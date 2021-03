–

De parte de ANRed March 19, 2021 129 puntos de vista

Así lo afirmó Edgardo Manosalva, quien defiende a dos de las personas detenidas por orden del fiscal de Chubut Carlos Díaz Mayer desde el lunes pasado tras los incidentes con la comitiva presidencial y la presencia del gobernador Arcioni. “Ahora estamos abocados a esta persecución. Después denunciaremos al ministro (Federico) Massoni por 3 crímenes: calumnias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”, expresó a La Namunkurá el letrado. Por ANRed

Luego de los incidentes en medio de la visita del presidente Alberto Fernández a Lado Puelo para anunciar medidas frente a los incendios forestales que castigaron la comarca andina, el lMinsiterio de Seguridad de Chubut a cargo de Federico Massoni realizó una conferencia de prensa donde incriminó a cinco personas adultas y una menor como autoras de un ataque a la comitiva presidencial. En ese acto hizo público el nombre y apellido, dirección, profesión, fotografías de sus rostros y hasta los haberes que perciben por sus trabajos, la gran mayoría en educación.

El abogado Edgardo Masosalva fue entrevistado por Radio La Namunkurá quien aclaró que hasta el momento representa a dos del total de personas detenidas en el marco de las medidas implementadas por el fiscal de Chubut Carlos Díaz Mayer contra vecinos y vecinas expuestas en conferencia de prensa por el gobierno provincial por su supesta participación del apedreado del vehículo donde viajaba el presidente Alberto Fernández. En ese momento quedó registrado cómo personas de civil suben a una camioneta Duster gris que pertenece a la policía de Chubut y fueron identificados como espías y autores del ataque al vehículo presidencial.

«No sabemos si la fiscalía va a dividir a los casos, por ahora los trata como una misma escena, tanto el escenario de los espías que ocuparon la duster y a los qe se les achaca el ataque al móvil de parques nacionales donde viajaba Fernández» anticipó Manosalva y señaló: «Las irregularidades que observamos es que están detenidendo perejiles a mansalva». La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACC) había advertido en un comunicado «denunciamos este montaje mediático y judicial que busca la demonización del colectivo docente y de quienes nos oponemos a la megaminería para desviar el foco de la responsabilidad estatal en la catástrofe socioambiental que atraviesa la cordillera en estos días».

El abogado expresó que el fiscal dijo que la policía analizó minuciosamente las imágenes de los incidentes que desembocaraon en detenciones pero que no corresponde con la situación de las personas que representa. «El caso de mi clienta ni siquiera estaba en la localidad de Lago Puelo, y sé de otras personas que estaban a varias cuadras del lugar. No conozco el caso de todos los detenidos pero sabemos que no están relacionados con los hechos que se están investigando» aclaró.

En cuanto a la identificación de policías infiltrados por parte de los manifestantes Manosalva dijo: «El doctor Federico Massoni les contó a la opinión pública que efectivamente los ocupantes de la camioneta Duster serían 3 y pertenecen a alguna de las instituciones de la policía de Chubut y que se encontraban infiltrados dentro de la muchedumbre que había. Él dice que era por una cuestión preventiva. Lo que nosotros vimos que es que apenas se armaron las escaramuzas fueron los únicos que escaparon del lugar y luego se determió que pertenece a la policía de Chubut».

Ante la pregunta de Radio Namunkurá por el motivo de las detenciones a mansalva, el letrado expresó:

En principio no sabemos porque claramente hay un blinaje de parte del gobierno de la provincia de chubut hacia estos efectivos y por eso vimos qeu ocurrio el show de tenciones del lunes fue primero para calmar a las fieras una pelea uqe trasciende a los vecinos,

«Por un lado demostrar que al Doctor Massoni no se le iba a escapar la tortutga como sí ocurrió el sábado luego se determinará intencionalmente o por pura impericia pero bueno eso no tiene investigación, pero sí estaba determinado a que iban a rodar cabezas y de manera no adecuada los escrachó prendiéndolos fuego socialemnte con nombre apellido fotos, entonces primero fue para deicir que el ministerio hace algo, y por otro lado el segundo objetivo que leemos los vecinos de la comarca es que también él lo que quería demostrar es que no había ningún efectivo de la policia implicado. Porque ya sabemos que ,de acá a tres días el tema desaparece de los medios pero el dañoo a las personas está hecho. Están todos shockeados por la gravedada de los cargos que se le imputan, haber apedreado al presidente de la nación y fabiola yáñez».

Sobre su representada, Edgardo Manosalva contó que una de las detenidas le dijo que antes que nos pintaran los dedos ya massoni nos estaba escrachando con nuestros domicilios. «Lamentablemente él es célebre por este tipo de performance alejada totalmente de la actuación democrática. Así estamos a merced de energúmenos de esta naturaleza»

Radio Namunkurá consultó si esta presentación amerita cargos en contra de la provincia. Edgardo Masosalva indicó «Los involucrados están avocados en contextualizar y aclarar cuál fue su verdadero rol aquel sábado y se aclare su inocencia y luego verán qué actitud toman frente a lo que claramente vemos que constituiría en principio tres crímenes: primero calumnias por acusarlos de un crimen que no cometieron con nombre y apellido, el segundo sería abuso de autoridad, y el tercero incumplimiento de deberes de funcionario público sin perjuicio de la acción por daños y perjuicios contra el propio Massoni y todos los responsables que resulten de esto que está ocurriendo».

Manosalva también fue consultado por la participación del gremio UOCRA en agresiones a los manifestantes al momento que llega el helicóptero con el presidente y la comitiva al gimnasio municipal por el cual hay denuncia de una de las principales víctimas, Gustavo Castro, quien además era director urbano de Lago Puelo. «Los vecinos de la cordillera y toda la provincia, tambien Madryn y Trelew , Rawson, Comodoro estamos movilizados. El gobernador no solo despliega ineptitud ineficacia y soberbia sino que además tiene una terquedad que ya no sabemos si está determinada por el poder real de las mineras o quién pero que a la par de que no se ocupa de gobernar la provincia está provocando a los vecinos».

«Los hechos del sábado están iniciados por el chamuyo de campaña de Arcioni que se manifestó antiminero para ganarle al candidato de cambiemos y hoy involucionó y es un soldadito de la megaminería y lo grave es que impacta en las vidas reales. Todo el tiempo que nos movilizamos a la legislatura nos violentan. Militarizaron la provincia el 5 de febrero, nos meten milicos y patotas de la UOCRA. ¿Qué diferencia del 25 de frebro de 2003 cuando también nos mandó a los milicos para cagarnos a palos? Agradecemos que no vinieron los camioneros y sindicato de empleados de comercio que Arcioni felicitó por el sí a la mina».

«Los vecinos de la cordillera y toda la provincia, tambien Madryn y Trelew , Rawson, Comodoro estamos movilizados. El gobernador no solo despliega ineptitud ineficacia y soberbia sino que además tiene una terquedad que ya no sabemos si está determinada por el poder real de las mineras o quién pero que a la par de que no se ocupa de gobernar la provincia está provocando a los vecinos».

«Pedimos encaracidamente en haras de la pacifcación social, señor gobernador tenga la dignidad de retirar el proyecto de zonificación» dijo Manosalva, y agregó: «Hoy lo que está haciendo Arcioni es violencia, y lo que está haciendo si no retira el proyecto de zonificación minera es violencia sostenida. Que escuche al pueblo que le está diciendo no a la megaminería. Escuchen al pueblo todos los bloques de la legislatura, de esto depende nuestro futuro».