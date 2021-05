–

La Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Uni贸n Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP) y la Asociaci贸n de Ense帽anza Media y Superior (ADEMYS) realizan hoy un paro en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo al dictado de clases de manera presencial en el nivel inicial y primario en la Ciudad de Buenos Aires en medio de la pandemia de COVID-19. 芦Los y las docentes no vamos a ser c贸mplices de una pol铆tica que expone a la comunidad educativa al contagio y la muerte. Seguimos exigiendo en este grav铆simo contexto epidemiol贸gico el pase a la virtualidad, equipos y conectividad, vacunaci贸n para toda la poblaci贸n y la implementaci贸n de medidas restrictivas para el conjunto de la econom铆a禄, se帽alan los gremios, que realizar谩n una concentraci贸n y conferencia de prensa frente a la sede del Gobierno porte帽o. En este contexto, un fallo judicial obliga al gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta a devolver a docentes los descuentos por d铆a de paro. Por ANRed.

La medida se da luego de que el gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta anunciara que arranca un esquema de dictado de clases de manera presencial en los niveles inicial, especial y primario, mientras que en el nivel secundario rige la modalidad bimodal, que combina la presencialidad y la educaci贸n a distancia.

芦El Jefe de Gobierno porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta, junto a su ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, anunciaron en conferencia de prensa el regreso a las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad. Luego de la arbitraria e innecesaria decisi贸n pol铆tica de prohibir totalmente las actividades escolares que se podr铆an haber dictado de forma remota anuncian el retorno a la presencialidad. Durante toda la semana los trabajadores de la Educaci贸n denunciamos que se nos impidi贸 garantizar las clases virtuales y durante mi茅rcoles, jueves y viernes realizamos actividades para sostener el lazo pedag贸gico que Larreta y Acu帽a pretendieron cortar芦, se帽al贸 la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE) a trav茅s de un comunicado difundido este s谩bado. Para la organizaci贸n gremial, la decisi贸n del Gobierno de la Ciudad 芦solo se enmarcada en una campa帽a de marketing pol铆tico que el Jefe de Gobierno prioriza por encima de la salud de la comunidad educativa芦.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) tambi茅n se sum贸 a la medida de lucha, y tambi茅n inform贸 que la seccional entrerriana del gremio tambi茅n mostr贸 芦su disconformidad frente a la medida de retomar la actividad escolar presencial atento a la gravedad del escenario de una pandemia en la mayor铆a de lo departamentos de la provincia, que a la fecha se encuentra con alto riesgo epidemiol贸gico禄, a la vez que reclam贸 la vuelta a la virtualidad para cuidar la salud de estudiantes y docentes. Tambi茅n iindic贸 que la seccional de Corrientes inform贸 la suspensi贸n de la presencialidad por decisi贸n del gobierno provincial.

En tanto, la Uni贸n Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP) agreg贸: 芦驴No es acaso prioritario asegurar el plan de vacunaci贸n de todo el personal docente y no docente de las escuelas? 驴No era prioritario el dictado de clases estos d铆as como lo hizo el resto del pa铆s? 驴No le parece al Ministerio importante dotar a docentes y alumnas/os de conectividad y dispositivos para poder lograr sostener la virtualidad pedag贸gica cuando el invierno convierta insostenible la presencialidad? 驴No le parece necesario tomar medidas en funci贸n a adecuar espacios e invertir en infraestructura escolar? 驴Las discusiones y decisiones en torno al cuidado de la salud no son acaso m谩s importantes que tocar art铆culos del estatuto?禄, se pregunt贸 el gremio.

Finalmente, la Asociaci贸n de Ense帽anza Media y Superior (ADEMYS) expres贸: 芦驴Por qu茅 si hay m谩s casos diarios de contagios, ocupaci贸n de las camas de terapia intensiva, alto nivel de positividad en los testeos, cantidad alta de fallecidos 鈥 con promedio de 500 diarios 鈥 se reabre todo? El fracaso de la gesti贸n de la pandemia es resultado de la orientaci贸n de los gobiernos que, ante la segunda ola, no han orientado recursos econ贸micos hacia el sistema de salud, la vacunaci贸n, la asistencia de trabajadores y el aumento de los presupuestos educativos禄, se帽al贸 el gremio, y agreg贸: 芦es claro que el inter茅s que dicen tener el gobierno de Larreta y de Fern谩ndez en la educaci贸n, no tienen que ver con la preocupaci贸n acad茅mica de las familias, docentes y estudiantes, por el contrario, refleja un acuerdo de todos los sectores en mantener todo tipo de actividad abierta para no afectar las ganancias empresariales y no destinar ni un peso a los y las trabajadoras que se vean afectadas por los eventuales cierres preventivos禄.

Adem谩s, el gremio breg贸 por 芦una asamblea unificada con mandato de toda la capital禄 y 芦la unidad del gremio para derrotar esta pol铆tica aperturista, con total independencia pol铆tica de los gobiernos禄, en medio del contexto donde un fallo judicial le dio la raz贸n a un amparo de Ademys y oblig贸 al gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta a devolver a docentes los descuentos por d铆a de paro. 芦Si bien seguramente el gobierno apelar谩 esta decisi贸n, constituye una victoria important铆sima para la docencia. 鈥 remarc贸 Ademys 鈥 Continuaremos llevando adelante las medidas jur铆dicas en este sentido, y tambi茅n todas las instancias de organizaci贸n y del fondo de huelga para que no se consume el intento del gobierno de disciplinarnos y ahogar nuestra lucha incautando ilegalmente nuestro salario.禄