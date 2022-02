–

La cantante Inés Cuello se presenta mañana, sábado 5 de febrero, en el Club Social Cambalache en el barrio de San Telmo. Ayer visitó el programa radial Patas En La Brea de Fm La Tribu, donde hablo de sus ultimas actividades y conversó sobre los nuevos recorridos en el Tango: su nuevo enfoque con perspectiva de género, y importante de ser parte de este momento. Desde su nuevo espectáculo «mi ciudad y mi gente», donde tomando un repertorio que incluye a Eladia Blazquez, María Elena Walsh,, Piazzolla y Gardel, busca un vinculo mas cercano cantando a la ciudad, la gente y las historias que suceden. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Son las 16hs en punto, mientras Inés se aproxima a la radio . «Llego en dos minutos» avisa por wasap. exactamente dos minutos de que suene el timbre. Entusiasmada pide un segundo para pegar un adhesivo que muestra el arte de tapa de su ultimo álbum, buscando un espacio disponible entre el montó de otros calcos en la colorida puerta de la radio. Luego recorre la radio expresando la alegría de estar presente.

Recientemente publicó Gardel, junto al quinteto La Grela. El álbum se puede escuchar de forma gratuita en su sitio: www.inescuello.com.ar y se encuentra en todas las plataformas digitales.

Todavía faltan unos minutos para que termine el bloque previo y así poder ingresar al piso de la radio, «Que sea acá» dice, para sacar una foto y publicar en redes sociales anunciando su presencia en la radio. Se para justo al lado de una pintada que dice «torta» y un corazón, y posa mostrando su calco, con un rostro sonriente que se percibe a través del barbijo. La expresión sonriente va mas allá de la alegría que siempre genera la música: por haber terminado recientemente un nuevo álbum, por tener una presentación pronto y volver a un escenario. La alegría también expresa una identificación identitaria con el lugar donde se encuentra.

Apenas pasadas las 16:30 suena la versión de Lejana tierra mía presente en su último álbum. Allí empieza la entrevista hablando de su inmediata actuación.

«Voy a estar cantando en el Club Social Cambalache que es un espacio muy nuevo en la mítica Casa Ezeiza en San Telmo, Defensa 1179. Es un espacio que llevan a cargo Barbie, una gran amiga, y su compa Silvia. Vamos a estar ahí, haciendo un concierto con Pablo Fragela en piano. Teníamos una gran invitada Fer Bobadilla Oliva, pero nos acaba de confirmar su positivo de Covid asique no vamos a tener el gusto de compartir con ella esta vez, pero bueno vamos a hacer ahí unos tangos, algún que otro bolero que se va a asomar, alguna zamba…».

La conversación repasa sus recientes actividades el año pasado tras el difícil parate por la pandemia, pese al cual pudo tener algunas presentaciones en vivo, la primera de ellas nada menos que en el Teatro Colón para interpretar a Piazzolla en su centenario. «La verdad que, después del primer año de pandemia que fue el parate total de la actividad cultural y bueno, de casi todas las actividades, haber roto el hielo de los conciertos con ese gran concierto en el Teatro Colón fue increíble. Participamos dentro de lo que se llamó Piazzolla 100 que fue parte de un festival de 20 conciertos homenajeando a Piazzolla a 100 años de su nacimiento que organizó el Colón. Y ahí estuve cantando con el quinteto La Grela, ellos hicieron un concierto entero y yo tuve intervenciones en lagunas canciones y fue hermoso», comentó.

De la figura innovadora y provocadora que fue Astor Piazzolla, quien en su momento despertó la ira de los sectores mas conservadores del género, pasó a nuevas innovaciones, como interpretar un genero que siempre se caracterizó por su nocturnidad con presentaciones diurnas y con un espectáculo desafiante desde su repertorio.

«El tango suele tener como escenario natural la noche, pero en el Picadero se hizo y se sigue haciendo, ese ciclo de música en la terraza. Hicimos dos conciertos con Pablo Fraguela enmarcados en un repertorio que tenía como búsqueda músicas y tangos que no hablaran de amor romántico, “amor Disney” como le dicen ahora», comenta entre risas.

La conversación continúa con un momento muy interesante al plantear la incorporación del feminismo en un género con un pasado machista, con viejas letras que hablaban de compadritos y masculinidades de antaño.

«A mí me pasó que empecé a cantar Tango desde muy chica sin cuestionarme lo que estaba diciendo. Las circunstancias de la vida, los movimientos sociales, las mismas decisiones personales., y los rumbos que fui tomando en la vida me llevaron a, cada vez más, hacerme cargo de la incomodidad que me generaban ciertas temáticas o planteos que estaban incluidos en los tangos que cantaba normalmente. También el papel que yo cumplía en los espectáculos. Este pedido o requerimiento de ser una femme fatalle que conquista a todos los señores cuando mi vida privada iba por un camino completamente diferente. Fue algo que necesitaba hacer, que necesito hacer. Está en constante progreso esa decisión u este camino. Estos tangos que no hablan de amor reunieron en esos dos conciertos que hicimos una selección de tangos de Eladia (Blazquez), algunas cosas de María Elena Walsh, Piazzolla… tomamos ese repertorio ahora pero estamos incluyendo algunos que otros amoríos en el medio del repertorio porque bueno se va moviendo la necesidad de decir, de donde se dice… así que vamos a hacer este espectáculo Mi Ciudad y Mi Gente, que tiene que ver con esto también», concluyó.

La llegada de la ola feminista al Tango se expresa de distintas maneras: desde la revisión de algunas letras como el el cambio de 34 Puñaladas a Bombay BsAs, de Alejandro Guyot, o la, cada vez mayor participación de mujeres y disidencias en los escenarios tangueros.

«Creo que la música es una expresión de lo que pasa en la sociedad. Es imposible que la música quede ajena a los cambios sociales y a los movimientos que se van generando, a los cuestionamientos y a los pasos que se dan como sociedad. En el Tango están habiendo muchísimas movidas, muchísimos movimientos, muchas agrupaciones sociales que militan las cuestiones de género, que militan el espacio de las mujeres en los escenarios. Me parece absolutamente acorde a las necesidades que la sociedad va requiriendo, y lo celebro».

Un ejemplo es la presencia de Ivo Colonna, en el quinteto Alto Bondi: un chico trans con una voz notable. «Anoche justo estuve tomándome una cervecita con Noe Sinkunas y hablamos mucho de esto: de los necesario de estas movidas y de lo lino de estar asistiendo a este momento del género. De ser parte de esta nueva realidad, y sobre todo del tránsito porque no es algo estático. Estar participando y ser agentes activos de esta situación está buenísimo» celebró.

Pero no solo las cuestiones de género y su conexión con la música son temas que desvelan a Inés para comprometerse activamente. Recientemente desde su cuenta de Instagram, manifestó su preocupación por las cuestiones ambientales.

«No es para menos. Creo que deberíamos todes tener un poco de militancia en torno a esto porque el tiempo avanza. La destrucción del medioambiente y la explotación desmedida de los recursos en función de soluciones a corto plazo están destruyendo lo que nos mantiene con vida. Asique me parece un tema urgente. Hay muchas aristas de este conflicto. Muchísimos frentes: tanto como incendios que van sucediendo. Así que bueno: militar la ley de humedales, la no explotación offshore del océano, es un tema muy urgente y está bueno que les artistas nos vayamos metiendo. Acá, en Buenos Aires, añoramos un espacio verde. Tener un país con tanta variedad ambiental y de ecosistemas y estar destruyendo como se está haciendo con la tala desmedida de árboles, el monocultivo, los agro negocios.. es una lista interminable de cuestiones, y bueno, desde acá añorando esa naturaleza» sostuvo.

«Empecé a cantar en Bragado, la ciudad donde me crie. Ahí tuve mi primero contacto con el Tango. Cuando terminé el secundario me vine a Buenos Aires. Empecé a cantar en distintas casas de Tango, y ahí pude tener la posibilidad de poner en práctica lo artístico a nivel cotidiano: cantaba de lunes a lunes en esos escenarios. Después aparecieron las giras: viajé bastante con distintas compañías de Tango, con distintos espectáculos. Eso me vino dando un recorrido, bastante puertas adentro de lo que era el mundo “for export”, del Tango apuntando más al extranjero. Hace relativamente poco; unos 5 o 6 años, salí de ese sistema y de ese enfoque, y empecé más a transitar el mundo de lo artístico y del Tango para nosotres ¿no? para las personas de acá, y también para quienes quieran escucharnos en el mundo entero, pero buscando más un desarrollo en el ambiente local» comentó repasando los primeros años de su carrera, que la llevó a visitar lugares tan lejanos como Japón. Ante la pregunta sobre la experiencia de llevar algo tan nuestro como el Tango a lugares tan lejanos respondió: «Es maravilloso. El Tango tiene esa cuestión que llama muchísimo la atención, en mayor parte por lo que genera la danza y el abrazo en sociedades que no tienen ese modo de vinculo como algo tan frecuente y eso nos ha abierto puertas a quienes laburamos en este género para recorrer un montón de países, un montón de sociedades y poder cantar frente a gente que incluso no tiene idea de los que estás diciendo a nivel del lenguaje y a pesar de todo se genera esa química , esa magia que la música propone siempre como lenguaje paralelo. La experiencia de cantar en otros países y países tan lejanos es maravillosa».

Inés Cuello se presenta este sabado 5/2 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179. También esta esperando la confirmación de un show junto al quinteto LA Grela para fines de abril que sería en la sala del Teatro Picadero. «El espectáculo (Mi Ciudad y mi gente) es un recorrido entre Tangos de Eladia, repertorio de María Elena Walsh… la ciudad como escenario de este género rioplatense que tiene pie en las dos orillas. Cantarle también a la gente que la habita. A las historias que se dan. Buscando, siempre, darle una vuelta al repertorio, y buscar formas de comunicar. Y presencia en las letras de historias que plantean un vínculo un poquito más cercano al que buscamos tener en estos momentos con lo amoroso y demás. Eso: cantarle a la ciudad, cantarle a la gente, a las historias que suceden. Traer también a Paiazolla, y también vamos a hacer algunos temas de este repertorio gardeliano. Con Pablo Fraguela, quien me acompaña este sábado, él es el pianista y arreglador del quinteto La Grela con quienes grabamos este disco que nos tiene muy contentos», concluyó.

