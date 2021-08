–

por Jos茅 Ram贸n Loayssa y Ariel Petruccelli

(Nota de AyR: Reproducimos aqu铆 un texto censurado por El Salto Diario, publicaci贸n progresista financiada con fondos de la UE, algo que ya ocurri贸 previamente con otro texto de los mismos autores, que tambi茅n difundimos. Asimismo se incluye la muy adecuada introducci贸n del texto aparecida en el blog juanirigoyen.es)

INTRODUCCI脫N, por juanirigoyen.es

Hoy es un d铆a importante para este blog porque aparece un texto despublicado en El Salto. Sus autores, Jos茅 Ram贸n Loayssa y Ariel Petruccelli son los que, junto a Paz Franc茅s, han publicado el f茅rtil libro 鈥淐ovid-19. La respuesta autoritaria y la estrategia del miedo鈥. Es la segunda vez que ocurre esto recientemente en este medio. Pero ya han sido objeto de censuras y prohibiciones en actos de presentaci贸n de su libro. La 铆nclita instituci贸n de la censura y todas las pr谩cticas que lleva consigo, se reactualizan adapt谩ndose al capitalismo desorganizado, medi谩tico y posmoderno.

El contenido del texto interpela a la vacunaci贸n, que como acontecimiento singular se manifiesta mediante la paradoja de representar simult谩neamente el formidable salto cient铆fico e industrial, junto con la regresi贸n intelectual que elimina la pluralidad y la deliberaci贸n, adem谩s de instituir un modo de marginaci贸n y persecuci贸n de las voces externas al complejo de poder que la impulsa. El hermetismo informativo, la bunkerizaci贸n de la comunidad cient铆fica, la intensificaci贸n de una comunicaci贸n fundada en la propaganda dura, el mutismo del mundo del arte y de la cultura, el monolitismo de la profesi贸n m茅dica y el endurecimiento de las instituciones pol铆ticas, convergen y se retroalimentan, generando una situaci贸n y una evoluci贸n preocupante.

Los malos resultados con respecto al control de la pandemia, as铆 como el progresivo derrumbe de la idea central del final dorado, con la imago de la alegre poblaci贸n vacunada, generan una situaci贸n de desfondamiento en todos los niveles. Por un lado los j贸venes protagonizan una rebeli贸n sin discurso, desafiando el orden epidemiol贸gico al caer la tarde. Por otro, grandes sectores de la poblaci贸n han adquirido competencia en burlar las normativas y moverse entre las grietas de las actuaciones oficiales. Tambi茅n los segmentos de poblaci贸n vinculados a los intereses de m谩s penalizados por la respuesta a la pandemia. Esta desobediencia latente refuerza las mentalidades y pr谩cticas autoritarias del complejo de gobierno del nuevo capitalismo epidemiol贸gico.

El resultado de esta situaci贸n es el refuerzo de la tentaci贸n macartista. El estado epidemiol贸gico y la constelaci贸n de medios que lo sustenta, tiende a imponer una unanimidad p茅trea y silenciar las voces disconformes. La suspensi贸n de la cuenta de Juan G茅rvas en twitter es un indicio de un proceso en el que se acrecienta la construcci贸n de un enemigo p煤blico, que como en el macartismo originario, siempre es difuso y subrepticio y se puede ubicar en cualquier lugar. Las condiciones para generar un acontecimiento vinculado a la imagen de la traici贸n. Esta posibilidad se encuentra respaldada por los intereses de las industrias de las vacunas, que, ahora claramente s铆, materializan la vieja idea de complejo m茅dico-industrial.

Desde estas coordenadas se puede comprender la l贸gica de los actores en este evento. Entiendo que lo peor de esta historia es la suspensi贸n y congelaci贸n de la inteligencia, que solo puede desarrollarse mediante una multiplicaci贸n de las interacciones y las conversaciones en un clima de libertad sin constricciones. Prohibir y castigar a los sospechosos de traici贸n es un delirio que tiene consecuencias demoledoras para toda la sociedad.

Pensamos que la vacunaci贸n es recomendable en la poblaci贸n con alto riesgo de cuadros graves, pero no en poblaciones con menor riesgo, dado el balance costo-beneficio. Las vacunas no son inocuas. La idea de que es posible erradicar el virus con las vacunas actuales no est谩 justificada. Es probable que en un per铆odo no muy lejano contemos con vacunas m谩s seguras y efectivas. En todo caso, no estamos ante una campa帽a de vacunaci贸n basada en una decisi贸n libre e informada. Se est谩 utilizando la intimidaci贸n contra la m谩s elemental 茅tica sanitaria.

A pesar de que sigue adelante la campa帽a de vacunaci贸n masiva, puede apreciarse un descenso del entusiasmo que mostraban nuestros gobernantes y su corte de expertos, cuando hablaban del avance imparable del n煤mero de vacunados y, por lo tanto, de la proximidad de la inmunidad de reba帽o. En Espa帽a se cifraba en el 70% de la poblaci贸n vacunada. En torno a dicha inmunidad de reba帽o ha existido un malentendido: se ha dado a entender que es un umbral de todo o nada cuando, en realidad, la inmunidad es gradual y es muy improbable que sea completa. Si se equipara inmunidad colectiva a la erradicaci贸n del virus, probablemente sea inalcanzable. Y las promesas de su pronta consecuci贸n solo pueden entenderse en boca de personajes habituados a realizar promesas electorales que no necesariamente deben cumplir. La expectativa de que la vacuna iba a ser la 鈥渟oluci贸n鈥 a la pandemia es temeraria e imprudente.

Las restricciones se imponen de nuevo a consecuencia del esperable rebrote veraniego. Un rebrote que cada d铆a que pasa incluye a m谩s personas con la vacunaci贸n completa: ya est谩 claro que no s贸lo se contagian sino que pueden ser contagiadoras. A pesar de ello, se arbitran 鈥減rivilegios鈥 para los vacunados como f贸rmula para 鈥渁nimar鈥 a los renuentes. Las perspectivas de reflotar la econom铆a se enturbian, sobre todo para los pa铆ses en los que el turismo es un sector econ贸mico clave. Por lo tanto, es necesario un debate que permita entender por qu茅 con porcentajes considerables de la poblaci贸n vacunada (en Espa帽a sobre el 50%) la situaci贸n de este verano no es mejor que la del a帽o anterior. Culpabilizar de nuevo a los j贸venes del incipiente fracaso es intolerable: despu茅s de todo, durante el verano pasado la vida social fue m谩s amplia e intensa que ahora, sin grandes consecuencias en t茅rminos de hospitalizaciones y mortalidad.

La aparici贸n de casos, hospitalizaciones e, incluso, de muertes entre las personas vacunadas es preocupante, entre otras razones por el escaso tiempo transcurrido desde la vacunaci贸n. Se trata, por lo tanto, de un problema que tiene muchas posibilidades de agravarse. Con ello no queremos decir que las vacunas que se est谩n aplicando no tengan ning煤n grado de protecci贸n. Pero la duraci贸n y el alcance de 茅sta puede ser mucho menor de lo que se daba a entender cuando se inici贸 la vacunaci贸n. De hecho, se difundieron previsiones optimistas en t茅rminos de efectividad y seguridad, hechas solo con estudios limitados y a corto plazo, que ahora no se confirman. En consecuencia, algunas farmac茅uticas proponen administrar una tercera dosis. Es una propuesta que llama la atenci贸n, dado que la menguante efectividad de las vacunas podr铆a deberse, entre otras razones, a que son menos 煤tiles contra las variantes.

Ante este preocupante panorama es necesario repasar los preparados y la estrategia vacunal adoptada, y evaluar si lo que est谩 sucediendo era realmente tan impredecible. Las vacunas recibieron la autorizaci贸n (condicional) bajo tres premisas: que est谩bamos ante una emergencia sanitaria catastr贸fica; que presentaban una alt铆sima efectividad; y que los estudios proporcionaban una estimaci贸n de la seguridad aceptable.

驴UNA EFECTIVIDAD DESLUMBANTE PERO ENGA脩OSA?

Como hemos dicho, la segunda premisa es que las vacunas muestran una alta eficacia. Entre las revistas medidas, solamente el BMJ se permiti贸 incluir art铆culos que pon铆an en cuesti贸n los an谩lisis oficiales de los datos proporcionados por las empresas farmac茅uticas que han desarrollado y comercializado las vacunas. Uno de sus editores, Peter Doshi, ha publicado dos an谩lisis, uno de ellos como contenido revisado por pares, en los que expuso las razones que lo llevaban a cuestionar las cifras de eficacia que permitieron la autorizaci贸n. Tambi茅n manifest贸 sus reservas con el dise帽o de los ensayos cl铆nicos en los que se bas贸 la autorizaci贸n.

Pero hay otra cuesti贸n sobre la eficacia de las vacunas: se utiliza exclusivamente la variaci贸n del riesgo relativo, obviando la reducci贸n del riesgo absoluto o el Numero Necesario a Tratar (NNT). Como ha se帽alado Juan G茅rvas, lo 煤nico que los ensayos cl铆nicos utilizados para su autorizaci贸n demostraban es que por cada 10.000 vacunados se evitar铆a 124 casos de Covid (la mayor铆a son leves), y no ofrecer铆an ning煤n beneficio a las otras 9.876 personas que, adem谩s, se ver铆an expuestas a los posibles efectos secundarios de la vacuna. En esos ensayos se demostraba una reducci贸n del riesgo absoluto del 1,1%, en el caso de Moderna y del 0,7 % en el caso de Pfizer. La disminuci贸n del riesgo absoluto 鈥攅s decir, la probabilidad de presentar un Covid-19 con s铆ntomas (una vez m谩s no necesariamente grave)鈥 en otro an谩lisis publicado por Lancet se establec铆a en 1,3% para AstraZeneca鈥揙xford, 1,2% para Moderna鈥揘IH, 1,2% para Janssen & Janssen, 0,93% para Spunik for the Gamaleya, y 0,84% para Pfizer鈥揃ioNTech. Un ejemplo podr铆a ayudar a entender la diferencia entre el riesgo relativo y el riesgo absoluto. Si tomamos el ensayo de la vacuna Pfizer, entre los aproximadamente 18.000 vacunados se produjeron 8 casos, mientras que, entre los 18.000 que no lo estaban, se infectaron 162 personas. Es decir, el riesgo de infectarse de Covid-19 era del 0,0088 sin vacunaci贸n y del 0,0004 con vacunaci贸n. Karina Acevedo ha puesto un ejemplo muy gr谩fico de la diferencia entre ambas magnitudes. Si una medicina provoca que el riesgo de sufrir un infarto pase del 2% al 1%, la reducci贸n del riesgo relativo es del 100% pero la del riesgo absoluto es solo del 1%. Deber铆an darse ambos datos al ofrecer la vacuna, porque si la medicina aumentara el riesgo de morir por otra causa en un 2%, ser铆a una decisi贸n con un 100% de error.

LA EFCACIA PROMETIDA Y LA REALIDAD

No solo los datos de los ensayos sirven para cuestionar la eficacia de la vacunas. Tambi茅n lo hace la evoluci贸n de las curvas epid茅micas: hasta el momento, en casi ning煤n sitio se observa una ca铆da clara asociada a las vacunas. Esta afirmaci贸n puede resultar sorprendente porque, despu茅s de todo, se repite d铆a y noche que las vacunas son tremendamente efectivas y se elogia a los pa铆ses que habr铆an mejorado su situaci贸n gracias a una vacunaci贸n masiva y temprana. Un caso paradigm谩tico es Israel, promocionado como modelo de las bondades de la vacunaci贸n. Y, efectivamente, las curvas de casos y de decesos se desplomaron tras la inoculaci贸n masiva. Si s贸lo observ谩ramos a Israel, ser铆a razonable concluir que esa significativa ca铆da es consecuencia del efecto vacunal. Pero esta conclusi贸n optimista se desmorona como un castillo de naipes cuando comparamos sus curvas epid茅micas con las de la vecina Palestina: son pr谩cticamente id茅nticas, aunque la diferencia en la tasa de vacunaci贸n sea de 10 a 1. Lo mismo sucede si comparamos Uruguay con Paraguay. Ambos pa铆ses hab铆an evitado que el virus superara el umbral epid茅mico durante todo 2020, pero los casos se dispararon desde febrero de 2021. Uruguay ha vacunado seis veces m谩s que Paraguay, pero la tasa de decesos por mill贸n ha sido id茅ntica (Paraguay, al parecer, ha tenido la mitad de casos, pero como el dato depende del nivel de testeo, es incierto). Ejemplos semejantes se podr铆an ofrecer en cantidad, y de todos los continentes. Quien quiera puede cotejar la informaci贸n en la p谩gina Our World in Data.

Hasta el momento 鈥攁caso con la 煤nica excepci贸n de algunos pa铆ses europeos durante la llamada 鈥減rimera ola鈥濃 el ascenso y descenso de las curvas epid茅micas ha seguido en gran medida una evoluci贸n estacional. Y eso es lo que cabr铆a esperar, por insoportable que les resulte a quienes creen que pueden tener a la naturaleza y a los virus bajo control. Si comparamos las mismas semanas de 2020 y de 2021, no se observa de manera clara y uniforme que la situaci贸n haya mejorado en 2021, exceptuando 鈥攅n Europa鈥 los meses de marzo/abril. En Sudam茅rica se observa una pauta semejante.

UNAS VACUNAS CONTROVERTIDAS DESDE EL MINUTO UNO

Aunque se ha repetido machaconamente, la afirmaci贸n categ贸rica de que las vacunas son eficaces y seguras no est谩 justificada. La preparaci贸n apresurada 鈥攓ue entre otros protocolos habituales soslayados, no contempl贸 una experimentaci贸n animal suficiente鈥 hace que los efectos de las vacunas presenten muchas inc贸gnitas. Muchas m谩s, de hecho, que cualesquiera otras vacunas anteriores. Los ensayos que permitieron una autorizaci贸n condicional por emergencia ten铆an muchas limitaciones, algunas ya se帽aladas m谩s arriba, como la exclusi贸n de sectores de la poblaci贸n (embarazadas, personas que hab铆an pasado la Covid-19, individuos con patolog铆as significativas, etc茅tera). Incluso la poblaci贸n anciana, que es la que tiene una mayor necesidad de protecci贸n, estaban infrarrepresentada en la mayor铆a de los estudios. A pesar de ello, las autoridades dieron seguridades casi absolutas y 鈥渁nimaron鈥 a toda la poblaci贸n a ponerse en la cola de la inoculaci贸n. Esto contrastaba con que ya desde las primeras semanas se informaba a los vacunados que los efectos secundarios (leves, eso s铆) eran esperables y que incluso era recomendable una medicaci贸n preventiva. A todos los que se帽alaban las incertidumbres que se planteaban se les atac贸 como anti-vacunas o negacionistas, sin abrir ning煤n espacio para debatir una cuesti贸n tan seria. Se continu贸 con la l贸gica de la prepotencia en la acci贸n, y con la negativa al debate iniciada con los confinamientos.

En esta ocasi贸n, el negacionismo estuvo a cargo de los gobiernos y de los expertos oficiales. Primero afirmaron que las vacunas no ten铆an efectos secundarios considerables; cuando estos aparecieron dijeron que no estaban relacionados con la vacuna; cuando a cada d铆a que pasaba era m谩s claro que s铆 que lo estaban, dijeron que eran pocos y que el costo-beneficio era favorable. Pero se trata de costos-beneficios que no se basan en estudios s贸lidos. Los defensores de las vacunas se han preocupado m谩s por censurar estudios costo-beneficio 鈥攄iscutibles, es verdad, como todo en ciencia鈥 que por ofrecer an谩lisis alternativos. Las limitaciones que los ensayos ofrecen hasta el momento hacen necesarias las comprobaciones durante su distribuci贸n y utilizaci贸n. Ello requerir铆a un registro de los efectos secundarios de calidad y un an谩lisis con datos de un periodo amplio. Tenemos dudas de que se este actuando de forma transparente porque se busca el 茅xito a cualquier precio.

EFECTOS SECUNDARIOS, 驴SUBREGISTRO O SOBREVALORACI脫N?

Nadie que trabaje en la pr谩ctica cl铆nica puede negar que estas vacunas presentan efectos secundarios inmediatos con una frecuencia incomparablemente superior a cualquier vacuna previa. Los presenta adem谩s en sectores de poblaci贸n en los que la Covid-19 es asintom谩tica o benigna en una enorme proporci贸n. Nuestra impresi贸n es que estos eventos son mucho m谩s frecuentes de lo que queda registrado. Hemos visto decenas de historias con efectos secundarios que no han sido declarados por el profesional que los atendi贸. El hecho de que se trate de un medicamento nuevo obliga a considerar que todo s铆ntoma o signo que se produce despu茅s de su inoculaci贸n es consecuencia de la vacuna hasta que se demuestre lo contrario. As铆 se ha actuado hasta ahora en el caso de nuevos productos farmac茅uticos. Sin embargo, muchos profesionales parecen pensar que para declarar una sospecha de efecto secundario, 茅ste debe estar asociado a la vacuna m谩s all谩 de toda duda. La diferencia de eventos registrados en diversos pa铆ses tambi茅n apunta a que hay una cultura profesional variada respecto a la vigilancia de las reacciones adversas de los medicamentos. En todo caso, y por lo que conocemos, es muy probable que muchos efectos secundarios no queden registrados (incluso se habla que normalmente solamente un 5% lo son) ya sea porque el paciente no consulta, o porque el m茅dico no tiene a bien considerar una posible relaci贸n con el medicamento o vacuna. Este hecho se explica porque no es f谩cil establecer la relaci贸n. Si un anciano fr谩gil y vulnerable es vacunado y muere en los d铆as siguientes, no se puede afirmar que sea a causa de la vacuna, pero tampoco excluirlo. Las autopsias serian imprescindibles pero se llevan a cabo con cuentagotas. En cualquier caso, podemos afirmar con seguridad que la vacunaci贸n puede desencadenar la muerte en algunas personas.

En segundo lugar est谩n los efectos secundarios diferidos, que aparecen a los d铆as, semanas o meses de la administraci贸n del medicamento, y que precisamente son aquellos sobre los que los ensayos cl铆nicos iniciales de las vacunas ofrec铆an menos informaci贸n. En este caso, sin embargo, hemos tenido prontas evidencias de la relaci贸n entre (todas) las vacunas con material gen茅tico actual y los efectos secundarios no esperados. Ha sido gracias a que una de ellas dio lugar a fen贸menos tromb贸ticos muy inusuales (trombosis de los senos venosos craneales) y otra a un cuadro tan poco frecuente como la miocarditis en j贸venes. Indicios insoslayables. Pero, 驴qu茅 hubiera pasado si las vacunas solamente hubieran incrementado el riesgo de los cuadros vasculares m谩s habituales? Hubiera sido mucho m谩s dif铆cil detectar estas reacciones adversas tan graves.

En general, los efectos secundarios deben no solo cuantificarse sino que hay que encontrar una explicaci贸n fisiopatog茅nica: c贸mo y por qu茅 se producen. Los efectos secundarios que aparecen tras la comercializaci贸n de un nuevo f谩rmaco pueden ser la 鈥減unta del iceberg鈥, es decir, la se帽al de alarma de muchos da帽os que no se manifiestan en s铆ntomas y signos con car谩cter inmediato, sino que son lesiones que quedan 鈥渓atentes鈥. No puede descartarse que detr谩s de los miles de trombos que se han visto, existan lesiones m谩s extendidas en vasos sobre las que el trombo pueda estar comenzando a establecerse y que solamente despu茅s de un largo periodo ocasionen, por ejemplo, la oclusi贸n de una arteria o un fen贸meno emb贸lico. Por ello, merece la pena detenerse en las posibles causas de los efectos secundarios que vemos, aunque no pretendemos ser exhaustivos en un tema tan complejo.

LAS VACUNAS COVID: ALGUNAS PROPIEDADES QUE DEMANDAN PRECAUCI脫N

Ante la pandemia de un virus desconocido (del que cada vez sabemos m谩s) y que est谩 en permanente evoluci贸n, empleamos una tecnolog铆a vacunal tambi茅n desconocida. A primera vista, aplicar un remedio poco conocido a una enfermedad con preguntas todav铆a sin responder no parece demasiado prudente.

La Covid-19 ha servido para poner en marcha un nuevo proceso de investigaci贸n, producci贸n, testeo y distribuci贸n de vacunas. La urgencia creada llev贸 a Donald Trump a aprobar la 鈥淥peration Warp Speed (OWS)鈥 鈥攖茅rmino de la 鈥済uerra de las galaxias鈥 que significa velocidad mayor que la de la luz鈥 en marzo del 2020. Para ello implic贸 al Ministerio de Defensa en la operaci贸n de comercializar una vacuna contra la Covid-19 cuanto antes. Se pusieron en marcha lazos de colaboraci贸n para desarrollar 鈥渧acunas sin precedentes鈥 que lo permitieran, en concreto las basadas en la tecnolog铆a del ARN mensajero (ARN-m). Pero cualquier tecnolog铆a sin precedentes carece de una historia que permita evaluar de forma completa riesgos, seguridad y eficacia a largo plazo. Se intercambian estimaciones del costo-beneficio por estimaciones que en gran medida tienen en el numerador esperanzas-ilusiones, acortando temerariamente el proceso de desarrollo y testeo de las nuevas vacunas. Antes de la Covid-19 se hab铆a estimado que las nuevas vacunas de ARN-m precisar铆an de al menos 12 a帽os para estar disponibles y solo con un 5% de probabilidades de 茅xito. De hecho, creemos que las compa帽铆as del 鈥淏ig Pharma鈥 se han lanzado a desarrollar este tipo de vacunas, no tanto por los beneficios econ贸micos inmediatos, sino por la posibilidad 鈥渟in precedentes鈥 de probar masivamente una nueva tecnolog铆a con un riesgo muy disminuido a la hora de asumir responsabilidades por circunstancias adversas.

Incluso se ha hablado de ruleta rusa, y se ha insistido que su utilizaci贸n deber铆a limitarse a aquellos con un riesgo alto de consecuencias graves por el SARS_COV-2. Sorprendentemente, se ha excluido una estrategia vacunal centrada en este grupo, opt谩ndose por una estrategia universal. Como si todas las personas corrieran el mismo grado de riesgo cuando los estudios al respecto son abundantes y concluyentes: el riesgo de la Covid-19 para menores de 30-50 a帽os es similar e incluso inferior (si se trata de ni帽os y adolescentes) al de la gripe estacional. Se ha implementado esta decisi贸n pol铆tica con un alto grado de incertidumbre, con riesgos elevados, y sin un debate abierto.

Se trata de una tecnolog铆a nueva, y tenemos razones para estar preocupados. La primera es que en realidad no sabemos cu谩l es la dosis del inmun贸geno que estamos dando. Como se ha divulgado, son vacunas cuyo producto inoculado no genera los anticuerpos (inmunidad ser铆a m谩s correcto), sino que emite una orden gen茅tica para que nuestras c茅lulas produzcan la prote铆na S1, la destinada a estimular la respuesta inmunitaria. Pero no en todas las personas la orden gen茅tica va a producir la misma cantidad prote铆na S1, ya sea por la persistencia del preparado vacunal, ya sea por la capacidad de respuesta de las c茅lulas del receptor. Quiz谩s eso explique los mayores efectos secundarios inmediatos en los m谩s j贸venes (sus c茅lulas tambi茅n lo son). 驴Se est谩 produciendo en muchos casos un 鈥渆xceso鈥 de dosis? Es una hip贸tesis plausible, ya que el dise帽o de la vacuna ten铆a como objetivo central producir gran cantidad de la prote铆na Spike.

Pero hay m谩s cuestiones preocupantes. Es dif铆cil creer que la prote铆na S1 producida no circule por el torrente sangu铆neo (los fen贸menos trombocitos y la miocarditis postvacunal pr谩cticamente lo aseguran) y se difunda por los tejidos del receptor. Tambi茅n hay dudas sobre qu茅 c茅lulas reciben y ejecutan la orden gen茅tica contenida en la vacuna. 驴Es seguro que una c茅lula del SNC produzca una prote铆na con indicios de propiedades neuroinflamatorias en animales? Pero es que la propia prote铆na S1 esta implicada en los mecanismos por los que el SARS-COV 2 produce da帽o tisular (en los tejidos). Se ha demostrado que la prote铆na S1 causa da帽o endotelial. 驴No es peligroso someter a un organismo a una cantidad considerable de esa prote铆na, en un corto espacio de tiempo? El relativo contrasentido que implica utilizar una prote铆na tan t贸xica como la S1 como 煤nico inmun贸geno ha sido puesto de relieve incluso por uno de los desarrolladores de la tecnolog铆a ARN-m que inmediatamente ha sido expulsado al infierno de los negacionistas.

Por otra parte, hay dudas sobre la recombinaci贸n del material gen茅tico de la vacuna con otros virus e, incluso, con el genoma humano, hecho de consecuencias impredecibles. Es improbable pero no puede descartarse, a pesar de que inicialmente se ridiculiz贸 a quienes lo sugirieron.

Asimismo, algunos de los efectos detectados indican que la vacuna podr铆a contribuir a desencadenar reacciones de autoinmunidad (anticuerpos monoclonales contra la prote铆na Spike mostraron reactividad cruzada con prote铆nas de nuestro organismo). No puede descartarse tampoco que, en un futuro, las vacunas basadas en material gen茅tico sean capaces de precipitar la denominada enfermedad aumentada por anticuerpos (ADE), que puede manifestarse como trastornos autoinmunes o inflamatorios cr贸nicos.

MODIFICACIONES Y NOVEDADES PELIGROSAS

Un art铆culo reciente ha hecho repaso de las caracter铆sticas de las vacunas gen茅ticas frente a la Covid-19 centr谩ndose en aquellos preparados basados en la tecnolog铆a ARN-m y su relaci贸n con los efectos secundarios que se est谩n viendo. Plantea la hip贸tesis de que las reacciones al茅rgicas detectadas que incluyen casos de anafilaxia, que ocasionaron varias muertes, se relacionen con compuestos de las actuales vacunas vectorizadas en adenovirus o de ARN-m como el PEG (polyethyleno glycol), que es un al茅rgeno reconocido inyectado por primera vez en humanos. Las reacciones al茅rgicas severas se producen con otras vacunas, pero la Covid-19 las provoca con una frecuencia mucho mayor. Un estudio publicado en sanitarios vacunados report贸 que un 2,1% de estos sufri贸 reacciones al茅rgicas agudas, que es un cifra mucho mayor que la reconocida por el CDC.

Otras modificaciones realizadas ten铆an como objetivo evitar que el ARN-m, que tiene en s铆 mismo capacidad de generar respuesta inmunitaria, fuera desactivado y degradado r谩pidamente. Una de las soluciones elegidas fue envolverlo con una cubierta lip铆dina que simulara los exosomas naturales. Pero esos l铆pidos ionizables pueden inducir una potente respuesta inflamatoria en ratones y estimular la secreci贸n de citokinas como TNF-伪, interleukina-6 e Interleukina-1尾 desde las c茅lulas expuestas. Estos l铆pidos pueden encontrarse entre las causas de muchos de los s铆ntomas inmediatos que experimentan los vacunados: dolor, inflamaci贸n local, fiebre e insomnio.

Tambi茅n se realizaron modificaciones gen茅ticas en la secuencia original del virus destinadas a hacerlo m谩s similar al ARN-m humano. Esto no solo retrasar铆a su inactivaci贸n, sino que podr铆a hacerlo m谩s eficiente en su tarea de ser traducido a la prote铆na antig茅nica. El ARN-m de la vacuna presenta caracter铆sticas, en su contenido relativo, diferentes de la mayor铆a de los par谩sitos intracelulares 鈥攊ncluyendo los virus鈥 y se parece en mayor medida al de nuestras c茅lulas. Todo ello parece destinado a producir mayores cantidades de la prote铆na S1, y a que 茅sta tenga m谩s similitudes con prote铆nas humanas (ya hemos mencionado sus consecuencias no deseadas). A estos peligros de la tecnolog铆a y de la composici贸n de las vacunas g茅nicas se podr铆an a帽adir otros como el surgimiento de priones, pero no pretendemos ser exhaustivos.

VACUNAS Y AUSENCIA DE CAPACIDAD ESTERILIZANTE

Otra caracter铆stica de las vacunas que deber铆a preocupar es que la inmunidad generada est谩 focalizada en una 煤nica prote铆na de las 28 que contiene el virus. Ello hace m谩s probables las mutaciones que sorteen la inmunidad. Si los anticuerpos vacunales reaccionan ante varias prote铆nas del virus, nuestro sistema inmune tendr铆a m谩s f谩cil reconocerlo.

De hecho, se ha se帽alado que la capacidad inmun贸gena de una formulaci贸n que contenga instrucciones de s铆ntesis de tres prote铆nas es mayor en el propio estudio que describe el dise帽o de la vacuna de Pfizer o Moderna. Esas tres prote铆nas 鈥擲, H y E鈥 son los requisitos m铆nimos para el ensamblaje de part铆culas que mimetizan el virus.

Las variantes son y van a ser un problema central. Este virus ha mostrado una notable disposici贸n a mutar (la cual era previsible). Ello deber铆a condicionar la estrategia vacunal. Ante un virus como 茅ste, que est谩 experimentado una difusi贸n comunitaria no desde帽able, la vacunaci贸n indiscriminada va a constituir una presi贸n evolutiva considerable hacia variantes m谩s transmisibles. Si a esto se le a帽ade que las vacunas no son esterilizantes 鈥攅s decir, que previenen m谩s la enfermedad que la infecci贸n鈥, la replica del virus en los vacunados 鈥攄e personas con anticuerpos鈥 va a ayudar al virus a adaptarse, con toda probabilidad, y se producir谩 una selecci贸n de las variantes con menos susceptibilidad a ser neutralizadas. Esto puede estar sucediendo ya, y ser la causa del panorama que se est谩 viviendo en parte de Europa en estos momentos. Es verdad que, hasta la fecha, el descenso de la capacidad neutralizante de los anticuerpos vacunales frente a nuevas variantes es modesto seg煤n algunos estudios. Pero, por otro lado, encontramos noticias que parecen sugerir que puede ser mayor en personas con inmunidad d茅bil, como son muchas de las m谩s vulnerables a la Covid-19. Todo ello en un periodo inmediatamente posterior a la vacunaci贸n: las variantes resistentes a la vacuna empiezan ya a aparecer 鈥攃omo la Delta鈥 y podr铆an explicar el contagio de gran cantidad de personas con vacunaci贸n completa en pa铆ses como Israel.

LA CUESTI脫N DECISIVA: 驴QU脡 VACUNA PARA QUI脡N?

Contrariamente a lo que se intenta presentar, en una nueva maniobra de 鈥渆mbarrar la cancha鈥, la discusi贸n no es si vacunas s铆 o no en general 鈥攏i siquiera en la Covid-19鈥. El debate cient铆fico es qu茅 tipo de vacunas emplear, y respecto a las actuales, dado que son experimentales, tal y como indica su autorizaci贸n condicional por emergencia, si deben restringirse a los perfiles de alto riesgo. Pero los gobiernos insisten en la vacunaci贸n general. Quieren vacunar, con preparados que presentan notables efectos secundarios, a poblaci贸n a la que el virus no causa da帽os significativos. Tambi茅n proponen la vacunaci贸n de los que ya han sufrido la enfermedad. No creemos que ninguna de estas medidas tenga base cient铆fica.

Vacunar a ni帽os, ni帽as y j贸venes carece de justificaci贸n epidemiol贸gica, por su perfil bajo de morbilidad y letalidad. Tampoco est谩 justificado vacunar a los que ya han sufrido la infecci贸n y la enfermedad. Uno de los ejes de la campa帽a publicitaria orquestada con las vacunas ha sido subvalorar impl铆citamente (en algunos casos expl铆citamente) la potencia protectora de la inmunidad natural. Por el contrario, todos los indicios apuntan a que se trata de una protecci贸n m谩s potente y duradera que la inmunidad vacunal. Las propias tasas relativas de reinfecciones tras la enfermedad natural (que existen, aunque sean de momento muy poco frecuentes), y las infecciones tras la vacunaci贸n, apuntan claramente hacia la superioridad de la inmunidad natural. El perfil de anticuerpos que produce la vacuna es diferente y posiblemente inferior al de la infecci贸n natural, y su actividad podr铆a resistir peor el paso del tiempo.

UNA CAMPA脩A DESHONESTA Y AUTORITARIA: 驴CIENCIA O IDEOLOG脥A?

Aunque las vacunas que se est谩n administrando permitieran acabar con la pandemia sin da帽os colaterales altos, no estar铆a justificado que se haya recurrido a la desinformaci贸n, al miedo, a la manipulaci贸n e, incluso, a la coerci贸n. Es discutible el costo-beneficio de las actuales vacunas, pero es dif铆cil defender que estamos ante una vacunaci贸n basada en una decisi贸n informada, aut贸noma y libre de la poblaci贸n. No hay un consentimiento informado que merezca tal nombre en unas vacunas que no tienen una autorizaci贸n definitiva ni estudios que las avalen m谩s all谩 de dudas razonables.

Aunque la pandemia ha sido percibida como un fen贸meno 鈥渘atural鈥 y las medidas adoptadas como una operaci贸n 鈥渃ient铆fica鈥 sin supuestos o connotaciones pol铆ticas e ideol贸gicas, lo cierto es todo lo contrario. La pandemia es al menos un fen贸meno tan social como biol贸gico o natural, y su abordaje no escapa en modo alguno a las representaciones sociales, las opciones pol铆ticas o las premisas ideol贸gicas. La vacunaci贸n experimental ante la Covid-19 se apoya en el solucionismo tecnol贸gico, un paradigma, o creencia, seg煤n el cual las relaciones sociales y los ciclos metab贸licos naturales que la especie humana fractura pueden luego enmendarse con tecnolog铆a. Una de las premisas impl铆citas es: 鈥減ueden destruirse selvas y bosques, y acorralarse especias animales, porque cuando se produzcan saltos zoon贸ticos hallaremos soluciones experimentando con virus peligrosos en laboratorios, y si un virus se escapa ya lo solucionaremos tambi茅n鈥.

En el caso de la medicina, la propaganda del fetichismo tecnol贸gico asocia el aumento de la esperanza de vida al desarrollo de la tecnolog铆a. El mayor impacto, sin embargo, se debe a la mejora de las condiciones de vida, los cambios en los h谩bitos de higiene y el desarrollo de sistemas p煤blicos de agua potable y cloacas. Se vende la imagen de que las vacunas son, a diferencia de otros medicamentos, pr谩cticamente inocuas y 鈥渘aturales鈥. Insistimos, sin negar su utilidad, la espectacular disminuci贸n de las enfermedades infecciosas en el siglo XX tiene mucho m谩s que ver con la mejoras de las condiciones sociales e higi茅nicas.

Que la percepci贸n y representaci贸n de la pandemia no es ajena a la ideolog铆a es sencillo de observar. La Covid-19 estuvo muy lejos de ser la principal causa de muerte mundial en 2020, y al parecer no ha sido la principal causa de muerte en ning煤n pa铆s. La desnutrici贸n, la poluci贸n ambiental, los infartos y el c谩ncer se cobraron un n煤mero de v铆ctimas entre dos y cinco veces superior (y afectando a una poblaci贸n m谩s joven). S贸lo si asumimos, simult谩neamente, que la mayor parte de esas 鈥渙tras鈥 muertes eran inevitables y que las muertes por Covid-19 deben (y pueden) ser evitadas, es posible conceder a esta epidemia la atenci贸n casi exclusiva (y no s贸lo a nivel sanitario, vale reparar en ello) que se le ha concedido por espacio de un a帽o y medio, y subiendo. Pero ambas presunciones son mucho m谩s ideol贸gicas que cient铆ficas. Cient铆ficamente, de hecho, son m谩s bien falsas. Evidentemente, un porcentaje enorme de esas 鈥渙tras鈥 muertes prematuras podr铆an ser evitadas con recursos menores (conocidos y disponibles) que los empleados para tratar de evitar de manera incierta las muertes por Covid-19. La displicencia mostrada ante esos 鈥渙tros鈥 problemas sanitarios verdaderamente graves contrasta obscenamente con la obsesi贸n patol贸gica con el nuevo virus. Ni una cosa ni la otra parecen en modo alguno razonables, y ello nos conduce al componente de irracionalidad que ha modelado la percepci贸n, la representaci贸n y las respuestas dadas a la presente pandemia. Una irracionalidad determinada fundamentalmente por un temor desproporcionado ante un problema sanitario real, pero en modo alguno catastr贸fico.

Durante el siglo XX, todas las pandemias de virus respiratorios duraron aproximadamente dos a帽os. Luego esos virus se convert铆an en end茅micos, aunque de la mano de mutaciones pod铆an, de forma transitoria, provocar un nuevo brote epid茅mico amplio. No hay razones para pensar que ser铆a distinto con el Sars-CoV-2. La obsesi贸n por erradicar (y hacerlo a la mayor brevedad) al nuevo coronavirus es una apuesta biol贸gicamente incierta, sanitariamente imprudente y pol铆ticamente reaccionaria: conllevar谩 de manera casi ineludible (ya lo estamos viendo) pasaportes sanitarios, restricciones, controles policiales y obligaciones absurdas.

Para abordar de manera sensata la nueva amenaza viral, evitando el riesgo de ser 鈥渁prendices de brujas鈥 capaces de provocar da帽os mayores que los que se pretenden evitar, es indispensable abordar a la Covid-19 como un problema sanitario m谩s, y dedicarle atenci贸n y recursos de manera proporcionada. Se deber铆a tambi茅n asumir lo m谩s probable: que el virus sea end茅mico y que conviviremos con 茅l de aqu铆 en adelante. Es improbable que sea erradicado a nivel mundial, y si lo fuera, no ser谩 a corto plazo. El discutible impacto positivo demostrado hasta el momento por las vacunas es una raz贸n de peso para pensarlo todo de nuevo y cambiar la perspectiva. Necesitamos m谩s ciencia y menos ideolog铆a. Y ante todo, menos ideolog铆a burguesa.

Medidas tan poco 茅ticas para promover la vacunaci贸n 鈥攃omo los pasaportes sanitarios o los privilegios de las personas vacunadas鈥, no se justifican en modo alguno por la ausencia de capacidad de transmisi贸n. Porque, precisamente, no se puede descartar que una de las causas de la onda que vivimos sea consecuencia de la capacidad para contagiar de las personas vacunadas (sumada a su muy relativa 鈥減rotecci贸n鈥). Todav铆a no se sabe si las vacunadas contagian m谩s, menos o igual que las no vacunadas. Y ya hay indicios de que ser铆an m谩s vulnerables ante algunas variantes nuevas.

Como dec铆amos en nuestro libro Covid-19: La respuesta autoritaria y la estrategia del miedo, los gobiernos, atrapados en su propio relato, ten铆an que encontrar una soluci贸n 鈥渕ilagrosa鈥 para justificar las restricciones y para reiniciar la econom铆a. La vacuna los convert铆a en los h茅roes de la pel铆cula, en los protagonistas del final feliz. Las sorpresas, sin embargo, pueden ser muchas y variadas.