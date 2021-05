–

De parte de Socialismo Libertario May 7, 2021 65 puntos de vista

M谩s de 30 muertos, agresiones y detenciones por doquier, disparos con balas de plomo, denuncias de desapariciones. 芦Nos est谩n asesinando禄; afirman los manifestantes, entre ellos muchas y muchos j贸venes, que desde hace d铆as se movilizan contra la gesti贸n gubernamental de la emergencia sanitaria. Impacta y conmociona el nivel de violencia de la polic铆a y el Ej茅rcito colombianos que, bajo el mando del presidente Iv谩n Duque, c贸mplice y secuaz de 脕lvaro Uribe, l铆der de la derecha colombiana y tambi茅n 茅l criminal democr谩tico responsable de millares de muertes inocentes tras el pretexto de la lucha contra las guerrillas.

Colombia es un pa铆s hist贸ricamente surcado por la violencia, de las fuerzas represivas estatales, de las fuerzas paramilitares y de las guerrillas de narcos: no sorprende que desde el Estado la violencia sea la principal respuesta ante las movilizaciones, develando la brutalidad cong茅nita de todas las democracias y de la colombiana en particular.

As铆 es de inhumana la pol铆tica democr谩tica y en especial Duque, que hasta el d铆a de hoy 鈥揹etr谩s de sus hip贸critas llamados al di谩logo de estos d铆as鈥 se sigue poniendo del lado de la polic铆a y denuncia a los 鈥渧谩ndalos鈥, a pesar de las denuncias de diversos sectores, en primer lugar de los organismos de derechos humanos. Es un hecho muy grave.

La protesta espont谩nea, generalmente pac铆fica, empez贸 a finales de abril contra la reforma fiscal promovida por la burocracia, hoy ya retirada, que preve铆a aun m谩s sacrificios para una poblaci贸n que ya est谩 padeciendo a causa del r谩pido aumento de los contagios por coronavirus y la extensi贸n de la pobreza que alcanza al 40%. La deshumanizaci贸n de la pol铆tica democr谩tica parece no tener l铆mites.

Hoy m谩s que nunca, la gente com煤n necesita toda nuestra solidaridad.