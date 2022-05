No es ning煤n secreto que, seg煤n los pol铆ticos y los medios de comunicaci贸n corporativos, la 鈥渆scasez de alimentos鈥 y la 鈥渃risis de abastecimiento de alimentos鈥 se avecinan desde hace tiempo. Se han pronosticado regularmente durante varios a帽os.

Lo que resulta realmente extra帽o es que, a pesar de su casi constante inicio, la escasez de alimentos nunca parece llegar realmente y siempre se achaca a algo nuevo.

Ya en 2012, los 鈥渃ient铆ficos鈥 predijeron que el cambio clim谩tico y la falta de agua potable crear铆an una 鈥渆scasez de alimentos鈥 que 鈥渃onvertir铆a al mundo en vegetariano en 2050鈥.

En 2019, los 鈥渆xpertos鈥 de la ONU advirtieron que 鈥el cambio clim谩tico est谩 amenazando el suministro de alimentos del mundo鈥.

M谩s tarde, ese mismo a帽o, el Reino Unido fue advertido de que pod铆a esperar escasez de alimentos debido al 鈥渃aos post-Brexit鈥.

A principios de marzo de 2020, los supermercados ya 鈥渁dvert铆an鈥 de que el Gobierno hab铆a sido demasiado lento en actuar ante la epidemia de coronavirus, y que podr铆an quedarse sin alimentos. (En realidad nunca lo hicieron).

Un mes despu茅s, en abril de 2020, cuando la 鈥減andemia鈥 ten铆a menos de tres meses, los 鈥渇uncionarios鈥 advirtieron que el Covid crear铆a una crisis alimentaria mundial. Tres meses despu茅s, la crisis se hab铆a convertido en 鈥la peor crisis alimentaria de los 煤ltimos 50 a帽os鈥.

En el verano de 2021, la prensa brit谩nica predijo la 鈥peor escasez de alimentos desde la Segunda Guerra Mundial鈥 y 鈥cortes permanentes de electricidad鈥, supuestamente debido a la escasez de camioneros, atribuidos por igual al Covid y al Brexit (ni la escasez ni los cortes de electricidad llegaron a materializarse).

En septiembre de 2021, el Reino Unido recibi贸 la noticia de que el aumento de los precios del gas provocar铆a una escasez de alimentos congelados, y justo un mes despu茅s que podr铆amos tener que racionar la carne antes de Navidad, debido a la crisis del gas. (Nunca hubo racionamiento).

En enero de 2022, Australia vio 鈥渆stantes vac铆os en los supermercados鈥 atribuidos a la variante Omicron que paraliz贸 la cadena de suministro, mientras que en Estados Unidos tuvo los mismos estantes vac铆os que se atribuyeron al mal tiempo invernal.

En la primavera de 2022, la crisis alimentaria sigue de actualidad鈥 pero ahora es por la guerra de Ucrania, la pol铆tica de 鈥Cero Covid鈥 de China o la epidemia de gripe aviar.

Como la crisis alimentaria siempre es esperada pero nunca llega, y siempre se le atribuye a la situaci贸n actual, uno podr铆a pensar que no existe realmente. Que no es m谩s que una operaci贸n psicol贸gica dise帽ada para sembrar el p谩nico y dar a los proveedores una excusa para subir sus precios en respuesta a la falsa 鈥渆scasez鈥 creada por la prensa.

Sin embargo, hay indicios de que la situaci贸n puede estar a punto de cambiar.

En una conferencia de prensa en Bruselas el 25 de marzo de este a帽o, Joe Biden dijo鈥

鈥En cuanto a la escasez de alimentos, s铆, hablamos de escasez, y va a ser real鈥.

鈥lo cual es una cosa decididamente extra帽a.

La mayor铆a de las veces, la 煤nica raz贸n para afirmar con fuerza que algo 鈥渧a a ser real鈥 a partir de ahora, es que hasta ese momento no lo era.

De hecho, hay algunos indicios de que el suministro de alimentos est谩 a punto de sufrir un verdadero ataque.

1. Guerra en Ucrania y sanciones occidentales

Es bien sabido que la 鈥渙peraci贸n especial鈥 de Rusia en Ucrania ha hecho subir los precios del petr贸leo, el gas y el trigo. En parte a causa de las perturbaciones en el terreno, pero sobre todo por las sanciones occidentales.

Rusia es el mayor exportador mundial de trigo y otros cultivos, y estos productos se utilizan no s贸lo para el consumo humano sino tambi茅n para la alimentaci贸n animal. Por tanto, los pa铆ses occidentales que boicotean el trigo ruso corren el riesgo de hacer subir el precio de una gran variedad de productos alimentarios.

Ya hemos visto el racionamiento del aceite de girasol (una de las principales exportaciones de Ucrania), y hay informes que indican que podr铆a extenderse a todo tipo de productos, como salchichas, pollo, pasta y cerveza.

Esta guerra no ten铆a por qu茅 producirse, podr铆a haberse evitado (y a煤n podr铆a detenerse) con un simple acuerdo de neutralidad ucraniana. Si a ello se a帽ade la radicalidad de las sanciones antirrusas -sin parang贸n en la historia reciente-, queda claro que el caos sobre el terreno y el aumento concomitante en los precios de los alimentos es parte de una pol铆tica deliberada al servicio de la agenda del Gran Reinicio.

2. El aumento de los precios del petr贸leo

El aumento de los precios del petr贸leo efectos colaterales naturales y evidentes en todos los sectores industriales, especialmente en el transporte, la log铆stica y la agricultura. A pesar de los temores de una crisis del coste de la vida, las advertencias de escasez de alimentos y la condici贸n de Rusia como mayor exportador mundial de petr贸leo y gas, las naciones occidentales y sus aliados no han hecho pr谩cticamente ning煤n esfuerzo para reducir el coste del petr贸leo.

Los altos precios del petr贸leo ya han hecho que el rublo ruso recupere su fuerza de antes de la guerra, aunque Arabia Saud铆 ha subido sus precios, sin inundar el mercado para hundir los precios como hizo en 2014/15.

Mantener el coste del petr贸leo alto es una decisi贸n pol铆tica deliberada, que demuestra que la crisis del coste de la vida -y la consiguiente escasez de alimentos- han sido dise帽ados a prop贸sito.

3. Gripe aviar

La prensa afirma que se est谩 produciendo un importante brote de gripe aviar. Como informamos la semana pasada, la din谩mica de la 鈥済ripe aviar鈥 parece ser id茅ntica a la del Covid. Las aves se analizan para detectar el virus mediante pruebas de PCR, se sacrifican si son 鈥減ositivas鈥 y estos sacrificios se etiquetan como 鈥渕uertes por gripe aviar鈥.

Este proceso ya ha destruido al menos 27 millones de aves s贸lo en Estados Unidos, el mayor exportador de pollos y huevos del mundo. Francia, Canad谩 y el Reino Unido tambi茅n han sacrificado millones de aves.

La gripe aviar ya ha provocado (supuestamente) que el precio del pollo y los huevos se dispare.

(Adem谩s, un nuevo informe ha advertido que los cerdos pueden transmitir 鈥渟uperbacterias鈥 a los humanos, por lo que tambi茅n podr铆an ser eliminados pronto).

4. Reino Unido y Estados Unidos pagan a los agricultores para que dejen de cultivar

El pasado mes de mayo, el gobierno de Biden empez贸 a presionar a los agricultores para que a帽adieran tierras de cultivo al 鈥programa de reservas de conservaci贸n鈥, un programa financiado por el gobierno federal supuestamente destinado a preservar el medio ambiente. Este programa b谩sicamente paga a los agricultores para que no cultiven. Una decisi贸n pol铆tica muy extra帽a, teniendo en cuenta la escasez de alimentos ampliamente pronosticada.

En California, un plan a nivel estatal pagar谩 a los agricultores para que cultiven menos, esta vez en nombre del ahorro de agua.

Curiosamente, el Reino Unido cuenta con un sistema similar por razones (una vez m谩s, supuestamente) por razones diferentes. Desde febrero de este a帽o, el gobierno del Reino Unido paga sumas globales de hasta 100.000 libras a los agricultores que deseen jubilarse. De nuevo, una pol铆tica extra帽a en un momento de agitaci贸n geopol铆tica que rafecta en el suministro de alimentos.

5. Escasez de fertilizantes manufacturados

Rusia y Bielorrusia son dos de los mayores exportadores de fertilizantes y productos relacionados con los mismos en el mundo, lo que representa un comercio manual por valor de 10.000 millones de d贸lares As铆, la guerra en Ucrania (y las sanciones) ya est谩 golpeando con fuerza el mercado de los fertilizantes, cuyos precios alcanzaron nuevos m谩ximos hist贸ricos en marzo.

China, tercer exportador mundial de fertilizantes, se ha autoimpuesto la prohibici贸n de exportar fertilizantes desde el verano pasado, supuestamente para mantener bajos los precios de los alimentos en el pa铆s.

En estas circunstancias, resulta muy extra帽o que la compa帽铆a ferroviaria estadounidense Union Pacific haya limitado repentinamente el n煤mero de env铆os de fertilizantes, informando al gigante de los fertilizantes CF Industries de que tendr谩 que reducir el n煤mero de vagones en un 20%.

En su respuesta p煤blica, CF Industries ha declarado:

鈥淓sta acci贸n de Union Pacific no podr铆a llegar en peor momento para los agricultores鈥 No s贸lo el fertilizante se retrasar谩 por estas restricciones de env铆o, sino que el fertilizante adicional necesario para completar las aplicaciones de primavera podr铆a no llegar a los agricultores. Al imponer esta restricci贸n arbitraria s贸lo a un pu帽ado de expedidores, Union Pacific est谩 poniendo en riesgo las cosechas de los agricultores y aumentando el coste de los alimentos para los consumidores.鈥

SUPLEMENTO: Incendios en plantas de procesamiento de alimentos

Se trata de un extra, no de un art铆culo oficial, debido a las numerosas inc贸gnitas de este caso.

En la historia m谩s extra帽a y ef铆mera de la lista, parece que se ha producido una oleada de incendios en plantas de procesamiento de alimentos en todo Estados Unidos en los 煤ltimos seis meses. Desde agosto de 2021, se han producido al menos 16 grandes incendios en plantas de procesamiento de alimentos en todo el pa铆s.

En septiembre del a帽o pasado, una planta de procesamiento de carne en Nebraska se incendi贸, afectando al 5% del suministro de carne de vacuno del pa铆s. En marzo de este a帽o, un incendio cerr贸 una planta de alimentos congelados de Nestl茅 en Arkansas y una importante instalaci贸n de procesamiento de patatas en Belfast, Maine, estuvo a punto de ser arrasada por un gran incendio.

Los ejemplos siguen llegando.

En la 煤ltima semana, dos aviones monomotores diferentes se han estrellado contra dos plantas de alimentos diferentes, provocando grandes incendios. Uno en una planta de procesamiento de patatas en Idaho, el otro en una planta de General Mills en Georgia.

De momento no podemos probar que se trate de una campa帽a deliberada, ni siquiera estad铆sticamente inusual, pero ciertamente merece una investigaci贸n m谩s profunda.

Hay un buen art铆culo sobre esta historia en el sitio web de Tim Pool, y un extenso hilo de Twitter que cubre todos los eventos recientes del Dr. Ben Braddock aqu铆.

En resumen鈥

1. Una guerra que no era necesaria est谩 haciendo subir los precios de los alimentos y del petr贸leo.

2. Las sanciones, que no eran necesarias, tambi茅n est谩n haciendo subir los precios de los alimentos y del petr贸leo.

3. Los aliados occidentales est谩n subiendo intencionadamente el precio del petr贸leo.

4. A pesar de las advertencias de una crisis alimentaria, Estados Unidos y el Reino Unido est谩n pagando a los agricultores para que no cultiven.

5. Una 鈥渆pidemia de gripe aviar鈥 muy similar a la falsa 鈥減andemia鈥 de Covid est谩 haciendo subir el precio de las aves de corral y los huevos.

6. Las empresas occidentales trabajan activamente para agravar la escasez de fertilizantes.

7. Extra帽os incendios paralizan gran parte de la industria alimentaria estadounidense.

Tomados individualmente, todos estos puntos podr铆an considerarse errores o coincidencias, pero cuando se juntan no es dif铆cil detectar el patr贸n. La prensa puede afirmar que estamos 鈥渃aminando como son谩mbulos鈥 hacia una crisis alimentaria, pero m谩s bien parece que est谩n corriendo de cabeza hacia ella.

Despu茅s de a帽os de decir que hay una escasez de alimentos en camino, parece que podr铆an estar a punto de crearla realmente.

Kit Knightly

Off-guardian