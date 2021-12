–

December 27, 2021

Luego de que la empresa ALCO-Canale, antigua propietaria, decidiera abandonar la planta, conformamos una cooperativa y solicitamos los avales con el objetivo de continuar con la producci贸n. As铆 es que naci贸 la Cooperativa de Trabajo Metal煤rgica Llavallol -COTRAMEL- con un importante apoyo de los trabajadores y vecinos de la zona.

En octubre de 2018el due帽o declar贸 la f谩brica en crisis y luego entr贸 en concurso de acreedores. En la metal煤rgica los trabajadores ya ven铆an mal desde 2016, cuando pasaron 6 meses sin trabajar y debieron resistir para que la empresa no los dejara desocupados.

鈥淐amilo Carballo, tambi茅n vicepresidente de la COPAL, fue vaciando las f谩bricas que tiene el grupo en Argentina. La planta de Llavallol es parte de un grupo repartidas en todo el pa铆s como en Mendoza y Catamarca, que fueron cerrando o disminuyendo sus operaciones desde hace cinco a帽os aproximadamente. Los trabajadores de Canale Llavallol se fueron organizando para enfrentar una crisis empresaria que se profundizaba m谩s y m谩s con atrasos en el pago de los salarios, la no aplicaci贸n de aumentos paritarios y el deterioro generalizado de las condiciones de trabajo.鈥

鈥淪iempre con el objetivo de aplicar la flexibilizaci贸n laboral, la patronal fue despidiendo y suspendiendo obreros sin cumplir con la legislaci贸n. Macchi denunci贸 al sindicato: 鈥渓os que ten铆an que defendernos no hac铆an nada鈥. Se refer铆a a la UOM Avellaneda, la seccional m谩s grande del pa铆s, que atraves贸 por otros conflictos como SIAM y STOCKL, que terminaron en derrotas.鈥

En medio del conflicto m谩s duro las asambleas eran continuas y su car谩cter era resolutivo este fue uno de los motores de la recuperaci贸n de la empresa y uno de los puntos que unen esta experiencia a la ola de recuperaci贸n de f谩bricas en el a帽o 2001

Tras un duro proceso de sostener una parrilla para que los compa帽eros lleven algo a la casa por meses, comenzaron a tomar en sus manos el mantenimiento preventivo de las maquinas, para lo cual debieron entrara a la fabrica, luego de un tiempo comenzaron a producir peque帽os pedidos, en el 煤ltimo a帽o hubo incremento de la producci贸n, incorporaci贸n de m谩s empleados e inversi贸n en maquinaria,

La f谩brica no fue expropiada, ni hubo todav铆a una resoluci贸n al pedido de los trabajadores de compensar las indemnizaciones y sueldos que les adeuda el Grupo Canale con la propiedad de la f谩brica y las m谩quinas. Tienen una Jornada laboral de lunes a viernes de 06:00 a 14:00 hs No trabajan los s谩bados, pero cobran el d铆a. Ganan un d铆a m谩s de descanso, pero cuando la producci贸n de la f谩brica requiere m谩s horas de trabajo, prima la conciencia de les trabajorxs de trabajar tambi茅n el d铆a s谩bado para llegar con los plazos. No tienen descuento por llegadas tarde.

El sueldo que perciben supera la media de la UOM. 65.000 pesos mensuales aprox. La l贸gica de que les trabajadorxs solo participan las deudas ac谩 no corre. Si hay un excedente a veces se redistribuye entre lxs trabajadores, pero mayormente pasa a ser parte del arca de la cooperativa y se utiliza para enfrentar meses de p茅rdidas sin afectar los sueldos, tambi茅n se usa para aumentar la capacidad productiva mediante la reinversi贸n. Hasta el momento funciona.

Actualmente en el predio funcionan, Una comisi贸n de fines perteneciente al CENS 454 para adultes mayores y un taller de mec谩nica dirigido por el SMATA y la Direcci贸n Provincial de Escuelas T茅cnicas.

Hay proyecci贸n para incorporar otros talleres (dictados por trabajadores de Cotramel) y una radio de cara al 2022.

http://cotramel.com.ar/

Foto Eli Báez