De parte de SAS Madrid November 8, 2021 96 puntos de vista

La ruptura del bloque de izquierdas que provocar谩 elecciones anticipadas el 30 de enero se debe, en gran parte, a los desacuerdos en c贸mo atajar el declive de la sanidad p煤blica.

Cuando la doctora Ana Rita de Jesus llega por las ma帽anas al centro de salud de Alc芒ntara, en el oeste de Lisboa, se encuentra siempre la misma estampa: una cola de enfermos da la vuelta a la esquina. Suelen llevar all铆 desde las 7 de la ma帽ana, una antes de que empiecen las consultas. A las 8:30, el cupo est谩 completo. Los que est谩n en la cola, se van. Quiz谩s lo intenten al d铆a siguiente, quiz谩s prueben suerte en el hospital. Con suerte, no ser谩 nada grave.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) fue uno de los grandes logros de la revoluci贸n de abril del 74, orgullo para los portugueses, pero hoy en d铆a est谩 en grave crisis. El fracaso de los presupuestos del Gobierno para 2022, que ha precipitado la convocatoria electoral y certificado la ruptura del entendimiento entre el Partido Socialista, el Bloco de Esquerdas y el Partido Comunista, se explica en buena medida por los desacuerdos en c贸mo atajar el declive de la sanidad p煤blica.

“El SNS est谩 exhausto, depauperado, degradado”, repiti贸 el l铆der comunista, Jeronimo de Sousa, en una entrevista esta semana para explicar su voto negativo. La portavoz del Bloco, Catarina Martins, record贸 en el Parlamento una cifra oficial demoledora en la base del sistema: “M谩s de un mill贸n de personas no tienen m茅dico de familia”.

La atenci贸n primaria en Portugal lleva desde 2005 en un proceso de fragmentaci贸n que ha generado una disfunci贸n evidente. En aquel a帽o se ide贸 una reforma que cre贸 las llamadas Unidades de Salud Familiar, centros con gran autonom铆a de gesti贸n. Una de sus modalidades, las “unidades B” pagan a los m茅dicos por objetivos, tienen una poblaci贸n de referencia estable y dan una atenci贸n de calidad, pero en la pr谩ctica son cotos cerrados: no reciben m谩s pacientes de los que tienen adscritos.

En el reverso de la moneda est谩n los antiguos centros de salud, hoy conocidos como Unidades de Cuidados de Salud Personalizados (UCSP) que act煤an como caj贸n de sastre: atienden a los enfermos que no tienen m茅dico de familia asignado. No dan citas, no pueden hacer un seguimiento riguroso de los pacientes y en general pagan peor a los profesionales, seg煤n las tablas administrativas. En el centro de salud de la doctora de Jesus, los especialistas que empiezan ganan 1.600 euros. De las 20.000 personas que atiende, “casi la mitad” no tiene m茅dico asignado.

En el sistema p煤blico portugu茅s no hay suficientes m茅dicos. No es que el pa铆s no forme cuadros, pero entre la emigraci贸n (400 doctores pidieron el certificado para ejercer en el extranjero en 2019, seg煤n el peri贸dico Expresso) y la tentaci贸n de una privada en expansi贸n, con salarios mucho m谩s generosos y menos carga de trabajo, las plazas no se cubren.

La vicepresidenta de la Asociaci贸n Portuguesa de Medicina General y Familiar (APMGF), Paula Broeiro, se帽ala, adem谩s, el desequilibrio territorial existente: en el norte, con m谩s poder econ贸mico, las convocatorias de plazas se cubren sin dificultad. Pero en la regi贸n de Lisboa y Valle del Tajo, con una poblaci贸n de unos 3,5 millones de personas (la tercera parte del total de Portugal), las tasas de cobertura son muy bajas.

El Partido Socialista, siempre con un ojo en que el d茅ficit no se dispare, propuso recuperar la dedicaci贸n exclusiva que hasta 2009 cobraban los m茅dicos de la p煤blica, pero la ha rebautizado como “dedicaci贸n plena” y solo para los cargos directivos. Los partidos de la izquierda se negaron a apoyar la maniobra.

Acampar de noche para ir al m茅dico

Las colas del centro de salud de Alc芒ntara no son una an茅cdota. A 40 minutos de Lisboa, los vecinos de Carregado, una poblaci贸n de 15.000 habitantes del municipio de Alenquer, se manifestaron en septiembre, hartos de tener que esperar su turno “durmiendo a las puertas del centro, en la calle o en el coche”, seg煤n recogi贸 la agencia Lusa.

En el centro de salud de Odivais, al norte de la capital, la situaci贸n no es tan extrema, pero Broeiro comprende la frustraci贸n. “Me cuesta ver que la gente necesita cuidados y no los consigue. Los pacientes no lo entienden; me dicen ‘no es culpa m铆a”, se帽ala. Broeiro y otra compa帽era se reparten para atender a una poblaci贸n de 11.000 personas sin m茅dico asignado. Les cuesta, pero se arreglan. Su obsesi贸n es que las embarazadas y los ni帽os no se queden sin consulta.

En Lisboa es muy habitual la publicidad de la salud privada. En las marquesinas de los autobuses, en los carteles. Tambi茅n se suceden los anuncios en televisi贸n, muy similares a los que se emiten 煤ltimamente en Espa帽a. Entre 2018 y 2020, se inauguraron en el pa铆s vecino 19 hospitales privados, seg煤n el Diario de Noticias. El presidente de la patronal hospitalaria, Oscar Gaspar, fue el secretario de Estado de Salud del 煤ltimo gobierno de Jos茅 S贸crates, primer ministro socialista entre 2005 y 2011 (hoy a la espera de juicio por blanqueo de capitales).

“Para que sea integrador y democr谩tico, el SNS debe ser un servicio de calidad. Al debilitarlo, pasa a ser un servicio para pobres”, lamenta la doctora Broeiro, que tiene 57 a帽os y afronta la 煤ltima d茅cada de su carrera profesional “sin perder el entusiasmo”.

Para los m谩s j贸venes, la vocaci贸n es casi activismo. De Jesus tiene 34 a帽os y le toc贸 dirigir el centro de salud de Alc芒ntara ante la falta de candidatos. “Yo estoy en la causa”, explica. “Para estas personas soy extremadamente 煤til. No tienen otra alternativa. No tienen plan B”.

