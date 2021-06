Am茅rica Latina es la regi贸n del mundo m谩s golpeada tanto por la pandemia como por su econom铆a. Seg煤n los datos oficiales los muertos en todos sus pa铆ses ya llegan al mill贸n, pero sabemos que son muchos m谩s si tuvi茅ramos los datos reales. Y en lo econ贸mico la contracci贸n de su PBI para el 2020 fue de 7,7 (En Argentina casi 11) o sea el doble del promedio mundial. Teniendo en cuenta que para los a帽os 2015-2019 el crecimiento promedio en Am茅rica Latina fue de 0,3 anual, significa que tuvimos 5 a帽os de estancamiento. Y de aqu铆 para adelante los pron贸sticos de recuperaci贸n son bastante pesimistas. Con una pandemia fuera de control que muestra a sus Estados incapacitados de dar respuestas, queda claro que la actual crisis de su econom铆a surgi贸 varios a帽os antes de la pandemia que la agudiz贸. Y que la soportan las masas de trabajadorxs, campesinos, cuentapropistas e informales y las clases medias a las que reducen sus salarios y condiciones de vida. La paradoja es que las empresas del agronegocio y de la miner铆a exportadora duplicaron sus ingresos. La venida de la pandemia ilusion贸 a las clases dominantes de que con sus cuarentenas se parar铆a toda resistencia.

REBELIONES EN TODA AM脡RICA LATINA:

En septiembre del a帽o pasado fue en Bogot谩 el levantamiento contra los casos de 鈥済atillo f谩cil鈥 policiales y fueron quemadas m谩s de 40 comisar铆as. Y en esos mismos d铆as en Per煤 las movilizaciones para 鈥淨ue se vayan Todos鈥 fueron gigantescas y, protagonizadas por las y los j贸venes, provocaron la ca铆da del Presidente. A los dos meses un levantamiento en Paraguay con la misma consigna. Y en Guatemala, casi en simult谩neo, asaltaron el Congreso y lo incendiaron. Ya Bolivia conoc铆a los cortes de ruta y bloqueos en todo el pa铆s para echar a la golpista de derecha A帽ez. Y en Chile una movilizaci贸n que no tiene fin. Y Puerto Rico, Honduras, Hait铆, Ecuador cuando a煤n no hab铆a llegado la Pandemia. Y as铆 llegamos al 28 de abril de este a帽o con el Paro en Colombia.

La pandemia vino en realidad a echar combustible a los fuegos ya existentes. Porque descorri贸 el tel贸n de la realidad, de la inmensa miseria de las masas junto al lujo escandaloso de unos pocos, enriquecidos en la corrupci贸n del saqueo y la rapi帽a, de la explotaci贸n sin l铆mites, del narcotr谩fico, de la vacunaci贸n del privilegio. A expensas de la falta de vivienda, de hospitales p煤blicos, de escuelas, alimentos y trabajo. Y esto crea en los pueblos de Am茅rica Latina un profundo descreimiento y desconfianza en las instituciones del Estado, en los Partidos Pol铆ticos, en los legisladores, jueces y fiscales. Por eso la consigna 鈥淨ue se vayan Todos鈥 (la de nuestro 2001) ha sido tomada por todas estas rebeliones.

AS脥 PAS脫 EN CHILE:

Y ha quedado claro para los trabajadores chilenos que la Asamblea Constituyente fue una maniobra de la burgues铆a y del gobierno de Pi帽era, que con la complicidad de los Partidos de la Concertaci贸n, del Frente Amplio y del Partido Comunista intentaron desviar a carriles institucionales el gran movimiento de rebeli贸n de los trabajadores y de la juventud Chilena. La casi mitad del electorado que se abstuvo m谩s los muy escasos votos a Pi帽era y a los Partidos de la Concertaci贸n y la muy modesta canasta electoral del Frente Amplio en alianza con el PC resalt贸 con los m谩s votados candidatos independientes provenientes de la lucha sindical y territorial elegidos en Asambleas Populares. La experiencia que se va transmitiendo de Pueblo en Pueblo por toda Am茅rica Latina va mostrando la necesidad de construir Asambleas del Pueblo Trabajador con delegados elegidos en Asambleas Populares en las f谩bricas, en los barrios y poblaciones que van elaborando programas y prepar谩ndose para gobernar. La experiencia de Chile est谩 sirviendo a la Rebeli贸n Colombiana que tambi茅n tiene una Primera L铆nea de Autodefensa, la participaci贸n de la Minga ind铆gena como espejo de la lucha del Pueblo Mapuche y la participaci贸n de miles de j贸venes que ninguna oportunidad les ofrece este sistema, que nada tienen que perder y que por lo tanto con las luchas tienen todo un futuro para ganar.

EN COLOMBIA:

El Paro Nacional que empez贸 el 28 de abril nos muestra la extraordinaria capacidad de lucha que tienen las masas a pesar de la represi贸n brutal. Luchas que adem谩s tienen continuidad en las ciudades y en las selvas desde hace m谩s de 70 a帽os. En abril de 1948 fue el Bogotazo, en reacci贸n al asesinato de ese gran caudillo popular que fue Gait谩n. Desde ese momento las luchas del pueblo colombiano nunca se dieron un descanso. Y hoy desde la Primera L铆nea, desde la Minga Ind铆gena, desde las Asambleas Populares, desde la Movilizaci贸n de la Juventud y desde la Insurgencia Guerrilera la consigna es 鈥淨ue se Vaya el Presidente Iv谩n Duque M谩rquez y su padrino 脕lvaro Uribe y el n煤cleo fascista del Narcotr谩fico y sus c贸mplices鈥, 鈥淨ue sean Juzgados y condenados鈥. Pero este Programa es saboteado por el centro izquierdista y candidato a la Presidencia en las elecciones del 2022 Gustavo Petro que llama a levantar el Paro y los bloqueos para negociar con el gobierno de Duque. Y en la misma postura est谩 el Partido Verde que dirige la intendencia de Bogot谩 y tambi茅n la casta sindical del Comit茅 Nacional del Paro que quiere desviar a los carriles institucionales las luchas del pueblo con falsas promesas, transando con palabras de izquierda. Pero como en Chile los trabajadores y la juventud de Colombia, ninguna confianza tienen en la clase capitalista, en sus promesas falsas. Llamar a luchar contra el neoliberalismo sin cuestionar el capitalismo y sin plantear la necesidad del socialismo es una salida enga帽osa y falsa.

Y TAMBI脡N EL PER脷:

El electo Presidente del Per煤, Profesor Pedro Castillo, fue dirigente antiburocr谩tico del gremio de los maestros SUTEP y es expresi贸n del tremendo desprestigio de los Partidos e Instituciones de la democracia burguesa con un estamento pol铆tico profundamente corrupto. Tambi茅n expresa la abismal polarizaci贸n social que se traslad贸 a una polarizaci贸n electoral. Sus votantes le exigen que implemente una pol铆tica de cambios muy profundos. Anhelos que se remontan a las luchas anticoloniales y que Mari谩tegui supo expresar magistralmente. Y que Catillo deber谩 cumplir porque de lo contrario perder谩 el respaldo de sus bases y la derecha lo har谩 caer. Pero esta transformaci贸n que le est谩n exigiendo lxs trabajadorxs, campesinos, pueblos originarios y la Juventud no podr谩 hacerse dentro de los l铆mites del sistema capitalista y dentro de la institucionalidad democr谩tica. Deber谩 hacerlo con la movilizaci贸n permanente de sus votantes pero por fuera de la estructura parlamentaria. No hay margen dentro del capitalismo para llevar una pol铆tica soberana y erradicar la corrupci贸n. No podemos confiar 鈥渘i un tantito as铆鈥, como dec铆a el Che, en ning煤n sector del Capital como tampoco en la direcci贸n del Mercado. Todos priorizan el lucro como 煤nico objetivo, y no tienen objetivos sociales ni nacionales. Y est谩n atados por mil lazos a los intereses de los grandes monopolios multinacionales.

En estos d铆as los despose铆dos de nuestro continente estamos aprendiendo fundamentales ense帽anzas para hacernos del Poder. Y podemos ser optimistas porque la juventud y las mujeres son la vanguardia de estas luchas y de estos aprendizajes.

Desde C贸rdoba, 15 de Junio. Carlos 鈥淰asco鈥 Orzaocoa