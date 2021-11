–

November 9, 2021

Cuando algún crimen especialmente virulento o malsano inunda las pantallas y los informativos (véase, por ejemplo, el caso del niño de Lardero, o la violación de Igualada), no faltan en los espacios virtuales voces pidiendo ejemplares venganzas públicas, aplicaciones del ojo por ojo y entusiastas reclamaciones de la pena de muerte. Y no se trata de turbas cibernéticas de carácter ultraderechista, nostálgicas de la ley, el orden y la mano dura; incluso entre izquierdistas y progresistas pueden leerse discursos parecidos.

No hace falta mencionar cuan fácil es lanzar estas soflamas ramplonas y cuánto éxito obtienen al apelar y conectar demagógicamente con la emocionalidad de la mayoría (¿quién no se horroriza ante tales crímenes?). Ello unido a que la persona para la que se piden tales penas no es allegada de nadie y, por lo tanto, no es objeto de ningún tipo de empatía ni hay la necesidad de conocer sus circunstancias y el porqué de sus comportamientos.

Conviene recordar que algo se había avanzado a nivel social desde los tiempos en que exaltados grupos humanos linchaban a cualquier persona a la que habían espontáneamente decidido considerar -en frío o en caliente- criminal. Hoy nos sigue escandalizando que en determinados (otros) países corten la mano a los ladrones o cuelguen de grúas a los homicidas para público escarnio. El concepto de “justicia” de las sociedades que se pretenden evolucionadas y herederas de la ilustración, no es dar rienda suelta a la sed de venganza ni deshacerse de las personas antisociales mediante el exterminio. Se trata de evitar el crimen separando a esas personas del cuerpo social, pero sin dejar de entender que, hayan hecho lo que hayan hecho, no dejan de ser personas, sujeto de derechos, y capaces en no pocos casos de la rehabilitación, la cual debe ser siempre, salvo imposibilidad, el objetivo a perseguir.

Durante muchos decenios fue meta de quienes aspiraban a un mundo mejor la lucha por los derechos de los reos, la defensa de las garantías procesales y penales, y la exigencia de que los aparatos de justicia y punición se dedicaran a la reforma y reinserción en lugar de la pura venganza. Porque dichas personas, quienes luchaban por eso, lo hacían desde un alto espíritu ético. Quienes hoy se esfuerzan en desmantelar ese esfuerzo retratan también cuál es su apuesta moral y son sembradores de una sociedad futura (ya más bien presente) en la que el valor del ser humano viene a ser igual o inferior que el de cualquier objeto material.