–

De parte de ANRed March 20, 2023 563 puntos de vista

La cantante y actriz norteamericana hizo p煤blico su pedido para que se incluya a m谩s artistas mujeres en el Sal贸n de la Fama del Rock and Roll donde apenas el 8,48% de las figuras inducidas son mujeres. Adem谩s, la viuda de Kurt Cobain y ex l铆der de la banda Hole, denunci贸 la poca o nula cantidad de mujeres afrodescendientes candidatas este a帽o. Por Ramiro Giganti (ANRed).

A trav茅s de un art铆culo de opini贸n publicado en The Guardian con el t铆tulo Why are women so marginalised by the Rock & Roll Hall of Fame? (驴Por qu茅 las mujeres son tan marginadas por el Sal贸n de la Fama del Rock and Roll?), la ex vocalista de Hole respondi贸 a otro art铆culo que fue compartido ir贸nicamente por la escritora y periodista Jessica Hopper, el cual dec铆a que dicha instituci贸n 芦celebra a las mujeres que hacen rock禄.

A trav茅s de su cuenta de Twitter, la cantante cit贸 un posteo de la escritora Jessica Hopper, en el que esta 煤ltima criticaba un art铆culo titulado El R&R Hall of Fame celebra a las mujeres que rockean.鈥溌緿e verdad las celebra? De 719 homenajeados, solo 61 han sido mujeres, eso es el 8,48%鈥, escribi贸 la tambi茅n periodista. 鈥淓s vergonzoso c贸mo tienen una cifra peor que la de mujeres artistas en emisoras country (10%) y mujeres cabezas de cartel en los principales festivales de m煤sica (13%)鈥.

芦De los 719 miembros del Sal贸n de la Fama del Rock and Roll, solamente 61 son mujeres. Eso es el 8,48%. 隆Vamos, @rockhall, parece una broma! Lo est谩n haciendo peor que las radios de m煤sica country e incluso que los grandes festivales de m煤sica (donde el cupo de mujeres representa solo el 13%)禄, escribi贸 Hopper. Love cit贸 en Twitter esta publicaci贸n y escribi贸: 芦隆HAGAN LA CUENTA! 37 a帽os de existencia y las mujeres representan el 8,48% de los 719 miembros禄, poste贸 Love en su cuenta de Twitter, donde tambi茅n sum贸 una captura de pantalla de una charla con Dave Grohl en el 2021, a帽o en el que los Foo Fighters fueron a帽adidos al Sal贸n de la Fama. 鈥El requisito de elegibilidad para el Rock Hall son 25 a帽os despu茅s de su primer lanzamiento. Los Foo fueron nominados cuatro segundos despu茅s; a Nina Simone y Carole King les tom贸 m谩s de 30 a帽os鈥, sentenci贸.

@jesshopp DOES THE MATH!馃檹鉂わ笍馃檱馃徏鈥嶁檧锔37 years in existence & women make up 8.48% of inductees out of 719. See txt to Grohl. @rockhall ELIGIBILITY is 25 years after 1st release @foofighters were nominated 4 secs later @NinaSimoneMusic & Carole King 30 years #fixtherockandrollhalloffame https://t.co/mOSHPDbKdk pic.twitter.com/1paF6QgAcr 鈥 Courtney Love Cobain (@Courtney) March 10, 2023

La excantante de Hole dijo que las nominaciones de este a帽o son 芦el recordatorio anual de lo extraordinaria que debe ser una mujer para entrar en el club de los viejos禄.

Adem谩s de lo anterior, Love detall贸 algunos casos en los que sostiene su opini贸n. El m谩s notorio de ellos hace referencia a la primera inclusi贸n de artistas al Sal贸n de la Fama que tuvo lugar en 1983, donde la cantante Sister Rosetta fue omitida de la lista de inducidos ese a帽o y tampoco hubo ninguna mujer. Courtney adem谩s a帽adi贸 que la instituci贸n 芦se avergonz贸 p煤blicamente de a帽adirla reci茅n en 2018禄.

Nina Simone hab铆a sido elegible desde 1984 pero fue incluida hasta 2018, mientras que Tina Turner y Carole King ingresaron en 2021, cuando ambas ya sumaban alrededor de 50 a帽os de carrera. Para la promoci贸n de 2022 8 de sus 14 homenajeados, fueron hombres, y dentro de los 14 nominados para la ceremonia de este a帽o, s贸lo se encuentran cinco mujeres.

Love mencion贸 las nominaciones de este a帽o, las cuales fueron anunciadas el mes pasado, donde hay mujeres de la talla de Kate Bush o Cyndi Lauper, se帽alando que 芦ofrece el recordatorio anual de lo extraordinaria que debe ser una mujer para entrar en el viejo club masculino禄.

鈥淪i tan pocas mujeres ingresan al Rock Hall, entonces el comit茅 de nominaciones est谩 roto禄, manifest贸 la cantante.

Courtney Love, fue la principal referente de la banda Hole, con la que grab贸 4 discos de estudio. Tambi茅n tiene un 谩lbum como solista y una carrera como actriz con numerosas apariciones, una de las mas conocidas fue su rol coprotag贸nico junto a Woody Harlenson en la pel铆cula biogr谩fica de 1996 de Milo拧 Forman, The People vs. Larry Flynt, donde recibi贸 un Globo de Oro a la Mejor Actriz. Tambi茅n apareci贸 formando parte de un gran reparto en 200 Cigarettes (1998), as铆 como en un papel protag贸nico junto a Jim Carrey en Man on the Moon (1999), por el cual tambi茅n recibi贸 reconocimiento cr铆tico.