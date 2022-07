Cospedal, a Villarejo cuando le ofrece “un tema de la hostia” contra Podemos: “Es una bomba. Yo eso sí lo quiero”

–

El 5 de mayo de 2017, el comisario José Manuel Villarejo reconoció en una conversación con la entonces secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) —el documento de la brigada política que intentaba demostrar una financiación irregular de Podemos y que fue filtrado a la prensa— era “basura”. “Hicieron la mierda esa del informe PISA, que eso es basura, y con eso lo vacunaron”, le dijo Villarejo a Cospedal,





En el diálogo, incautado en el registro de las propiedades del comisario y que no está incorporado a ninguna causa judicial, Villarejo cuenta a la dirigente popular que le han dicho que Iglesias quiere conocerle y que le da “caña” porque no le hace “ni puto caso”. “Pues ese es un traidor, ¿eh?”, responde Cospedal sobre el líder de Podemos. “El Coletas es un hijo de puta”, insulta Villarejo, a lo que ella secunda que es “un hijo de puta en toda regla”.

A continuación, el comisario asegura que en 2014 tenía “un segundo tema de la hostia” procedente de “un coronel del servicio secreto venezolano” con “unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos” en Venezuela. A la entonces ministra de Defensa eso le parece “una bomba”.

“Esa bomba, cuando yo se lo dije a esta gente, Paco [Martínez, en ese momento número dos del Ministerio del Interior] se cagó. Paco, pobrecico, buena gente y tal…”, le dice Villarejo. “Pero yo eso sí lo quiero”, asegura Cospedal.

En otro momento del diálogo, Villarejo llama “basura” al informe PISA. “Hicieron la mierda esa del informe Pisa esa, que eso es basura, y con eso lo vacunaron. Yo creo que lo encargó El Coletas, es que no tiene otra explicación. Entonces esa línea, que te la podría yo reconstruir, claro, todo eso vale pasta, ¡claro que vale pasta!”, dice.

“¿Pero qué rentabilidad política, María Dolores, tiene descubrir las actas donde estos hijos de puta tenían instrucciones del servicio secreto cubano, de los etarras y del servicio secreto venezolano, estos hijos de puta? El Monedero, fundamentalmente. Les buscamos la ruina”, afirma.

Las investigaciones judiciales nunca han acreditado ninguna de las cosas afirmadas por Villarejo en su conversación. Recientemente se ha archivado por orden de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal mandó al juez Manuel García Castellón detener las diligencias secretas, que reabrió a partir del testimonio del exgeneral venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, y le acusó de utilizar “artificios” para ampliar las indagaciones.

El grupo secreto de policías dedicado a combatir extrajudicialmente el proceso soberanista en Catalunya durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy percibió a Podemos como un nuevo enemigo a batir en cuanto la formación de Iglesias cosechó su primer éxito electoral, en mayo de 2014. Así lo atestiguó el diario incautado a José Manuel Villarejo, , quien apenas cuatro meses después de aquellos comicios europeos mantuvo ya encuentros con periodistas para facilitarles información del partido, a los nueve meses de su creación. No era una iniciativa particular. El 30 de octubre de 2014, Villarejo habló con el entonces número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y apuntó: “Reuniones Podemos”.

La estrategia del Ministerio de Interior puesta en práctica en Catalunya en 2012 —con informes sin firma que aparecían en los medios de comunicación coincidiendo con hitos del proceso independentista, — es la que años después se repitió con el informe PISA sobre Podemos. El documento comenzó a publicarse en enero de 2016, durante las negociaciones sobre la formación de Gobierno, después de que Podemos y las candidaturas de confluencia consiguieran 69 diputados. Iglesias había propuesto al PSOE y a Izquierda Unida un gobierno de coalición.

Tras la publicación del audio, Iglesias ha ironizado: “España es una democracia plena. No existen las cloacas del Estado. No hay cloacas mediáticas. El PP no es un partido de delincuentes. Podemos es ETA… y Venezuela y Cuba… Y yo, como dicen Cospedal y Villarejo, soy un hijo de puta que además señalo a ‘periodistas’”.

España es una democracia plena. No existen las cloacas del Estado. No hay cloacas mediáticas. El PP no es un partido de delincuentes. Podemos es ETA… y Venezuela y Cuba…Y yo, como dicen Cospedal y Villarejo, soy un hijo de puta que además señalo a “periodistas” pic.twitter.com/srNYU5a1jr — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 7 de julio de 2022

Podemos ha dicho que los audios “deberían avergonzar a España entera” porque “afecta sobre todo a nuestra democracia”. “Poderes políticos, policiales y mediáticos confabulados para destruir a un partido, Podemos, que no les gusta”, han lamentado. Para la actual secretaria general del partido, Ione Belarra, la conversación es una “prueba” de la “alianza antidemocrática” entre “el poder político y mediático” para destruir a la formación.