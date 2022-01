–

De parte de La Haine January 29, 2022 21 puntos de vista

Transici贸n energ茅tica sin tocar a las el茅ctricas, movilidad sostenible sin tocar a las automovil铆sticas, rehabilitaci贸n de viviendas sin tocar a las constructoras, regulaci贸n de alquileres sin tocar al capital financiero, alimentaci贸n saludable sin tocar a las industrias c谩rnicas, nueva estrategia de acci贸n exterior sin tocar a 鈥渘uestras empresas鈥. Los grandes empresarios respiran tranquilos, la patronal respalda al gobierno, las fuerzas de seguridad reprimen en ciudades y fronteras, la transici贸n ecol贸gica se queda en un greenwashing de saldo, las corporaciones y fondos de inversi贸n transnacionales reactivan sus negocios y se disponen a recibir los dividendos de otro ciclo corto de crecimiento y acumulaci贸n.

Las propuestas para la 鈥渞ecuperaci贸n econ贸mica鈥 nos teletransportan tres d茅cadas atr谩s: m谩s ladrillo, m谩s turistas, m谩s internacionalizaci贸n empresarial. El Estado operando como garante del rescate permanente de las grandes compa帽铆as y bancos. Las multinacionales abanderando la 鈥渢ransformaci贸n y resiliencia鈥 de la econom铆a espa帽ola para embolsarse los fondos europeos y huir hacia adelante. La especializaci贸n cl谩sica del Spanish model tratando de resurgir con una mano de barniz verde y digital.

No hay capa de pintura, aun as铆, que pueda tapar la forma de operar habitual de las compa帽铆as que lideran la Espa帽a-marca. Sus impactos socioecol贸gicos nos retrotraen tambi茅n a hace veinte a帽os. En realidad, nunca han dejado de estar ah铆: vertidos de hidrocarburos, contaminaci贸n de aguas y tierras, desplazamiento forzado de comunidades locales y pueblos ind铆genas, criminalizaci贸n y hostigamiento de l铆deres sociales鈥 El derrame de Repsol en Per煤 es el pen煤ltimo ejemplo de que la responsabilidad social corporativa y la diligencia debida son conceptos que est谩n muy bien para rellenar cientos de papers y seminarios, adem谩s de para dar color a las memorias anuales de las grandes empresas, pero no valen de nada para cambiar m铆nimamente su modus operandi.

Playa Cavero ha sido una de las zonas m谩s afectadas por el derrame ocasionado por Repsol durante el transporte de crudo desde la refiner铆a La Pampilla al buque italiano Mare Duricum.

De Colombia a Per煤

En 2006 hicimos una investigaci贸n sobre los impactos de Repsol en Colombia. Para ello, las organizaciones sociales de Arauca, el departamento fronterizo con Venezuela en el que la petrolera ten铆a sus mayores campos, nos alojaron durante un mes en su sede en Saravena.

All铆 se refugiaban decenas de l铆deres sociales amenazados y desplazados de sus comunidades por la arremetida de la ofensiva entre paramilitares, ej茅rcito y grupos insurgentes. La semana pasada, la explosi贸n de un coche bomba destruy贸 la sede.

Hace 16 a帽os, buena parte de los dirigentes pol铆ticos y comunitarios m谩s significados de la regi贸n hab铆an sido judicializados por el Estado colombiano y estaban en la c谩rcel. Varios l铆deres sociales fueron asesinados por la brigada del ej茅rcito encargada de custodiar las instalaciones petroleras. Bajo el mandato del presidente 脕lvaro Uribe, coincidiendo con la entrada de Repsol en Arauca, el departamento registr贸 los 铆ndices de violencia pol铆tica m谩s altos de todo el pa铆s. En ese contexto, asociada con la estatal Ecopetrol y con la transnacional estadounidense Oxy, operaba la multinacional de matriz espa帽ola. En ese contexto sigue operando a d铆a de hoy.

En el caso de Repsol, pudimos comprobar la coincidencia espacial y temporal de los intereses de la multinacional espa帽ola con la arremetida de los paramilitares, el ej茅rcito y la polic铆a contra las organizaciones sociales de la regi贸n

Casi nunca se han podido demostrar los nexos de las transnacionales extractivas con los grupos armados al margen de la ley ni con las fuerzas p煤blicas de seguridad. Solo las disputas por el control territorial permitieron aflorar estas relaciones en otros casos, como los de BP o Drummond. Lo que s铆 pudimos comprobar, en el caso de Repsol, fue la coincidencia espacial y temporal de los intereses de la multinacional espa帽ola con la arremetida de los paramilitares, el ej茅rcito y la polic铆a contra las organizaciones sociales de la regi贸n. De manera an谩loga a lo que ocurr铆a 鈥攜 sigue ocurriendo鈥 en el resto del pa铆s, los grupos armados legales o ilegales limpiaban la zona de opositores antes de que las compa帽铆as extractivas comenzaran con sus operaciones.

En los a帽os 2006, 2008 y 2010, en tres audiencias celebradas sucesivamente en Viena, Lima y Madrid, Repsol fue denunciada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Adem谩s de por sus impactos en Colombia, la transnacional fue acusada de operar en 17 resguardos ind铆genas en Bolivia, de contaminar el territorio mapuche en Argentina y el huaorani en Ecuador, de extender el proyecto gas铆fero de Camisea sobre cuatro 谩reas protegidas en Per煤. En Am茅rica Latina, los impactos ambientales de Repsol y las dem谩s corporaciones minero-energ茅ticas van desde las secuelas que han dejado los megaproyectos hidroel茅ctricos hasta los efectos del extractivismo en 谩reas de gran biodiversidad. En muchos de estos ecosistemas habitan diferentes pueblos ind铆genas que se ven afectados por la apropiaci贸n de sus medios de producci贸n ancestral, la destrucci贸n de zonas de elevado valor social y espiritual, la discriminaci贸n racial y cultural, el desplazamiento forzado de sus territorios.

Todos estos casos, puede leerse en la sentencia final del TPP, 鈥渄eben ser considerados no aisladamente en su significaci贸n individual, sino como expresi贸n de un muy amplio espectro de violaciones y responsabilidades que, por el car谩cter sistem谩tico de las pr谩cticas correspondientes, configuran una situaci贸n que ilustra con claridad el verdadero papel tanto de las transnacionales europeas, como de la UE y sus Estados miembros鈥.

De las desinversiones al apoyo estatal

Tras la expropiaci贸n hace diez a帽os de YPF, cuya adquisici贸n a finales de los 90 lleg贸 a convertir a Repsol en la mayor transnacional petrolera de Am茅rica Latina, la multinacional espa帽ola logr贸 remontar el vuelo gracias a la combinaci贸n de una serie de factores: reducci贸n de plantilla, fomento de la subcontrataci贸n, devaluaci贸n salarial y revisi贸n a la baja de las condiciones laborales, desinversiones y ventas de activos, aumento de la presencia en para铆sos fiscales, reordenaci贸n de negocios a nivel global. Lo mismo que hicieron en la pasada d茅cada, al fin y al cabo, el resto de las grandes empresas que lideran el capitalismo espa帽ol.

Seg煤n su plan estrat茅gico, Repsol pretende pasar de desarrollar operaciones en 26 pa铆ses en 2020 a concentrarse en 14 un lustro despu茅s. La compa帽铆a se est谩 adaptando a la transici贸n energ茅tica 鈥攓ue, como suele decir Andreu Escriv脿, se confunde interesadamente con la transici贸n ecol贸gica鈥 y ha consolidado su entrada en el mercado el茅ctrico espa帽ol. Para las grandes del Ibex-35, las desinversiones han sido fundamentales para sortear un contexto pol铆tico-econ贸mico poco favorable para sus intereses; dicho de otro modo, les han servido para hacer caja, reducir deuda y rebajar costes. En buena parte de los pa铆ses donde tuvieron fuertes conflictos sociales o ambientales, las multinacionales espa帽olas terminaron por vender sus filiales. A finales del a帽o pasado, Repsol vendi贸 todos sus activos en Ecuador.

Despu茅s del crash de 2008, Repsol y otras 14 compa帽铆as espa帽olas se aseguraron compras de deuda por un valor de m谩s de 10.000 millones de euros

Pero no habr铆a habido ninguna 鈥渞ecuperaci贸n鈥 sin el apoyo de las instituciones estatales. El Estado, que siempre se ha constituido como el soporte pol铆tico-econ贸mico fundamental para la expansi贸n global de las grandes corporaciones, se ha vuelto ahora todav铆a m谩s esencial para impedir las quiebras empresariales y hacer rentables las inversiones que demanda la nueva ola de 鈥渃apitalismo verde鈥. Despu茅s del crash de 2008, la recuperaci贸n de los beneficios empresariales se articul贸 en base a tres pilares: la reactivaci贸n del ciclo inmobiliario-financiero, la potenciaci贸n de la llegada de turistas internacionales y el aprovechamiento de los r茅ditos de la internacionalizaci贸n acometida en las dos d茅cadas anteriores. Sin olvidar que tambi茅n fueron esenciales las inyecciones de liquidez por parte del Banco Central Europeo: Repsol y otras 14 compa帽铆as espa帽olas se aseguraron compras de deuda por un valor de m谩s de 10.000 millones de euros.

Durante la pandemia, y en el marco de la 鈥渞econstrucci贸n鈥 que se viene, el instrumento central para el sostenimiento de los dividendos empresariales ha sido el Estado. Avales del ICO a cr茅ditos bancarios, compras de pagar茅s empresariales, entrada en el accionariado de empresas estrat茅gicas a trav茅s de la SEPI, m谩s adquisiciones de deuda por parte del BCE, subvenci贸n de costes laborales con los ERTE, activaci贸n de nuevos nichos de negocio con el programa Next Generation. Repsol pretende movilizar 6.000 millones de euros, sobre todo con la burbuja del hidr贸geno, gracias a los fondos europeos.

El Estado ha asumido un riesgo superior a 13.000 millones de euros por los negocios privados de empresas como Repsol, Abengoa, Elecnor y T茅cnicas Reunidas; y bancos como Santander y BBVA

Los cr茅ditos bancarios concedidos a Repsol para las obras de ampliaci贸n de la refiner铆a La Pampilla, origen del vertido de estos d铆as en Per煤, han sido asegurados por la Compa帽铆a Espa帽ola de Seguros de Cr茅dito a la Exportaci贸n (CESCE). Esta entidad p煤blico-privada, que cuenta con participaci贸n mayoritaria del Estado espa帽ol en su accionariado, se dedica a responder por los riesgos de la expansi贸n internacional de los negocios de las grandes empresas espa帽olas. A trav茅s de los distintos tipos de seguros que han contratado las grandes corporaciones con CESCE, el Estado ha asumido un riesgo superior a 13.000 millones de euros por los negocios privados de empresas como Repsol, Abengoa, Elecnor y T茅cnicas Reunidas; y bancos como Santander y BBVA.

Cada vez que las multinacionales espa帽olas han estado en el centro de conflictos que pudieran poner en peligro sus ganancias, el Estado ha acudido al rescate. Cuando en 2012 el gobierno de Cristina Fern谩ndez decidi贸 nacionalizar su filial argentina, tanto el ejecutivo de Rajoy como la oposici贸n liderada por Rubalcaba, junto con los grandes medios de comunicaci贸n, salieron al un铆sono a defender a Repsol. Hasta ahora, sin embargo, en la mayor铆a de los medios, partidos y sindicatos espa帽oles solo ha habido silencio e indiferencia ante los graves impactos sobre el medio ambiente y las vulneraciones de los derechos de las comunidades locales afectadas por Repsol. La embajada de Espa帽a en Per煤 ha lamentado los efectos del vertido provocado por 鈥渦na compa帽铆a espa帽ola鈥.

De la RSC a la diligencia debida

鈥淣o creo que seamos colonizadores ni conquistadores ni nada parecido. Yo creo que Espa帽a, cuando lleg贸 a aquel continente, lo liber贸 de un poder brutal, salvaje, can铆bal鈥, dec铆a Toni Cant贸 refiri茅ndose a Am茅rica Latina para calentar el 煤ltimo 12 de octubre. La recuperaci贸n del discurso de la colonia y la escalada verbal de aquellos d铆as se entiende b谩sicamente en clave interna, para consumo propio en la guerra particular de la derecha por ver qui茅n es m谩s trumpista. De hecho, este discurso neofascista impulsado por la internacional reaccionaria resulta contrario a los intereses de las multinacionales espa帽olas, que llevan a帽os tratando de huir de la imagen de colonizadores que saquean el continente. La defensa de los negocios de la Marca Espa帽a no suele pasar por una visi贸n imperialista: desde hace cuatro d茅cadas, todos los gobiernos espa帽oles han impulsado la expansi贸n de las grandes empresas con el mantra del crecimiento, el empleo, el desarrollo sostenible y la 鈥渞esponsabilidad social鈥.

Lo que ocurre es que, con raz贸n, se ha extendido por todo el continente la percepci贸n de que las grandes corporaciones son las m谩ximas responsables de la desregulaci贸n del mercado laboral, el expolio de los bienes naturales, la privatizaci贸n de los servicios p煤blicos, el desplazamiento de los pueblos ind铆genas o el deterioro de los ecosistemas de la regi贸n. No es solo que las mayor铆as sociales no accedan por el mito del 鈥渆fecto goteo鈥 a los dividendos del proceso de expansi贸n de estas compa帽铆as, es que una y otra vez se ven directamente afectadas por los impactos socioecol贸gicos de sus negocios.

Repsol opera en Colombia a trav茅s de filiales y subcontratas, as铆 puede desligarse de cualquier compromiso con las poblaciones afectadas por sus actividades en el contexto del conflicto armado

La deslocalizaci贸n de las operaciones de las grandes empresas por todo el mundo es tan importante para rebajar costes laborales como para desdibujar los contornos de sus responsabilidades legales. Repsol opera en Colombia a trav茅s de filiales y subcontratas, as铆 puede desligarse de cualquier compromiso con las poblaciones afectadas por sus actividades en el contexto del conflicto armado. Repsol echa la culpa del derrame a las instituciones p煤blicas de Per煤 por no dar la alerta a tiempo. Y mientras dice en su web que 鈥渁seguramos la gesti贸n proactiva del riesgo en todo el ciclo de las actividades con objeto de prevenir da帽os en las personas y en los bienes, minimizando el impacto sobre el entorno鈥, la compa帽铆a ha externalizado en p茅simas condiciones las tareas de limpieza del vertido, ya que ni siquiera dispone de equipos propios especializados para hacerlo.

Hace d茅cadas que se vienen demandando normas internacionales para juzgar a las empresas transnacionales. Pero todas las propuestas, desde los a帽os 70 hasta hoy, se han ido obstaculizando con una mezcla de argumentos t茅cnicos y pragm谩ticos. Primero vino el auge de la responsabilidad social corporativa y los c贸digos de conducta, que entronizaron el soft law y los mecanismos de autorregulaci贸n. Despu茅s lleg贸 el bloqueo de cualquier norma que pudiera resultar m铆nimamente vinculante y la colonizaci贸n de la voluntariedad en el seno de Naciones Unidas. Luego, la reforma de las legislaciones nacionales que pudieran contemplar grietas por donde colarse para controlar a las transnacionales, como sucedi贸 en Espa帽a con la modificaci贸n de la jurisdicci贸n universal.

M谩s tarde, se impidi贸 el avance del instrumento internacional jur铆dicamente vinculante en la ONU con la justificaci贸n del 鈥渃onsenso鈥 y se promovi贸 la diligencia debida, con la unilateralidad como elemento central de las propuestas pseudonormativas que se est谩n barajando en la actualidad. En todo este bloqueo de la posibilidad de instaurar mecanismos efectivos para controlar a las transnacionales ha sido fundamental el rol jugado por la Organizaci贸n Internacional de Empleadores y la C谩mara de Comercio Internacional, que act煤an como los agentes principales del boicot normativo al respeto de los derechos humanos.

Un primer paso, ser铆a que Repsol cumpliera las normas internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente, tal y como ocurre con los acuerdos de comercio e inversi贸n

Y en esas estamos: todav铆a tendremos que esperar que, porque una directiva europea obligue formalmente a las grandes compa帽铆as a tener planes de riesgos para evitar los impactos de sus operaciones, estas vayan a cambiar su forma de actuar. Este tipo de planes de diligencia debida, por s铆 solos, no son un peque帽o avance, ni un primer paso, ni sirven para la defensa de los derechos humanos. Otra cosa bien diferente es que fueran incluidos como un elemento adicional dentro de una ley marco que contemplase mecanismos efectivos de evaluaci贸n, seguimiento, control y sanci贸n. Un primer paso, para empezar, ser铆a que Repsol cumpliera directamente las normas internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente, tal y como ocurre con los acuerdos de comercio e inversi贸n.

De los cr铆menes ecol贸gicos al fin de la impunidad

Repsol ha provocado un desastre ecol贸gico en Per煤. Repsol es responsable de un crimen ecol贸gico internacional. Repsol, tanto sus directivos como la propia empresa, deber铆a ser juzgada en tribunales nacionales e internacionales.

La presencia de las grandes empresas espa帽olas en Am茅rica Latina no puede entenderse sin el apoyo permanente del Estado espa帽ol: una gran alianza p煤blico-privada que blinda los negocios de multinacionales como Repsol, pero se pone de perfil a la hora de exigirles responsabilidades. La exigencia de obligaciones extraterritoriales a las grandes compa帽铆as no encalla por un problema de t茅cnica jur铆dica, sino de voluntad pol铆tica.

Una propuesta t茅cnicamente viable para avanzar en esta l铆nea son los Principios de Madrid鈥揃uenos Aires, que tipifican los cr铆menes econ贸micos y medioambientales de persecuci贸n universal, y que ahora deber铆an aplicarse a la multinacional espa帽ola. Estos principios incluyen la explotaci贸n il铆cita de bienes naturales que afecten gravemente a la salud, a la vida o a la convivencia pac铆fica de las personas con el entorno natural, as铆 como la destrucci贸n irreversible de ecosistemas. En base a los mismos, casos como el de Repsol entrar铆an dentro de la categor铆a de ecocidio y podr铆an ser juzgados aqu铆.

Las actuales expresiones normativas fundamentadas en la diligencia debida, sin embargo, dejan en la impunidad el crimen ecol贸gico internacional cometido por Repsol. De ah铆 que siga siendo imprescindible, como dice la resoluci贸n aprobada en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se instauren normas universales de car谩cter vinculante para plantear controles y sanciones a las empresas transnacionales m谩s all谩 de d贸nde sit煤en su domicilio fiscal. En la misma l铆nea que lo que exigi贸 Salvador Allende ante la asamblea general de Naciones Unidas en 1972, si cabe a煤n con m谩s fuerza ante la aceleraci贸n de la expansi贸n del poder corporativo en estos cincuenta a帽os, es necesario un tratado internacional para controlar cr铆menes como los cometidos por Repsol, que incluya una corte mundial para sancionar la impunidad corporativa.

En el 谩mbito estatal, la propuesta de ley sobre empresas y derechos humanos que el gobierno espa帽ol prev茅 presentar este a帽o 鈥攁s铆 ha sido incluida en el Plan Anual Normativo鈥 debe sustituir la centralidad de la diligencia debida por propuestas claras y precisas que aborden el control de las pr谩cticas internacionales de las empresas transnacionales. La exigibilidad y la justiciabilidad tienen que desplazar a la unilateralidad, pieza esencial de la diligencia debida. Ha de reafirmarse la primac铆a de las normas de derechos humanos sobre las reglas de comercio e inversi贸n, a la vez que los derechos sociales, laborales y ambientales deben dejar de ser considerados por Estados y empresas como 鈥渄esventajas competitivas鈥.

La futura ley tendr铆a que incluir tambi茅n el cumplimiento directo por parte de las empresas transnacionales de las obligaciones internacionales de derechos humanos y medioambientales; la triple imputaci贸n 鈥攑enal, civil y administrativa鈥 de las personas f铆sicas y jur铆dicas que tomaron la decisi贸n incriminada; la responsabilidad solidaria de las multinacionales por las actividades de sus filiales, proveedoras y subcontratistas; los mecanismos efectivos para la reparaci贸n de los da帽os sufridos por las v铆ctimas y un centro de empresas que sustituya las auditor铆as privadas por la investigaci贸n p煤blico-social. Si quiere proteger a las v铆ctimas de las viola颅ciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales, el Estado espa帽ol debe codificar sus obligaciones extraterritoriales al respecto.

En los 煤ltimos veinte a帽os, la voluntariedad y la unilateralidad empresariales han sido funcionales para dejar en el limbo las responsabilidades de las grandes corporaciones en el cumplimento de las normas de derechos humanos y medioambientales. Durante todo este tiempo, las organizaciones sociales y las plataformas de personas y comunidades afectadas han presentado m煤ltiples propuestas en numerosos foros internacionales para poner fin a la impunidad corporativa que pueden servir de ejemplo para establecer los criterios fundamentales de esa nueva ley espa帽ola.

Si la 鈥渞econstrucci贸n鈥 del capitalismo espa帽ol se articula sobre la noci贸n de diligencia debida y no se confrontan los intereses de las grandes empresas y fondos de inversi贸n, seguir谩n sucedi茅ndose casos como los de Repsol en Per煤, El Corte Ingl茅s y Mango en Bangladesh, Inditex en Marruecos, BBVA en Colombia, Elecnor y Enag谩s en M茅xico, ACS en Guatemala鈥 驴Seguir谩n quedando impunes estas graves vulneraciones de derechos? 驴La ley espa帽ola permitir谩 que la verdad, la justicia, la reparaci贸n y la no repetici贸n se impongan ante tanta impunidad? Todo lo que no sea avanzar por esta senda ser谩 entrar, con Repsol, en el t煤nel del tiempo.

El Salto