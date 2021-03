–

March 26, 2021

Hasta la fecha, y a solo poco m谩s de un mes de la apertura parcial de establecimientos educativos, se registran siete muertes por Covid-19 relacionadas con las clases presenciales en el pa铆s. A su vez, tambi茅n se observa una suba considerable de casos de contagios en chicas y chicos de 3 a 13 a帽os. Personal escolar y familias denuncian que no se dan a conocer datos precisos sobre la pandemia en las aulas. Tambi茅n aseguran que las condiciones edilicias, en muchos casos, no son las necesarias. De manera incipiente surgen organizaciones de madres y padres autoconvocados. Algunos gremios docentes lanzaron paros en protesta al respecto. Por M谩ximo Paz, para ANRed.

芦Sin salud, no hay presente, y, sin educaci贸n, no hay futuro禄, dijo Alberto Fern谩ndez a mediados de febrero al clausurar la reuni贸n del Consejo Federal de Educaci贸n que se desarroll贸 en la residencia de Olivos, en la que se consider贸 el regreso de las clases presenciales con protocolo en todos los niveles educativos del pa铆s, en el contexto de la pandemia.

D铆as despu茅s, ante el inicio de las sesiones legislativas, en su discurso, el presidente anunci贸 el plan de vuelta a clases presenciales. Por su parte, en algunas jurisdicciones, como en la provincia de Jujuy o CABA, ya hab铆an concretado la medida tiempo antes.

As铆, las escuelas, escalonadamente, comenzaron a abrir sus puertas en todo el pa铆s.

Casualidad o no, hoy por hoy, los casos de contagios por coronavirus en chicos de 3 a 13 a帽os desde la vuelta a clases presenciales en los establecimientos subieron considerablemente. Por caso, y seg煤n datos del Ministerio de Salud, en Jujuy el incremento fue del 125%. En CABA, del 59,1% y 35,5% en provincia de Buenos Aires.

Ni bien abrieron las puertas, trascendi贸 la suma de tres fallecidos por Covid-19 en relaci贸n con la vuelta a las aulas. Entre los primeros casos se reportaron a dos docentes: Mar铆a Ang茅lica Lea帽o y Betty Greach (Jujuy) y N茅stor Ben铆tez, portero de la Escuela de Frontera N潞 619 de Puerto Piray, provincia de buenos Aires.

D铆as despu茅s, y hasta la fecha, se le suman dos muertes recientes en Buenos Aires, la de un auxiliar en la provincia de Misiones y un maestro (otro m谩s) juje帽o. A poco m谩s de un mes del inicio parcial de la escolaridad en las aulas, son siete los fallecidos por coronavirus.

De todos modos, los medios se limitan a reproducir los informes gubernamentales 鈥揷uando los hay- donde aseveran lo poco y nada de los contagios y muertes.

Nicol谩s Trotta, titular de la cartera educativa, explic贸 que desde el retorno a la presencialidad 鈥渟贸lo el 1% de los casos sospechosos resultaron positivos鈥 en el contexto escolar, y recalc贸 que 芦en las aulas se est谩n cumpliendo los protocolos鈥.

Mismo, el mi茅rcoles pasado el gobierno porte帽o difundi贸 sus primeros datos oficiales con la intensi贸n de contrarrestar alguna posible presunci贸n de que la escuela funcione como centro de contagios.

El documento expres贸 que los infectados tan solo ser铆an el 0,17% de los alumnos y docentes. Tambi茅n los datos de Rodr铆guez Larreta aseguran que en el total, entre escuelas p煤blicas y privadas, retomaron la presencialidad 700.518 personas, que incluye a estudiantes, docentes, directivos y personal no docente y que entre todos ellos, hasta el momento, se registraron 1.215 contagios, lo cual comprende tambi茅n los casos detectados en los centros de testeo para docentes desde antes de la vuelta a clases.

Asimismo, el relevamiento cont贸 que el 60% de los hisopados positivos fue para el personal educativo, mientras que el 40% restante se dio en los chicos. Adem谩s afirm贸 que, ya sea por caso sospechoso o confirmado, result贸 necesario aislar preventivamente a 494 burbujas, lo que representa el 1,09%.

A partir de las cifras, se lleg贸 a la conclusi贸n de que las escuelas no son un foco de contagio. Por ello, el gobierno porte帽o ambiciona tomar medidas que profundicen la presencialidad, como la quita de barbijos en ciertos momentos de la cursada, entre otras medidas.

Seg煤n el derrotero contagioso escolar porte帽o, el 10 de febrero 鈥 a tan solo 48 horas despu茅s de la presentaci贸n del personal docente- se reportaron seis casos positivos de Covid-19. El 16 se convirtieron en 20 casos, el 19 en 35, el 22 en 70, el 26 en 90, el 1 de marzo en 131, el 4 en 150. Para el d铆a 6 se reportaron 159 casos sobre un total de 132 escuelas porte帽as.

Las cr铆ticas al documento se centraron en que las clases presenciales se dan a煤n en un contexto muy parcial si se toma en cuenta de que las clases no empezaron en todos los colegios y no todos se encuentran abiertos. Adem谩s, el sistema de burbujas implementado asegura hoy, como mucho, a un cuarto del total del alumnado presente en los establecimientos.

Mismo, un art铆culo de la agrupaci贸n docente Conti-Santoro asever贸, respecto a la contabilizaci贸n de contagios en la ciudad, que 鈥渓o que predomina es el sub-registro. Por ejemplo, en los casos en que un docente o alumno conviva con una persona con test positivo, nada los obliga a hacerse su respectivo testeo si no tienen s铆ntomas. Tranquilamente pueden estar contagiados, pero ese dato no queda cargado en ning煤n lugar. Por otra parte, en caso de que haya un positivo en alguna de las burbujas, tampoco se testea a la totalidad de la misma, por lo que puede haber casos de asintom谩ticos o con s铆ntomas leves no detectados en las burbujas. De esta forma, no se rastrea y reconstruye la cadena de contagios, pudiendo quedar casos sin contabilizar鈥.

Un caso modelo fue el que vislumbr贸 en un jard铆n de infantes de la ciudad cuando dio positivo su vicedirectora, qui茅n durante la primera jornada de clases estuvo tomando la temperatura en el ingreso y dando la bienvenida por las aulas. Al finalizar su jornada, le informaron que su test Covid-19 hab铆a dado positivo. Como consecuencia, la directora dio aviso al Ministerio de Educaci贸n pero, a pesar de haber compartido con su compa帽era una jornada de 8 horas de trabajo en la misma instituci贸n, le respondieron que no correspond铆a ser considerada como contacto estrecho. De esta manera, le indicaron que vuelva a trabajar normalmente y cumplir funciones de manera presencial.

Los sucesos salpican en todo el pa铆s. En Jujuy, en varios establecimientos debieron suspender clases por el aumento de los contagios. En una escuela no se pudo iniciar el ciclo lectivo por un caso confirmado de Covid.

All铆 tambi茅n se manifest贸 que las condiciones sanitarias no son seguras. A su vez, las y los docentes denunciaron que ni el Ministerio de Educaci贸n ni el Gobierno provincial brindan informaci贸n oficial sobre la cantidad de casos y las medidas que se toman.

Frente a la situaci贸n, las familias comenzaron a organizarse. Por ejemplo, padres y madres autoconvocados en Tilcara revelaron contagios entre la comunidad educativa, la falta de elementos de limpieza y condiciones edilicias insuficientes, con lo cual solicitaron la suspensi贸n de la presencialidad.

En Tucum谩n, recientemente, se hizo viral un audio de una docente, qui茅n con la voz quebrada expres贸: 鈥渕i vida tambi茅n vale鈥, 鈥渘os mandan a pelear鈥 luego de que le avisaran de que su compa帽ero de escuela dio positivo de Coronavirus. La docente, se supo luego, es madre soltera y vive con sus padres mayores. El audio recorri贸 todos los grupos de WhatsApp de la provincia.

En Mendoza, aunque no hay datos oficiales, un relevamiento del Sindicato Unido de Trabajadores/as de la Educaci贸n (SUTE) revel贸 que en el departamento de Godoy Cruz hay alrededor de medio centenar de edificios que no estar铆an en condiciones para el dictado de clases y que el regreso s贸lo se est谩 garantizando por el voluntarismo de las y los trabajadores.

En Santa Fe la apertura de escuelas en plena pandemia comenz贸 a propagar una derivaci贸n de contagios, aislamientos y hasta cierres de establecimientos, como en localidad de Fort铆n Olmos, en Reconquista, en Rafaela, en Ceres, en el sur de Rosario, en el Cord贸n industrial y hasta en numerosos colegios de su capital.

Por su parte, algunos gremios hicieron sentir su disconformidad. Ademys convoc贸 a un paro activo de 72 horas -17, 18 y 19 de febrero-. En Entre R铆os, AGMER convoc贸 sucesivos paros de 72, 48 y 72 horas. En Chaco se llam贸 a paro por cinco d铆as y en Misiones a dos huelgas de 48horas.

Si bien los n煤meros oficiales brillan por su ausencia, un dato a considerar es el del ministro de Educaci贸n nacional Nicol谩s Trotta, cuando anunci贸 un fondo Covid-19 de $2.300 millones. Tal suma s贸lo representa alrededor de $35.000 para cada uno de los 65 mil establecimientos educativos que hay en el pa铆s. Algo que, a simple vista, resulta completamente insuficiente para contribuir de forma exitosa al cuidado efectivo de las aulas frente a la pandemia.