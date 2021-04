–

En los Talleres de Escalada de Linea Roca se dieron 9 contagios en 9 días, desde el 24 de Marzo al Jueves 1 de Abril. Mientras la gerencia exige trabajar feriados pero sin tomar medidas de seguridad que expongan a los trabajadores. Por Corresponsal ferroviario.

Nuevamente en los Talleres de Escalada el protocolo parece estar pintado al oleo. Desde el 24 de Marzo hay trabajadores ferroviarios que se retiran a mitad de la jornada por estar con fiebre. Situacion que se da en un marco de apriete generalizado a todo el taller por parte de la gerencia de SOFSE, obligando al personal a trabajar los feriados, cuando hace 30 años que los talleres no trabajan los feriados por no estar ligados directamente al servicio de trenes, como si lo estan otros sectores como por ejemplo boleterias, guardas, conductores, limpieza, etc.

LOS CONTAGIOS

En todos los casos donde hubo trabajadores con sintomas no se cumplió con el aislamiento de los contactos estrechos. Así es que los contagios se fueron extendiendo y practicamente todos los días un trabajador caía con fiebre pero no se aislaba a quienes ese mismo día o el anterior habían estado trabajando, manipulando las mismas herramientas y haciendo trabajos de a dos o tres personas ya que hay ciertas tareas que no se pueden realizar individualmente y requiere que varias o al menos dos personas esten en estrecho contacto cotidiano. Inclusive hasta Jefes del taller que habian estado en contacto con varios de los trabajadores contagiados siguieron llendo al trabajo.

EL COVID NO SE TOMA FERIADO

Historicamente los Talleres de Escalada no trabajaron los feriados o en algunas excepciones operaron con un 25% de sus trabajadores. A partir de este 24 de Marzo la gerencia dispuso que todos los feriados se trabajen. Empezando con el 30% del personal para ir incrementando la presencia hasta llegar al 60%. Politica que tiene dos vias de analisis: por un lado, la empresa avanza sobre un derecho adquirido de los trabajadores ferroviarios en los Talleres de Escalada, que tiene sentido en funcion de que no es un sector ligado directamente al servicio de pasajeros. Hace 30 años que los talleres funcionan de esta manera, por lo que la medida tiene mas olor a disciplinamiento que a otra cosa. En segundo lugar, esta politica va a contramano de la escalada de contagios que se dieron en esta ultima semana, poniendo en riesgo no solo a mas trabajadores sino tambien a sus familias.

LA UNION FERROVIARIA »se laba las manos»

La diregencia gremial de la Union Ferroviaria mira para otro lado; los mismos delegados recorrieron los talleres con planilla en mano anotando gente para trabajar los feriados. Los ferroviarios tuvieron como reflejo la realización de dos asambleas donde se planteo la no obligatoriedad para trabajarlos, partiendo también los trabajadores del conocimiento que tienen en cuanto al trabajo que realizan; la medida de la empresa esta mas orientada a disciplinar que a cubrir tareas laborales. Si bien al gremio no le queda otra opción que aceptar la condición impuesta en asamblea, la realidad es que la gerencia presiona y extorsiona para que se acate la medida. Mientras tanto contactos estrechos a los trabajadores contagiados sigue en riesgo.