De parte de ANRed May 6, 2022 270 puntos de vista

Se levantó el pedido de sesión especial para tratar los créditos UVA , impulsada por Julio Cobos de Juntos por el Cambio. El oficialismo logró desactivarla a cambio de que se lleve el debate a las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, con el compromiso de sacar dictamen en un plazo de 30 días. El acuerdo tiene la firma de Sergio Massa y Germán Martínez por el oficialismo, y de Julio Cobos y Mario Negri por la oposición. La organización de «Hipotecados UVA» que viene peleando contra la inviabilidad de los créditos, realizaron una movilización ayer por la tarde frente al Congreso. Pidieron por el tratamiento urgente de una Ley Nacional y la eliminación de la UVA. Dialogamos con Claudia Pilo del Colectivo Nacional Hipotecados UVA Autoconvocados. Por Mario Hernández

-Vamos a iniciar el programa con una comunicación con Claudia Pilo, que es parte del Colectivo Nacional Hipotecados UVA Autoconvocados. Yo quería referirme a este tema, no es la primera vez que lo hago, pero hace un tiempo que no lo hacía, los créditos UVA fue una demanda al gobierno de Mauricio Macri, de los principales agentes del sector inmobiliario y de los organismos internacionales para impulsar el crédito y así obtener ganancias extraordinarias. Buenas Noches, Claudia.

-Hola, buenas noches.

-Estaba comentando de qué se tratan estos créditos hipotecarios UVA. Tengo adelante mío un comunicado que ha difundido el Colectivo Nacional Hipotecados UVA Autoconvocados, del que sos parte, que señala, entre otras cosas, la situación crítica y desesperante.

Según los datos que el INDEC arroja, una familia necesita $84.000 para no caer en la pobreza, la cuota promedio de un crédito hipotecario supera los $70.000 y se estima que en el 2022 la inflación treparía a los niveles más altos de los últimos 30 años. Claudia, ¿cómo se llega a esta situación?

Te voy a contar algo muy personal, una amiga de mi hija había sacado estos créditos, entonces mi hija, una de mis hijas, tengo tres, viene y me dice ‘papá Yanina sacó el crédito UVA, yo tengo ganas de sacarlo ¿qué te parece la posibilidad de acceder a una casa o a un departamento?’. Le pregunté cómo se determinaba la cuota, a lo que me dijo ‘bueno entra también una parte por inflación’. Le dije que no, que se olvide. ‘Bueno, pero papá, la inflación es muy baja’. ‘Olvidate, en la Argentina no se puede tomar un crédito que se ajusta por inflación, o donde sea un componente de la cuota’. Me hizo caso. Ahora, ¿se llega a esta situación solamente por los altos índices de inflación?

-Mario, así como lo planteás, se le está haciendo la carga de la problemática que tienen estos créditos a las familias que fueron atrás de su derecho a la vivienda. No te olvides que para acceder a estos créditos, que fueron dados como respuesta a una política pública de vivienda, las familias tenían que tener ahorros previos, tenían que calificar para poder ingresar al crédito, tenían que demostrar ingresos. A vos lo que te decía el Banco Central con una publicidad era que la cuota de tu crédito nunca iba a superar el 25% de tus ingresos, aun en el caso de que la inflación subiera.

Nosotros tenemos certificada esa publicidad del Banco Central, la tenemos certificada por escribano. Entonces cuando vos estás pagando un alquiler y te dicen que nunca va a subir el 25% de tus ingresos…

-Te metés de cabeza…

-Claro, vos pensá que estos créditos se dieron en el marco del PROCREAR. Las personas que tomaron créditos en el gobierno de Macri se los dieron con PROCREAR y con crédito UVA. Salías sorteado del PROCREAR y te daban un crédito UVA. Además hay muchas personas, por ejemplo, te voy a hablar de mi caso en particular, que ya teníamos una edad que si no era este crédito, no podía sacar nunca más.

Con la problemática de vivienda que hay en este país y que fue por mucho tiempo así, cuando ves la oportunidad la tomás. Y no es porque estás creyendo en un gobierno, vos accedés a una política pública de vivienda, el Estado es el que te está proponiendo este crédito para acceder nada más y nada menos a un derecho constitucional que es tu vivienda.

-Así planteado me viene a la cabeza la palabra estafa. Porque lo que vos estás diciendo es una estafa hecha por un organismo público.

-Exacto.

-¿Qué medidas ha tomado al respecto el gobierno nacional?

-Mirá las medidas que se tomaron fueron de congelamiento de las cuotas, no del capital. El capital crece todos los días. Este crédito tiene la particularidad que la cuota y el capital aumentan por el valor del UVA, y el UVA cotiza todos los días conforme la inflación. O sea, vos pagás tu cuota pero el capital también sigue creciendo conforme a la inflación.

Lo que se hizo en un momento, en el último tramo del gobierno de Macri, previo a las elecciones, fue congelar la cuota. Después Alberto Fernández siguió con ese congelamiento y ahora estamos en un plan de convergencia que termina en julio del 2022, que estamos pagando la inflación más un poco más. Pero no hay ninguna solución. No hay ninguna medida que haya sido favorable porque durante la pandemia se permitió que las personas que no podían pagar pudieran diferir cuotas al final del crédito por un período. Las cuotas que fueron congeladas, ese congelamiento, ese tramo que no se paga va a parar al final del crédito también, o sea, medida de fondo no hay ninguna.

No nos olvidemos que para que salga esta ley, que fue la Ley de los créditos UVA, se aprobó desde el Congreso. Nosotros lo que estamos diciendo siempre es que acá la solución es política porque los bancos han tenido ganancias extraordinarias con estos créditos.

-Claudia, ¿cuántas personas son las afectadas?

-Aproximadamente somos 115.000 familias en todo el país que estamos con esta problemática. Muchas familias que ya están con carta documento de los bancos porque no pueden pagar. En este momento no se están ejecutando viviendas, pero sabemos que el banco tiene la potestad de ejecutarlas si quiere, porque los créditos hipotecarios que vos firmás, son armados para todos por igual.

Dicen que si vos dejaste de pagar por 3 meses, el banco tiene la potestad de ejecutar sin ninguna intermediación judicial. Hay un gran riesgo de muchas familias que están en una situación muy comprometida.

-Frente a esta situación, ¿cuál es la propuesta del Colectivo Nacional Hipotecados UVA Autoconvocados?

-La propuesta siempre fue formar una mesa de diálogo con el gobierno. No te olvides que cuando este gobierno estaba en campaña prometió dar una solución a los créditos UVA, lo dijo Alberto Fernández, lo dijo El Frente de Todos también.

Nosotros, que conformamos este colectivo en el 2018, trabajamos con muchos de los que hoy son funcionarios para encontrarle una solución a esto. La propuesta es conformar una mesa de diálogo y llegar a una solución para que nosotros podamos pagar hipotecas que sean previsibles y sostenidas en el tiempo.

Lo que estamos diciendo es que nosotros queremos pagar, pero queremos pagar hipotecas justas, no esta usura que solo beneficia al sistema financiero y pone a las familias, que ya están bastante castigadas, en una situación aún más comprometida.

-Bien, Claudia ¿querés agregar algo más?

-Sí. Lo que quiero agregar es que realmente mañana cuando se dé el índice de marzo, va a ser un índice muy alto…

-Superior al 6%.

-Claro, se cree que es superior al 6%. Ese 6% va a ir a parar a nuestra cuota y al capital que debemos y que realmente el Estado tiene que darnos una solución. Ya te digo, esto fue una política pública de acceso a la vivienda que se dio desde el Estado, y esté quien esté sentado en este momento en el sillón de Rivadavia es el que tiene que darnos una solución, y es el que tiene que permitir que nosotros podamos pagar nuestras casas y hacer realidad este derecho que tenemos a tener una vivienda.