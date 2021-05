–

Casos como el de Seychelles, donde un tercio de los casos de covid estaban vacunados, generan preocupaci贸n sobre algunas vacunas.

– Seychelles es l铆der en vacunaci贸n, por delante incluso de Israel: el 63% de su poblaci贸n est谩 inmunizada, la mayor铆a con la vacuna china Sinopharm

– Israel y EE.UU., tambi茅n con altas tasas de vacunaci贸n, han reducido mucho sus contagios: vacunan, sobre todo, con Pfizer y Moderna

Israel, EE.UU. y Reino Unido tienen algo en com煤n. Seychelles, Bahrein y Maldivas, tambi茅n. Si empezamos por los tres primeros, vemos que son pa铆ses con alt铆simas tasas de vacunaci贸n de su poblaci贸n y que han experimentado un descenso muy importante en la incidencia de covid. En Israel, en concreto, los casos se han desplomado en los 煤ltimos meses. Ha vacunado con Pfizer.

Reino Unido, que est谩 vacunando con Pfizer, Moderna y AstraZeneca, se enfrenta estos d铆as a algunos brotes de covid, generados por la variante india, y eso ha provocado un peque帽o repunte de su curva, pero son brotes localizados y controlados de momento, sobre todo en personas con una sola dosis administrada. En Estados Unidos, con el 50% de su poblaci贸n vacunada, los contagios son baj铆simos. All铆 est谩n vacunando con, sobre todo, con Pfizer y Moderna.

Al igual que esos tres pa铆ses, los otros tres (Seychelles, Bahrein y Maldivas) tambi茅n cuentan con elevad铆simas tasas de vacunaci贸n. Seychelles, de hecho, es el pa铆s del mundo que m谩s poblaci贸n ha inmunizado por completo, un 63%, por delante incluso de Israel. Pese a ello, en esos tres pa铆ses se est谩 registrando un importante repunte de los casos de covid, un aumento en los contagios. Tambi茅n entre vacunados. En este caso, vacunados con otras vacunas.

Maldivas y Seychelles vacunan, sobre todo, con la china Sinopharm, y tambi茅n con AstraZeneca, comercializada all铆 bajo el nombre de Covishield. Bahrein utiliza Pfizer, Covishield y Sinopharm.

La diferencia entre los efectos de la vacunaci贸n en los tres primeros pa铆ses y en los tres segundos se ve muy gr谩ficamente cuando comparamos las curvas de incidencia, por ejemplo, de Maldivas o Bahrein con la de EE.UU. Lo que lleva a algunos a concluir que las vacunas chinas, como la de Sinopharm, no est谩n funcionando bien.

驴Pero qu茅 indica todo esto? Los expertos apuntan a dos cosas.

Que no todas las vacunas son igual de eficaces para prevenir el contagio

Que las vacunas no son la panacea. Aunque estemos vacunados, es igual de importante seguir manteniendo durante un tiempo ciertas medidas de protecci贸n, como la distancia entre personas o las mascarillas en interiores

Las vacunas son eficaces para lo que anunciaron que ser铆an: prevenir la muerte y la hospitalizaci贸n por covid. Pero no lo son tanto para evitar el contagio. De hecho, no se dise帽aron con ese objetivo, porque no era lo m谩s urgente. Muchas de las que lleguen m谩s tarde 鈥como la que desarrolla en el CSIC Luis Enjuanes– s铆 ser谩n esterilizantes. Pero las que se est谩n administrando ahora no lo son: no evitan la infecci贸n. Y si un vacunado se infecta, aunque ya no vaya a morir o acabar en la UCI, puede contagiar el virus. Es lo que estar铆a ocurriendo en Seychelles, Maldivas o Bahrein.

El caso de Seychelles, un aviso al mundo

Hace un par de meses, Seychelles, que vive del turismo, decidi贸 reabrir sus fronteras a todos los viajeros internacionales. En ese momento, el archipi茅lago africano registraba menos de 4.000 casos de covid y 16 fallecidos, en una poblaci贸n de 100.000 personas. Ten铆a a m谩s del 60% de su poblaci贸n vacunada por completo y a un 70% con una dosis. Pero desde entonces, los casos de covid se han disparado hasta m谩s del doble y el pa铆s ha tenido que volver a imponer restricciones.

El 10 de mayo, la curva de casos de covid de ese pa铆s, que ven铆a de un prolongad铆simo valle cercano a cero, experimentaba una subida en picado, registrando 1799 casos. Pero lo m谩s preocupante de todo fue que, ese mismo d铆a, el ministerio de Salud anunci贸 que un 37% de los casos nuevos se registraban en personas inmunizadas con las dos dosis. 驴Qu茅 estaba pasando? 驴Y por qu茅 otros pa铆ses, como Israel, con un porcentaje de poblaci贸n vacunada muy similar (55%), no hab铆an sufrido este repunte de los contagios?

La mayor铆a de los vacunados en Seychelles (el 57%) ha recibido Sinopharm, y un 43% ha sido vacunado con Covishield (AstraZeneca). Aunque falta un dato importante: no se sabe cu谩ntos de los infectados hab铆an recibido una vacuna y cu谩ntos la otra. Pero s铆 sabemos que casi todos los casos de covid detectados en vacunados (dos tercios) son leves o asintom谩ticos. No hay apenas hospitalizados.

Un 80% de los que est谩n ingresados por covid en Seychelles no hab铆a sido vacunado. Otro 20% s铆, pero el ministerio de Salud explica que ninguno de estos es un caso grave y que nadie que haya sido vacunado ha muerto de covid. Por ello, las autoridades locales aseguran que lo que est谩 ocurriendo cuadra con las expectativas que ten铆an acerca de las vacunas, que pueden reducir las infecciones graves por covid pero no brindan inmunizaci贸n completa. Pero hay que tener en cuenta tambi茅n que hay vacunas y vacunas.

Sinopharm: menor eficacia frente al contagio

Todas las vacunas aprobadas de momento son 100% eficaces contra los fallecimientos. Evitan que te mueras por covid. Pero cuando hablamos de enfermar de forma leve o de contagiarte, a pesar de estar vacunado, la cosa var铆a mucho seg煤n se trate de una u otra. La vacuna china de Sinopharm, que es la que m谩s se est谩 inoculando en Seychelles, es mucho menos eficaz que las vacunas de ARNm.

La de Pfizer, que es la m谩s utilizada en Israel, est谩 mostrando una efectividad muy alta en 茅se pa铆s para evitar el contagio: del 94%. Y estudios realizados con vacunados en EE.UU. muestran datos parecidos tanto de esa vacuna como de la de Moderna. Pr谩cticamente bloquea la transmisi贸n del virus, impide que ocurra lo que est谩 ocurriendo en Seychelles.

La vacuna de Sinopharm, en cambio, mostr贸 una eficacia en los ensayos del 78% frente a la covid sintom谩tica y s贸lo del 63% para prevenir la infecci贸n, es decir, el contagio. La OMS la autoriz贸 el pasado 7 de mayo y es la primera vacuna no occidental que obtiene su aprobaci贸n. Pero ahora, lo que est谩 ocurriendo en Seychelles, y en Maldivas o Bahrein, que tambi茅n la est谩n administrando, ha sembrado muchas dudas en torno a si es eficaz realmente para frenar al virus.

Los expertos advierten de que, visto lo visto, su efectividad en el mundo real est谩 siendo menor de la que mostr贸 en los ensayos: en torno al 50% frente a la covid sintom谩tica. Lo explica en el New York Times Kim Mulholland, investigador australiano y experto en vacunas, que califica de 鈥渁larmante鈥 lo que est谩 ocurriendo. Alarmante porque hay 56 pa铆ses del mundo que cuentan con esta vacuna para protegerse de la covid. Es m谩s barata que las dem谩s y la OMS la considera “muy adecuada” para zonas con poco recursos, por sus sencillos requisitos de conservaci贸n.

驴Es la vacuna o el comportamiento humano?

Si consultamos los gr谩ficos de Our World in Data, vemos que Seychelles ha ido aumentando la vacunaci贸n de su poblaci贸n hasta llegar al 63,5% actual, pero tambi茅n han aumentado los contagios. La curva registra un prolongado ascenso desde el pasado 10 de mayo, aunque luego baj贸 y ahora vuelve a subir. Israel, en cambio, con el 55% de su poblaci贸n vacunada, muestra una curva en descenso casi continuo desde el mes de enero.

Las autoridades del archipi茅lago africano no achacan lo ocurrido a las vacunas, sino al aumento de la actividad econ贸mica, a la vuelta del turismo y a que los vacunados 鈥渉an bajado la guardia鈥. Desde hace dos meses, reciben a unos 500 visitantes cada d铆a. “Si la situaci贸n empeorara tanto que los turistas dejaran de venir, eso s铆 ser铆a una gran preocupaci贸n”, advierten los responsables de Turismo de ese pa铆s. Wavel Ramkalawan, presidente de Seychelles, ha asegura que 鈥渓as personas pueden estar infectadas, pero no enfermas. S贸lo un peque帽o n煤mero lo est谩, as铆 que lo que est谩 sucediendo es normal”.

Eficacia reducida frente a las variantes

La OMS est谩 estudiando la situaci贸n y la califica de 鈥減reocupante鈥. Kate O’Brien, responsable de Inmunizaciones de la OMS, ha explicado que “algunos de los casos que se informan ocurren poco despu茅s de una dosis 煤nica, o poco despu茅s de una segunda dosis, o entre la primera y la segunda dosis”. Pero la agencia est谩 investigando tambi茅n qu茅 variantes est谩n circulando en ese pa铆s, porque es otro de los datos que no est谩 claro, y es importante para saber cu谩nto de lo sucedido ser铆a achacable a la baja eficacia de la vacuna y cu谩nto al virus.

S铆 se sabe ya que la variante sudafricana est谩 presente en Seychelles, y eso podr铆a dar alguna pista, porque es la que mayor capacidad tiene para esquivar a los anticuerpos. La otra vacuna que se est谩 inoculando all铆, aunque en menor medida, es Covishield (AstraZeneca), y hay estudios que indican que esta vacuna apenas protege frente a esa variante.

Sigue siendo eficaz para evitar muertes y hospitalizaciones, pero cuando se encuentra con la B1351, la vacuna de AstraZeneca no protege de la infecci贸n ni de la covid leve. La vacuna de Pfizer, en cambio, mantiene muy alta su efectividad contra todas las variantes. Con la sudafricana, los datos m谩s recientes son los de un estudio realizado en Catar y publicado el 5 de mayo, que muestran una eficacia del 75%.

Importante elegir bien la vacuna

El caso de Seychelles nos recuerda que, incluso tras las vacunaciones masivas, es poco probable que las infecciones se detengan por completo. No van a desaparecer. Aunque con unas vacunas el virus se mantendr谩 m谩s a raya y con otras, menos. Algunos cient铆ficos advierten ya de que la vacuna de Sinopharm, por ejemplo, puede no ser un arma eficaz para lograr la inmunidad colectiva de la poblaci贸n en la que se inocule.

Los pa铆ses que la utilicen “tienen que asumir una tasa de fracaso significativa y tienen que planificar en consecuencia”, dice John Moore, experto en vacunas de la Universidad de Cornell. “Tienes que alertar a la gente de que a煤n tendr谩 una posibilidad importante de infectarse鈥, advierte en el NYT. Raina MacIntyre, experta en bioseguridad de la Universidad de New South Wales en Sydney, es tajante al analizar lo ocurrido: “La elecci贸n de la vacuna es importante”.

