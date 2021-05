–

La juventud est谩 cada vez m谩s harta de las medidas contra el COVID. Aunque es quien corre menos riesgo, es quien ha tenido que renunciar a m谩s y a quien m谩s ha afectado. Su grupo de edad no es en absoluto una prioridad para el gobierno. Con toda raz贸n las personas j贸venes est谩n llenas de resentimiento y de c贸lera.

Una situaci贸n frustrante ya antes de la pandemia

La COVID-19 hace una fuerte mella en la generaci贸n joven, pero antes de la pandemia su situaci贸n era todo menos id铆lica.

En el umbral de la edad adulta, las personas j贸venes aspiran a lo mismo que sus padres y abuelos: unos ingresos decentes, posibilidades de desarrollo y una suficiente seguridad como para construir su vida. Lo consiguen muy pocas.

Esto se ve en diferentes dominios. Hoy en d铆a hay m谩s j贸venes y ni帽os que crecen en la pobreza que antes. En Flandes la pobreza infantil ha pasado de un 6 % en 2001 a un 14 % en 2019. Un 22,5%, de las personas menores de 18 a帽os en la Uni贸n Europea corren un peligro mayor que las personas adultas de caer en la pobreza o en la exclusi贸n social.

El coste de la vida es cada vez m谩s alto y para las personas adultas j贸venes se manifiesta sobre todo en el momento de comprar o alquilar una vivienda. En el a帽o 2000 en B茅lgica hab铆a que pagar una media de 44 horas con un salario medio para poder pagar un alquiler medio. En 2018 la cifra ascend铆a ya a 58 horas. El aumento es a煤n mayor (un aumento medio del 5 %) en el caso de comprar una vivienda. En otros pa铆ses occidentales se constatan aumentos similares.

Un buen empleo puede compensar este coste de la vida m谩s alto. Pero ese es precisamente el problema. En Europa la tasa de paro de las personas menores de 25 a帽os es del 15 %, el doble que el del resto de la poblaci贸n activa. Muchas personas adultas j贸venes tienen un empleo inferior a su cualificaci贸n, lo que significa que tienen un salario menor. Igualmente, a lo largo de los diez 煤ltimos a帽os los salarios de las personas trabajadoras j贸venes han aumentado menos r谩pido que los de las personas trabajadoras m谩s mayores (1). Adem谩s, muchas de estas personas se tienen que contentar con empleos temporales (sustituciones, Uber, etc.), que no ofrecen ninguna seguridad financiera. En la Uni贸n Europea no menos de un 43 % de las personas trabajadoras de entre 15 y 24 a帽os tienen un contrato de trabajo temporal.

Esta inseguridad financiera hace que muchas personas j贸venes se independicen cada vez m谩s tarde (2) y que su propio nivel de vida dependa cada vez m谩s del de sus padres o abuelos (donaciones y herencias). No es una situaci贸n agradable. Tambi茅n es cada vez m谩s dif铆cil comprar una vivienda propia. En Inglaterra, por ejemplo, el porcentaje de personas de edades comprendidas entre los 35 y 44 a帽os que alquilan una vivienda se ha triplicado en los 煤ltimos veinte a帽os. Si no hay ning煤n cambio, la siguiente generaci贸n tendr谩 que trabajar varios a帽os m谩s por una pensi贸n que ser谩 mucho m谩s baja que las actuales.

Es la primera generaci贸n de personas j贸venes que estar谩 en una situaci贸n peor que la generaci贸n anterior en t茅rminos de prosperidad. Y adem谩s est谩, por supuesto, la degradaci贸n del clima. Como dice sucintamente el climat贸logo Jean-Pascal van Ypersele 芦las personas j贸venes saben que descargamos sobre ellas las consecuencias del cambio clim谩tico. Utilizamos ahora su futuro como materia prima en nuestra vida cotidiana, como [hacen] los colonialistas鈥.

No es de extra帽ar que la generaci贸n joven no conf铆e en la pol铆tica. Solo el 18 % afirma confiar todav铆a en la ella. Una cuarta parte incluso prefiere un dirigente autoritario (3). Pero al mismo tiempo y quiz谩 debido a su propia situaci贸n dif铆cil, muchas personas j贸venes apoyan a los pol铆ticos que luchan contra las desigualdades y ayudan a quienes est谩n en lo m谩s bajo de la escala social.

La COVID-19 empeora las cosas

La situaci贸n de las personas j贸venes antes de la pandemia no era demasiado buena y las medidas contra el COVID han empeorado las cosas.

Adem谩s de a las mujeres y a los grupos minoritarios, las medidas contra el COVID-19 han afectado de forma desproporcionada a las personas j贸venes. Es menos frecuente que enfermen de COVID-19, pero las y los estudiantes y trabajadores j贸venes sufren m谩s que otros grupos las consecuencias econ贸micas de la pandemia.

Seg煤n la OCDE, las personas de 25 a帽os y menores de esta edad eran 2,5 veces m谩s susceptibles de perder su empleo debido a la pandemia que las de entre 26 y 64 a帽os (4). Muchas personas j贸venes han perdido sus empleos de estudiante durante el verano o en la hosteler铆a.

Varios estudios han demostrado tambi茅n que la obtenci贸n de un t铆tulo durante una recesi贸n puede tener un efecto 鈥渃icatriz鈥 sobre los salarios y las condiciones laborales de los empleos que ocupen despu茅s (5).

Las personas j贸venes tambi茅n se han visto m谩s duramente afectadas desde el punto de vista mental. A esa edad se est谩 en una fase de exploraci贸n de la propia vida y en ese sentido es muy importante el contacto social. Si las personas j贸venes no tienen la posibilidad de juntarse en grupos en la escuela, en los bares, en un movimiento juvenil o en un club deportivo, se les priva de un elemento esencial de sus vidas.

El grupo olvidado

Los gobiernos no han dado ni dan prioridad a este grupo vulnerable. Para que disminuya la curva [de contagios] mientras se espera que haya m谩s personas vacunadas, hay que reducir la cantidad de contactos entre personas. Todos los estudios indican que los principales 鈥渇ocos activos鈥 del contagio de coronavirus est谩n en las empresas. Adem谩s, controles recientes han demostrado que una empresa belga de cada tres infringe las medidas contra el COVID. Se les ha dejado tranquilas, por as铆 decirlo. En otros pa铆ses europeos circulan rumores en el mismo sentido.

En vez de luchar contra estos importantes focos de contagio, las autoridades persiguen a las y los estudiantes que no respetan la burbuja de su habitaci贸n (6) o ponen multas de 250 euros a cada joven que come un bocadillo al margen de un grupo de cinco. Los directivos de las empresa que permiten que sus empleados trabajen en condiciones peligrosas solo son apercibidos, mientras que adolescentes menores acaban en una celda. Uno montar铆a en c贸lera por menos.

No se autorizan fiestas al aire libre para 50 personas, aunque las personas j贸venes tienen que ir al instituto o al trabajo en autobuses o metros abarrotados de gente. Nadie piensa seriamente en alternativas atractivas o en v铆as de escape organizadas para esta franja de edad.

Si dentro de poco se introdujera un pasaporte COVID, como en Dinamarca o Suiza, entonces s铆 que ser铆a el fin. Como por ahora no se puede vacunar a las personas j贸venes, quedar铆an totalmente excluidas de los privilegios de la vacunaci贸n: viajes en avi贸n, festivales, partidos de f煤tbol, gimnasios, restaurantes, etc.

Posibles efectos colaterales pol铆ticos

鈥淟as personas j贸venes son las aut茅nticas olvidadas de este a帽o COVID鈥, se escribe en bruzz.be. De todos los grupos de edad, ellas son a quienes m谩s ha afectado mentalmente el coronavirus. Los sentimientos depresivos han aumentado claramente entre las y los adolescentes (6) y la ansiedad es a todas luces m谩s importante en la franja de edad comprendida entre los 18 y 34 a帽os que entre las personas de m谩s de 35 a帽os.

Adem谩s de este miedo y esta depresi贸n tambi茅n hay mucha c贸lera reprimida, que explota de vez en cuando. No m谩s que ver los altercados de personas j贸venes en B茅lgica, los Pa铆ses Bajos, Suiza y otros pa铆ses europeos.

Menos visible aunque puede que m谩s peligrosa es la radicalizaci贸n cada vez mayor de las personas j贸venes. Seg煤n algunos expertos, el aislamiento, la depresi贸n, la inseguridad financiera y la p茅rdida de empleo hacen a la gente m谩s sensible a nuevas ideas y a la radicalizaci贸n. Las personas j贸venes que se quedan en casa se han convertido en presas f谩ciles para los grupos extremistas activos en foros de redes sociales como Telegram, Gab, Discord y Steam, la p谩gina donde se comparten v铆deo-juegos. En este sentido la pandemia es el caldo de cultivo ideal para la radicalizaci贸n. A menudo los partidos de extrema derecha tienen en Europa Occidental mucho 茅xito entre las personas j贸venes. No es casual que en los 煤ltimos meses estos partidos vayan bien en las encuestas.

Dar prioridad a los intereses econ贸micos (entre otras cosas) a expensas de la generaci贸n m谩s joven podr铆a tener unas consecuencias pol铆ticas desastrosas a largo plazo. La mala gesti贸n de la importante crisis financiera de 2008 cre贸 y aliment贸 el populismo. La torpe gesti贸n de la crisis del COVID podr铆a originar un monstruo a煤n peor. No debemos permitir que ocurra.

Notas:

(1) Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de Australia. En este 煤ltimo pa铆s incluso hay un descenso en la categor铆a de las personas menores de 34 a帽os.

(2) En 2011 en B茅lgica la cantidad de personas j贸venes que viv铆an en casa de sus padres era un 24 % en la categor铆a comprendida entre los 25 y 29 a帽os. Ocho a帽os despu茅s esta cifra aument贸 al 28 %.

(3) Son cifras para Flandes, pero en otros pa铆ses europeos tambi茅n se constata una gran desconfianza hacia la pol铆tica entre las personas j贸venes.

(4) Un 80 % de los empleos perdidos desde febrero en Reino Unido son de personas trabajadoras menores de 35 a帽os.

(5) Una situaci贸n mediocre de partida es como una cicatriz que conservan durante toda su carrera. As铆, tienen menos experiencia laboral (debido al paro temporal) y/o empiezan con unos salarios m谩s bajos. Ambos factores generalmente tienen un persistente impacto negativo sobre los empleos que acepten m谩s tarde.

(6) N. de la t.: En B茅lgica las y los estudiantes que viven en habitaciones de estudiantes tienen que elegir si forman la burbuja en su habitaci贸n o en la casa familiar el fin de semana, pero est谩 prohibido formar ambas.

(7) En el 44 % de las personas j贸venes de entre 10 y 18 a帽os se trata de un ligero aumento de los sentimientos depresivos, mientras que en un 33 % se trata de un fuerte aumento.

Esta traducci贸n se puede reproducir libremente a condici贸n de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebeli贸n como fuente de la traducci贸n.

