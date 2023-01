–

De parte de Avispa Midia January 12, 2023 3 puntos de vista

En portada: Funcionario de la Terminal Costa Azul GNL, en Ensenada, Baja California

La estadounidense Sempra Energy que, en 2019, fue calificada por el mandatario mexicano, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, como desleal, por haber firmado con gobiernos anteriores lo que 茅l llam贸 como 鈥渃ontratos ventajosos鈥 y 鈥渓eoninos鈥 y, por contratar exfuncionarios de gobiernos anteriores, ya podr谩 exportar gas desde territorio mexicano. Adem谩s, ampliar谩 sus activos hacia lo que comprende la Zona Franca conocida como Corredor Interoce谩nico.

Sempra Energy se catapult贸 desde la reforma energ茅tica que se implement贸 en el a帽o 2013 en M茅xico. Previamente contaba solo con 2 mil 500 millones de d贸lares (mdd) en activos en territorio mexicano y, en el 2018, cerraba con inversiones de 8 mil 769 mdd. Mientras que, en plena pandemia durante 2020, alcanz贸 los 10 mil 500 mdd posicion谩ndose como una de las principales empresas de energ铆a en el pa铆s y de Norteam茅rica.

Hasta el a帽o 2020 contaba con 17 gasoductos por donde transporta y distribuye gas importado de los EEUU. Tambi茅n ya contaba con ocho complejos de generaci贸n de energ铆a renovable y tres terminales de almacenamiento de gas. En una de ellas, establecida en el estado de Baja california, la terminal de almacenamiento y regasificaci贸n de gas llamada 鈥淓nerg铆a Costa Azul鈥 (ECA), servir谩 para exportar gas licuado con pa铆ses principalmente de Asia.

Te puede interesar 鈥 La crisis del gas en M茅xico y los gasoductos estrat茅gicos en manos de empresas norteamericanas

En el mes de diciembre del 2022 esta empresa recibi贸 el visto bueno del Departamento de Energ铆a de EEUU para exportar gas natural estadounidense a M茅xico y, despu茅s de la licuefacci贸n en territorio mexicano, reexportar por barco hacia cualquier pa铆s con el que Estados Unidos tenga o vaya a firmar un tratado de libre comercio. Las estimaciones oficiales de este mercado giran en torno al equivalente a 636 mil millones de pies c煤bicos por a帽o, lo cual contempla solo la terminal ECA, propiedad de Sempra Energy.

Construcci贸n de gasoductos propiedad de Ienova

Seg煤n la empresa estadounidense, el proyecto de licuefacci贸n de Energ铆a Costa Azul, ubicado en el norte de Ensenada, a menos de 100 kil贸metros del sur de San Diego, tiene una ventaja geogr谩fica para entregar gas natural de EEUU hacia los mercados asi谩ticos en tan solo 11 d铆as, cuando lo normal son aproximadamente 21 d铆as.

La empresa tiene las expectativas de que, en la fase 2 de este permiso de exportaci贸n, Energ铆a Costa Azul tambi茅n cuente con dos trenes y un tanque de almacenamiento de gas natural licuado.

Mientras que, de otra terminal, propiedad tambi茅n de Sempra Energy, que ya inici贸 tr谩mites en M茅xico para la comercializaci贸n de gas desde enero del 2022, llamada Vista Pac铆fico LNG, se prev茅 que la instalaci贸n cuente con una capacidad de reexportaci贸n de aproximadamente 200 mil millones de pies c煤bicos al a帽o, gas producido en EEUU y reexportado desde esta terminal en Topolobampo, Sinaloa, M茅xico.

Te puede interesar – Ind铆genas yoreme derrumban permisos ambientales de empresa suizo-alemana

Sempra Energy pretende cerrar la pinza comercial al conectar con sus subsidiarias estadounidenses, Cameron LNG ubicada en Hackberry, Louisiana y Port Arthur LNG en Texas. Por el momento la empresa ya tiene acuerdos comerciales para 20 a帽os con la francesa TotalEnergies y la japonesa Mitsui & Co., Ltd.

La empresa anuncia que 鈥渆l desarrollo exitoso y la construcci贸n de la Fase 1 de ECA LNG, as铆 como los otros proyectos de exportaci贸n de gas natural licuado de Sempra Infraestructura (subsidiaria mexicana de Sempra Energy), est谩n sujetos a una serie de riesgos e incertidumbres sin que exista garant铆a de que ser谩n completados鈥.

El documento del Departamento de Energ铆a de EEUU es tajante al anunciar que, en el caso de estas reexportaciones, 鈥渓a econom铆a estadounidense no recibe una porci贸n significativa de los beneficios鈥. De la misma forma, alerta que, tras la construcci贸n y operaci贸n de estas terminales de licuefacci贸n e infraestructura que le acompa帽a, 鈥減ueden surgir consecuencias (medioambientales) a largo plazo鈥, de las cuales se deslinda al no estar sujetas directamente a las leyes estadounidenses. Mientras tanto el gobierno mexicano no ha emitido informes de c贸mo se beneficiar谩, de los posibles impactos o si solo ser谩 beneficio para la empresa estadounidense.

Nuevo nombre

En octubre de 2021 la empresa estadounidense fusion贸 dos de sus subsidiarias, Sempra LNG e Infraestructura Energ茅tica Nova S.A.P.I. de C.V. (IEnova), con las cuales hab铆a hecho crecer sus inversiones en M茅xico, denomin谩ndola ahora como Sempra Infraestructura. Con un nombre reci茅n estrenado dio continuidad a una decena de complejos m谩s que a煤n estaban en fase de construcci贸n o expansi贸n.

Uno de estos complejos, que estaba suspendido por no haber realizado una consulta previa como lo marca la ley sobre derechos ind铆genas, es el gasoducto Sonora Guaymas-El Oro, que atravesaba territorio de los pueblos originarios de la Tribu Yaqui. Aunque en sus 煤ltimos informes anuales para sus inversionistas aparece como concluido, el gasoducto est谩 suspendido, porque uno de los ocho pueblos de la Tribu no permiti贸 el paso.

La conclusi贸n de este tramo es de vital importancia ya que es a trav茅s del cual se importar谩n el gas proveniente de EEUU y que conecta con la terminal de Vista Pac铆fico LNG, de donde se reexportar谩 este energ茅tico.

Sempra Energy no habla m谩s del gasoducto Guaymas- El Oro que cost贸 la vida de al menos dos personas y un preso pol铆tico que lleva m谩s de 2 mil d铆as tras las rejas, 茅l es el ind铆gena yaqui Fidencio Aldama. Tampoco el gobierno de M茅xico habla m谩s de esta persona y de lo acontecido.

Te puede interesar 鈥 Gobierno favorece a Sempra Energy y deja en el olvido un preso pol铆tico ind铆gena

Lo que s铆 ha hecho el gobierno y la subsidiaria de la corporaci贸n estadounidense, Sempra Infraestructura, es llegar a un convenio para desviar el gasoducto y as铆 poder concluirlo. 鈥淟os nuevos acuerdos establecen el marco para una alianza entre las empresas, que finalmente permitir谩 la reanudaci贸n del servicio del gasoducto Guaymas-El Oro鈥, dice el documento firmado por la empresa y la Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE), emitido en un bolet铆n de prensa con fecha de enero del 2022.

Firma del acuerdo entre la paraestatal mexicana CFE y Sempra Energy

A trav茅s de este convenio, la empresa tambi茅n asegur贸 que se le permitir谩 el desarrollo y avance de la terminal Vista Pac铆fico que, en el mismo mes de enero, inici贸 sus tr谩mites con las autoridades mexicanas para la 鈥淐omercializaci贸n de gas natural鈥. Adem谩s, Sempra Energy, con su filial mexicana, tambi茅n busc贸 figurar en la Zona Franca conocida como el Corredor Interoce谩nico.

En el memor谩ndum de entendimiento se estableci贸 una participaci贸n conjunta con CFE en el desarrollo de una terminal de gas natural licuado en Salina Cruz, Oaxaca. 鈥淓ste nuevo proyecto apoyar谩 las acciones del Gobierno de M茅xico para desarrollar el Corredor Interoce谩nico en el Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es promover el crecimiento econ贸mico y el desarrollo de la regi贸n sur-sureste del pa铆s鈥, resalta el acuerdo firmado por CFE y la empresa estadounidense.

Nuevo gasoducto

Desde noviembre de 2020, el Gobierno de M茅xico hab铆a anunciado la construcci贸n del Gasoducto denominado J谩ltipan 鈥 Salina Cruz, que ser谩 parte del Corredor Interoce谩nico, aunque ser谩 retomado como una obra prioritaria para este a帽o 2023. Seg煤n un bolet铆n de prensa de la CFE, emitido en junio de 2022, 鈥渆l gasoducto suministrar谩 gas natural a 470 plantas y 30 parques (industriales)鈥.

El gasoducto, que atravesar谩 el Istmo de Tehuantepec (Salina Cruz-Coatzacoalcos), estar谩 a cargo de la CFE, pero tambi茅n habr谩 participaci贸n de privados 鈥渂ajo la figura de negocio de alianza estrat茅gica, donde el privado ancla la inversi贸n en el gasoducto con una planta de licuefacci贸n de gas natural en Salina Cruz鈥, anuncia la paraestatal.

Pero el 煤nico acuerdo de cooperaci贸n firmado por el momento sobre la planta de licuefacci贸n en Salina Cruz, Oaxaca, es con Sempra Energy.

La prioridad del gobierno, por el momento es, seg煤n el bolet铆n, 鈥渞esolver el derecho de v铆a para el tendido de un gasoducto a cargo de la CFE con el objetivo de exportar gas natural a Asia y licitar una planta de licuefacci贸n que tendr谩 un costo de 60 mil millones de pesos, y generar谩 3 mil empleos鈥.

Dependencia

En conferencia de prensa que emiti贸 el mandatario mexicano el 11 de junio, alert贸 que urg铆a resolver el derecho de v铆a para el gasoducto J谩ltipan 鈥 Salina Cruz, 鈥減orque tenemos un contrato de gas que nos permite tener vol煤menes suficientes de gas para poder exportar el gas a Asia, pero tenemos ese gas en el Golfo y necesitamos un gasoducto para que aqu铆 en Salina Cruz se construya una planta de licuefacci贸n鈥, sostuvo en su gira por el estado de Oaxaca.

Sin dar m谩s detalles, L贸pez Obrador inform贸 tambi茅n que esta planta de licuefacci贸n 鈥渃ongela el gas para transportarlo y se lleva (el transporte) entre 12 y 15 horas a pa铆ses de Asia, y ah铆 se re gasifica con otra planta, se vuelve otra vez gas y se introduce a los ductos鈥 y agreg贸, 鈥渆ntonces, el precio de ese gas ahora en Texas est谩 mucho m谩s bajo a pesar de la inflaci贸n mundial que en Asia y mucho m谩s bajo que en Europa, pero aqu铆 estamos hablando de Asia鈥, refiri茅ndose a las exportaciones de gas desde el puerto de Salina Cruz.

Sempra impulsa proyectos de GNL en Me虂xico con so虂lido respaldo gubernamental

Aunque M茅xico tiene un d茅ficit de gas y no tiene suficiente para exportar, en todo caso, ser铆a gas proveniente de EEUU. De acuerdo con la Secretar铆a de Energ铆a solo en el a帽o 2021 el consumo de gas natural en M茅xico ascendi贸 a un promedio de 7,405 millones de pies c煤bicos diarios (MMpcd).

En particular, sostiene el Plan Quinquenal de Expansi贸n de Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), durante el tercer trimestre del 2021 el promedio de las inyecciones nacionales ascendi贸 a 1,311 MMpcd y las importaciones fueron de 3,267 MMpcd, de los cuales 656 MMpcd corresponden a importaciones a trav茅s del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, perteneciente a Sempra Energy. Aunque tambi茅n se importa a trav茅s del Gasoductos de Tamaulipas; Los Ramones, Fase I y II, entre otros.

El sector el茅ctrico de M茅xico es sostenido en mayor medida del consumo de Sistrangas, entre otros. Este organismo es un conjunto de gasoductos que suman una longitud total de 10,336 kil贸metros. Una buena parte forma parte de los activos de Sempra Energy a trav茅s de los cuales fluye el gas importado proveniente de los EEUU. Por lo que M茅xico no tiene capacidad para cubrir al 100% sus necesidades de este energ茅tico.