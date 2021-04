EXIGIMOS EL CESE A LA PERSECUSIÓN SINDICAL EN DOS PINOS

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social



Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos

Mediante la presente manifestamos que somos conocedores del intento que lleva a cabo la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos por despedir al compañero Michael Soto, miembro de la directiva del Sindicato UDECO.



Somos conocedores de las dificultades que han tenido los trabajadores para conquistar el efectivo derecho a la organización sindical, y que han tenido que pasar por el no reconocimiento de organizaciones sindicales y la persecución. Esto no es nuevo en Costa Rica, un país donde la existencia de sindicatos en la empresa privada es altamente perseguida.



Sabemos que no existe justificación para el despido, y no podemos entender esto como otra cosa más que un intento de socavar a la organización sindical pretendiendo despedir a un dirigente que se ha destacado por organizar a sus compañeros y quien solo se le puede reprochar el tener dignidad y no dejarse humillar ni por la patronal ni por los clientes de la empresa.



Exigimos a la Coopertativa de Productores de Leche Dos Pinos que cesen el intento de despido contra Michael Soto y que retire el proceso cuya audiencia se realizará el próximo 7 de abril.



Exigimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que archiven esta causa de despido.



Atentamente,

Los pronunciamientos habría que enviarlos a los siguientes correos :

gchaves@dospinos.com



Gonzalo Chávez Gerente General Dos Pinos



cchavesz@dospinos.com



Christopher Chávez Gerente Relaciones Laborales.



despachoministra@mtss.go.cr



Silvia Lara, Ministra de Trabajo



Sergio.viquez@mtss.go.cr



Sergio Viquez, Inspector Ministerio de Trabajo



sitraco2019@gmail.com



Unión de Empleados de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos