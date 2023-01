–

PRONUNCIAMIENTO

Ciudad de M茅xico, 29 de enero de 2023

La desaparici贸n forzada de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y de Antonio D铆az Valencia confirma el vac铆o institucional y la falta de capacidad operativa de las autoridades para actuar en un escenario de criminalidad generalizada como el territorio de M茅xico. En contraparte, el Ejecutivo federal privilegia la bonanza y protecci贸n a la inversi贸n privada de empresas, como el sector minero, cuya actividad y poder ha truncado el proyecto de vida de personas y colectividades defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente.

A la lista de miles de v铆ctimas en este pa铆s se suma la desaparici贸n forzada de Ricardo y Antonio quienes desde el pasado 15 de enero fueron vistos por 煤ltima vez en el municipio de Coahuayana, Michoac谩n, justo cuando regresaban de una asamblea comunitaria en la que abordaron un aspecto clave en las causas de este acontecimiento: la defensa y litigio de derechos agrarios de la comunidad de Aquila, Michoac谩n, adem谩s en un evento documentado, meses atr谩s, se anticiparon los elementos de riesgo que no fueron atendidos por ninguna autoridad.

En ese sentido, el Estado Mexicano debe formalizar los canales de interlocuci贸n e investigaci贸n con representantes del proyecto minero 鈥淟as Encinas鈥 de la empresa minera Italo-Argentina Ternium a fin de deslindar responsabilidades toda vez que ha sido se帽alada como un actor clave en el conflicto de fondo, la comunidad de Aquila mantiene un litigio abierto en los tribunales agrarios de la regi贸n dado que est谩 ubicada la responsabilidad de la minera en la fragmentaci贸n del tejido social y conflictividad en la regi贸n como lo han se帽alado familiares en diversas conferencias de prensa.

Como es de conocimiento p煤blico, la desaparici贸n forzada de Ricardo y Antonio ha trascendido a nivel nacional e internacional como uno de los eventos por el cual, se han pronunciado distintos actores, sin obviar la recomendaci贸n urgente al Estado Mexicano para que adopte medidas cautelares urgentes para la localizaci贸n con vida de los defensores, salvaguardando la vida e integridad de familiares y comuneros quienes asumen en primera l铆nea la denuncia y defensa ante la ausencia de respuesta por parte del gobierno del estado de Michoac谩n y Colima, as铆 como de sus Fiscal铆as Generales de Justicia.

Por su parte la pronta reacci贸n de familiares y comuneros para hacer las denuncias correspondientes a las autoridades desde las primeras horas, y una red de apoyo que viraliz贸 la informaci贸n corroborada, fueron elementos suficientes para que las autoridades de los tres niveles de gobierno actuar谩n con inmediatez para salvaguardar la vida e integridad de los dos defensores de derechos humanos, sin embargo, eso no sucedi贸 y no ha sucedido hasta la fecha de hoy en la que no existe un m铆nimo informe que de cuenta de los acontecimientos, las l铆neas de investigaci贸n o indicios del paradero de Ricardo y Antonio.

Sin embargo, la inacci贸n del Estado Mexicano en casos como este ha sido se帽alada por distintas colectividades y organismos internacionales de derechos humanos; sobre todo cuando los hechos ocurren en regiones en donde es evidente el control territorial de la delincuencia organizada y carteles del narcotr谩fico cuyos cr铆menes ha dejado patente la ausencia del Estado, lo cual finca responsabilidades por omisi贸n ante la comisi贸n de delitos y la ubicaci贸n de perpetradores plenamente identificados por habitantes de la regi贸n.

El derecho a defender derechos humanos est谩 consagrado en diversos instrumentos internacionales como un ejercicio que los Estados nacionales est谩n obligados a garantizar, por ello, en exigencia de verdad y justicia, las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥 (Red TDT) nos sumamos a la convocatoria de acciones descentralizadas que se realiza del 27 al 29 de enero en distintas regiones del pa铆s y a nivel internacional.

En ese marco hoy nos pronunciamos frente a la profundizaci贸n de la violencia y crisis de derechos humanos en M茅xico y urgimos de manera particular la presentaci贸n inmediata con vida de Ricardo y Antonio, misma que se suma al escenario de violencia con el que comenzamos este 2023 en el pa铆s.

隆Quienes defienden la vida, con vida deben volver!

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥

(Integrada por 84 organizaciones en 23 estados de la Rep煤blica mexicana):

Academia Hidalguense de Educaci贸n y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de M茅xico); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompa帽amiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de M茅xico); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de M茅xico); Asociaci贸n Jalisciense de Apoyo a los Grupos Ind铆genas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociaci贸n para la Defensa de los Derechos Ciudadanos 鈥淢iguel Hidalgo鈥 (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. 鈥淗aciendo Camino鈥 (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Cat贸licas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de M茅xico); Centro de Capacitaci贸n y Defensa de los Derechos Humanos e Ind铆genas, Asociaci贸n Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro 鈥淔ray Juli谩n Garc茅s鈥 Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de M茅xico); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Crist贸bal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos 鈥淒on Sergio鈥 (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos 鈥淔ray Bartolom茅 de Las Casas鈥, A. C. (San Crist贸bal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos 鈥淔ray Francisco de Vitoria O.P.鈥, A. C. (Ciudad de M茅xico); Centro de Derechos Humanos 鈥淔ray Mat铆as de C贸rdova鈥, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos 鈥淛uan Gerardi鈥, A. C. (Torre贸n, Coah.); Centro de Derechos Humanos 鈥淢iguel Agust铆n Pro Ju谩rez鈥, A. C. (Ciudad de M茅xico); Centro de Derechos Humanos de la Monta帽a, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz 鈥淏ety Cari帽o鈥, A.C. (Tatahuicapan de Ju谩rez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonal谩, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Ju谩rez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (Le贸n, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de M茅xico); Centro de Derechos Ind铆genas 鈥淔lor y Canto鈥, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Ind铆genas A. C. (Bachaj贸n, Chis.); Centro de Investigaci贸n y Capacitaci贸n Propuesta C铆vica A. C. (Propuesta C铆vica) (Ciudad de M茅xico); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de M茅xico); Centro de Reflexi贸n y Acci贸n Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos 鈥淔ray Juan de Larios鈥, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de M茅xico); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH Jos茅 Mar铆a Morelos y Pav贸n, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos 鈥淏artolom茅 Carrasco鈥, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (M茅rida, Yuc.); Ciudadan铆a Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torre贸n, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de M茅xico); Colectivo Educaci贸n para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Crist贸bal de Las Casas, Chis.); Comisi贸n Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisi贸n de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuac谩n, A.C. (Tehuac谩n, Pue.); Comisi贸n de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisi贸n Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisi贸n Regional de Derechos Humanos 鈥淢ahatma Gandhi鈥, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comit茅 Cerezo (Ciudad de M茅xico); Comit茅 Cristiano de Solidaridad Monse帽or Romero (Ciudad de M茅xico); Comit茅 de Defensa de las Libertades Ind铆genas (Palenque, Chis.); Comit茅 de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comit茅 de Derechos Humanos 鈥淔r. Pedro Lorenzo de la Nada鈥, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comit茅 de Derechos Humanos 鈥淪ierra Norte de Veracruz鈥, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comit茅 de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de M茅xico); Comit茅 de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comit茅 de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comit茅 de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comit茅 de Derechos Humanos y Orientaci贸n Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comit茅 de Familiares de Detenidos Desaparecidos 鈥淗asta Encontrarlos鈥(Ciudad de M茅xico); Comit茅 Sergio M茅ndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultor铆a T茅cnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de M茅xico); Estancia del Migrante Gonz谩lez y Mart铆nez, A.C. (Quer茅taro, Qro.); Frente C铆vico Sinaloense. Secretar铆a de Derechos Humanos (Culiac谩n, Sin.); Fundaci贸n para la Justicia y el Estado Democr谩tico de Derecho (Ciudad de M茅xico); Indignaci贸n, A. C. Promoci贸n y Defensa de los Derechos Humanos (M茅rida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de M茅xico); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnol贸gico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Ind铆genas por la Conservaci贸n, Investigaci贸n y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensor铆a de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de M茅xico); Promoci贸n de los Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de M茅xico); Proyecto de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de M茅xico); Proyecto sobre Organizaci贸n, Desarrollo, Educaci贸n e Investigaci贸n (PODER) (Ciudad de M茅xico); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoac谩n); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potos铆); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusi贸n Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jur铆dico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acci贸n con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Descarga el pdf aqu铆

Publicado originalmente en la p谩gina de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥: https://redtdt.org.mx/archivos/17911

