November 16, 2021

La guerra por el control interno del PP de Madrid se recrudece y amaga con convertirse en una batalla fratricida sin vuelta atrás. Fuentes cercanas a Génova, 13 explican que la “operación cremas” no tendrá nada que ver con la que tumbó a Cristina Cifuentes, puesto que reconocen que Isabel Díaz Ayuso no tiene muertos en el armario en su vida privada, pero explican que podría existir material suficiente (grabaciones, vídeos e incluso documentos) para tumbar a la presidenta regional por su gestión durante la peor etapa de la pandemia: “No son cremas, son aviones”, indican, en referencia a una presunta inflación de los costes y los precios del material sanitario proveniente desde China en las aeronaves fletadas por la Comunidad de Madrid, entre otros contratos realizados durante la lucha contra la covid-19.

Estas fuentes van un paso más allá y aseguran que todo este material es conocido por la dirección nacional. Además, sostienen que, si la batalla por el congreso de los populares en Madrid sigue su escalada de reproches mutuos, puede llegar a ser utilizado para tratar de presionar a la presidenta y que dé un paso atrás en sus voluntades.

Estas pruebas, que ya se han convertido en la ‘comidilla’ diaria de altos cargos del Partido Popular en Madrid, apuntarían al núcleo más cercano de la presidenta regional. Concretamente, desde el entorno de Génova explican que hay malestar por cómo Ayuso está gestionando la crisis interna, y creen que está totalmente absorbida por las recomendaciones que le llegan de cuatro de sus personas más cercanas: su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que ya fue motivo de bronca la semana pasada cuando una diputada socialista, Carmen López, fue expulsada de la Asamblea de Madrid por poner en duda los ominosos negocios de los que se habría aprovechado durante este tiempo.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con el gabinete de Isabel Díaz Ayuso para saber si son conocedores de estas presuntas irregularidades que se podrían utilizar en su contra. Sin embargo, desmienten tener miedo y garantizan que “no hay nada raro en la compra y traslado de material desde China”: “La documentación está a disposición en el portal de transparencia”.

Una sensación de calma pretendida que choca diametralmente con la que se experimenta en los corrillos del PP de Madrid. De hecho, este presunto escándalo que sectores cercanos a Casado y José Luis Martínez-Almeida tratan de buscar ya ha dado el salto a la prensa nacional. La periodista Pilar Gómez explicaba recientemente en el diario El Confidencial que “el enfrentamiento entre Génova y Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid se les ha ido de las manos a ambas partes”. A este respecto Gómez sostenía que hace unas semanas empezó a circular una teoría “sórdida y oscura” por el PP de Madrid en relación a la conspiración de las ‘cremas de Cifuentes‘, que le costó la carrera política a una mujer que en ese momento sonaba para todo, incluso para disputar el liderazgo a Mariano Rajoy.

El medio digital no es el único que ha hablado de que “pase algo” que acabe provocando que Ayuso no se presente. Tal y como ha rescatado la otrora líder de UPyD, Rosa Díez, El País publicaba recientemente un artículo en el que fuentes cercanas a la cúpula de Génova,13 hablaban de que “pase algo que impida a la presidenta presentarse”: “A veces hay que tirar las maletas por la borda para que no se estrelle el avión”, sostenían. Además, en el mismo reportaje se hablaba de que el enfado es de tal calibre que en la dirección nacional se están estudiando todas las opciones para que la presidenta regional no se haga con el control orgánico del PP madrileño.

El hermano de Ayuso, en la palestra

“Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar“. Estas palabras, pronunciadas por la diputada del PSOE Carmen López, acabaron provocando que toda la oposición a Isabel Díaz Ayuso -incluido Vox- se levantara del pleno monográfico del pasado jueves en protesta a Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea, quien decidió echar a la socialista por incumplir, según ella, el artículo 26 del reglamento. Dicho artículo establece que los parlamentarios están “obligados a adecuar su conducta a este reglamento y a respetar la disciplina, el orden y la cortesía parlamentaria”.

Preguntada posteriormente por si dimitiría de sus funciones, como le exigían la mayoría de los partidos electos en Madrid, Eugenia Carballedo aseguró que respetaba “la postura de los grupos de izquierdas, pero los diputados tienen derechos, el privilegio de la inviolabilidad y también deberes”. “Yo tengo que velar por el decoro de la institución“, añadía.

Todas las fuentes apuntan a Carromero

Paralelamente a estas “sórdidas y oscuras” teorías, el nombre de Ángel Carromero ha vuelto a las primeras líneas de la política debido a la guerra de liderazgo que se está viviendo en el Partido Popular de Madrid. Actual asesor del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y muy cercano al presidente nacional, Pablo Casado, muchas voces apuntan a que es el responsable de los movimientos que está llevando a cabo Génova para intentar frenar la intención de Isabel Díaz Ayuso de ocupar la presidencia regional del partido, que está en manos de una gestora desde hace cinco años.

Tal y como ha informado ElPlural.com, el que fuera la mano derecha de Casado en las Nuevas Generaciones sería así una suerte de mano negra que se escondería también bajo el calificativo de ”niñatos y chiquilicuatres” que hay dentro de la formación.

