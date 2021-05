–

Campamento de migrantes El Chaparral, ciudad de Tijuana. El Chaparral es el nombre del cruce fronterizo del lado mexicano. Del lado de Estados Unidos, se llama San Ysidro. Y aqu铆, del lado de mexicano, es donde alrededor de 2000 personas han venido a acampar y a esperar a que Biden 鈥渃umpla su promesa鈥 y los deje entrar a Estados Unidos. La historia de la espera y el campamento comienza con la administraci贸n de Trump. Este puso en marcha pr谩cticas y pol铆ticas migratorias para impedir que las personas que huyen de sus pa铆ses y llegan a la frontera norte de M茅xico, para solicitar refugio en Estados Unidos, pisen suelo estadounidense.

Campamento el Chaparral, Tijuana. Foto por Irving Mondrag贸n

Este es el verdadero cierre de la frontera y va dirigido a los solicitantes de asilo. La primera pr谩ctica impuesta por la administraci贸n de Trump se llama 鈥渕etering鈥 . Esta pr谩ctica no es nueva, ya se hab铆a implementado antes del gobierno de Trump, pero no de manera sistem谩tica y prolongada.

Mediante esta pr谩ctica, los Oficiales de Aduanas y Protecci贸n Fronteriza (CBP), est谩n autorizados a restringir, a voluntad, el n煤mero de personas que ingresan a Estados Unidos a solicitar asilo. S铆, a voluntad. Y no, no hay ning煤n criterio ni procedimiento o regla para decidir cu谩ntos ni de d贸nde ni qu茅 casos consideran. As铆 nada m谩s, el n煤mero de personas que pueden entrar a solicitar asilo a Estados Unidos, lo deciden los oficiales de la CBP quienes no tienen ninguna formaci贸n para detectar casos urgentes o prioritarios, y si deciden que solo entra un solicitante, pues solo uno entra.

Entonces, seg煤n esta pr谩ctica arbitraria, el resto de los solicitantes de asilo deben inscribirse en una 鈥渓ista鈥 que no elaboran los de la CBP, se hace del lado mexicano, tambi茅n de forma arbitraria, y la gente debe esperar en M茅xico hasta que los dejen entrar a Estados Unidos y puedan solicitar asilo. Esta pr谩ctica comenz贸 de manera sistem谩tica en todos los puertos fronterizos entre M茅xico y Estados Unidos a finales de abril de 2018. En la ciudad de Tijuana, el Grupo Beta, del Instituto Nacional de Migraci贸n (INM), llevaba esta lista.

Despu茅s vino el programa llamado 鈥淨u茅date en M茅xico鈥 (MPP por sus siglas en ingl茅s) que empez贸 a operar el 24 de enero de 2019. Y, precisamente, como lo dice su nombre y como explica para el equipo de Avispa Midia Dagmara Mej铆a, jefa de Unidad de Terreno de La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la ciudad de Tijuana, este programa 鈥渆s un decreto鈥 lo que establec铆a era que los refugiados que quer铆an pedir protecci贸n internacional al gobierno estadounidense, ten铆an que esperar sus procedimientos en M茅xico鈥. Entonces, contin煤a Mej铆a, 鈥渓as personas s铆 pod铆an cruzar porque t煤 para pedir asilo necesitas estar en el territorio del pa铆s al que le quieres pedir protecci贸n, entonces las personas cruzaban, les registraban su caso, pero dec铆an (las autoridades de Estados Unidos) que para las audiencias, ten铆an que esperar en M茅xico para continuar el proceso. En M茅xico se alarg贸 el tiempo, hab铆a personas que estaban esperando dos a帽os para poder acceder al sistema de asilo鈥 justamente durante el proceso las personas deber铆an tener el derecho a estar en el territorio (de Estados Unidos) pero en este caso las personas esperaban en M茅xico y no en el territorio de Estados Unidos鈥.

Entrega de informaci贸n a migrantes en Tijuana. Foto por Irving Mondrag贸n

El problema con este decreto, explica Mej铆a es que 鈥 鈥 las normas y las pr谩cticas son que justamente las personas tengan acceso al procedimiento y al territorio para que pueda manejarse en el pa铆s de destino, digamos, en el pa铆s donde est谩n solicitando asilo.鈥

Esta nueva restricci贸n dentro de las normas y cambio en la pr谩ctica de los derechos tens贸 m谩s a las personas solicitantes de refugio que ahora estaban obligadas a quedarse en ciudades como Tijuana que no estaban ni est谩n preparadas para contener el flujo de solicitantes que van a Estados Unidos. El programa 鈥淨u茅date en M茅xico鈥 comienza el 24 de enero de 2019 y se suspende el 21 de enero de 2021.

Las promesas de Biden con los migrantes

Solicitante del programa 鈥淨u茅date en M茅xico鈥. Foto por Irving Mondrag贸n.

Seg煤n el Instituto para las Mujeres en la Migraci贸n (IMUM) A.C, la secretar铆a de gobernaci贸n report贸 que bajo el programa 鈥淨u茅date en M茅xico鈥, para mediados de octubre de 2019, los Estados Unidos hab铆a obligado a 51,407 personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar la resoluci贸n de sus casos en M茅xico.

El 11 de septiembre de 2019, otra vez, el gobierno de Trump impuso una nueva prohibici贸n a la solicitud de asilo en Estados Unidos. La 鈥asylum transit ban鈥 prohib铆a a las personas que ya hab铆an pasado por un tercer pa铆s, antes de llegar a los Estados Unidos 鈥搚 que hab铆an llegado por la frontera entre M茅xico y Estados Unidos鈥 a solicitar asilo en el tercer pa铆s.

Luego vino la pandemia de COVID-19 y el 25 de marzo de 2020, la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos simplemente se acab贸.

Para esas fechas, aqu铆 en esta ciudad de Tijuana, las pr谩cticas y pol铆ticas de la administraci贸n de Trump saturaron la capacidad de la ciudad para manejar un flujo de solicitantes de refugio que se acumulaban sin parar. A largo plazo, las miles de solicitudes de refugio terminar铆an poniendo en jaque al sistema migratorio estadounidense y a la capacidad de las ciudades fronterizas de lidiar con las personas que lo solicitan.

Para cuando llega Biden al poder a la casa blanca, Tijuana ya est谩 en una crisis en la que las personas que huyen de sus pa铆ses est谩n en el epicentro. Con Biden en el poder, el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en ingl茅s) emiti贸 un comunicado el 11 de febrero de 2021 en el que se anuncia que, a partir del 19 de febrero, se permitir铆a el ingreso a los Estados Unidos a las personas que est谩n en el programa 鈥淨u茅date en M茅xico鈥 y que tienen casos abiertos. El programa qued贸 oficialmente cerrado el 21 de enero de 2021.

Biden llam贸 a diferentes agencias internacionales, entre ellas el ACNUR, para desmantelar el programa 鈥淨u茅date en M茅xico鈥.

Solidaridad en el Campamento el Chaparral. Foto por Irving Mondrag贸n.

Con esto, Biden solo permiti贸 que los solicitantes de refugio bajo el programa 鈥淨u茅date en M茅xico鈥 ingresaran a territorio estadounidense, pero esto no permite al resto de las personas que quieren solicitar refugio en Estados Unidos que puedan hacerlo en territorio estadounidense. Por esto, miles de personas que huyen de sus pa铆ses siguen varados aqu铆 en la frontera sin poder solicitar refugio en Estados Unidos. El gobierno federal mexicano, por su parte, ha aceptado las pol铆ticas migratorias estadounidenses y tambi茅n ha abandonado, a todas las personas que est谩n en el campamento el Chaparral.

El Chaparral, 煤ltimo recurso para los migrantes varados

As铆 inici贸 el Campamento el Chaparral en Tijuana. Foto por Irving Mondrag贸n.

En medio de un mont贸n de cosas dentro de una carpa, detr谩s de una cocina improvisada en el centro del campamento, el Chaparral, Irving Mondrag贸n, le pone mente a organizar ese caos mientras explica para Avispa Midia que, 鈥tras el comunicado del DHS, el 11 de febrero 2021, las personas solicitantes de asilo se acercan al Chaparral desde el 18 de febrero鈥.

Irving forma parte de un colectivo de casas que acogen a la comunidad migrante LGBTI en la ciudad de Tijuana desde el 2018. Ellos han apoyado a la gente del campamento con alimentos, principalmente, y han visto de primera mano por qu茅 y c贸mo empez贸 a formarse este campamento, nombrado por muchos de los que viven como, 鈥渆l Campamento la Esperanza鈥. Este lugar se ha convertido en una especie de albergue improvisado en el que las personas solicitantes de asilo han construido un refugio.



Campamento el Chaparral, Tijuana, llamado el 鈥淐ampamento de la esperanza鈥. Fotos por Irving Mondrag贸n.

El equipo de Casa de Luz fueron los primeros en apoyar de manera organizada a las personas que se juntaban en el Chaparral. Por ejemplo, como otras organizaciones, se dio de manera espont谩nea ante la realidad de la crisis que enfrentan las personas que quieren solicitar asilo en Estados Unidos.

Irving sigue ordenando cosas y comenta, 鈥渆mpezamos el d铆a 21 de febrero llevando alimentos preparados en Casa de Luz al Chaparral. Al cabo de 3 d铆as nos dimos cuenta que era demasiado el esfuerzo y el desgaste de cocinar en Casa de Luz y decidimos llevar una estufa, ollas y tanque de gas y cocinar all谩鈥 al cabo de dos semanas 茅ramos como 1500 personas y al final del mes ya 茅ramos como 2000. Los primeros en llegar fueron las comunidades centroamericanas y caribe帽as; Hait铆 y cuba. Los mexicanos llegaron despu茅s de 3 o 4 semanas de haber comenzado el campamento.鈥

Irving afirma que con el documento que emiti贸 el DHS el 11 de febrero, provoc贸 que 鈥渓a gente viniera pensando que era un n煤mero de 鈥渓a lista鈥 (las listas no oficiales del 鈥渕etering鈥). As铆 que alguna gente decidi贸 pernoctar en el puerto de entrada del Chaparral.鈥

Entonces, la pr谩ctica del 鈥渕etering鈥 o regulaci贸n de entrada que gener贸 este sistema de listas, qu茅 son confusas y opacas para los migrantes, porque ninguna autoridad 鈥搈exicana o estadounidense鈥 se hace responsable o aclaran qu茅 es lo que sucedi贸 con ellas, m谩s la falta de claridad en la difusi贸n de la informaci贸n de c贸mo se va a restaurar, en la pr谩ctica, el sistema de asilo en Estados Unidos, es lo que ha nutrido este campamento.

A pesar de esta realidad, existen versiones en distintos medios de comunicaci 贸 n en los que autoridades mexicanas y estadounidenses se帽alan responsables sin nombre de la creaci 贸 n de este campamento. Pero esto no es as铆. La gente del campamento cuenta que aqu铆 nadie los llam贸.

Las voces del campamento

Campamento el Chaparral, Tijuana. Foto por Irving Mondrag贸n

Abajo de unas lonas de pl谩stico est谩 Karla y Rosa, quienes as铆 se han presentado para el equipo de Avispa Midia. Karla, hondure帽a, est谩 haciendo unas baleadas, mientras Rosa, salvadore帽a, habla sobre c贸mo empez贸 aqu铆 el campamento, 鈥淧ues el campamento empez贸 un 18 de febrero cuando la mayor铆a de las personas vimos por las noticias que el 19 iba a estar abierta la frontera. Yo estaba rentando un cuarto (en Tijuana), pero cuando yo vi las noticias, con mi esposo, decidimos venirnos para ac谩 porque pensamos que esta era la oportunidad para pedir asilo鈥.

Una vez en el Chaparral, dice Karla 鈥 Acampamos con la misma esperanza de ser procesados, de esperar una respuesta clara de las autoridades de Estados Unidos, no de M茅xico, de Estados Unidos, por eso todos los compa帽eros del campamento nos quedamos con esa esperanza.鈥

Lo que est谩 esperando la gente no es que m谩gicamente se abra la frontera y todos puedan entrar. Lo que est谩 esperando la gente es poder ejercer el derecho de solicitar asilo en Estados Unidos respetando la ley, por eso est谩n aqu铆 esperando a que Biden elimine los obst谩culos que limitan el derecho a solicitar refugio.

Sin embargo, este derecho sigue limitado bajo el t铆tulo 42 de salud p煤blica de Estados Unidos y a trav茅s del cual se siguen rechazando a los solicitantes de asilo. Mej铆a de ACNUR explica, 鈥渆l t铆tulo 42 es la pol铆tica de Estados Unidos frente al COVID鈥 y por este decreto las personas que entran, aunque quieran solicitar asilo, son devueltas. Entonces mucha de la poblaci贸n que t煤 ves ahora en Tijuana s铆 son personas que han sido devueltas bajo titulo 42鈥 en algunos casos (estas personas) creo que, s铆 han expresado su voluntad de solicitar asilo, pero han sido devueltas.鈥

Mientras tanto, salvadore帽os, haitianos, hondure帽os, nicarag眉enses, guatemaltecos, colombianos, cubanos y mexicanos, todos huyendo, todos viviendo en tiendas de campa帽a de diferentes tama帽os alzadas sobre el cemento de la inclemente frontera de la ciudad de Tijuana. Las carpas van una tras otra y se han multiplicado desde que todo empez贸. Las tiendas de campa帽a est谩n muy juntas y abajo de lonas de pl谩stico- por eso de las lluvias. Arriba de todo esto hay un anuncio grande que se burla cada 5 segundos de la gente que acampa en el concreto desde hace casi 3 meses: 鈥溌緼torado en la l铆nea?鈥 y luego 鈥淨ue la espera no te aburra鈥, a煤n as铆, la gente, al Chaparral, sigue llegando.