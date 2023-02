–

De parte de ANRed February 13, 2023 3 puntos de vista

Pablo Murgier se presenta este miércoles 15 de febrero en Bebop. El pianista nacido y formado en Argentina, que reside en Francia desde hace algunos años, trae su nuevo trabajo Gare du sud (Estación sur) donde combina distintos géneros de la música argentina con el jazz. Considerado a sí mismo un “hijo de la Universidad pública”, migró a consecuencia del cierre de oportunidades en actividades culturales, que coincidió con propuestas en el exterior en el año 2017. En conversación con ANRed, el joven pianista repasa sus influencias musicales, que van desde Keith Jarret a Astor Piazzolla, y su visión sobre el Tango en el Siglo XXI. “Creo que la manera de mantener al tango vivo es haciendo nueva música, tomando el legado de los grandes pero haciendo nuevas cosas”. Por Ramiro Giganti (ANRed).

La imagen de portada es un cementerio de trenes en el Salar de Uyuni, Bolivia. El cielos celeste contrasta con el blanco de las nubes y su suelo. El primer sonido que se escucha es un dibujo cromático característico del Tango que desemboca en acordes en un pulso duro en negras, mientras tímidamente se escucha al murmullo de los fuelles. El Bandoneón se va sumando lentamente. Pasarán escasos 30 segundos hasta que irrumpen la percusión y el bajo, y allí el ritmo cambia. Un inicio «tanguero» da lugar a otros ritmos, mas asociados al Jazz, pero manteniendo viva la presencia del bandoneón. Así comienza Gare du sud y su canción homónima que abre el disco.

Pablo Murgier, nació en La Plata (Argentina) en 1988 y se radicó en París en 2017. Es licenciado en Composición Musical de la Universidad Nacional de Quilmes, y Máster en Interpretación de la Música Latinoamericana del siglo XX en la Universidad Nacional de Cuyo. Ha estudiado piano junto a Fernando Viani, Hilda Herrera, Hernan Possetti, Fernando Finocchi, María José Zabala , Elena Dabul entre otros. Es diplomado de la escuela de jazz EMU (Argentina) y ha sido pianista integrante del CIMAP (Creadores e Intérpretes de la Música Argentina para Piano) dirigido por la maestra Hilda Herrera. Entre distintos géneros musicales que se escuchaban en su casa recuerda particularmente la inspiración de Keith Jarret como quien lo motivó a tocar el piano.

«En mi despertar musical en mi casa se escuchaba Rock Argentino y mucha música Uruguaya y Brasilera. Recuerdo que siendo muy chico alguien me regaló un cassette de Keith Jarrett y lo escuchaba sin parar…creo que fue determinante para que arranque a tocar el piano cuando tenía 5 años. El jazz en si llegó más de adolescente cuando empecé la escuela EMU en La Plata, y la música académica cuando empecé en la Universidad Nacional de Quilmes. Todas estas músicas me acompañan hasta el día de hoy, y me siento afortunado de tener un abanico tan grande en mi formación y en mi escucha», comentó al ser consultado sobre sus primeras influencias musicales.

En el caso de Murgier, migrar le brindó nuevas oportunidades, sin dejar de pensar en sus raíces y contemplando siempre la posibilidad de venir a tocar a Argentina. «Me considero un hijo de la Universidad Pública, que pasó por la Universidad Nacional de Quilmes, la de Cuyo, y brevemente por el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata. Nunca me había proyectado viviendo en el extranjero, e incluso nunca había hecho grandes viajes antes. En 2015, 2016 en un momento complicado para la cultura se cerraron muchas puertas en Argentina y se abrieron otras muy de golpe en Europa. El contexto me empujó a tomar la decisión de intentar y ver qué pasaba. En Francia tuve mucha suerte desde lo personal y lo profesional y todo viene saliendo muy bien, obviamente es otra cultura, otra lengua, pero me siento muy cómodo aunque me gusta tratar de venir más seguido a Argentina», comentó.

Antes de partir, Murgier trabajó como profesor de Piano y Tango en escuelas de arte de la provincia de Buenos Aires, y ha fue docente de Lenguaje Musical en el programa de Orquestas y Coros Infantiles para el Bicentenario de la Argentina. También se ha desempeñado como investigador en el programa Territorios de la Música Contemporánea para la Universidad Nacional de Quilmes.

La asociación con la historia de Astor Piazzolla, parece ser un vicio recurrente en quien lo entrevista. Un músico argentino con una importante influencia en el tango, que llega a Paris, que mezcla estilos como el Jazz o la música clásica. Una pregunta obvia con una respuesta interesante en relación al legado de Piazzolla en otros territorios, que se desemboca en históricos debates en relación al Tango, las libertades creativas, y las nuevas tendencias. «Es una conexión que queremos tener nosotros con París más que en el otro sentido. Es una de las ciudades culturales más importantes del mundo y encontramos todas las músicas folklóricas del mundo en la calle. Lo que sucede al estar afuera, es que tenemos más libertad para expresarnos con los géneros musicales sin estar encerrados en el ambiente de esa música en particular y en los juzgamientos que pueden existir. Nadie va a levantar el dedo acusador si haces una mezcla de tal música con tal otra estando allá (en parte por qué no la conocen) y eso en algún punto de vista de un compositor, puede derivar en más libertad creativa. Obviamente, la gran pregunta es qué hacer con esa libertad, pero creo que no es casual que Piazzolla se haya sentido tan cómodo en ese contexto, siendo tan criticado en Argentina«.

Pablo considera que si bien hubo diversas propuestas, todavía hay un camino por recorrer en relación al encuentro del tango con otros géneros. «El fenómeno Beat de rockerización de músicas populares se dio con la mayoría de los géneros del mundo a partir de la década del ’70, pero no fue así con el tango…siempre pienso en eso como algo curioso que no necesariamente es malo pero habla mucho de la preservación de una época del género (la de los ’40, ’50) como una cuestión casi sagrada e inamovible. Por supuesto, hubo y hay muchos grupos de tango rock o tango electrónico pero es cierto que no pudieron o no supieron cristalizar un estilo o un subgénero».

En su relato aparece la necesidad de apoyar nuevas expresiones. «Creo que la manera de mantener al tango vivo es haciendo nueva música, tomando el legado de los grandes pero haciendo nuevas cosas. El tango no puede ser un museo de sí mismo y me enoja por momentos que sigamos tocando, cantando, bailando los mismos 50 temas durante 70 años. Creo que hay que militar las nuevas composiciones, y hacerle lugar a aquellos y aquellas artistas que proponen cosas nuevas, de una buena vez«.

Su relación con la improvisación trasciende la influencia del jazz. «Me gusta pensar la improvisación desde un principio como algo que excede al jazz. La improvisación como herramienta para la libertad creativa, para deconstruir y re-inventar mundos musicales. De alguna manera es así que aprendí a tocar el piano y es un poco mi lengua materna en la música. El hecho de poder improvisar me conecta con esa niñez musical, y a nivel compositivo recientemente pude empezar a utilizarlo como elemento que puede ser un ritual jazzístico, pero también una distensión del lenguaje».

El próximo miércoles 15 de febrero a las 20hs, Pablo Murgier se presenta en Bebop Club, Uriarte 1658 (Palermo C.A.B.A.), con formato de ensamble. Lo va a acompañar Minino Garay en Batería, junto a invitados especiales en Buenos Aires como Jona Schenone en Contrabajo, Karl Espegard en Violín, Damián Foretic en Bandoneón y Matias Olmedo en Guitarra. También va a participar como invitada especial Mariana Mazu, en voz.

«Vamos a tratar de reproducir la esencia del disco y habrá muchas sorpresas. Además de Minino voy a contar con la presencia de colegas con los cuales no toco hace mucho tiempo como Mati Olmedo y Jona Schenonne, y otros nuevos con los que será la primera vez en un escenario como Damian Foretic y Mariana Mazu. También tengo la suerte de tener en Buenos Aires justo a un violinista noruego llamado Karl Espegard con el que tuve la suerte de tocar últimamente. Quiero intentar además de hacer la música del disco, mostrar la suerte que tengo de tocar con gente así, y vamos a salirnos por momentos del programa para hacer repertorios que tienen que ver con los músicos que me acompañaran», anticipa de cara a la próxima presentación.

Luego del concierto Murgier va a seguir recorriendo el mundo llevando su música. Comenta que se viene «un año con muchos conciertos programados en Europa y Japón, en piano solo, con mi ensamble y acompañando distintas cantantes. Es el año para hacer rodar estas producciones, hacer crecer la música y seguir estudiando. Tal vez, empezar a pensar en un próximo disco de piano solo».

Sobre el disco Gare Du Sud

Todos los temas fueron compuestos por Pablo Murgier, excepto en las obras Furgón (improvisación colectiva del Ensamble) y Chanson Cachette (Vanina de Franco es la autora de la letra).

1 ) GARE DU SUD – (Pablo Murgier) – 8:132) DOMINGO -(Pablo Murgier) – 4:38 3) 2 RUE CORNEILLE -(Pablo Murgier) – 5:144) LA GRÊLE – (Pablo Murgier) – 5:345) CHANSON CACHETTE – (música de Pablo Murgier/ letra de Vanina de Franco) – 4:29

6) LA BERGERIE DES MALASSIS – (Pablo Murgier) – 5:327) MELIQUINA -(Pablo Murgier) – 5:22 8) AUGURIOS – (Pablo Murgier) – 4:14 9) FURGÓN – (Pablo Murgier / Minino Garay /Romain Lecuyer / Simone Tolomeo) – 3:06

Ficha técnica:

(Sello discográfico COLLECTIF¿Por qué no? / 2022 )

Distribuidor en Argentina Club del disco

Grabado en 2021 en Paris por Julien Bassères, Studio de Meudon.Mezcla y Master en Nueva York por Luis Bacque, Bacque Recording. Fotos- Chloé Debelle

Creaciones visuales – Manuel Sorroche & Maëlle Debelle, Polychrome Productions Diseño – Emilio Laquidara Asistente de producción – Jimena Ponce de León

PABLO MURGIER ENSEMBLE :Pablo Murgier – Piano, dirección y composición Minino Garay -Bateria Simone Tolomeo – Bandoneón Romain Lecuyer –Contrabajo

MÚSICAS INVITADAS: Machiko Ozawa – Violín en las obras Domingo y Augurios Vanina de Franco – Voz en Chanson Cachette Rachel Therrien – Trompetas en Meliquina