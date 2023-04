–

April 28, 2023

Entre el 29 de abril y el 3 de mayo de 2003 se produjo el desborde del R铆o Salado por una defensa inconclusa en la vera de la circunvalaci贸n oeste, que produjo la peor inundaci贸n hasta la fecha en la capital santafesina. Unas 130 mil personas fueron evacuadas y 157 fallecieron. Por ese entonces, Carlos Reutemann era el gobernador.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/04/REPORTE-BARRILETES-280423-20-a帽os-inundaci贸n-de-Santa-Fe.mp3

Escuchar el reporte de Pablo Russo desde Radio Comunitaria Barriletes de Paran谩, Entre R铆os.

Este 29 de abril se cumplen 20 a帽os de la tremenda inundaci贸n en la ciudad de Santa Fe, considerada por la sociedad como un verdadero crimen h铆drico por las obras inconclusas que permitieron la cat谩strofe que dej贸 unas 130 mil personas evacuadas y 157 muertos.

Como cada a帽o se realizan numerosos actos para recordar lo sucedido durante esos d铆as. La marcha central ser谩 el s谩bado 29, desde la Plaza del Soldado hacia la Plaza 25 de Mayo, donde habr谩 micr贸fono abierto para recordar a las v铆ctimas y reflexionar sobre lo ocurrido, adem谩s de m煤sica en vivo.

Juan Gianfelichi forma parte del Centro Cultural y Social El Birri, de Santa Fe, y asegur贸 que desde que pas贸 la inundaci贸n no hubo una reparaci贸n del trauma colectivo. 鈥淗ay algo que no ingresa en los registros de la comprensi贸n, y es como el r铆o se te mete en la casa de la noche a la ma帽ana. Eso deja marcas y desde ah铆 venimos trabajando hace muchos a帽os. No solo respecto al posicionamiento pol铆tico de denunciar la desidia y el crimen h铆drico, sino tambi茅n en clave de justicia comunitaria en reparar una memoria鈥, manifest贸 en di谩logo con Radio Barriletes.

鈥淟a inundaci贸n de 2003 ha producido un trauma colectivo que no ha sido reparado, no ha habido una pol铆tica p煤blica de reparaci贸n de la memoria. Es m谩s, hay una decidida pol铆tica del olvido. Lo podemos ver no s贸lo en clave del principal o principales responsables pol铆ticos, que no han sido enjuiciados, sino tambi茅n c贸mo se aborda en las escuelas鈥, agreg贸.

Una vez que termine la movilizaci贸n del s谩bado, el centro cultural abrir谩 sus puertas una vez m谩s para combatir el olvido a trav茅s de diversos lenguajes art铆sticos.

鈥淗ace 20 a帽os lo que sigue juntando es la plaza, es la marcha, el reclamo, el encontrarse y el abrazo colectivo como cada 29 de abril鈥, destac贸 Mariana Rabaini, integrante de la cooperativa audiovisual Im谩gica, parte del colectivo Santa Fe Documenta, que estuvieron a cargo de registrar la inundaci贸n y en este vig茅simo aniversario proyectan sus materiales en cines y escuelas p煤blicas.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/crimen-hidrico-en-santa-fe-se-cumplen-20-anos-de-la-historica-inundacion-evitable/