–

De parte de Amor Y Rabia May 19, 2021 68 puntos de vista

Usada en espacios abiertos, la mascarilla no es tanto una barrera contra el virus como un moderno sambenito colgado por la actual Inquisici贸n en detrimento de la sana respiraci贸n

por Juan Manuel Blanco

鈥渕uchas personas no se sienten aun suficientemente amenazadas; quiz谩 se mantienen tranquilas por la reducida tasa de mortalidad en su grupo demogr谩fico鈥 Es necesario lanzar mensajes emocionales contundentes hacia estos colectivos con el fin de incrementar el nivel percibido de amenaza personal鈥. El pasado 2 de abril, el diario brit谩nico Daily Telegraph publicaba un art铆culo que acusaba al Gobierno brit谩nico de utilizar t谩cticas psicol贸gicas deliberadas para infundir miedo al covid-19 entre la poblaci贸n. Esta pr谩ctica habr铆a comenzado muy al principio de la pandemia pues en un documento oficial de 22 de marzo de 2020 puede leerse:

El Gobierno brit谩nico y sus asesores respondieron que ellos se limitan a concienciar a la gente del peligro que representa la covid-19. Pero existen muchos elementos para sospechar que, no s贸lo en el Reino Unido sino en muchos m谩s pa铆ses, los gobernantes han ido mucho m谩s all谩 de la mera concienciaci贸n. Gran parte de las medidas adoptadas no tendr铆an una finalidad estrictamente sanitaria sino, m谩s bien, el prop贸sito de fomentar y mantener un elevado nivel de miedo al virus.

A lo largo de la historia, aprovechando la peculiar forma en que la mente humana eval煤a los riesgos, los gobernantes activaron miedos a todo tipo de amenazas mientras se ofrec铆an a proteger a la gente de estos mismos peligros con el fin de lograr su agradecimiento y sumisi贸n. El p谩nico nubla el pensamiento racional y vuelve a la gente m谩s dependiente del poder, actuando como un mecanismo de control social. Como se帽al贸 Edmund Burke, 鈥渘inguna pasi贸n priva a la mente de la capacidad de actuar y razonar con tanta eficacia como el miedo鈥.

La repetici贸n constante de informaciones aterradoras es una t茅cnica muy antigua para atemorizar pero, en esta pandemia, la reiterada difusi贸n de datos fuera de contexto ha constituido solamente la primera fase del proceso. El miedo facilita que los ciudadanos acepten, incluso algunos soliciten, medidas que recortan radicalmente sus derechos y libertades. Y la implantaci贸n de estas medidas ejerce como un constante recordatorio que refuerza el miedo, gener谩ndose un c铆rculo vicioso que acaba multiplicando el temor.

EL OBJETIVO DETR脕S DE LOS CONFINAMIENTOS

El pasado 5 de abril, el director del Centro de Coordinaci贸n de Alertas y Emergencias Sanitarias en Espa帽a, Fernando Sim贸n, declaraba: 鈥淪alir de casa solo, aunque sea sin mascarilla, no entra帽a riesgo para nadie鈥 pero durante el confinamiento hab铆a mucha presi贸n para que esto tampoco se permitiera鈥. 驴Por qu茅 tanta presi贸n para implantar una medida que no ayudaba a reducir los contagios? Porque, al igual que otras imposiciones, sirve a otro fin: enviar una se帽al capaz de modificar la percepci贸n que la gente tiene de la pandemia.

Las insistentes noticias de contagios y fallecimientos no bastan para mantener a largo plazo el nivel exigido de temor pues muchas personas acaban satur谩ndose y reducen su atenci贸n. Es necesario que el ciudadano tenga la pandemia permanentemente en su mente, que no la olvide un instante, que ciertos rasgos de la vida cotidiana le recuerden constantemente la enfermedad, ya sea porque no puede salir de casa, porque existen muchas actividades cotidianas prohibidas o porque debe llevar mascarilla en todo momento.

Aunque los confinamientos no ejerzan apreciables efectos sobre contagios y muertes, sirven para fomentar el miedo porque transmiten el mensaje de que existe un riesgo enorme: 鈥淓l peligro debe ser desorbitado porque, de lo contrario, las autoridades no se atrever铆an a vulnerar tan gravemente los derechos y libertades鈥, piensan muchas personas. El prop贸sito de los encierros no es tanto proteger a la poblaci贸n como incrementar su percepci贸n del riesgo, una especie de farol que pone sobre el tapete medidas desmesuradas.

Los toques de queda nocturnos tampoco reducen la expansi贸n de la enfermedad; m谩s bien lo contrario pues concentran la actividad diaria en menos horas. Si embargo, tal como reconoci贸 una fuente gubernamental brit谩nica al Daily Telegraph, el toque de queda fue dise帽ado para “enviar una se帽al clara a los j贸venes” de que el virus es peligroso, 鈥渘o porque esta medida reduzca los contagios鈥.

Igualmente, la mascarilla obligatoria en espacios abiertos tampoco contribuye a reducir los contagios pero ejerce como constante recordatorio para que el sujeto no se olvide ni un instante de la pandemia. Ll谩mese mascarilla, tapabocas o barbijo, usada en espacios abiertos no es tanto una barrera contra el virus como una cincha para atar en corto, un moderno sambenito colgado por la actual Inquisici贸n en detrimento de la sana respiraci贸n.

Aun con todos estos recordatorios, la gente acaba relaj谩ndose y, de vez en cuando, es necesario duplicar la apuesta. Y aqu铆 entran en juego las nuevas variantes del virus鈥 cada una m谩s peligrosa que la anterior. El virus muta, var铆a de manera aleatoria; algunas cepas deber铆an ser menos letales pero estas quedan excluidas del discurso p煤blico por inconvenientes, porque podr铆an rebajar el estado de miedo. As铆, 鈥渘ueva variante鈥 y 鈥渕enos letal鈥 son hoy conceptos antag贸nicos.

MIEDO FRENTE A RESPONSABILIDAD

Las emergencias sanitarias se afrontaron en el pasado con mensajes tranquilizadores, llamando a la responsabilidad, evitando en lo posible el p谩nico y la histeria. Todos sab铆an que las 煤nicas medidas capaces de ralentizar contagios y minimizar las muertes en una pandemia son aquellas que toman voluntariamente los ciudadanos para protegerse y proteger a los dem谩s tras recibir informaci贸n fidedigna. Confinamientos, toques de queda, cierres de actividades econ贸micas quedaban descartados por ineficaces y por sus enormes costes sociales.

Pero en 2020 algo cambi贸 radicalmente. Mientras que algunos pa铆ses, como Suecia, mantuvieron la continuidad, la mayor铆a rompi贸 con esta costumbre establecida y tom贸 partido por una estrategia completamente ignota, no experimentada hasta el momento. Seguramente pensaban que los ciudadanos actuar铆an de forma irresponsable, que era mejor infundir grandes dosis de terror para impulsarlos a actuar de la manera 鈥渃orrecta鈥. Para ello era conveniente asustar tambi茅n, aplicando la censura y la descalificaci贸n, a quien se atreviera a poner en cuesti贸n el enfoque oficial.

La novedosa estrategia desemboc贸 en un ins贸lito experimento social, con resultados poco alentadores. Los pa铆ses y regiones que apelaron a la responsabilidad, no al miedo, a las medidas voluntarias, no a las coactivas, obtuvieron resultados sanitarios similares al resto. As铆, el porcentaje de fallecimientos en Suecia o en Florida, no supera las medias de Europa y los Estados Unidos respectivamente. Pero el miedo gener贸 otras consecuencias muy graves all铆 donde se desencaden贸. Muchas personas no acudieron a los hospitales al notar s铆ntomas de infarto por temor al contagio. Otras aplazaron sus revisiones de c谩ncer, poniendo en peligro su salud. Y el estado general de p谩nico contribuy贸, junto con los encierros, a deteriorar la salud mental de mucha gente. Incluso un estudio de la Universidad de Nottingham apunta a que pudieron aumentar las muertes por enfermedades infecciosas porque el miedo intenso y prolongado debilita el sistema inmunitario.

Acostumbrados a anunciar constantemente el Apocalipsis, a asustar de manera reiterada a la poblaci贸n con un 茅xito formidable, los gobernantes consideraron que esa estrategia funcionar铆a tambi茅n en una pandemia, sin ser conscientes de los tremendos da帽os colaterales que causar铆a tal irresponsabilidad. Agitado con una fuerza colosal, el miedo se torn贸 incontrolable, sus vientos soplaron en todas direcciones trasladando el p谩nico a cualquier aspecto de la pandemia, incluida la vacuna. Y, una vez abierto el tap贸n, ni el m谩s h谩bil de los magos ser铆a capaz de llevar todos los vientos de vuelta a su botella.

Por ello resultan admirables esos pa铆ses y regiones que, resistiendo la arrolladora presi贸n ambiental para restringir derechos fundamentales, decidieron aferrarse a los planes de siempre. Apelaron al sentido com煤n, a la responsabilidad de la gente, no a los impulsos primarios, salvaguardando as铆 la dignidad de los ciudadanos. Porque el muro que marca el linde entre la responsabilidad y el miedo es el mismo que separa la libertad de la tiran铆a.