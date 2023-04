–

De parte de ANRed April 23, 2023 165 puntos de vista

Truco es una obra de teatro que trabaja con una idea del amor como principio de no entendimiento: el amor como estructura que ya no puede sostener a dos personas, dice su autor, Gonzalo San Mill谩n, y para profundizar, contin煤a: Truco muestra el absurdo de todo aquello que hacemos y dejamos de hacer cuando la cosa se empieza a pudrir despacito. A esto podr铆a agregarse que la pieza, bajo el infinito paraguas del amor, remite a la dificultad del di谩logo, a la incluso a veces imposibilidad de escuchar; como si el amor pusiera al di谩logo entre el silencio y la sordera. Pero nada se estar铆a diciendo del trabajo si no se subrayara el humor con el que encara cada escena. Por Andr茅s Manrique para ANRed.

Entrevistamos a parte del elenco de Truco, porque la obra deja algunas preguntas siempre antiguas y vigentes. Que todo conflicto se compone siempre de mucho m谩s que de lo que hay a simple vista es lo que de alguna manera velada ponen en escena con el tercero que en Truco hace de voz en off. Y como est谩 en escena, esa voz enreda los hilos, se inmiscuye en las actitudes, comportamientos y decisiones de la pareja con un papel propio que modifica lo que piensan y sienten los personajes.

Ante esta especie de autoritarismo de la voz del que narra, irrumpe el discurso de Renata Moreno con una potencia de discurso propagand铆stico, para gritarle a los cuatro vientos que la relaci贸n debe terminar porque est谩 terminada. La actriz estalla cada l铆nea como si se tratara de un manifiesto; todo lo cual vuelve risible lo que va diciendo (para nada gracioso) desde el proscenio, o subida a una mesa, como si se tratara del p煤lpito desde donde vocifera a la multitud. Moreno pareciera haber mezclado con gran eficacia la gestualidad y oralidad de Eva Per贸n con algunos giros de Cristina Fern谩ndez, ambas enormes oradoras.

La obra tambi茅n cuenta con la actuaci贸n de Aim茅 Lezcano que hace el papel de var贸n. Su corporalidad habla m谩s que lo que dice; para aplaudir es el modo en que habita el cuerpo del personaje. El tercero es Laureano Lozano. El terreno que le toca es complicado, entre la orientaci贸n de su discurso a una especie de interioridad de la t铆pica voz en off, que al mismo tiempo rompe la cuarta pared para poner en evidencia lo que uno y otra piensan, aunque no se lo digan, adem谩s de agregar cuestiones que no sabemos si son m谩s representativas de ella, de 茅l o de esa fusi贸n de un tercero/ cuarto que se compone de las proyecciones con las que cada parte alimenta eso que reducimos bajo la definici贸n de pareja.

鈥淭ruco es la necesidad de pertenecer a alguien para pedirle libertad; de jugar al amor libre siendo un dictador鈥, escribi贸 su autor.

驴Por qu茅 el rol cl谩sico del var贸n lo representa una mujer, y viceversa?

Gonzalo San Mill谩n (GSM): No quer铆amos caer en la dualidad, hombre-mujer, en la pareja est谩ndar o cl谩sica, no quer铆amos, que se piense, ah, claro, los hombres son as铆, las mujeres as铆. Para nosotros el amor tiene conflictos que no comprende de g茅neros, lo t贸xico o los problemas de una pareja no se sostienen en la sexualidad de los que la integran, no importa si son heteros, homos, bisexuales, pansexuales, amor libre o lo que sea; lo t贸xico est谩 en todos lados. No hay f贸rmula que nos evite el dolor del amor.

驴Qu茅 entiende el personaje de Lila (Renata Moreno) por amor?

GSM: No sabemos.

驴Por qu茅 el personaje que hace de var贸n (Aim茅 Lezcano) es tan sumiso?

GSM: No es sumiso, creemos que no quiere problemas, que prefiere vivir as铆, no desea el conflicto, y Lila le pone de manifiesto que no est谩n bien, que ella est谩 cansada y que 茅l tambi茅n lo est谩 pero que no quiere verlo, de la misma manera que no quiere escuchar lo que Lila le dice.

驴Cu谩nto de pol铆tico tiene el trabajo?

GSM: La pol铆tica y el amor est谩n de alguna manera relacionados en el sentido que como en un Estado hay divisi贸n de poderes, en el amor pasa lo mismo. El equilibrio, es decir, la balanza que hace que un estado funcione con poder ejecutivo, judicial y legislativo, es un ideal. Siempre hay un conflicto de intereses, y en el amor pasa lo mismo. De hecho, enamorarse muchas veces puede ser llev谩ndolo a la pol铆tica como un golpe de estado, aquel momento donde se pierde el derecho, la propiedad, la seguridad.

Adem谩s, siguiendo la l铆nea del poder, podemos agregar que en toda pareja la lucha eterna est谩 en el poder que cada cual tiene sobre el otro. Entendiendo poder no como sumisi贸n, sino como aceptaci贸n. Por ejemplo, ella sabe matem谩ticas y es la que saca las cuentas en la pareja, 茅l sabe de mec谩nica y arregla cosas. El otro no se mete ah铆 porque sabe que pierde. Ahora, si hablamos de pol铆tica como elemento partidario, creo que es una obra anarquista. Es decir, necesita la plena libertad y voluntad, nadie que obligue. Y esa libertad debe estar controlada por los integrantes de la pareja, que muchas veces no piensan igual.

驴El texto ya tra铆a humor o lo fueron descubriendo en los ensayos?

GSM: El humor ven铆a en el texto, pero se potenci贸 con los cuerpos en el ensayo. La idea era hacer un homenaje a lo t贸xico sin caer en los lugares m谩s oscuros, sino en aquellos que son absurdos, tontos, y por momentos fantasiosos. Como tratar de volver a sentir lo que pas贸 en una cena cuando nos conocimos, y en un intento arrebatado de arreglar algo vamos al mismo lugar que cenamos, pedimos lo mismo, y la pasamos mal. Y la pasamos mal porque entre el momento en que nos conocimos y este pasaron siete a帽os; es un plan sostenido en la fantas铆a, y hasta absurdo, pero en la necesidad de volver a entendernos o salvar la pareja hacemos estupideces y creemos en pasos m谩gicos.

驴C贸mo la trabajaron?

GSM: Ensayamos, bailamos, buscamos puntos en com煤n de cada uno con sus ex parejas, las historias que se contaban de ex parejas, que eran graciosas pero tristes, rid铆culas pero l贸gicas. Recre谩bamos esas situaciones y tratamos de ir a fondo. Tambi茅n en la obra nos burlamos de nosotros mismos.

驴Por qu茅 introducen el soneto de Lope de Vega?

GSM: Se introduce a Lope de Vega, primero por ser de los escritores que m谩s me gustan, y segundo por ser uno de los grandes temas del autor espa帽ol, el amor. Y 鈥淓sto es amor鈥, el poema nos parec铆a intenso y certero. Si bien es un autor de alguna manera olvidado por el tiempo, tambi茅n muy a la sombra de Cervantes, en su poema hay una actualidad que nos hace dar cuenta de que por m谩s avance en cuanto a tecnolog铆a, ciencia o medicina, hay lago intr铆nseco, los sentimientos que no var铆an con el tiempo: los celos, la envidia, la ira, la desconfianza. Que el amor sigue destrozando gente.

驴En el amor como en el Truco, el juego de cartas, tambi茅n el que mejor miente es el que gana?

GSM: De eso no me cabe ninguna duda, escuch茅 algo muy interesante de Derrida. Dice algo as铆, que voy a citar como pueda: la mentira y la verdad no son opuestas, lo opuesto de la verdad, no es la mentira, es la falsedad; la mentira es de otro orden, porque quien miente sabe la verdad. Y la pareja que mejor miente es la que gana en el juego y en el amor; es necesario mentirse para seguir, es necesario saber que el otro miente, y acompa帽arlo en la mentira, pero que no se entienda la mentira como infidelidad o enga帽o, sino como la estructura, como todo lo que necesito creer del otro aunque sepa que no es verdad. Porque empieza lo t贸xico justamente cuando dejo de creer en mis mentiras, a lo Nietzsche con su Dios ha muerto. Entendiendo Dios como Amor. El otro deja de ocupar ese lugar supremo, el lugar de idilio, y siguiendo con Nietzsche, nosotros hemos matado a Dios, hemos dejado de creer. Y dejo de creer justamente cuando me doy cuenta que el otro es m谩s humano que yo.

驴Nos convidar铆an alg煤n pasaje de la obra que les cope?

GSM: Augusto- Para m铆 el amor es, viste cuando s贸s chico, que ten茅s siete u ocho a帽os y te caes de la bicicleta, o de una hamaca, o est谩s jugando a las escondidas y corr茅s desesperado y te pis谩s el cord贸n de la zapatilla, y te ca茅s, y te lastim谩s y te sale sangre, y viene tu mam谩 o tu pap谩 o alguien y te dice, uy, hay que llevarlo al hospital, y vos crees que te mor铆s ah铆 mismo, y lleg谩s al hospital y el m茅dico dice que hay que ponerle puntos, y vos sufr铆s y te cosen y grit谩s como nunca en la vida y llor谩s fuerte, y despu茅s pasan unos a帽os, y en un grupo de amigos, donde todos tienen doce o trece a帽os, preguntan 驴alguien tiene una cicatriz? Y vos te levant谩s el buzo y mostr谩s la cicatriz del codo, orgullosa, feliz, y sab茅s que de eso no te vas a olvidar nunca m谩s en la vida, bueno, para m铆 el amor es eso, una cicatriz que te hac茅s sin querer, corriendo, hamac谩ndote.

驴El otro es t贸xico, o lo que proyectamos/ pretendemos/ traemos del amor convierte al otro en obst谩culo y, por eso, lo consideramos veneno?

Aim茅 Lascano (AL): El v铆nculo sostenido desde lo t贸xico necesita de ambas partes para nutrir la din谩mica: 芦sos el veneno que necesito para seguir abriendo esa herida que me identifica y que cerrarla implicar铆a dejar de ser yo禄.

驴No cre茅s que lo t贸xico define m谩s el miedo al amor que el amor en s铆?

AL: El amor no es t贸xico, la toxicidad es una excusa para tocar fondo, conocerse y cambiar, en el mejor de los casos. Cuando eso no pasa, es que gan贸 el miedo.

驴Por qu茅 predomina hoy el costado de toxicidad del amor m谩s que su poder?

AL: Porque en una sociedad que encontr贸 en lo 芦ideal禄 ese amor rom谩ntico del altar y para toda la vida, de la familia perfecta con perro y casa con aroma a caf茅 de hogar que, dicho sea de paso, es una ficci贸n dif铆cil de sostener, es necesario nombrar lo crudo, lo molesto, los contratiempos, desencuentros, lo que no garpa. Mostrar, sacar los trapitos al sol para volver a nombrar el poder del amor de pareja desde un lugar m谩s honesto, desde un lugar de transformaci贸n.

驴Es posible el amor sin juego?

Laureano Lozano (LL): el amor siempre es posible. Es como esas recetas que necesitan algunos ingredientes b谩sicos, pero a las que nunca le puede faltar la intenci贸n, las ganas de hacer algo por el otro, por uno. Y para jugar siempre hace falta m谩s de uno, un par de reglas, de normas, y nada m谩s: lanzarse y esperar que nadie gane y nadie pierda.

驴Existe el amor o es m谩s una f贸rmula hecha por lo que cada quien deposita ah铆?

LL: Hay componentes que hacen pensar al amor como algo armado, algo estructurado. Pero somos de las personas que creen en una prehistoria del amor, algo que pudo haber existido como el fuego; algo ubicado entre la naturaleza y los dioses. Algo que necesito del deseo humano para poder existir.

驴Qu茅 estabilidad le exigimos al amor?

RENATA: Lila le exige al amor una tranquilidad, tipo placebo, para dormir tranquila a la noche y despertarse normal a la ma帽ana. Y est谩 bien. Exige que el amor sean varias vueltas al mambo para dar saltos y despu茅s, mareada, no saber d贸nde est谩 el piso y d贸nde el techo. El amor es un lugar para perderse y no encontrar la llave, algo as铆 dice Twiggy en la canci贸n que bailamos en escena. Quiere que el amor sea de muchas formas, formas enclenques y rotas; circulares y amorfas. Lila no es estable y tiene todo mezclado. No le pide estabilidad al amor, no el personaje. Al contrario, le pide caos.

FICHA T脡CNICO ART脥STICA

Texto: Gonzalo San Millan

Act煤an: Aim茅 Lezcano, Laureano Lozano, Renata Moreno

Vestuario: Laureano Lozano

Iluminaci贸n: Laureano Lozano, Gonzalo San Millan

Fotograf铆a: Juan Chazo

Dise帽o gr谩fico: Juan Chazo

Direcci贸n: Gonzalo San Millan

En Animal Teatro, Castro 561 (CABA)

Domingos a las 20:00 鈥 Del 02/04/2023 al 30/04/2023

Duraci贸n: 55 minutos.

Clasificaciones: Teatro, Presencial, Adultos