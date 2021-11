Por Coralie Schaub y Aurore Coulaud

El mundo cient铆fico y las asociaciones ponen sobre aviso contra la desviaci贸n del concepto clave que se examina en la COP26. Los proyectos de compensaci贸n datan de hace mucho tiempo y la atenci贸n se centra ahora en su objetivo inicial: la reducci贸n de las emisiones de gases de efecto invernadero.

No pasa ni un d铆a sin que nuevos pa铆ses, colectividades, empresas o productos prometan volverse neutros en carbono, incluso los que no son precisamente conocidos por ser los m谩s virtuosos en materia clim谩tica. Con un horizonte m谩s o menos lejano, que va de 2030 a 2070, en general 2050. En la COP 26 que tiene lugar en Glasgow, el objetivo oficial n煤mero 1 es 芦obtener la neutralidad en carbono en el mundo de aqu铆 a mediados de siglo y mantener a nuestro alcance el objetivo de +1,5 掳C鈥.

驴Qui茅n promete la neutralidad en carbono?

Muchos pa铆ses, entre ellos los grandes productores de energ铆as f贸siles (petr贸leo, gas o carb贸n), como Arabia Saudita, los Emiratos 脕rabes Unidos, Rusia o China, han declarado que aspiran a la neutralidad de carbono. A finales de octubre, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcul贸 que en total, 鈥49 pa铆ses de la UE se han comprometido a oficializar el objetivo de cero neto emisiones鈥, lo que representa 鈥渕谩s de la mitad de las emisiones mundiales actuales de gases de efecto invernadero (GEI)鈥. Estos datos no incluyen a India 鈥抍uarta emisora mundial de GEI despu茅s de China, EE UU y la UE鈥, que ha anunciado el 1 de noviembre que aspira a conseguir la neutralidad en carbono en 2070.

Las empresas tambi茅n se apuntan masivamente. Seg煤n un estudio brit谩nico (The Energy & Climate Intelligence Unit y Oxford Net Zero, marzo de 2021), entre las 2.000 mayores multinacionales, una de cinco ha anunciado que aspiran a alcanzar la neutralidad en carbono en un plazo determinado. Es el caso de numerosos grupos petroleros (el franc茅s TotalEnergies, el neerlando-brit谩nico Shell, el brit谩nico BP, el italiano Eni o el saudita Saudi Aramco) y compa帽铆as a茅reas (Air France, EasyJet, Delta鈥). Las gigantes tecnol贸gicas (Google, Apple, Facebook鈥), de consumo (Amazon, Carrefour, Unilever, Nestl茅鈥) y de las finanzas (BNP Paribas, Soci茅t茅 g茅n茅rale, HSBC鈥) tambi茅n apuntan a este objetivo.

驴En qu茅 consiste la neutralidad en carbono?

El concepto de neutralidad en carbono o de cero neto emisiones puede resumirse en una ecuaci贸n: las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero causadas por la humanidad menos el secuestro por esta de los GEI en dep贸sitos naturales (vegetaci贸n, suelo, oc茅anos鈥) o artificiales (mediante tecnolog铆as como la captaci贸n directa del CO 2 en la atm贸sfera o su captaci贸n y almacenamiento en el subsuelo) es igual a cero.

El Acuerdo de Par铆s, suscrito en 2015, estipula, en efecto, que para limitar el aumento de la temperatura media del globo con respecto al periodo preindustrial (1850-1900) 鈥渕uy por debajo de 2 掳C鈥 y a ser posible a 1,5 掳C, hace falta 鈥渁lcanzar un equilibrio entre las emisiones antr贸picas [causadas por el ser humano] de las fuentes y las absorciones antr贸picas en sumideros de gases de efecto invernadero en el transcurso de la segunda mitad del siglo鈥. Sin embargo, no establece ning煤n reparto claro entre la reducci贸n de las emisiones de GEI por un lado, y el uso de esos sumideros, por otro.

驴Por qu茅 se critica este concepto?

Cada vez m谩s ONG, pero tambi茅n instituciones y universidades, denuncian el desv铆o que constituye la neutralidad en carbono. Para alcanzar esta 煤ltima existe un principio fundamental: los actores deben evitar primero, y despu茅s reducir, las emisiones generadas por su propia actividad, limitando por ejemplo el consumo energ茅tico, y finalmente, como 煤ltimo recurso, compensar sus emisiones residuales. El problema es que son muchas las empresas que, a imagen de ciertos grupos petroleros, han pasado directamente a la 煤ltima fase. 鈥淓sto requiere un menor esfuerzo humano y financiero por parte de las empresas, que siguen contaminando y destruyendo todo tranquilizando su conciencia鈥, se帽ala Alain Karsenty, economista del Centro de Cooperaci贸n Internacional de Investigaci贸n Agron贸mica para el Desarrollo.

Sin embargo, seg煤n el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim谩tico (GIEC), la neutralidad en carbono 鈥搎ue debe alcanzarse m谩s o menos a mediados de siglo para no sobrepasar un recalentamiento de 1,5 掳C鈥 鈥渟upone ante todo reducir las emisiones mundiales de GEI desde ya, de manera dr谩stica y continua, del orden del 6 al 8 % anual, o sea, del 45% de aqu铆 a 2030鈥, recuerda Fran莽oise Vimeux, climat贸loga del Instituto de Investigaci贸n para el Desarrollo. No obstante, hoy 鈥渓as emisiones no menguan e incluso siguen aumentando鈥, subraya la cient铆fica. Seg煤n un estudio del Global Carbon Project publicado el jueves, las emisiones mundiales de CO 2 vuelven a acercarse a los niveles r茅cord de antes de la pandemia, mientras que ese mismo d铆a la ONU reclamaba 鈥渕ostrar m谩s ambici贸n鈥 frente a la 鈥渢empestad que est谩 gest谩ndose鈥.

En mayo, tres cient铆ficos de renombre, entre ellos el ex presidente del GIEC, Robert Watson, admit铆an en una tribuna (publicada en The Conversation) que se percataron tarde de que la neutralidad en carbono era una 鈥渢rampa peligrosa鈥. Una 鈥渋dea genial, en teor铆a鈥, pero que en la pr谩ctica 鈥渞educe la sensaci贸n de urgencia asociada a la necesidad de limitar las emisiones de forma inmediata鈥. Un informe de ONG internacionales, entre ellas Amigos de la Tierra, publicado en junio de 2021, califica la neutralidad en carbono de 鈥済ran estafa鈥, mientras que otro, publicado en febrero (Amigos de la Tierra Internacional, 22 de febrero) habla de 鈥渃ortina de humo鈥 que permite 鈥渄isimular la inacci贸n鈥. El PNUMA se帽ala a su vez que los compromisos de una cincuentena de pa铆ses a favor del objetivo de cero neto emisiones a largo plazo 鈥渃omportan importantes ambig眉edades鈥 y reclama que la acci贸n no se aplace a despu茅s de 2030.

驴Por qu茅 se aboga especialmente por la compensaci贸n de carbono ?

Utilizado por la empresas para lograr el objetivo de la neutralidad en carbono, este instrumento est谩 muy desacreditado. Concretamente, las empresas entregan dinero a entidades que promueven proyectos de reducci贸n de las emisiones de CO 2 (conservaci贸n de bosques鈥) o de secuestro de carbono (plantaci贸n de 谩rboles鈥), en su mayor铆a basadas en el extranjero. Air France, por ejemplo, se ha comprometido a compensar a partir de 2020 las emisiones de sus vuelos en Francia continental, o sea, 鈥450 vuelos y 57.000 clientes cotidianos鈥, gracias a sendos proyectos en Brasil, Per煤, Kenia, India o Camboya. Uno de esos proyectos, contra la deforestaci贸n en Brasil, supone as铆 una baza de 鈥22 millones de toneladas de equivalente de CO 2 鈥. Junto con las energ铆as renovables, el bosque es un objeto predilecto de las empresas: 鈥淓s f谩cil de comunicar visualmente, es sexy y sobre todo cuesta menos dinero鈥, dice Karsenty, quien tambi茅n es especialista en bosques.

Este mecanismo permite a las empresas obtener los famosos cr茅ditos de carbono que pueden generarse hasta el infinito; se compran y se venden en el mercado de la compensaci贸n voluntaria de carbono. Dichos cr茅ditos son visados por organismos de certificaci贸n como Verra, Gold Standard o Plan Vivo, que eval煤an las cantidades de CO 2 secuestradas o evitadas por cada proyecto. Un proceso de validaci贸n que no recibe la aprobaci贸n un谩nime, debido a la dificultad para realizar tales evaluaciones y proyecciones.

Los c谩lculos no tienen necesariamente en cuenta, por ejemplo, el hecho de que un 谩rbol necesita varias decenas de a帽os para alcanzar la madurez y por tanto ser capaz de absorber CO 2 de manera eficaz. Esto depende asimismo del tipo de variedades y de macizos. Las antiguas selvas con sus grandes 谩rboles y sus suelos son las que retienen m谩s carbono. 鈥淓n Congo, la empresa Total planta 煤nicamente acacias, pues crecen r谩pidamente, pero tambi茅n mueren antes鈥, afirma Karsenty. 鈥淓n su mayor铆a acabar谩n siendo le帽a para quemar.鈥 Un monocultivo tambi茅n comporta menos biodiversidad y menos resiliencia. Por tanto, es imposible garantizar la perennidad a cien o doscientos a帽os vista de tales proyectos. El bosque en cuesti贸n puede ser pasto del fuego, tambi茅n puede ser v铆ctima de la tala o de la invasi贸n de par谩sitos como los escolitinos, que proliferan con el cambio clim谩tico. Sin olvidar el estr茅s t茅rmico e h铆drico que incrementa la mortalidad de los 谩rboles. Todo el CO 2 acumulado volver谩 entonces a la atm贸sfera.

Por cierto, los pueblos ind铆genas viven en territorios muy codiciados por los promotores de proyectos de compensaci贸n de carbono. Los expertos denuncian un riesgo de acaparamiento de sus tierras y violaci贸n de sus derechos. En cuanto a los sumideros naturales, no es posible forzarlos a absorber m谩s carbono: 鈥淟os bosques y oc茅anos ya absorben el 56 % de las emisiones mundiales, el m谩ximo que pueden absorber鈥, advierte la climat贸loga Vimeux. 鈥淓s probable que el hecho de aumentar las emisiones de GEI perturbe su funcionamiento, de manera que esos sumideros perder谩n eficacia鈥︹ Las tecnolog铆as de geoingenier铆a, como la captaci贸n de CO 2 en el subsuelo, a su vez, 鈥渘o abundan mucho, comportan riesgos, son energ铆voras y resultan muy caras鈥, se帽ala la climat贸loga.

驴C贸mo plantear mejor la neutralidad en carbono?

En un informe pericial publicado en marzo de 2021, la Agencia Francesa de Transici贸n Ecol贸gica (Ademe) subraya que la neutralidad en carbono no 鈥渢iene realmente sentido si no es a escala del planeta鈥. Seg煤n ella, los agentes econ贸micos, las colectividades y la gente que se compromete con la neutralidad 鈥渘o son, ni pueden convertirse o considerarse 鈥榥eutras en carbono鈥, pues eso no tiene sentido en su escala. En cambio, pueden valorizar su contribuci贸n a este objetivo mundial por medio de sus respectivas acciones.鈥 M谩s que privilegiar la financiaci贸n de proyectos de compensaci贸n en otro lugar, la agencia 鈥渋nvita鈥 a todos esos agentes no estatales a 鈥渋nvertir en un proyecto real de descarbonizaci贸n dentro de su propio per铆metro: impulsar el dise帽o ecol贸gico de sus productos, proponer una nueva oferta de movilidad en su territorio, renovar su propia vivienda鈥.

Para enmarcar su compromiso con la neutralidad en carbono, las empresas tambi茅n pueden apuntarse a referencias y normas, por ejemplo en el seno de la iniciativa Science Based Targets o del proyecto Net Zero Initiative. En todos los casos, 鈥渦n compromiso 鈥榗ero neto鈥 que no prevea reducciones espectaculares y constantes de las emisiones a corto plazo, sino que se apoye en sistemas de compensaci贸n, no es m谩s que un ecoblanqueo para escaquearse鈥, insiste Greenpeace, que reclama, al igual que otras ONG, el 鈥渞echazo de proyectos de mercado de carbono y mecanismos de compensaci贸n de carbono en la interpretaci贸n del art铆culo 6 del Acuerdo de Par铆s鈥, cuyas reglas est谩n negoci谩ndose en la COP26.

鈥淓l 煤nico cero que vale es el de las emisiones en la fuente, hacia el que debemos tender durante los pr贸ximos decenios para tener una oportunidad de frenar el caos clim谩tico鈥, recalca la ONG. Sin ello, la neutralidad no ser谩 m谩s que un espejismo.

El art铆culo original se public贸 el 04/11/2021 en el diario Lib茅ration.

Traducci贸n: viento sur.

vientosur.info/la-neutralidad-en-carbono-la-gran-estafa/