–

June 3, 2021

Brutal agresión de

Brutal agresión de militares y colonos a un palestino – 3 junio 2021

Rebelión

24/05/2021

El Sionismo, nacido en

Europa bajo el lema de “Una Patria para el pueblo judío”, se

convirtió en una orientación de corte fascista, xenófoba y

responsable de verdaderos crímenes contra la humanidad. La mayoría

de ellos están tipificados en las normas internacionales, incluso en

las que pretenden frenar acciones brutales en medio de una guerra

entre Estados, aunque no es el caso concreto de nuestros días,

porque a Palestina se le niega su existencia como Estado y no tiene

ejército, ni refugios antiaéreos.

Una aclaración

importante: la condena al sionismo y su gobierno en Israel, aunque

éste tenga apoyo mayoritario de la población que se identifica como

judío, tal como Hitler tuvo apoyo en su país en un momento de su

historia, no involucra ni puede involucrar un rechazo a todos los

integrantes de la cultura hebrea ni a todos los que responden al

judaísmo como religión. Se podría poner por ejemplo a la Red

Internacional de Judíos Antisionistas que sostienen que son: “una

red internacional de judíos incondicionalmente comprometidos con las

luchas de emancipación humana, de las cuales la liberación de los

habitantes de Palestina y de su tierra es una parte primordial.

Nuestro compromiso es el desmantelamiento del apartheid israelí, el

retorno de los refugiados palestinos, y el fin de la colonización

israelí de la Palestina histórica”[1].

Crímenes

de odio y racismo

Si se lee frases de

prominentes sionistas, se encuentran muchas que desconocen la

condición de seres humanos para árabes y particularmente

palestinos. Un solo ejemplo de uno de los gobernantes israelíes,

Menahim Begin,que en el parlamento dirá que: «Los Palestinos son

bestias sobre dos patas.»[2]

Ese trato es un crimen de

odio permanentemente expresado. Hoy se manifiesta en las camisetas

del Movimiento Juvenil Sionista EZRA pidiendo “Quemar a los

árabes”[3], así como en los cánticos por matar a los árabes que

gritan en Jerusalem los sionistas.

Discriminación

La discriminación contra

los palestinos es practicada por el gobierno de Israel todo el

tiempo. Esto, incluyendo a los que viven dentro de territorio israelí

y tienen formalmente esa nacionalidad. Según Amnistía Internacional

(2021), “Israel seguía discriminando a los ciudadanos y ciudadanas

palestinos de Israel en materia de urbanismo, asignaciones

presupuestarias, control policial y participación política. Según

el Centro Jurídico para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel

Adalah, Israel mantenía más de 65 leyes que discriminaban a la

población palestina”[4].

En la decimotercera Ley

Básica israelí (de un país sin Constitución), aprobada en 2018,

se entrega una licencia a la discriminación. En ella se define al

hebreo como el idioma oficial, rebajando el árabe y al yidish

(hablado por un sector de judíos ortodoxos) a un estatus especial y

define a Israel como «el hogar nacional del pueblo judío», es

decir de una sola nacionalidad, excluyendo a cualquier otra.

Apartheid

El apartheid es una

organización social territorial nacida en Sudáfrica y contra la que

lucharon por mucho tiempo, contando con líderes como Nelson Mandela.

Se trata de la segregación étnica y “racial” en pequeños

territorios empobrecidos y separados entre sí, que dependen del

Estado colonizador y cuya población ve negados todos sus derechos.

Esto es lo que hoy se

vive en Israel, los Territorios Ocupados y Palestina. Si se mira los

mapas históricos, se observa como cada vez los palestinos tienen

menos tierra, aislada, bajo control de Israel. Un buen ejercicio es

imaginar ese proceso en cada uno de nuestros países y cuál sería

nuestra reacción ante semejante agresión sistemática. Para ir de

un territorio palestino a otro, deben pasar, si les permiten, por

varios controles militares. Eso incluso las ambulancias,

imposibilitando muchas veces atención de emergencia.

Muchos organismos de DDHH

han denunciado este Apartheid. El Centro Israelí de Información

sobre Derechos Humanos es uno de ellos, que resalta cuatro políticas

colonizadoras, basadas en el divide, separa, decide y gobierna:

normas que permiten migración solo a los judíos; apropiación de

tierra para los judíos, aumentando la sobrepoblación en los

enclaves en los que se encierra a los palestinos; restricción de la

libertad de movilización a los palestinos; negación del derecho

político de participación[5].

Hay que considerar

también el muro de separación, planificado para 626 kilómetros

según fuentes oficiales, dejando aislada la Rivera Occidental. Esta

es una de las medidas para tener a los palestinos encerrados en una

inmensa cárcel a cielo abierto.

Limpieza

étnica

Este crimen de lesa

humanidad busca «limpiar» a un territorio de habitantes de otro

grupo étnico, nacional o religioso, para lograr la monoculturalidad

y “pureza”. Se trata de una eliminación sistemática o la

expulsión forzada de una población, negándole sus derechos

humanos.

En esa dirección, los

sionistas no dudan en proponerse e impulsar este crimen: «Debemos

utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación

de tierras y el corte de todos los servicios sociales para expulsar

de Galilea a su población Árabe.» (Israel Koenig, «The Koenig

Memorandum»).

También hay que

considerar que incluso personas con abuelos judíos pueden pedir la

nacionalidad israelí, ir allá y seguramente ser alentado a vivir en

uno de los asentamientos ilegales con los que siguen quitando la

tierra a Palestina, pero la misma Ley de Retorno excluye a todo

palestino de la posibilidad de regresar a su tierra.

La destrucción de

viviendas y de servicios básicos, como la realizada por los

bombardeos de Israel en este mes, implican que miles deben buscar

refugio, salir de allí. Solo en el año pasado, según la Oficina de

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU, Israel

demolió 848 estructuras residenciales y dedicadas al sustento

palestinas en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental,

desplazando a 996 personas.

Hoy la violencia inició

con la política de expulsar a familias árabes de sus viviendas en

un histórico barrio de Jerusalén para darlas a judíos, rodeando y

aislando el tercer templo de importancia para el Islam. La matanza en

Gaza ha tenido esas características en este mes, sin tener una

evaluación final de cuánto se dañó en infraestructura y

edificios. La masacre de familias enteras no es casual, está

aprobada por autoridades civiles y militares, haciendo de éste,

nuevamente, un crimen sistemático.

Hoy la mayoría de

quienes se reconocen palestinos vive en refugios. La historia

demuestra que allí tampoco han tenido la seguridad que debe ser

garantizada en su condición, ni condiciones dignas de existencia. Los que se encuentran fuera del territorio son impedidos de retornar y

rehacer sus vidas.

Territorios

ocupados

La ocupación significa

someter a un territorio y sus habitantes a las determinaciones de un

ejército extranjero. La ilegalidad de la ocupación israelí, desde

1967, abarca los territorios palestinos de Cisjordania (incluida

Jerusalén Este) y la Franja de Gaza; las alturas del Golán de

Siria; y, hasta 1982, en la Península del Sinaí de Egipto. La Corte

Internacional de Justicia y la Asamblea General de las Naciones

Unidas catalogan por ello a Israel como «Potencia Ocupante».

Se mantiene el ilegal

bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí sobre la Franja de

Gaza y otros territorios. Incluye el control de la entrada y salida

de personas y bienes, impidiendo, en múltiples ocasiones, el ingreso

de ayuda humanitaria, materiales de construcción y combustibles

(HRW, 2021)[6].Hoy mismo, tras la tregua pactada, la falta de

medicinas es un problema fundamental.

La “anexión” de

nuevos territorios mediante “asentamientos” es igualmente

señalada por parte de la ONU, la Unión Europea y otros como

contraria a la legislación internacional. Una vez más hay que

denunciar la hipocresía de Estados Unidos, que con Trump pretendió

el reconocimiento de estos territorios, así como imponer que Jerusalén es la capital de Israel.

Nuevamente, no siempre

niegan este proceder. Moshe Dayán, famoso jefe militar israelí lo

dirá en estos términos: «Las villas judías están construidas en

el lugar de las villas Árabes. Ustedes no saben incluso el nombre de

estas villas Árabes… No hay un sólo lugar construido en este país

en el que no hubiera previamente una población Árabe.»[7]. Esto

además desmantela la ficción de que se trató de asentamiento de “un pueblo sin territorio dentro de un territorio sin pueblo”.

En muchos casos,

promueven abiertamente el despojo territorial. «Es un deber de los

líderes Israelíes explicar a la opinión pública, claramente y con

coraje, un cierto número de hechos que se olvidan con el tiempo. El

primero de ellos es que no hay sionismo, colonización o Estado Judío

sin el desahucio de los Árabes y la expropiación de sus tierras.»

(Yoram Bar Porath, Yediot Aahronot, 14 de julio de 1972).

El reconocimiento de lo

que hacen viene de otro líder histórico judío, David Ben-Gurion:

«Si yo fuera un líder Árabe nunca haría la paz con Israel. Es

natural: hemos ocupado su tierra.» (citado en The Jewish Paradox,

por Nahum Goldmann, Weidenfel y Nicolson, 1978, p.99).

Homicidio

ilegítimo y excesivo uso de la fuerza

Estos crímenes son

frecuentes y ya vimos que están ligados a lograr que la gente huya.

Hay asesinatos selectivos a dirigentes políticos y muchas veces a

sus familias, a manifestantes contra los que se usa armas de fuego de

manera intensiva, prisiones arbitrarias y también ataque a las

formas de vida. Para el año anterior, Amnistía Internacional recoge

que “Las fuerzas israelíes abrieron fuego a menudo contra

pescadores y agricultores en Gaza; según el Centro Al Mezan para los

Derechos Humanos, resultaron heridos 12 pescadores y 5 agricultores”.

Nuevamente, en mayo de 2021 se ha denunciado esta misma agresión

contra civiles y el derecho a la alimentación del pueblo.

Tortura

y prisiones arbitrarias

Los organismos de derechos

humanos señalan que los malos tratos y torturas se realizan con

total impunidad. Para el año pasado no existía una contabilidad,

pero se estimaba en miles de presos detenidos arbitrariamente. Las

autoridades israelíes realizaron cientos de operaciones en toda

Cisjordania para detener a palestinos, por lo general en sus

viviendas y por la noche. Las personas detenidas eran recluidas en

prisiones de Israel, junto con miles de palestinos más de los

Territorios Palestinos Ocupados (TPO) detenidos en años anteriores,

lo que constituía una violación del derecho internacional

humanitario, que prohíbe el traslado de detenidos al territorio de

la potencia ocupante (Amnistía Internacional, 2021).

Muchas veces, las

víctimas son niños y niñas. Son arrestados continuamente,

sometidos a inspecciones en las calles. En octubre de 2020, según

Defensa de Niñas y Niños Internacional, Israel tenía a 157

palestinos menores de edad en prisión, dos de ellos sometidos a

detención administrativa. Eran interrogados sin la presencia de sus

padres y permanecían recluidos junto con adultos. El tiempo de

prisión es indefinido.

Castigos

colectivos

El control de servicios y

derechos básicos permite a la potencia ocupante realizar castigos

colectivos, que han sido denunciados en diversos momentos de la

historia de la ocupación. Corta el agua, la electricidad o

simplemente impedir el libre tránsito, impedir el ingreso de

productos necesarios para la población, son medidas habituales.

Un piloto militar

israelí, identificado únicamente por la inicial de su nombre, D,

durante una entrevista con el canal de televisión israelí, Channel

12, reveló que el derribo de los edificios altos en la Franja de

Gaza se produjo “como desahogo” “por la frustración generada a

raíz de los golpes que los grupos (de resistencia) en Gaza nos

estaban asestando”[8]. Muchos de esos edificios, eran viviendas de

familias enteras que hoy no tienen nada.

Castigar a toda una

población o familiares por lo que se acusa a un grupo a un

individuo, es también considerado un crimen de guerra. Nuevamente,

aquí los sionistas y los nazis se parecen.

Ataques

a los defensores de derechos humanos

Hace poco, la Federación

Internacional de Derechos Humanos denunció los métodos usados por

el gobierno sionista: “Calumnias, campañas para disuadir a los

donantes, un arsenal legislativo restrictivo, obstáculos judiciales…

Hace 20 años que se multiplican las maniobras de desprestigio y de

acoso orquestadas por el gobierno israelí contra las ONG y las

personas defensoras de los derechos humanos de Israel, el Golán y

Palestina”[9].

Dos expertos de la ONU en

Derechos Humanos explicaron “que la condena de Israel el pasado 6 de

enero a Issa Amro, un defensor palestino de las garantías

fundamentales y fundador de un grupo con sede en Hebrón que se opone

a la expansión de los asentamientos mediante la resistencia civil no

violenta, ‘forma parte de un patrón claro y sistemático de

detención, acoso judicial e intimidación’ en ese país”[10].

Que se trate de un patrón

sistemático demuestra que se trata de un crimen de Estado y no de

acciones aisladas. Y se niega así la protección a los defensores de

derechos humanos a la que los Estados realmente democráticos se

comprometen. Israel además continúa negando la entrada en los TPO a

organismos de derechos humanos, incluido el relator especial de la

ONU sobre los derechos humanos en los TPO.

Ataque

al ejercicio del periodismo

El 15 de mayo tres

misiles pesados de origen israelí destruyen el edificio de

departamentos y oficinas, en el cual estaban las oficinas agencia

estadounidense AP y Al-Jazeera, más otras entidades de prensa. Aunque

se llamó para que salga la gente, no se permitió el tiempo para que

la gente y los periodistas rescaten la mayoría de sus materiales.

Sin ofrecer pruebas hasta

hoy, se dijo que allí estaban objetivos militares de Hamás. Eso es

desmentido por los periodistas que por muchos años usaban ese

edificio y dejaron ver que con ello el mundo tendría menos

información sobre la realidad en Gaza, callando la destrucción y

muerte que el sionismo genera.

Violación

del derecho a la salud

Las restricciones de

Israel a la libertad de circulación siguieron dificultando el acceso

de la población palestina a la atención sanitaria, con el

consiguiente aumento del riesgo para las personas vulnerables durante

la pandemia de COVID-19.

Sea castigo colectivo o

no, se ha denunciado la enorme distancia entre proveer de vacunas

para la COVID-19 a la población israelí y negarla para los

palestinos. Incluso, con los bombardeos a precisión destruyeron el

único centro de detección de la pandemia que existía en Gaza. En

otros momentos, se han destruido incluso escuelas.

La

necesidad de un juicio a los ocupantes y sus crímenes

Así como se realizó un

Juicio de Núremberg, para juzgar los crímenes de guerra de los

nazis, algún día deberá realizarse otro para poner ante la

justicia a gobernantes sionistas y jefes militares de Israel. Se

puede decir que para ello está la Corte Penal Internacional, lo cual

es cierto de manera que ese podría ser el escenario adecuado, pero

las acciones de Israel y Estados Unidos contra las capacidades

reconocidas a esa Corte y su independencia, son ataques que

dificultan su accionar.

La legislación

internacional sobre derechos humanos y contra los crímenes de lesa

humanidad y los de guerra, de be aplicarse sin que, sobre todo,

Estados Unidos se convierta en una barrera que impida la justicia. La

humanidad requiere la verdad, la aplicación de normas fundamentales

de convivencia y el reconocimiento a los derechos palestinos y la

existencia de su Estado.

Autoridades de

ocupación israelí demolieron la aldea palestina de Al Araqib, en el

Neguev

ABABIL.ORG – 03/06/2021

Las autoridades de

ocupación israelíes demolieron el martes (1 de junio) la aldea

palestina de Al Araqib, ubicada en la zona sur de la región del

Neguev, por 188ª vez consecutiva.

En una declaración al

corresponsal de la Agencia Anadolu, Aziz al Turi, miembro del Comité

de Defensa Local de Al Araqib, dijo que “esta es la 188ª vez que

las fuerzas de ocupación demolieron la aldea. Y los habitantes la

reconstruirán cada vez”.

Las casas de Al Araqib

están construidas con madera, plástico y hojalata y habitadas por

22 familias, según la misma fuente.

Las autoridades de

ocupación israelíes demolieron la aldea por primera vez en julio de

2010 y desde entonces la han demolido cada vez que los residentes la

reconstruían.

Al Araqib no es

reconocida por el gobierno ocupante, pero sus residentes insisten en

permanecer en sus tierras a pesar de las repetidas demoliciones.

En un informe anterior,

la organización israelí Zokhrot aclaró que las autoridades de

ocupación estaban trabajando para desalojar a los habitantes de la

aldea, con el objetivo de controlar sus tierras, señalando que “Israel” no reconoce tampoco la otra docena de aldeas que se

encuentran en la zona del Neguev y se ha negado a prestarles

servicios.