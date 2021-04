No hay plan B.

La ausencia de estrategias y alternativas para enfrentar el Covid-19

Felipe C谩rdenas-T谩mara

Director grupo sociopol铆tica, cultura y ambiente

Universidad de La Sabana

La tragedia del Covid-19 ha mostrado la fragilidad de los sistemas sanitarios y de salud a nivel mundial. Todas las esperanzas se han orientado en los 煤ltimos meses a la posible acci贸n preventiva que puedan desencadenar las vacunas experimentales que han venido saliendo al mercado mundial, como en las pr谩cticas de distanciamiento social que se han generalizado a todo lo largo del mundo desde hace m谩s de un a帽o. La estrategia mundial liderada por la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), cuyos dict谩menes han sido seguidos al pie de la letra por casi todos los gobiernos mundiales, evidencia la fragilidad del sistema sanitario mundial cuando los 煤nicos medios para atacar la pandemia dependen del control estatal y de la subordinaci贸n de la sociedad a las ordenanzas de un sistema sanitario que con grandes esfuerzos y loable trabajo ha intentado frenar la pandemia b谩sicamente mediante el distanciamiento social, el aislamiento obligatorio, cuarentenas, restricciones a la movilidad individual y el uso generalizado de mascarillas. Las alarmantes cifras de contagio que se mantienen con toda su fuerza, incluso en pa铆ses como Chile, que ha logrado altos porcentajes de vacunaci贸n de su poblaci贸n, nos tienen que poner a pensar en la necesidad de buscar estrategias complementarias al tratamiento y prevenci贸n del Covid-19. Para la inmensa mayor铆a de las personas, incluso de los especialistas, parece ser que la 煤nica alternativa es mantener la estrategia que ha recomendado la OMS. Sin embargo, la institucionalidad sanitaria del mundo tiene que buscar y fortalecer otras concepciones m茅dicas que pueden contribuir a darle a la sociedad pautas complementarias a las que se han impuesto de manera dominante en el tratamiento del Covid-19 y que de manera directa condicionan la salud humana de manera exclusiva a los postulados que maneja la gran industria farmac茅utica.

El mundo necesita fortalecer el rol y el papel de las llamadas medicinas naturales, alternativas y complementarias. Colombia ha tenido una larga tradici贸n en el uso de medicinas naturales que deben de fortalecerse desde criterios cient铆ficos orientados a la consolidaci贸n de una institucionalidad universitaria que le abra espacios a la medicina natural, medicina homeop谩tica y otras concepciones m茅dicas, que como la evidencia cient铆fica demuestra tienen un alto potencial en la prevenci贸n y tratamiento de enfermedades como el Covid-19. Las lecciones que nos brinda la pandemia de Coronavirus advierten sobre los riesgos de un enfoque m茅dico y sanitario y de una institucionalidad estatal, gubernamental y universitaria centrada exclusivamente en los sin duda apasionantes avances de la medicina bioqu铆mica que no pretende poner en duda, pero cuyo enfoque necesita de otros sistemas y concepciones de salud que complementen de manera integral la salud humana. Lo cierto es que se constata que el paradigma m茅dico dominante no es suficiente para comprender de manera integral aspectos fundamentales de la vida en toda su complejidad. Para un pa铆sescomo Colombia, tom谩ndolo de ejemplo, cuya posici贸n geogr谩fica nos coloca como el segundo pa铆s m谩s biodiverso del mundo, el estudio de la biodiversidad desde una perspectiva m茅dica y de salud podr铆a colocar a Colombia en la vanguardia mundial en lo referido al conocimiento m茅dico de esa biodiversidad. Ha habido enormes esfuerzos en el pa铆s en lo referente a la clasificaci贸n biol贸gica, ecol贸gica y taxon贸mica de la biodiversidad, sin embargo, no es significativo el avance en los usos y conocimientos tradicionales, ni en las aplicaciones medicas que el conjunto de los reinos de la vida podr铆a proporcionar a la sociedad colombiana y al mundo. No hemos logrado superar las visiones taxon贸micas, ni enriquecer, conservar o potenciar el conocimiento vernacular que tienen los pueblos ind铆genas, campesinos y comunidades afrodescendientes sobre el uso de esa inmensa biodiversidad, que por lo dem谩s est谩 amenazada por la miner铆a ilegal, la acci贸n de grupos al margen de la ley, la inoperancia del Estado, la tala y la destrucci贸n de biomas y ecosistemas, as铆 como la destrucci贸n de las culturas ancestrales asentadas en los territorios m谩s biodiversos del mundo. Colombia, a diferencia de M茅xico, Brasil, Cuba o la India no ha hecho ning煤n aporte significativo a los usos m茅dicos de la materia m茅dica homeop谩tica mundial. No hay experimentaci贸n pura sistem谩tica sobre los usos medicinales de la biodiversidad en Colombia, ni las universidades, ni el Estado han sostenido una pol铆tica o programas orientados a fortalecer estrategias centradas sobre los usos medicinales de la biodiversidad. Como pa铆s dependemos totalmente de los remedios que fabrican las grandes multinacionales farmac茅uticas y nuestros m茅dicos en el 99.9% de los casos no tienen ni idea de c贸mo preparar un remedio natural. A pesar de que contamos con la m谩s antigua instituci贸n cient铆fica del pa铆s, el Instituto Homeop谩tico de Colombia, fundada en 1837, con personer铆a jur铆dica vigente, los aportes y el desarrollo cient铆fico de la homeopat铆a en Colombia es escaso y generalmente los home贸patas han sufrido la persecuci贸n del Estado a trav茅s de las Secretarias de Salud, que durante d茅cadas han perseguido a los home贸patas titulados y formados en instituciones educativas. Se cuenta con abundantes testimonios de c贸mo durante las d茅cadas de los a帽os 70, 80 y 90 del siglo XX home贸patas e instituciones de formaci贸n homeop谩tica fueron perseguidos y violentados en el libre ejercicio de su profesi贸n por m茅dicos, instituciones universitarias y el propio Estado colombiano, ni siquiera la Corte Constitucional colombiana ha sido favorable al ejercicio de la medicina homeop谩tica, ya que en sus 煤ltimas sentencias a restringido el desarrollo de una concepci贸n del ejercicio de la homeopat铆a. A diferencia de lo que pasa en M茅xico, o en la India, donde la formaci贸n homeop谩tica se puede adelantar desde un pregrado universitario, en Colombia esa posibilidad es inexistente. La Fundaci贸n Universitaria Juan N. Corpas, junto con la Universidad Nacional, tienen postgrados en medicinas alternativas, siendo las dos 煤nicas instituciones que pueden otorgar una titulaci贸n en medicina homeop谩tica solo para m茅dicos; para el caso de la Nacional, el magister tiene una l铆nea de trabajo en varias terap茅uticas alternativas, no solamente la medicina homeop谩tica, que se abordan como un 谩rea de conocimiento. Deber铆a considerarse la posible formaci贸n en medicina homeop谩tica desde el pregrado universitario, horizonte jur铆dico y acad茅mico que cuenta con el respaldo en los postulados de la Ley 115 de Educaci贸n, como en las orientaciones dadas por la Ley 1164 de 2007 sobre Talento humano, ley que est谩 sin reglamentar y que signific贸 un gran esfuerzo de muchas instituciones, personas y del propio Congreso de la 茅poca para establecer unos principios generales para la formaci贸n y el desempe帽o del Talento Humano en Salud. Si bien es cierto que la ley en menci贸n se puede corregir y complementar, ya que ignor贸 el papel de las medicinas tradicionales ind铆genas en sus diversos apartados, debe de todas maneras destacarse que en el Cap铆tulo 2, Par谩grafo 1 reconoce por primera vez en el pa铆s la existencia de sistemas m茅dicos diferentes al modelo bioqu铆mico dominante. As铆 dice el par谩grafo en menci贸n: <<El comit茅 para la medicina alternativa, terapias alternativas y complementarias, estar谩 conformado, entre otros, por los siguientes comit茅s: a) Medicina Tradicional China; b) Medicina ayurveda; c) Medicina Naturop谩tica, y d) La Medicina Homeop谩tica.>>. Transcurridos 14 a帽os desde su expedici贸n, por un lado, la ley 1164 no ha sido reglamentada y, por otro lado, se constata como la gran mayor铆a de universidades que tienen facultades de medicina no han institucionalizado con toda la seriedad del caso, procesos de educaci贸n formal en los campos m茅dicos que se se帽alan. Hay un mont贸n de talleres, webinars, charlas, diplomados, especializaciones, pero con excepci贸n de la Universidad Nacional y la Fundaci贸n Lu矛s G. Paez, existe un gran vaci贸 en la formaci贸n formal de orden universitaria del talento humano en salud en los sistemas m茅dicos aludidos en la ley, condici贸n que refleja la prevalencia de un paradigma organicista en el campo de la medicina en Colombia y el mundo, y que para el caso de nuestro pa铆s, en el fondo est谩 significando la poca apropiaci贸n conceptual y pr谩ctica de los horizontes de sentido plasmados en la Constituci贸n de 1991 por parte del estamento universitario del pa铆s que cuenta con facultades de medicina. Sin duda, un desarrollo de la institucionalidad m茅dica y la formaci贸n del talento humano en salud desde visiones m谩s integrales a las prevalecientes podr铆a haber marcado una enorme diferencia en el tratamiento de la pandemia que vivimos como sociedad. Si cont谩ramos con profesionales de salud conocedores de diversas estrategias m茅dicas complementarias y efectivas para enfrentar la grave situaci贸n del Covid-19 que tiene al borde del colapso a la sociedad, la situaci贸n ser铆a muy distinta, y con toda seguridad las tasas de mortalidad y contagio no ser铆an tan significativas como se han presentado. A largo de todo este a帽o, no he sido testigo una sola vez, de campa帽as de prevenci贸n o tratamiento del Covid-19 por parte del gobierno que impliquen lecturas preventivas basadas en la alimentaci贸n, el uso de remedios naturales o pr谩cticas de salud tan sencillas como indicarle a la gente la importancia de tener una dieta saludable o de salir a tomar el Sol por unos minutos al d铆a, como del valor de la serenidad, la meditaci贸n, la amistad y la alegr铆a como factores preventivos frente al Covid. Todo se ha reducido a campa帽as cuyo gancho denota la huella del miedo y la manipulaci贸n de un enfoque centrado exclusivamente en el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y ahora volcado en la ilusi贸n de que las vacunas sean las que permitan lograr la inmunizaci贸n de la poblaci贸n, permiti茅ndonos volver a la tan anhelada normalidad. Pero uno de los grandes interrogantes es el siguiente: 驴Qu茅 pasar铆a y c贸mo reaccionar铆amos como sociedad si las vacunas, que sabemos que se encuentra todas en fase experimental, no lograran la tan deseada y anhelada inmunidad de la poblaci贸n?

En el caso de la medicina homeop谩tica, ciencia m茅dica que vengo estudiando en el marco de mi formaci贸n como antrop贸logo interesado en el tema de la salud y la medicina desde hace 22 a帽os, los registros hist贸ricos con los que se cuenta para el tratamiento de diversas pandemias afines al Covid-19 son sorprendentes. En t茅rminos de la efectividad, el arsenal de remedios provenientes de fuentes minerales, animales, vegetales, etc, con los que cuenta la medicina homeop谩tica en su materia m茅dica para el tratamiento y prevenci贸n de s铆ndromes afines al Coronavirus puede ser rastreada desde archivos hist贸ricos a todo lo largo de finales del siglo XIX y XX. El trabajo cient铆fico del m茅dico espa帽ol Francisco Javier Ramos Alija titulado La Gripe (2009), hace un recuento del efectivo papel de la medicina homeop谩tica en las principales pandemias de la historia moderna a partir del siglo XIX. En referencia al papel de la homeopat铆a en la gripe espa帽ola de 1918 nos se帽ala el trabajo del m茅dico Ramos Alija una serie de datos que nos deber铆an poner a pensar sobre lo que ha significado la exclusi贸n y el matoneo cultural, f铆sico y simb贸lico ejercido hacia la homeopat铆a en el ultimo siglo y las graves consecuencias que dicha violencia epist茅mica ha tenido y sigue teniendo en la actual epidemia mundial de Covid-19. En referencia al papel de la homeopat铆a y sus remedios en la gripe de 1918 y con base en fuentes hist贸ricas serias que cualquier persona puede corroborar, afirma el trabajo de Ramos lo siguiente en referencia a los remedios homeop谩ticos utilizados, que destaca usando abreviaturas:

<<Grimmer AH, en The Collected Work escribe que Ant-t., Ars., Bry., Carb-v., Caust., Gels., Ferr-p., Kali-c., Phos., Puls., Sang., Seneg., y Sep. formaron un fiable grupo de remedios indicados durante varios meses en la terrible epidemia de 1918. En algunas localidades tuvieron hasta un 40 % de bajas. La homeopat铆a consigui贸 un gran 茅xito con una reducci贸n de la tasa de mortalidad de sus casos tratados; menos del 5 % de los casos tratados muri贸.

Roberts HA explica: 鈥淪i pudi茅ramos ense帽ar y difundir los hechos que en la epidemia de 1918 los m茅dicos home贸patas registraron por encima de 16.000 casos tratados por home贸patas hahnemannianos con una mortalidad de s贸lo un cuarto del 1 %, el miedo a las epidemias podr铆a ser eliminado鈥.>>

El mismo texto citado nos permite destacar las bondades de la terapia homeop谩tica en el abordaje de pandemias. Nos recuerda Ramos Alija en ese sentido:

El precio del medicamento homeop谩tico es de bajo coste en materiales y producci贸n.

Los remedios homeop谩ticos a utilizar en una epidemia ya est谩n ensayados, registrados y con permisos de uso.

La preparaci贸n farmac茅utica de un medicamento homeop谩tico es r谩pida.

Se puede distribuir con facilidad por los cauces farmac茅uticos establecidos.

Su administraci贸n no requiere de asistentes sanitarios.

Es seguro respecto a efectos secundarios, no tiene contraindicaci贸n con otros tratamientos m茅dicos, y no conlleva riesgos medioambientales.

Ahora el dilema tr谩gico es que Colombia, como heredera del paradigma organicista- problema mundial- ha reducido cultural e institucionalmente, las alternativas de sanaci贸n, atenci贸n y curaci贸n a los dict谩menes de un solo paradigma m茅dico. Hoy el pa铆s pr谩cticamente ya no cuenta con home贸patas, dados los sistem谩ticos procesos de violencia ejercida contra las instituciones educativas que los formaban en Colombia y que pr谩cticamente todas fueron borradas del mapa a partir de la d茅cada de 1970. La realidad es que no se cuenta con la cantidad y calidad de m茅dicos home贸patas suficientes para que estos pudieran de manera significativa hacerle un aporte a la sociedad.

Las representaciones sobre la salud-enfermedad son polis茅micas, gran lecci贸n de la antropolog铆a m茅dica, que debe ser fortalecida desde un marco institucional y universitario que se tome en serio el conocimiento m茅dico tradicional depositado en sistemas milenarios de salud, para los cuales simplemente les hemos dado el reconocimiento de folclor y de saber ex贸tico, s贸lo reconocibles en los departamentos de antropolog铆a de nuestro sistema universitario, que invita de cuando en cuando a un cham谩n amaz贸nico a que entretenga por unas horas a los estudiantes universitarios, que en el marco de la sociedad burguesa que reclama de cuando en cuando algunas actividades carnavalescas o viajes yajeceros para la entretenci贸n de las tatuadas almas de los 谩vidos consumidores de experiencias psicod茅licas urbanas, pero no m茅dicas. S铆 el Estado, como el gremio m茅dico y las instituciones universitarias se hubieran tomado m谩s en serio las lecciones de los sistemas vitalistas de salud; s铆 el engranaje institucional responsable de la salud hubiera sido m谩s humilde y menos soberbio, otro ser铆a el paisaje y la historia m茅dica que estar铆amos narrando en este momento de la historia de la humanidad.

Fuentes utilizadas:

Congreso de la Rep煤blica de Colombia, 2007. Diario Oficial, Ley 1164 de 2007.

Ramos Alija, Francisco, La gripe. Revista M茅dica de Homeopat铆a, Elservier, 2(3):127-36.