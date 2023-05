–

En los 煤ltimos meses hemos visto acciones disruptivas de grupos como Extinction Rebellion, Futuro Vegetal o Rebeli贸n Cient铆fica, que han causado cierta alarma en autoridades y medios de comunicaci贸n, y que bien merecen una reflexi贸n. En primer lugar hay que se帽alar que son acciones que llaman la atenci贸n sobre el deterioro progresivo e irreparable de las condiciones de vida en el planeta por la crisis clim谩tica, que buscan desacelerar el ritmo, paliar en lo posible los da帽os, atender a las poblaciones m谩s expuestas y organizar desde abajo la necesaria transici贸n. La crisis clim谩tica es un hecho del que la ciencia viene alertando desde hace d茅cadas sin que los gobiernos tomen realmente medidas eficaces para reducir dr谩sticamente las emisiones de CO2. Algunas consecuencias ya las estamos padeciendo: frecuentes olas de calor, incendios devastadores, fen贸menos meteorol贸gicos extremos, p茅rdida de biodiversidad, sequ铆as, migraciones, pobreza, conflictos鈥 Pegarse en un museo al marco de un cuadro muy conocido, manchar de rojo o negro la fachada de edificios conocidos, como el congreso, o cortar una autov铆a, han sido algunas de las acciones que han llamado la atenci贸n de la opini贸n p煤blica y han recibido a menudo severas cr铆ticas por las formas, sin a penas aludir al fondo y finalidad de las acciones, exigiendo otras formas de protesta menos disruptivas, como si no se vinieran realizando desde hace a帽os, con escaso 茅xito a la hora de que los gobiernos tomen medidas eficaces.

No es de extra帽ar que la juventud m谩s concienciada se indigne ante la inacci贸n pol铆tica y se rebele contra quienes hipotecan su futuro. Lo mismo podemos decir de cient铆ficos o cualquier persona consciente que no se resigne a seguir el juego a un sistema que avanza hacia el colapso. Sorprende que quienes se alarman por los hipot茅ticos da帽os del marco que enmarca al cuadro, no vean ning煤n peligro por el da帽o irreversible que se est谩 haciendo al planeta y que est谩 costando ya la vida a miles de personas cada a帽o.

Hay que se帽alar que las activistas pertenecen a grupos que conscientemente han optado por la acci贸n directa y la desobediencia civil como estrategias de acci贸n noviolenta. As铆, Extinction Rebellion Spain se define como 鈥渕ovimiento social que, a trav茅s de la desobediencia civil masiva, noviolenta y sostenida en el tiempo, presiona a la clase pol铆tica para actuar ante el colapso clim谩tico y la crisis existencial que viene. 隆脷nete a la rebeli贸n!鈥. Comparten, por tanto, importantes se帽as de identidad con lo que define hist贸ricamente a las acciones noviolentas:

Buscan un fin noble.

Se orientan a obtener beneficios para el com煤n y no privilegios particulares.

No causan da帽o a las personas.

Son acciones planificadas concienzudamente.

Dan la cara y no rehuyen las consecuencias de sus actos.

Practican la desobediencia civil y la hacen p煤blica.

Llaman a tomar parte de la protesta a toda la poblaci贸n.

Act煤an conforme a su conciencia.

Tambi茅n, como en casi todas las campa帽as noviolentas, sus acciones no gustan al orden establecido y a las 鈥減ersonas de bien鈥, que no dudan en hacerles responsables del problema, y no, parte de la soluci贸n. Cuando los mandatarios de occidente llegan a hacer sus negocios con India, es un paso obligado rendir un fingido homenaje a la figura de Gandhi. Hay que se帽alar que ni los actuales dirigentes ni los pol铆ticos de su 茅poca le tuvieron el menor aprecio; mucho menos la prensa inglesa, que se burl贸 de su figura y, lejos de reconocer la brutalidad de la dominaci贸n colonial inglesa, le acusaban a 茅l de los problemas que generaban sus campa帽as de no-cooperaci贸n y desobediencia civil. Tampoco gust贸 a la dictadura argentina ni a sus dirigentes la protesta pac铆fica de las Madres de la Plaza de Mayo reclamando 鈥渕emoria, verdad, justicia 隆 Ahora y siempre隆鈥 para las v铆ctimas de la dictadura, as铆 como la b煤squeda de sus nietos robados. La prensa y los pol铆ticos americanos del momento tampoco vieron con buenos ojos la negativa de Rosa Park a ceder su asiento en el autob煤s a un blanco, pues romp铆a el 鈥渙rden establecido鈥 que segregaba a blancos y negros, consagrando los privilegios de los primeros y abriendo un conflicto que consideraban 鈥渋nnecesario鈥 quienes gozaban del privilegio a sentarse.

Cuando el 1% m谩s rico del mundo contamina el doble que el 50% m谩s pobre de la poblaci贸n mundial, sin que los gobiernos tomen medidas, acciones como la ocupaci贸n de aeropuertos para jets privados son acciones necesarias, con una indudable l贸gica de justicia social y clim谩tica. El 1% no tiene ning煤n derecho a contaminar un planeta 煤nico que es de todos los seres que lo habitan. Desprestigiar por cualquier medio a quienes se les enfrentan desde la noviolencia es el primer y persistente empe帽o del poder y sus ac贸litos. Desgraciadamente no hemos de esperar flores, piropos y homenajes de las mayor铆as para quienes abandonan la comodidad de una vida tranquila, exponen sus cuerpos, arriesgan su libertad y acaban siendo consideradas delincuentes. Al intento de desprestigio le seguir谩 el de la severa represi贸n, con sanciones administrativas, burorrepresi贸n, control y privaci贸n de libertad. De hecho, 15 activistas de Rebeli贸n Cient铆fica se arriesgan a a帽os de condena por deslucir la fachada del Congreso de los Diputados en Madrid con zumo de remolacha, que desaparece sencillamente con un chorro de agua. Es m谩s f谩cil condenar al mensajero que poner el remedio. Jorge Riechmann, uno de ellos, se帽alaba que, 鈥淐uando criminaliza la protesta no violenta, una sociedad se da帽a a s铆 misma. Y por partida doble, si es una sociedad democr谩tica鈥.

Del 21 al 24 de abril, coincidiendo con la celebraci贸n del D铆a de la Tierra, tuvo lugar en Londres THE BIG ONE, con la participaci贸n de m谩s de 200 organizaciones y unas 100.000 personas en las calles, con charlas, artistas callejeros, debates, m煤sica, cultura, actividades infantiles, etc. Ped铆an al gobierno ingl茅s que detenga la b煤squeda de nuevos combustibles f贸siles y establezca asambleas ciudadanas de emergencia para decidir c贸mo lograr el fin de la era de los combustibles f贸siles. A pesar del escaso inter茅s que tuvo para la prensa y Tv., nada detendr谩 a millones de personas que ya en todo el planeta se resisten a la 鈥渕uerte colectiva鈥 que provocar铆a la pasividad pol铆tica. Es posible que no siempre se acierte con las acciones y que incluso haya que reconocer errores; pero no se puede, por ello, pretender parar una lucha tan justa como necesaria. La inteligencia colectiva sabr谩 encontrar los mejores m茅todos.

Como ya vienen alertando desde hace tiempo voces ecologistas y de otros 谩mbitos, todav铆a minoritarios, de la pol铆tica, si nos somos capaces de organizar desde abajo ese tr谩nsito imprescindible, se organizar谩 desde arriba, con pol铆ticas impuestas, autoritarias, militarizadas y al servicio de las 茅lites. Los ej茅rcitos, lejos de darnos seguridad y defendernos de la amenaza global que supone la crisis clim谩tica y del sistema, son parte important铆sima del problema: son grandes generadores de contaminaci贸n; son el sost茅n de de la violencia estructural del sistema y sus pol铆ticas depredadoras; despilfarran recursos imprescindibles para hacer frente a los problemas ya urgentes de seguridad humana en amplias zonas del planeta. La lucha por un planeta habitable para todas est谩 tambi茅n 铆ntimamente ligada a la lucha por un planeta desmilitarizado.

隆Planeta vivo, planeta desmilitarizado!