la respiraci贸n mientras ve铆amos a c谩mara lenta c贸mo tu cuerpo de titana derrumb谩ndose hacia el suelo. Te dio un ataque de risa. Ah铆 te volviste humana. Y luego te volviste mi mentora, mi amiga, una segunda amatxu que me dec铆a 鈥淭e quiero mucho, Junita鈥, casi en cada llamada de tel茅fono; que me horneaba pan, me ense帽贸 a tejer y elabor贸 medio centenar de jabones con la caperucita roja con katana de Emma Gasc贸 para regalarlas en mi boda con Susanna.

Coca nombra como tus referentes a Pinilla y a Manu Leguineche. Y s铆, pero no hay manera de que afloren otros nombres, de mujeres, de mujeres vivas: Rosa Mar铆a Calaf, Lydia Cacho, Mirta Rodr铆guez Calder贸n, una de las fundadora de la Red Internacional de Periodistas con Visi贸n de G茅nero, en la que nos metiste, y que fue clave en la gestaci贸n de Pikara. T煤 fuiste clave en sembrar la idea de la que naci贸 Pikara. Ya lo dice Coca, una de tus virtudes era la capacidad para dinamizar. Acierta tambi茅n cuando enumera otras cualidades: 鈥淒irecta, sincera (a veces, hasta demasiado), divertida, optimista, puntillosa, ir贸nica, vital鈥.

Puntillosa. A los periodistas que han buceado en tus redes sociales para escribir tu obituario no les ha pasado desapercibido que te dedicabas fundamentalmente a sacar los colores a los medios. Tambi茅n lo hiciste con Pikara, a veces de forma p煤blica e inoportuna, como cuando escribimos en Facebook que est谩bamos 鈥渄evastadas鈥 por el asesinato de una fotoperiodista en M茅xico y te pareci贸 un t茅rmino bastardo. Lo tecle茅 yo y lo sigo defendiendo. Luci, no se me ocurre mejor palabra que 鈥渄evastada鈥 (y mira que nos diste una lista larga de alternativas) para expresar c贸mo me deja tu muerte.

Me gusta pensar que, all谩 d贸nde est茅s (aunque fueras atea), te han llegado todos los tuits de alumnas y alumnos que dicen que eras de las pocas profesoras que nos prepar贸 para trabajar en una redacci贸n. Pero no todo han sido palabras bonitas. Hasta muerta has sufrido violencia sexista en l铆nea, en los foros de machistas fascistas. Y comentarios envenenados de una mamarracha que aplaude en redes sociales que no sucumbieras a la 鈥渋deolog铆a queer鈥 y que afirma que la Pikara en la que t煤 cre铆as ya no existe. No tiene ni puta idea.

Si algo nos agradeciste en todo momento, es que te abri茅ramos a nuevas perspectivas. Por ejemplo, superaste tus propios prejuicios hacia el feminismo roman铆 y colaboraste con asociaciones de mujeres gitanas. T煤 eras feminista de la igualdad, admirabas a acad茅micas como Rosa Cobo, eras abolicionista de la prostituci贸n y de los vientres de alquiler. Debat铆amos mucho sobre esos y otros muchos temas; pero hace ya a帽os que no habl谩bamos de feminismo, sino de nuestras vidas. Me ha emocionado saber por Mabel Andreu, tu compa帽era de clase en la primera promoci贸n de periodismo de la Universidad del Pa铆s Vasco, que le mandaste 鈥渦n audio inflamado desde el hospital en defensa de la Ley Trans鈥.

Uno de tus art铆culos en +Pikara se titulaba 鈥Deja que una lesbiana se instale en tu vida鈥 , y en 茅l escribiste:

鈥淗ace tiempo que vengo pensando que participar en el colectivo de Pikara me ha expuesto, en sentido estricto, pero sin riesgo, a convivir y compartir experiencias absolutamente ajenas a mujeres de mi edad, a mujeres heterosexuales de mi edad. No digo ya a varones heteros de mi edad. Me ha permitido acercarme a muy distintas formas de vivir las identidades sexuales, las relaciones afectivas, las muy plurales expresiones de g茅nero. Me ha permitido poner caras y nombres propios a conceptos como intersexualidad, transg茅nero, pansexualidad, poliamor, g茅neros fluidos. El elixir de la juventud es participar como igual en colectivos de j贸venes. Si no hubiera frecuentado a mujeres como June Fern谩ndez, Andrea Momoitio, Itziar Abad, si no hubiera compartido con ellas abrazos y risas, ser铆a un poco m谩s vieja y obtusa de lo que soy鈥.

Hoy tu muerte nos hace m谩s viejas, pero no m谩s obtusas, porque todo lo que nos ense帽aste, todo lo que aprendimos juntas, vive en nosotras. Y vamos a extra帽ar much铆simo tus abrazos de osa y tu risa torrencial.

Luci, 谩brenos de nuevo la puerta de tu casa con esa gran sonrisa, cocina espaguetis infusionados en t茅 verde (esa receta que te ense帽贸 tu madre), prepara los cubatas y las infusiones. R铆ete de mi p茅sima pronunciaci贸n del ingl茅s, 茅chame la bronca por malhablada, por impuntual, por magufa, por escribir textos demasiado largos. Dos p谩ginas como m谩ximo, nos ha pedido Andrea, y ya llevo tres.

鈥淪iempre he cre铆do que el feminismo me lo ense帽贸 mam谩, pero ahora veo que tambi茅n pap谩 colabor贸 a mi audacia鈥, escribiste en marzo de este a帽o en Momo dice. Fue tu pen煤ltimo post.

Feminismo y audacia. A m铆 me ense帽aste las dos, querida Luci.

Sigue leyendo m谩s textos sobre nuestra querida Luc铆a:

脷ltimas tardes con Luc铆a