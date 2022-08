–

por Jos茅 Manuel S谩nchez Fornet (ex-secretario general del sindicato policial SUP de 1992 a 2014)

Creo en la ciencia, estoy vacunado y no conozco ning煤n fondo de inversi贸n que persiga el inter茅s general de la sociedad sobre el beneficio de su cuenta de resultados. Si invierten en la industria farmac茅utica es porque resulta rentable. En t茅rminos mercantiles, un enfermo curado supone ingresos cero para el laboratorio y una enfermedad cr贸nica, ingresos de por vida. Siendo as铆, 驴qu茅 objetivos estrat茅gicos persiguen esas empresas, curar o cronificar? 驴Qui茅n las controla?

Los fondos de inversi贸n suman m谩s dinero que todos los pa铆ses del mundo; cedieron el terreno, levantaron el edificio e invirtieron miles de millones de d贸lares en la sede de la ONU. Tambi茅n invierten millones de d贸lares en la OMS y en otros organismos internacionales. Poderes supraestatales no elegidos por nadie deciden sobre la salud y el destino de la humanidad por su capacidad financiera. Con el Covid, los gobiernos actuaron al dictado de la industria farmac茅utica, eximiendo de responsabilidad a los laboratorios si sus vacunas provocaban efectos secundarios. 驴Estar谩n provoc谩ndolos? 驴Lo sabr铆amos? Los beneficios farmac茅uticos son escandalosos gracias a las patentes. La ganancia media es de un 5.000% sobre los gastos de investigaci贸n y producci贸n. Con la aspirina, Bayer gana el 10.000%.

El Covid sigue siendo una pandemia opaca. El gobierno chino trat贸 de negarla, detuvo a m茅dicos y despu茅s levant贸 hospitales en d铆as o confin贸 a millones de personas por un contagio. Conoc铆an los trabajos del laboratorio de Wuhan con el virus, pero tras la fuga del bicho desconoc铆an sus efectos sobre la humanidad. El Instituto de Salud Carlos III calcula en 10.000 los fallecimientos sin explicaci贸n en julio pasado, cifra que quintuplica la media de dicho mes. Un exceso de mortalidad que no puede ser casualidad porque se viene repitiendo desde hace meses, y deben existir causas objetivables que no se conocen o no se cuentan. 驴De qu茅 estamos muriendo? Adem谩s, el Ministerio de Sanidad cifra en 626 las muertes provocadas por Covid la primera semana de agosto (casi 100 diarios). En las muertes inexplicables y los 626 de Covid, 驴cu谩ntos estaban vacunados?, 驴cu谩ntas dosis?, 驴cu谩ntos no estaban vacunados? No hay respuestas. Un estudio de la universidad de Illinois (EEUU) recoge que m谩s del 40% de las mujeres participantes reportaron sangrado inusual o cambios menstruales despu茅s de recibir la vacunaci贸n contra el Covid. Entonces, 驴qu茅 efectos puede tener la vacuna en otros 贸rganos del cuerpo humano? 驴Y en los hombres, que no menstr煤an?

En julio, adem谩s del exceso de mortalidad inexplicable, se adjudican 2.124 muertes a las altas temperaturas. Una cifra nada cre铆ble por la misma raz贸n que no es cre铆ble culpar al cambio clim谩tico de los incendios; se sabe que el 95% son provocados y el resto, accidentes naturales o errores humanos, en bosques cargados de 芦combustible禄 por la pol铆tica falsamente ecologista de las comunidades aut贸nomas y los gobiernos estatales de PP y PSOE.

Los grandes medios de comunicaci贸n ni se hacen ni responden a las preguntas anteriores, quiz谩s porque tienen los mismos fondos inversores que los laboratorios. Si algo puede perjudicar la cuenta de resultados, silencio, lapidaci贸n medi谩tica. As铆 se ha criminalizado un producto que se usa desde hace 100 a帽os para potabilizar el agua que bebemos la humanidad y que, en la dosis adecuada, no puede ser veneno. Existen numerosas patentes (son p煤blicas) de medicamentos sobre la base del clorito para combatir el c谩ncer, la ELA y otras muchas enfermedades, pero como el di贸xido de cloro es f谩cil de obtener, est谩 en la naturaleza y no puede patentarse, no puede generar miles de millones de ingresos a los laboratorios. Si pudiera patentarse, otro gallo cantar铆a.