En Juli谩n, treballador de Ramcon, va morir el febrer mentre netejava els vidres de l鈥檈difici de la brigada municipal. Gaireb茅 quatre mesos despr茅s dels fets, una treballadora de Ramcon, empresa subcontractada per l鈥橝juntament per a la neteja d鈥檌nstal路lacions, fa p煤blic el seu malestar amb la companyia. 鈥淓ns sancionen per ximpleries, ens obren expedients disciplinaris, suspensions de sou i feina i, fins i tot, acomiaden gent鈥, explica la treballadora, que demana que se li respecti l鈥檃nonimat. 鈥淓ns tenen atemorits i estan esperant la m铆nima cosa per anar contra nosaltres鈥, afegeix.

Des de Ramcon, per la seva banda, asseguren que les acusacions s贸n falses. 鈥淰olen generalitzar que els coaccionem i els atemorim, per貌 no 茅s cert鈥, diu la directora de l鈥檈mpresa, Imma G贸mez. Ella mateixa reconeix que s鈥檈st脿 amonestant alguns empleats, per貌 diu que 鈥渟贸n casos comptats i la majoria s贸n nom茅s avisos per conductes que no poden fer, com accedir a espais inhabilitats, fer servir el m貌bil, incomplir l鈥檋orari laboral o faltar al respecte i amena莽ar companys鈥. De fet, la directora afirma que en Juli谩n va morir 鈥減er una neglig猫ncia seva, perqu猫 estava amb el m貌bil i en una zona on no podia estar鈥.

La directora de Ramcon diu que el treballador va morir 鈥減er una neglig猫ncia seva鈥

Des de fa un any els operaris de neteja de l鈥橝juntament s贸n de l鈥檈mpresa Ramcon, per貌 abans ells mateixos formaven part d鈥橢xpertus, l鈥檃nterior empresa subcontractada pel consistori. 鈥淎mb aquella companyia tot valia i ara els molesta que vinguem a posar ordre鈥, diu la directora. Per貌 aquest ordre 鈥渘o es tradueix ni en suspensions de sou i feina ni en acomiadaments鈥, assegura. 鈥淣om茅s vam fer fora una treballadora per deixar entrar una televisi贸 a gravar en una escola privada, sense perm铆s de ning煤鈥, detalla G贸mez. Una decisi贸 que l鈥檕per脿ria va rec贸rrer 鈥減er貌 un jutge li va treure la ra贸鈥, afegeix. 鈥淓l problema 茅s que aquestes coses abans estaven normalitzades鈥.

Mentrestant, la treballadora consultada per aquest mitj脿 explica que des del comit猫 d鈥檈mpresa s鈥檈st脿 denunciant Ramcon per aquestes sancions. Per貌 G贸mez assegura que qui hauria de denunciar 茅s ella. 鈥淓m pinten la porta de casa, m鈥檃menacen a mi i a les meves filles i em diuen que soc una assassina. Tinc querelles criminals preparades鈥, adverteix. 鈥淧er貌 jo dormo molt tranquil路la perqu猫, tot i que els Mossos ens estan investigant, s茅 que ning煤 va obligar en Juli谩n a pujar all脿鈥, insisteix.

Des de l鈥橝juntament, per la seva banda, diuen que 鈥渆s tracta d鈥檜n tema laboral entre els treballadors i l鈥檈mpresa鈥, per貌 afegeixen que estaran atents 鈥渁 les informacions oficials i al desenvolupament dels fets per actuar en conseq眉猫ncia鈥. Tamb茅 desmenteixen la informaci贸 que apuntava la treballadora de Ramcon, que deia que el consistori els renovaria la licitaci贸. 鈥淥brirem el concurs a tothom鈥, expliquen des de l鈥橝juntament.

Per 煤ltim, G贸mez diu que la majoria de treballadors i la CGT estan en desacord amb les accions legals que volen presentar els treballadors afectats per les sancions, mentre que la treballadora parla d鈥檜n 90% d鈥檃fectats entre els gaireb茅 100 treballadors que t茅 l鈥檈mpresa. Paral路lelament, la investigaci贸 policial segueix sense novetats en un accident 鈥渜ue ha motivat els treballadors a anar contra l鈥檈mpresa鈥, conclou la directora.