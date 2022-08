–

De parte de Kurdistan America Latina August 4, 2022 282 puntos de vista

Nunca antes Turqu铆a hab铆a cometido m谩s cr铆menes de guerra que en 2022. La atenci贸n internacional sobre la guerra en Ucrania y sobre la amenaza regional de un nuevo ataque turco contra la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria (AANES) no puede negar el hecho de que la operaci贸n 鈥淐law Lock鈥 lanzada por Turqu铆a en el norte de Irak (Kurdist谩n del Sur, Bashur), ha provocado cientos de cr铆menes de guerra, incluido el uso intensivo de armas qu铆micas.

Sobre esto, el Comit茅 contra el Uso de Armas Qu铆micas en el Kurdist谩n del Sur ha publicado un nuevo informe titulado El uso de armas qu铆micas por parte de Turqu铆a en el Kurdist谩n del Sur contin煤a. 驴Por qu茅 la OPAQ no act煤a contra el uso de armas prohibidas?, en el que se pregunta sobre la inacci贸n de la Organizaci贸n Para la Prohibici贸n de las Armas Qu铆micas, encargada de la aplicaci贸n internacional de la Convenci贸n sobre Armas Qu铆micas.

鈥淎unque la atenci贸n internacional y la cobertura medi谩tica han contribuido a corroborar la implicaci贸n de Turqu铆a en la muerte de decenas de civiles en el Kurdist谩n del Sur, al norte de Irak, las reiteradas acusaciones de los y las representantes kurdos sobre el uso de armas qu铆micas por parte del ej茅rcito turco no han dado lugar todav铆a a las necesarias investigaciones de organizaciones e instituciones internacionales e intergubernamentales como la OPAQ鈥, se revel贸 en el informe.

A continuaci贸n, se advirti贸 que 鈥渆sta falta de actuaci贸n y de aclaraci贸n oficial de estas dr谩sticas acusaciones ha permitido a Turqu铆a no s贸lo continuar, sino incluso aumentar sus cr铆menes de guerra tras sus fuertes ataques contra el Kurdist谩n del Sur. Cuando se trata del uso de armas qu铆micas, la comunidad internacional no debe dejar la menor duda de que se toman muy en serio estas acusaciones tan preocupantes. Por lo tanto, se necesita urgentemente una mayor cobertura medi谩tica, visitas in situ de delegaciones e investigaciones oficiales para demostrar a Turqu铆a que no puede seguir cometiendo cr铆menes de guerra con impunidad鈥.

El nuevo informe del Comit茅 contra el Uso de Armas Qu铆micas en el Kurdist谩n del Sur tiene un cap铆tulo titulado 鈥淧eligro del silencio y las concesiones internacionales鈥, en el que se dice: 鈥淓n los 煤ltimos a帽os, la comunidad internacional ha demostrado repetidamente que se preocupa mucho por cualquier acusaci贸n relativa al uso de armas qu铆micas. En el caso de la guerra en Siria, que lleva m谩s de 10 a帽os, pero tambi茅n en el curso de la m谩s reciente guerra en Ucrania, las denuncias sobre el posible uso de armas qu铆micas han dado lugar a una amplia atenci贸n de los medios de comunicaci贸n y a investigaciones internacionales. Lo mismo es necesario ahora con respecto a los ataques de Turqu铆a en el Kurdist谩n del Sur鈥.

鈥淓s necesario que delegaciones compuestas por expertos y expertas en armas qu铆micas visiten urgentemente las zonas afectadas y que se inicien investigaciones internacionales 鈥揳lertaron en la investigaci贸n-. Si la comunidad internacional sigue sin cumplir con su responsabilidad y no hace uso de su experiencia, por ejemplo, la de la OPAQ, permitir谩 que Turqu铆a lleve a cabo a煤n m谩s cr铆menes de guerra contra la poblaci贸n civil del Kurdist谩n del Sur y las fuerzas guerrilleras asentadas all铆鈥.

A su vez, se denunci贸 que el reciente ataque de Turqu铆a a la aldea de Perex, en la zona de Zaxo, en el sur del Kurdist谩n, en el que murieron nueve civiles y otros 23 resultaron heridos, 鈥渄emuestra claramente que Turqu铆a se ha visto alentada por el silencio de la comunidad internacional y piensa que se le ha dado luz verde para cometer cr铆menes de guerra donde quiera que est茅. El desafortunado resultado de este silencio ser谩 la complicidad en los cr铆menes de guerra de Turqu铆a. En lugar de ceder a las presiones turcas, como ocurri贸 con la admisi贸n de Finlandia y Suecia en la OTAN, la comunidad internacional tiene que tomarse en serio las acusaciones de uso de armas qu铆micas, hacer que los expertos estudien el asunto y presionar a Turqu铆a para que deje de cometer cr铆menes de guerra en el Kurdist谩n del Sur鈥.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>