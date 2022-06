CRISIS CIVILIZATORIA, CRISIS DE LA IZQUIERDA, CRISIS DE LIDERAZGO

Por Rafael Bautista S.

Con la guerra en Ucrania (como continuidad plan-d茅mica en la geopol铆tica y las geofinanzas), se viene diseminando, en el establishment pol铆tico (de todas las variantes y todos los colores), una desesperada tendencia fatalista (y hasta suicida) que hace evidente, de modo global, la descomposici贸n del mundo moderno en plena crisis civilizatoria; el mismo tipo de mundo (鈥溍簄ico鈥 y 鈥渟in alternativas鈥) que le otorgaba sentido, no s贸lo a la narrativa imperialista, sino tambi茅n a sus divergencias, incluso antag贸nicas.

CRISIS CIVILIZATORIA

Se dice que, dial茅cticamente, una totalidad genera sus propias contradicciones, cuyo sentido 煤ltimo descansa siempre en el fundamento que origina a esa totalidad, de modo que, cuando 茅sta se desmorona, sus propias referencias de sentido tambi茅n se diluyen; en tal caso, sus propias dicotom铆as (sobre todo pol铆ticas) tambi茅n pierden vigencia.

Por eso vemos que, su sobrevivencia, a toda costa, destaca no s贸lo el ocaso de las referencias de sentido habituales, sino tambi茅n su propio anacronismo que se revuelve confusamente en una realidad que ya no coincide con sus dogmas. Eso es lo que est谩 sucediendo con la izquierda, sobre todo en su versi贸n euroc茅ntrica; incapaz de liberarse de los mitos modernos que alimentan al propio capitalismo (como el 鈥減rogreso infinito鈥, el desarrollo, el futuro, la modernizaci贸n, la econom铆a del crecimiento, etc.), no sabe sino asumir, hasta de modo fatalista, la narrativa hegem贸nica de los poderes f谩cticos, como 煤nica opci贸n de su propio acomodo en un mundo que, para colmo, se halla en pleno proceso de descomposici贸n.

Desde que se caracteriz贸 al anacronismo contempor谩neo de la izquierda euroc茅ntrica como 鈥渟ocialismo del siglo XX鈥, se trataba de establecer las incompatibilidades 鈥搕anto te贸ricas como pol铆ticas鈥 entre el tipo de mundo que hab铆a parido a esa izquierda y el actual no-mundo dist贸pico que est谩 trastocando todo, incluso los mismos horizontes ut贸picos.

Ya no vivimos en el mundo que la izquierda tiene como 煤nica referencia de sentido; es m谩s, el Imperio que la izquierda tiene en mente, ya no coincide con las doctrinas actuales que se implementan por medio de las guerras de quinta generaci贸n, y que debieran llevarle a establecer una seria revisi贸n de los marcos de interpretaci贸n que hacen polvo en la vetusta artiller铆a de los argumentos antimperialistas que posee.

El antimperialismo requiere hoy, m谩s que nunca, una actualizaci贸n cr铆tica, ante lo que ahora enfrentamos como desenlace fat铆dico global. La necesidad de resignificarse es ineludible ante una nueva realidad que, mientras no defina su fisonom铆a, abre la posibilidad de otras direccionalidades hist贸ricas que la izquierda nunca ha tomado en cuenta y que ahora se manifiestan como el horizonte cr铆tico m谩s pertinente para desmontar las narrativas que sustentan al capitalismo y la modernidad (y a eso apunta la descolonizaci贸n epistemol贸gica).

El reseteo mundial que pretende el 1% de los trillonarios y que se expone, de modo soberbio y arrogante, en la conferencia de Davos, por ejemplo, ha venido madrugando todas las opciones de una resistencia antisistema, atrapada todav铆a en la narrativa colonial y euroc茅ntrica dise帽ada precisamente para funcionalizar toda resistencia. Todos son antimperialistas, pero, cuando se pregunta qu茅 entienden por Imperio, resulta que el concepto que manejan es de principios del siglo XX (las dos guerras mundiales y el traspaso hegem贸nico a USA, no ha merecido un necesario tratamiento geopol铆tico, gracias, entre otras cosas, al abandono perezoso de la usanza manualista del catecismo revolucionario, que nos dec铆a que la teor铆a ya estaba hecha, que s贸lo hab铆a que ponerla en pr谩ctica).

El Imperio ha evolucionado. Pero no se trata de una evoluci贸n de sus formas sino de su propia raz贸n de ser. El propio desplazamiento del capitalismo cl谩sico por el nuevo poder financiero, ha desplomado los propios principios de vida del mundo moderno y todas sus posibilidades; as铆 tambi茅n ha reformateado el concepto mismo de guerra, de modo que ya aparezca incomprensible como expansi贸n globalizada y modo de alteraci贸n continua de todas las dimensiones humanas.

La propia izquierda se halla incapaz de actualizar sus expectativas y vemos c贸mo todo pretendido cambio estructural es diluido en adaptaciones resignadas al orden vigente. Por eso vemos c贸mo gobiernos de izquierda, despu茅s de haber sufrido golpes, en todas sus renovadas formas, cuando vuelven al poder, lo hacen domesticados, amaestrados, como si el miedo a perder de nuevo el poder, fuera lo 煤nico que se proponen administrar.

Hasta podr铆amos decir que, el capitalismo mismo, ha adquirido la culminaci贸n de su madurez, llegando a la autoconsciencia de s铆 mismo y su l贸gica suicida. Y esto se podr铆a demostrar con el impulso a las nuevas ideolog铆as que se transvisten hasta en las propias apuestas emancipatorias de la resistencia global, pues tanto el nuevo paradigma postindustrial, el transhumanismo y la inteligencia artificial, se constituyen en el nuevo horizonte de expectativas de novedosos modos de acumulaci贸n que puedan definitivamente prescindir de la humanidad; en tal caso, la contradicci贸n capital-trabajo entrar铆a definitivamente en caducidad y estar铆amos ante un nuevo orden jam谩s antes presenciado donde, ya no s贸lo el futuro, sino hasta los estados mentales, ser铆an la nueva colonizaci贸n y acumulaci贸n de valor p贸stumo (el paso de la guerra inform谩tica a la guerra cognitiva, del qu茅 pensar al c贸mo pensar, apuntar铆a en esa direcci贸n).

La modernidad crea su propia realidad, que el capitalismo administra v铆a despojo sistem谩tico y la pol铆tica y el derecho lo legitiman, mientras la geopol铆tica imperial dise帽a su sistema-mundo correspondiente. Y la actual izquierda est谩 lejos de ofrecernos un diagn贸stico acertado del reseteo que pretenden imponer como la 煤nica realidad sin sujeto alguno, es decir, como realizaci贸n de una cuasi perfecta l贸gica auto-referencial y enajenada, por ello mismo, de todo proceso vital. La vida reducida al algoritmo.

Desde el c茅lebre Informe del Club de Roma de 1972: L铆mites del Crecimiento; el 1% apuesta a la piadosa inmolaci贸n sacrificial como 煤nica 茅tica de la l贸gica del capital. Genera el relato del Antropoceno y, con todas las variantes posibles, disemina hasta en los movimientos emancipatorios, los principios eugen茅sicos de la clasificaci贸n antropol贸gica racializada del mundo moderno: para salvar a la humanidad, hay que deshacerse de la humanidad. Si fueron primero los indios, despu茅s los negros, ahora son los rusos (Florence Gaub, investigadora franco-alemana, subdirectora del Instituto de Estudios de Seguridad de la Uni贸n Europea, expresa ese racismo metaf铆sico como el nicho desde donde Occidente se inventa siempre a los enemigos de la humanidad que hay que aniquilar: 鈥渓os rusos, aunque parezcan europeos, no lo son鈥).

Desde John Locke, pasando por Malthus y ahora Bill Gates, Soros o Klaus Schwab, el capital es quien habla y sentencia: hay que deshacerse de los que sobran. El capital no puede dejar de crecer; si no crece de modo constante y exponencialmente, muere. Si la humanidad constitu铆a su mediaci贸n necesaria, ahora, seg煤n su l贸gica, ya no, entonces puede prescindir de 茅sta. Sus apologistas lo saben y, como han fetichizado toda relaci贸n con 茅ste, hacen y har谩n hasta lo imposible e impensable para transferirle exponencialmente vida formal y material, es decir, real. Para ellos tambi茅n se trata ya de pura sobrevivencia.

Los l铆mites f铆sicos del planeta y la inevitabilidad de un mundo multipolar, son la amenaza que descubre esa l贸gica suicida, expuesta en tres narrativas complementarias que, hoy en d铆a, son la ideolog铆a decadente, pero, aun as铆, todav铆a hegem贸nica en los 谩mbitos acad茅micos que (de)forma a la propia izquierda: la narrativa metaf铆sica moderna, el relato metaf铆sico imperial (y su mitolog铆a democr谩tica), y la cosmolog铆a y cosmogon铆a euroc茅ntrica occidental.

Que el capitalismo se haya naturalizado es gracias a la 鈥渕odernizaci贸n鈥 como proceso ideol贸gico de subsunci贸n del dominado como un admitido subalternizado; que expone a la geopol铆tica imperial centro-periferia, hasta como sentido com煤n en la consciencia perif茅rico-satelital de los colonizados. Esta situaci贸n refleja la condici贸n humana actual y establece la cartograf铆a ontol贸gica de los criterios clasificatorios de admisi贸n en el 鈥渕undo libre y democr谩tico鈥. Es ese mundo mitificado el que arremete todo su poder, cuando el Deep State del deep state resetea al Imperio en una parad贸jica situaci贸n post-imperial: compartir el mundo y resignarse a un orden multipolar, es imposible para sus pretensiones exponenciales; si ya no puede tener todo, entonces que nadie tenga nada.

El poder financiero es la culminaci贸n de la fenomenolog铆a del esp铆ritu del capital. Es el Imperio del capital, sin naci贸n, por eso puede hasta sacrificar Europa y USA (el Imperio sostenido en el concepto de Estado-naci贸n ya no sirve; el poder transnacional ha redefinido hasta el derecho internacional, sepultando el propio concepto de soberan铆a). Esa fenomenolog铆a es la experiencia al interior de una consciencia que se piensa y se realiza a s铆 misma; una absoluta teofan铆a, donde el capital 鈥渧uelve a ser Uno con el Padre鈥, es decir, consigo mismo, con su propia sustancia. El holocausto perfecto, donde se sacrifica todo, para realizar la uni贸n hipost谩tica. Por eso, decir que el capitalismo es antropoc茅ntrico, significa no haber comprendido la naturaleza del capital. La propia modernidad genera un humanismo sin ser humano, porque su racionalidad se encuentra divorciada de la vida.

Inmolando todo es como se realiza en cuanto imperialismo, es la 煤ltima manifestaci贸n de su inconmensurable poder. Sacrificar todo es como apostar todo, y es lo que se propone el Deep State, pues el poder imperial puede apostar todo, es decir, apostar todo de todos, lo que hay y lo que no hay. En eso consiste la autoconsciencia de su poder. De ese modo, el capital puede prescindir del Imperio pol铆tico, una vez que 茅ste apueste todo, hipotecando todo, hasta lo que ya no hay. Cuando hasta el Imperio lucha por su propia sobrevivencia, es porque hay otro poder, m谩s siniestro, que despliega la guerra total, el caos infinito, la incertidumbre continua; cuando la acumulaci贸n por despojo se determina como la especulaci贸n pura.

CRISIS DE LA IZQUIERDA

Dicen los que saben: si es dif铆cil salir del mundo, m谩s dif铆cil es que el mundo salga de uno; y la izquierda euroc茅ntrica est谩 presa del mundo que ha originado al capitalismo, por eso s贸lo puede, muy a su pesar, reponer la econom铆a que tanto critica; aun cambi谩ndole de nombre o etiqueta, s贸lo es capaz de imaginar un mundo a la medida del capital, porque aun cuando todo aquello est谩 en crisis terminal, sigue embelesada por los mitos que sostienen al capitalismo: el 鈥減rogreso鈥 y el 鈥渄esarrollo鈥; y por ello, tambi茅n, no puede abandonar los criterios e indicadores de la racionalidad econ贸mica moderna, que s贸lo sirven para justificar una econom铆a del crecimiento, continuando inconscientemente el proceso de aceleraci贸n de la destrucci贸n de la vida en el planeta.

Cuando se adjetiva a esta izquierda como 鈥渟ocialismo del siglo XX鈥, en realidad debiera decirse del siglo XIX, porque el siglo XX ya no manifiesta esa id铆lica ilusi贸n con el 鈥減rogreso infinito鈥; y, desde la imposici贸n del mundo unipolar, el autodenominado 鈥渇ree world鈥 y sus narrativas mitol贸gicas de los derechos humanos, la libertad de expresi贸n, la democracia, la globalizaci贸n, etc., descubre a una izquierda enclaustrada en las narrativas imperiales y ese optimismo ingenuo por el 鈥減rogreso鈥 capitalista; por eso se autodenominan 鈥減rogresistas鈥. Algo que pod铆a aceptarse en el siglo XIX, pero ya no en el XX, cuando hasta la literatura y el cine, manifestaban ya el desencantamiento con un futuro moderno nada halag眉e帽o. Pero el euro-gringo-centrismo de esa izquierda, fetichizaba en su propio horizonte de expectativas, el fatalismo de un mundo (el mismo que patrocina el capitalismo como modernidad a toda costa) como el 煤nico mundo posible. El neoliberalismo hab铆a anidado muy bien el 鈥渕undo sin alternativas鈥 en la propia izquierda, que interpreta el 鈥渙tro mundo es posible鈥, como una posibilidad del propio sistema, es decir, como modernizaci贸n, desarrollo y progreso.

Por eso, hoy en d铆a, la dicotom铆a derecha-izquierda no sirve de mucho, a la hora de establecer qu茅 es lo que est谩 en juego en un supuesto nuevo orden mundial y el reseteo global que se propone el 1%. Curiosamente, cierta derecha (como expresi贸n del capital industrial desplazado por el capital financiero) se ha hecho nacionalista, a la hora de establecer que la globalizaci贸n constituy贸 una pol铆tica de despojo de capitales nacionales, incluso del centro. Mientras que la izquierda euroc茅ntrica se hizo globalista. Sin comprender que la globalizaci贸n 鈥搎ue adem谩s promovi贸 el neoliberalismo鈥 era de car谩cter financierista y ten铆a, por objetivo, imponernos un casino global, donde se apuesta todo, desde las soberan铆as nacionales hasta las apuestas futuras y, en consecuencia, destruir las estructuras estatales de todo el mundo. En ese sentido, la verdadera dicotom铆a, que describe los trastornos geopol铆ticos actuales y la crisis global multiplicada, se da entre globalistas y soberanistas (por eso la izquierda globalista europea 鈥搈uchos de ellos celebrados por la izquierda latinoamericana鈥 se hace portavoz de la narrativa imperial, para verg眉enza de su propia tradici贸n).

En ese sentido, si la izquierda sigue creyendo en el mundo que tambi茅n defiende la derecha, toda la lucha pol铆tica se reduce en la conquista, la defensa y la disputa del poder. Y esa dicotom铆a decanta, por parte de la izquierda, ya no en una cr铆tica al poder sino en su m谩s rotunda afirmaci贸n.

CRISIS DE LIDERAZGO

En el panorama nacional, esa contradicci贸n se manifiesta en una perdida de sentido de realidad, a la hora de no comprender el nuevo momento que se vive y obcecarse insistentemente en un liderazgo que pierde actualidad mientras m谩s se cree insustituible. En pol铆tica, la vigencia no es insistencia.

La vigencia de un liderazgo proviene de la unci贸n que el pueblo produce como legitimidad plena, es decir, cuando el pueblo advierte que su propia reconstituci贸n en sujeto es concordante con un liderazgo que no le expropia su capacidad de decisi贸n sino la restituye. Por eso, quien siembra con el pueblo siempre cosecha legitimidad. Pero, en medio del desmoronamiento de los par谩metros epocales y las referencias ut贸picas, cuando las dirigencias pol铆ticas debieran confiar m谩s en el pueblo que en meros dogmas y consignas, lo que se advierte es una obstinada afirmaci贸n de los prejuicios propios del mundo que se viene abajo.

En ese sentido, la senilidad en pol铆tica (o la cr铆tica a los viejos liderazgos) tiene poco que ver con la edad biol贸gica; se refiere m谩s al anacronismo entre la percepci贸n ortodoxa del mundo y la escenificaci贸n de algo nunca pensado por la ortodoxia; eso inevitablemente se traduce en la incompatibilidad entre los dogmas heredados y la realidad que precipita el siglo XXI.

Por ello, no es raro ver c贸mo la contienda pol铆tica se viraliza en torno al rechazo de algo que debiera, m谩s bien, ser lo m谩s frecuente en el ejercicio deliberativo: la renovaci贸n democr谩tica. Decimos que se trata de una nota epocal, porque mostramos que tambi茅n la izquierda se comprende desde el mismo tipo de mundo que ahora se revuelca en su crisis terminal y pone, tambi茅n en crisis, no s贸lo a sus apologistas sino a sus detractores. En tal caso, si se analiza la l贸gica insistente que considera insustituible un l铆der en particular, se puede advertir la misma argumentaci贸n de la dirigencia octogenaria mundial, que no concibe otro mundo que no sea el mismo de su nost谩lgica resistencia.

En Bolivia presenciamos aquello, con ciertos matices que es necesario precisar. La resistencia y la derrota al golpe geopol铆tico que sufrimos el 2019, ha abierto un nuevo momento en el 鈥減roceso de cambio鈥 que, si no es puesto a consideraci贸n, podr铆a generar la falsa idea de que vivimos una continuo lineal sin novedad alguna.

Este otro momento que vivimos no se instala hist贸ricamente por obra y gracia de una dirigencia que ahora pretende poseer una lucidez inexistente pre y post golpe. La supuesta clarividencia que ahora se presume infalible, no s贸lo demuestra arrogancia sino p茅rdida de sentido de realidad. 驴Qu茅 hace pensar que ahora les arroba una claridad indiscutible si en el momento cr铆tico no sab铆an ni a d贸nde partir? Los hechos est谩n para demostrarnos que, si en su momento debido no sab铆an qu茅 hacer, peor ahora que el escenario es m谩s complejo, tanto a nivel local como global.

El golpe no se produjo de un d铆a para el otro; tuvo su tiempo de germinaci贸n en tanto 鈥渞evoluci贸n de colores鈥, de maduraci贸n como consolidaci贸n de un bloque clasemediero fascista, de implementaci贸n disuasiva operada por la mediocracia y activada por instancias institucionales y, por 煤ltimo, de asalto disruptivo por medio de los aparatos coercitivos en connivencia con los otros poderes estatales. Esto supon铆a todo un plan ejecutado de modo secuencial y a la vista de todos, teniendo a un gobierno mirando de palco lo que se gestaba en sus propias narices. Por eso hay que decirlo: el 茅xito de una 鈥渞evoluci贸n de colores鈥, como pantalla ideol贸gica de lo que es un novedoso golpe de Estado, depende del grado de inserci贸n e infiltraci贸n que se logra en las propias capacidades pol铆ticas del gobierno de turno.

Esa supuesta 鈥渃larividencia鈥 e 鈥渋nfalibilidad鈥 deb铆a ser capaz de desenmascarar, desmontar y quebrantar, en su debido momento, una insurgencia fascista que ten铆a por objetivo, mediante el genocidio, aniquilar al pueblo y su horizonte ut贸pico. Por eso el golpe fue contra el pueblo y el pueblo comprendi贸 aquello cuando quemaron la wiphala. Fue el pueblo boliviano, autoconvoc谩ndose, que resisti贸 y venci贸 al golpe; no gracias sino a pesar de una dirigencia gubernamental que protagoniz贸, en su ausencia y retirada, aquel enajenamiento del proyecto ind铆gena-popular que ya arrastraba, como un nuevo rapto del poder popular.

Y esto fue afirmado por sus portavoces cuando desplazaron al sujeto ind铆gena, declarando que el actor del proceso de cambio era ahora la clase media; pues bien, esa clase media que tanto mimaban fue la base de reclutamiento que impuls贸 la oligarqu铆a para iniciar un proceso de desestabilizaci贸n continua y creciente. El sujeto que deb铆a potenciarse, desde una decidida pol铆tica de Estado, fue desplazado sistem谩ticamente y la dirigencia gubernamental de una izquierda euroc茅ntrica se erigi贸 como sujeto sustitutivo, tomando a una clase media (que ya no compart铆a, dentro o fuera del gobierno, el horizonte ind铆gena-popular) como su artificiosa base de legitimidad.

Estos protagonizaron una maldici贸n en pol铆tica: retornar a su origen de clase; por eso fueron paulatinamente abandonando las banderas del 鈥減roceso de cambio鈥, que siempre debi贸 haber sido una 鈥渞evoluci贸n democr谩tico-cultural鈥, vanguardizada por el verdadero sujeto del cambio, es decir, el sujeto plurinacional, o sea, ind铆gena-popular. Por eso nunca comprendieron la descolonizaci贸n (que demag贸gicamente profer铆an de boca para afuera) y, en consecuencia, nunca impulsaron el 鈥渧ivir bien鈥 que, para ellos, eran pura 鈥減achamamadas鈥.

Ese desprecio los delat贸 como la izquierda euroc茅ntrica incrustada en la revoluci贸n m谩s genuina que hab铆a protagonizado nuestro pueblo, fiel a una forma de vida que resisti贸, pervivi贸 y nos ense帽贸 que, volver a ser comunidad y reencontrarnos con la PachaMama, era la apuesta m谩s verdadera, justa, digna y racional que, como naci贸n, pod铆amos proponernos. Eso es lo que en el mundo hab铆a despertado una luz de esperanza ante la orfandad ut贸pica en la que se encuentra esta dram谩tica crisis civilizatoria mundial.

Por eso la dirigencia desplazada s贸lo tiene, como 煤nico horizonte pol铆tico, la disputa por el poder. Y para proceder a la recaptura del poder, saben que necesitan encumbrar, a toda costa y a cualquier precio, al liderazgo que les asegura su sobrevivencia pol铆tica. De ese modo, el l铆der, para este 谩mbito palaciego 鈥揺l denominado entorno blancoide鈥 es la 煤nica carta que les asegura su permanencia de elite pol铆tica; sin el l铆der, ellos desaparecen y ya no tendr铆an raz贸n de existencia pol铆tica. Entonces, no es que defiendan al l铆der de cualquier desv铆o revolucionario, sino que calculan su permanencia pol铆tica gracias al amparo del l铆der, es decir, lo usan como 煤nica garant铆a de su sobrevivencia.

El asunto es de pura sobrevivencia y eso delata, en estos, una idiosincrasia compatible con la senilidad pol铆tica de un mundo que se resiste a desaparecer, aun cuando las evidencias de su decrepitud y descomposici贸n 茅tica, cultural y civilizatoria con innegables. El mundo que est谩 colapsando encuentra en estos su referencia encarnada: no pueden imaginar otro mundo, con otros actores y otros sujetos que no sean ellos. Y si les preocupa perder lo ganado, debieran ser los primeros en reafirmar su fe en el pueblo y en lo que el pueblo cree (煤nica garant铆a de consolidar un proceso revolucionario).

Quer铆an cambiar el mundo, pero nunca se liberaron de ese mundo; por eso no pueden dar lugar a la renovaci贸n, ni pueden humildemente retirarse, aun cuando la historia ya los super贸. El acontecimiento que marca este nuevo momento ya no es octubre del 2003, sino la reconstituci贸n del ajayu, del esp铆ritu del pueblo, hecho sujeto pol铆tico desde s铆, desde su memoria hist贸rica, haci茅ndose proyecto en medio del genocidio, haci茅ndose horizonte, ya no como pura resistencia sino como utop铆a encarnada. Eso constituy贸 la resistencia y derrota del golpe de 2019. Eso es lo que vimos y presenciamos cuando bajaron de Senkata con los ata煤des de toda nuestra historia. Ese d铆a vencimos al golpe; lo vencimos moral, pol铆tica e hist贸ricamente.

La hegemon铆a la recuper贸 merecidamente El Alto, las provincias, el campo. El pueblo se hizo otra vez constituyente, devolvi茅ndose la soberan铆a pol铆tica. Pero esa soberan铆a fue otra vez raptada m谩s all谩 de nuestras fronteras. Cuando aqu铆 se decidi贸 el binomio, en medio de la lucha y la resistencia; en otros lados, entre cuatro paredes, se arrebat贸 de nuevo la soberan铆a popular y se expropi贸 la decisi贸n del pueblo.

La esperanza retorn贸, creyendo que se comenzaba una renovaci贸n necesaria, pero el triunfo no previsto descubri贸 al nuevo gobierno sin programa, sin nuevas directrices, improvisando un continuismo que ya s贸lo constitu铆a una adaptaci贸n a las pol铆ticas y narrativas globales.

Por eso, cuando las consecuencias de la plan-demia debi贸 de servirnos para pensar y proponer un sistema de la medicina propio y referido a nuestras propias necesidades nacionales e impulsar una recuperaci贸n econ贸mica enfocada a la necesaria soberan铆a alimentaria y garantizar, de ese modo, nuestra autosuficiencia ante la crisis alimentaria que se viene, adem谩s de pensar en una soberan铆a energ茅tica antes de, ingenuamente, apuntar a una industrializaci贸n cl谩sica; las apuestas gubernamentales no hacen sino reiterar la ret贸rica desarrollista que fracas贸 en el siglo XX.

Y lo hacen ya extempor谩neamente, ya que la ret贸rica imperial va por el paradigma del Antropoceno y, por esa v铆a, funcionaliza hasta a los movimientos ind铆genas. El discurso de las energ铆as limpias y la transici贸n energ茅tica se sostiene en el relato ambientalista que patrocina el primer mundo, ante su imposibilidad de control del gas y del petr贸leo. En ese sentido, la defensa de la naturaleza y la crisis clim谩tica (que el Antropoceno llama 鈥渃ambio clim谩tico鈥, por obvias razones, para deslindar responsabilidades tangibles y culpar a toda la humanidad pasada y presente) son manipuladas para generar un nuevo ciclo de acumulaci贸n v铆a colonizaci贸n de la biomasa.

Por eso la imagen oenegista del 鈥渂on savage鈥 convierte a los pueblos ind铆genas en meros guardianes de los reservorios naturales para un posterior asalto transnacional. En este caso, la izquierda critica al pachamamismo, pero no se hace la autocr铆tica: si bien los pachamamistas piensan la naturaleza sin sujeto, los izquierdistas ni siquiera la piensan, igual que los capitalistas.

Este siglo y esta crisis civilizatoria exigir谩 definiciones, tanto pol铆ticas como existenciales; de eso depender谩 el desenlace global. Porque en toda crisis se sabe qui茅n es qui茅n y qu茅, en verdad, pretend铆a; porque en las crisis la realidad no se muestra como uno quiere sino como realmente es. Se dice que, en la crisis que se avecina, no sobrevivir谩n todos; pero ese deseo del 1% puede ser su maldici贸n, si los pueblos retornamos a nuestras propias formas de vida y nos distanciamos existencialmente del derrumbe imperial y del mundo que lo ha parido.

La Paz, Chuquiago Marka, Bolivia, 30 de mayo de 2022

Rafael Bautista S.,

autor de 鈥淓l 脕ngel de la Historia:

Genealog铆a, ejecuci贸n y derrota del golpe de Estado,

2018-2020鈥,

dirige 鈥渆l taller de la descolonizaci贸n鈥

rafaelcorso@yahoo.com