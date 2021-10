–

De parte de SAS Madrid October 22, 2021 95 puntos de vista

Crece la ola de rebeli贸n en los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid. Tras la misiva de los ambulatorios pertenecientes a la Direcci贸n Asistencial Oeste que transcend铆a este lunes, seguida del escrito de la Direcci贸n Asistencial Sur y de la Direcci贸n Asistencial Noroeste, hoy los directores de los Centros de Salud y los equipos directivos de la zona Sureste, presentan un escrito, firmado por 37 centros, con el que afirman sentirse 鈥渄esautorizados鈥 e 鈥渋nhabilitados鈥, con las nuevas instrucciones transmitidas desde instancias superiores para gestionar los turnos de doblajes. Con este paso, un total de 118 centros muestran su rechazo a esta medida, que, consideran, supone un recorte tanto en sus funciones como en la asistencia que se da a la poblaci贸n.

鈥淟a mayor parte de los CS de Madrid est谩n trabajando con el 75% de la plantilla de m茅dicos. Ante la precariedad de estos profesionales, la 煤nica posibilidad de cubrir las ausencias es estimular que los profesionales prolonguen su jornada, trabajando a doble turno鈥, expresan en la carta. Los profesionales alertan de que esta medida fue lo 煤nico que permiti贸 amortiguar las ausencias durante el verano. 鈥淪in embargo, a partir de octubre, la Gerencia de Atenci贸n Primaria ha recortado esta posibilidad, retirando la gesti贸n de las ausencias a los Directores y dej谩ndola en manos de los responsables de centros de la Direcci贸n asistencial, bajo condiciones restrictivas鈥, alertan.

Tal y como denuncian los profesionales, las nuevas medidas, dictadas de manera oral a principios de octubre, implican que la Direcci贸n Asistencial debe de realizar una validaci贸n previa de las prolongaciones de jornada que solicite cada centro y que 鈥渟e valorar谩n solo aquellas solicitadas para ausencias adecuadamente planificadas o imprevistas en las que no se haya encontrado suplente y en las que no se pueda garantizar una cobertura del 75% de los profesionales de la plantilla鈥. Es decir, que si no se produce la ausencia del 25% de la plantilla, no se autorizar谩 que un m茅dico o un pediatra prolongue su jornada.

鈥淎unque ahora afecta especialmente a m茅dicos y pediatras, el resto de los profesionales del equipo tambi茅n sufren y han sufrido unas condiciones muy mejorables, generando una gran carga de responsabilidad y situaciones de ansiedad鈥

Los profesionales firmantes de esta nueva misiva, que como los predecesores exigen un Consejo Extraordinario de Gesti贸n, aseguran que este serio problema es consecuencia de la situaci贸n de deterioro que viene sufriendo la Atenci贸n Primaria desde hace mucho tiempo. 鈥淎unque ahora afecta especialmente a m茅dicos y pediatras, el resto de los profesionales del equipo tambi茅n sufren y han sufrido unas condiciones muy mejorables, generando una gran carga de responsabilidad y situaciones de ansiedad, para las que por ahora no vemos propuestas de soluci贸n que lleven a la Atenci贸n primaria a recuperar el terreno perdido y situarla en el lugar que le corresponde dentro del sistema p煤blico de salud鈥, a帽aden.

La Consejer铆a de Sanidad mueve ficha

Por su parte, desde la Consejer铆a de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ya han movido la primera piedra para sofocar la rebeli贸n. El viceconsejero Antonio Zapatero, este mi茅rcoles en rueda de prensa, atribu铆a la situaci贸n a un problema de 鈥渢ransmisi贸n de comunicaciones鈥 ya que las prolongaciones de jornada 鈥 se hac铆an y se siguen haciendo鈥.

Acto seguido, la gerente Asistencial de Atenci贸n, Sonia Mart铆nez Machuca, respond铆a a las reclamaciones de estos profesionales en rebeld铆a, en una carta a la que ha tenido acceso El Salto, asegurando que 鈥渘o hay ninguna modificaci贸n respecto a la descentralizaci贸n de la gesti贸n de ausencias鈥. 鈥淭ampoco se han producido modificaciones en las herramientas que se ponen a vuestra disposici贸n para la gesti贸n de dichas cobertura鈥, a帽ade.

鈥淪e mantiene, pues, el circuito establecido para la gesti贸n de las prolongaciones: el director de centro establece la necesidad de suplir la ausencia de un facultativo y se traslada esta necesidad a la unidad perif茅rica de recursos humanos de la Direcci贸n Asistencial correspondiente鈥, asegura Machuca a帽adiendo en el escrito un mensaje para la racionalizaci贸n del gasto. As铆, en cuanto al uso de desdobles, asegura que 鈥渓os gestores debemos priorizar su uso racional, oportuno, proporcional y eficiente, tal y como os ha sido trasladado a lo largo de estos 煤ltimos d铆as por vuestras respectivas Direcciones Asistenciales鈥.

Para la plataforma AP Se Mueve la respuesta desde gerencia asistencial es insuficiente pues no aclara los principales interrogantes. 鈥溌縀s necesario que haya m谩s del 25% de plantilla ausente para que se planteen que es necesaria la cobertura de dicha plaza? O lo que es lo mismo, 驴es necesario que falten dos de cada cuatro m茅dicos para que ustedes decidan suplir al que falta?鈥, se preguntan. 鈥淪e帽ores gestores, expliquen de una vez a la poblaci贸n que su falta de inversi贸n en Atenci贸n Primaria redunda en el empeoramiento de la calidad de la asistencia que reciben鈥, concluyen.

