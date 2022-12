Andrey Fursov / Ilya Titov

En los 煤ltimos meses se han llevado a cabo una gran cantidad de acontecimientos a gran escala. Esto incluye una operaci贸n militar del ej茅rcito ruso en Ucrania y, por as铆 decirlo, la reducci贸n de la pandemia y los juegos de los propietarios de las plataformas de informaci贸n social y la histeria anti-rusa, en la que los brit谩nicos marcaron la pauta. y mucho m谩s.

Estos acontecimientos y otros muchos que se desarrollan simult谩neamente y aparentemente sin relaci贸n entre s铆, tienen un denominador com煤n. Son elementos de una crisis global, una crisis sist茅mica del sistema capitalista mundial. Esta crisis no tiene an谩logos en la historia del sistema capitalista (en el mejor de los casos, hay analog铆as m谩s o menos externas con las crisis estructurales de los a帽os 1790-1810, 1910-1930).

la crisis actual, que puede contarse claramente desde 1989-1991, a partir de la destrucci贸n del anticapitalismo sist茅mico, combina los rasgos de las macrocrisis de la historia de la humanidad: la del Paleol铆tico Superior (ecolog铆a y demograf铆a), la de la Antig眉edad Tard铆a (crisis de civilizaci贸n), El Paleol铆tico superior (ecolog铆a y demograf铆a) y la Antig眉edad tard铆a (crisis de civilizaci贸n, migraci贸n masiva de los pueblos, barbarizaci贸n de gran parte de la oikumene), el feudalismo (desmantelamiento del antiguo sistema por los terratenientes y la propia corona y creaci贸n de un sistema fundamentalmente nuevo basado en la apropiaci贸n del trabajo materializado y no de los factores naturales de producci贸n).

Todo esto lo tenemos hoy, y una crisis se mete dentro de otra seg煤n el principio de la matrioska: modernidad 鈥 capitalismo 鈥 civilizaci贸n europea 鈥 sistema mundial (ya que el capitalismo es un fen贸meno mundial) 鈥 Homo sapiens. Subrayo esto 煤ltimo especialmente, porque la realizaci贸n de las relaciones de producci贸n de explotaci贸n y privaci贸n de ese orden concebidas por los ultramundialistas, su 鈥渘ueva normalidad鈥 (Alexander Lezhava -recomiendo sus obras para su lectura- la llam贸 acertadamente 鈥淣ueva Suabia鈥), requiere, seg煤n sus planes, un cambio en la naturaleza biol贸gica del hombre.

Por eso la crisis actual no tiene an谩logos, esto lo ten铆a muy claro hace una d茅cada y media, y ahora lo entienden muchos. Ante nuestros ojos, la l铆nea divisoria entre los a帽os 90s y 2010 termin贸 con la pandemia y el conflicto militar en Ucrania (2022) y en el turno de 2010-2020 entramos en la sombr铆a ma帽ana del verdadero siglo XXI hist贸rico, no cronol贸gico, cuyas batallas determinar谩n si el futuro se nos corta.

Y, como ha dicho una obra, no ser谩 una lucha f谩cil, sino una batalla cuesta arriba. M谩s all谩 de la pandemia (鈥減este鈥) y del conflicto militar (鈥済uerra鈥) ya se nos promete un 鈥渢ercer jinete鈥: la hambruna. Todos estos 鈥渏inetes鈥 son el medio para destruir lo viejo y crear un nuevo orden 鈥 post-capitalista y al mismo tiempo post-humano. En este sentido, considero que los libros de Klaus Schwab 鈥淟a cuarta revoluci贸n industrial鈥 y 鈥淐ovid-19鈥 son un documento m谩s aterrador que el 鈥淢ein Kampf鈥 de Hitler.

La hambruna que pronostican los ultramundialistas est谩 relacionada con el conflicto militar en Ucrania. Una cosa me viene a la mente. Ahora, cuando se habla de una pandemia, muchos hablan del ejercicio masivo realizado por Gates y compa帽铆a en octubre de 2019: el Evento 201, un ensayo general de una pandemia de coronavirus. Pero de alguna manera se olvid贸 del ejercicio igualmente a gran escala de 2015: Romper la cadena alimentaria. Simul贸 una hambruna en Europa. De hecho, la pandemia deb铆a crear uno de los resultados. Sin embargo, saltar de la 鈥減laga鈥 a la 鈥渉ambruna鈥 obviando la guerra no funcion贸, y ahora tenemos un conflicto provocado por los postoccidentales, que siguen fomentando a帽adiendo palos y gasolina, es decir, suministrando armas a los ucranazis, al r茅gimen de Ukro-Banderov, proporcion谩ndole apoyo de inteligencia y propaganda.

En tal situaci贸n no nos queda m谩s remedio que resolver el problema de la eliminaci贸n del orden mundial, que finalmente tom贸 forma con la aparici贸n de la hegemon铆a anglosajona a principios del siglo XIX. Por boca de Sergu茅i Lavrov, lo llamamos deseo de acabar con la hegemon铆a de Estados Unidos, aunque est谩 claro que no se trata de Estados Unidos. Ni nosotros ni los ultramundialistas tenemos d贸nde refugiarnos. Para ellos, lo que est谩 en juego es la dominaci贸n mundial, el fascismo global, con el que s贸lo pueden mantener sus privilegios y su poder; para nosotros, lo que est谩 en juego es la preservaci贸n f铆sica y metaf铆sica en la Historia como personas y como rusos. Es decir, la situaci贸n es como en 1941, s贸lo que entonces estaba Hitler, el Tercer Reich y los nazis, y hoy los herederos de Hitler, Globoreich y una mezcla de nazismo y trotskismo (esa es la esencia del ultraglobalismo). Un enemigo mortal est谩 ante nosotros y nos encontramos con 茅l en el Puente de la Historia de Kalinin.

La situaci贸n actual -el conflicto, la desestabilizaci贸n resultante, los refugiados, la amenaza de una crisis energ茅tica y alimentaria- est谩 golpeando a los pa铆ses de la posguerra, especialmente a la Uni贸n Europea.

Cuando hablamos de los europeos, tenemos que distinguir entre, en primer lugar, el grueso de la poblaci贸n y las clases altas; en segundo lugar, los grupos atlantistas que bailan al son de los anglosajones/ultraglobalistas, y los grupos de poder muy d茅biles y peque帽os de orientaci贸n nacional. Por cierto, uno de los objetivos adicionales de la provocaci贸n anglosajona en Ucrania, que oblig贸 a Rusia a lanzar una operaci贸n militar especial, es un golpe a la Uni贸n Europea. Como se dice, 鈥渄os bolas en un agujero鈥. Los estadounidenses necesitan que el capital huya de Europa hacia ellos en una situaci贸n de caos creciente.

Est谩n golpeando a un competidor perdedor. Si antes la UE era un pigmeo pol铆tico, pero un gigante econ贸mico n煤mero dos, en 2021 sigue siendo un pigmeo pol铆tico, pero ha pasado a la tercera posici贸n, con un PIB de 17,1 billones de d贸lares frente a los 17,7 billones de China. Y m谩s adelante, sobre todo si la 鈥渁genda verde鈥 realmente funciona, la brecha no har谩 m谩s que aumentar. As铆 que los estadounidenses est谩n actuando seg煤n el principio de 鈥渦n codazo que cae鈥. Ser谩 dif铆cil para los europeos establecer su macrozona en la nueva globalizaci贸n (2.0) que est谩 sustituyendo a la antigua y tard铆a capitalista. Los brit谩nicos no huyeron de la UE por nada.

Los golpes que los anglosajones, sobre todo los estadounidenses, est谩n infligiendo a la UE no son s贸lo de competencia, de lucha por un lugar bajo el sol poscapitalista. Hay una raz贸n m谩s profunda. Si Rusia, los rusos, son para los anglosajones un rival existencial o incluso un enemigo, algo ajeno, entonces la civilizaci贸n europea, con su base romano-germ谩nica, no es m谩s que un oponente, algo ajeno, que los anglosajones combaten desde el siglo XVI como rival y como ajeno.

Gran Breta帽a y Estados Unidos son parte de la civilizaci贸n europea formalmente, solo en parte; en esencia, la cuesti贸n es mucho m谩s complicada. Hist贸ricamente, las grandes civilizaciones surgieron sobre la base de la agricultura y la industria en las zonas ricas en recursos (desde suelos f茅rtiles hasta dep贸sitos de minerales). Los pueblos comerciantes no crean civilizaciones por s铆 mismos; existen, como escribi贸 K. Marx, 鈥渆n los poros鈥 de las sociedades productoras y act煤an como intermediarios entre estas sociedades (este es el papel de, por ejemplo, Fenicia, Cartago, Venecia y algunos sultanatos de las islas Sunda). Inglaterra siempre ha sido una pobre periferia europea, una p谩lida versi贸n de la civilizaci贸n romano-germ谩nica, y en la que el feudalismo ha estado lejos de triturar y someter del todo los inicios b谩rbaros tard铆os. A finales de los siglos XV y XVI, tras la derrota en la Guerra de los Cien A帽os y las Guerras de las Rosas Escarlata y Blanca, que acabaron con hasta un tercio de la nobleza inglesa, Inglaterra se encontraba en una situaci贸n desesperada: los recursos internos eran escasos y no hab铆a suficiente poder para extraer recursos externos. Y de repente, en esta 茅poca, con los esfuerzos de Espa帽a y en parte de Portugal, empezaba a tomar forma un sistema comercial del Atl谩ntico Norte, la forma inicial de un futuro mercado mundial. El pa铆s perif茅rico, situado en la franja pobre del Atl谩ntico Norte de Eurasia (no en la franja m谩s rica del Pac铆fico/China o del Oc茅ano 脥ndico), tuvo una oportunidad. Pero para llevarlo a cabo, era necesario que, en primer lugar, Inglaterra sobre sus d茅biles recursos y 鈥減atas de pollo鈥 se volcara en el Atl谩ntico, en el mar, y 鈥渧olviera鈥 a Europa; en segundo lugar, que apostara por el comercio y la flota, compensando la debilidad del ej茅rcito; y en tercer lugar, que estuviera dispuesta a compensar la debilidad de la producci贸n con el canibalismo social 鈥 el robo. Este saqueo fue triple:

a) el robo en el mar (pirater铆a) 鈥 s贸lo la incursi贸n de F. Drake en la costa occidental de Am茅rica del Sur aport贸 600 mil libras y permiti贸 a Isabel pagar todas las deudas extranjeras de Inglaterra e invertir 42 mil en la Compa帽铆a de Levante, de cuyos ingresos se hizo m谩s tarde el capital de la Compa帽铆a de las Indias Orientales; no hablo del saqueo sistem谩tico de los galeones espa帽oles por los ingleses;

b) robo social 鈥 esgrima; la nobleza inglesa expuls贸 por la fuerza a los campesinos de las tierras necesarias para la cr铆a de ovejas para el comercio de lana: 鈥渓as ovejas se comieron a los hombres鈥; los pobres indigentes que se contaban por decenas de miles fueron simplemente ahorcados por los 鈥渂uenos鈥 se帽ores ingleses;

c) el saqueo pol铆tico-religioso: el robo y el pogromo de la Iglesia cat贸lica por parte de Enrique VIII bajo la bandera del protestantismo; de ah铆 el enfrentamiento con el Papa, la transformaci贸n del rey ingl茅s en cabeza de la Iglesia en Inglaterra y el feudo con Espa帽a.

En resumen: la Inglaterra moderna se form贸 originalmente como una entidad del Atl谩ntico Norte, oponi茅ndose a Europa con su civilizaci贸n cat贸lica romano-germ谩nica como un tipo sociocultural especial, aunque descendiente de la civilizaci贸n europea, pero siendo su mutante mar铆tima y comercial. La clase dirigente inglesa era muy consciente de esta distinci贸n, tal y como la articula F. Bacon en Nueva Atl谩ntida, y lo cultiv贸. La Inglaterra moderna fue concebida originalmente como algo no s贸lo fuera de lo ingl茅s, sino tambi茅n fuera del marco europeo, como algo supranacional. No es de extra帽ar que las fuerzas supranacionales desempe帽aran un enorme papel para darle esta forma: los capitales veneciano y jud铆o, que reformularon la clase dirigente inglesa y crearon una Inglaterra atl谩ntica (con colonias norteamericanas ya en el siglo XVII) como una 鈥淣ueva Atl谩ntida鈥. A diferencia del imperio de Carlos V de Habsburgo con sus posesiones americanas, que segu铆a siendo una potencia continental europea, la Inglaterra moderna (es decir, desde el siglo XVI) se constituy贸 inicialmente como un nuevo tipo de potencia: mar铆tima, comercial, con un alcance global, no europeo. Adem谩s, la clase dominante de Inglaterra tambi茅n estaba creando una nueva civilizaci贸n, una civilizaci贸n atl谩ntica, que se alejaba cada vez m谩s de la civilizaci贸n europea en su versi贸n romano-germ谩nica y que diverg铆a significativamente de ella incluso antes de que comenzara la industrializaci贸n intensiva.

La g茅nesis, es decir, el modo de surgimiento, determina el funcionamiento posterior de un sistema. Entienda la g茅nesis y entender谩 si no todo, s铆 gran parte de su esencia. Inglaterra como sistema surgi贸 sobre la base de la violencia total y multilateral, tanto interna como externa, y esto est谩 grabado para siempre en el c贸digo sociocultural y psicohist贸rico de su clase dirigente, que en el siglo XIX se convirti贸 en una clase (por cierto, la aristocracia brit谩nica es la 煤nica que se convirti贸 en una clase, burguesa y atlantista; las aristocracias europeas siguieron siendo una clase). Adem谩s, la formaci贸n de Inglaterra en la 茅poca isabelina es el resultado de un c煤mulo de conspiraciones, nacionales e internacionales. Isabel y su r茅gimen lograron sobrevivir en gran medida gracias a la excelente y organizada labor de los servicios secretos. Estos 煤ltimos ocuparon desde el principio una posici贸n especial en el sistema ingl茅s de poder y nobleza. El Estado formal era, en varios aspectos, como si estuviera bajo los servicios secretos y las estructuras clandestinas. Este rasgo se vio amplificado por el bajo nivel de institucionalizaci贸n del Estado en formaci贸n, la relativa autonom铆a del estrato dirigente (clase) con respecto a 茅l y el gran papel de las estructuras informales: logias y clubes mas贸nicos; en relaci贸n con el periodo de 1820-1850, los historiadores hablan incluso de 鈥済obiernos de clubes鈥. As铆, la peculiaridad de la organizaci贸n del poder de Inglaterra como 鈥淣ueva Atl谩ntida鈥 era el enorme papel de las estructuras que estaban por encima del Estado y al mismo tiempo en su profundidad y ten铆an m谩s dimensiones que el Estado. Este 煤ltimo era a menudo el 贸rgano funcional de este poder, cuyo poder deb铆a ser multiplicado por el poder supranacional de la Ciudad (隆ya en el siglo XII!).

El segundo punto es Am茅rica, los Estados Unidos. Surgido de la colusi贸n transatl谩ntica de varios segmentos -brit谩nicos y estadounidenses- del estrato dominante imperial a lo largo de la l铆nea mas贸nica, Estados Unidos fue una entidad artificial y, por tanto, superatl谩ntica desde el principio. Todos los rasgos 鈥渘eoatl谩nticos鈥 de Gran Breta帽a en Estados Unidos se hipertrofiaron incluso en la fase de g茅nesis. Y no importa que haya habido una lucha entre brit谩nicos y estadounidenses durante todo el siglo XIX y el per铆odo de 1920-1950, fue intraespec铆fica, m谩s que interespec铆fica 鈥 dentro de la Nueva Atl谩ntida, cuyo desarrollo posterior se convirti贸 en los Estados Unidos. Aunque como estructuras de poder (estados en pol铆tica exterior) Gran Breta帽a y Estados Unidos se opusieron durante casi un siglo y medio (con una pausa), ambos trabajaron por la consolidaci贸n del sistema atl谩ntico. El principal oponente de este sistema eran las potencias continentales de la civilizaci贸n europea.

Y el primero fue Espa帽a, luego la Francia de Luis XIV en el siglo XVII, sus dos descendientes en el siglo XVIII, Napole贸n en el siglo XIX, y Alemania en el siglo XX. Y los anglosajones se ocuparon consecuentemente de cada enemigo continental, desplaz谩ndose hacia el este y despu茅s de las guerras napole贸nicas se encontraron con Rusia 鈥 鈥淟a amarga pena anduvo por el mundo. Y nos lleg贸 sin querer鈥. Pero los anglosajones derrotaron a sus rivales continentales, empezando por Napole贸n, con la ayuda de Rusia; no ten铆an otra posibilidad de ganar.

Rusia no era una criptocolonia de Gran Breta帽a al menos antes de 1991, pero en la d茅cada de 1990, los a帽os de Yeltsin, fue una semicolonia sin lo de 鈥渃ripto鈥, y tenemos que salir de esta trampa hist贸rica, incluso con dificultades y sangre, incluso por medios militares. Y el hecho de que Rusia y Gran Breta帽a hayan actuado juntas contra el continente europeo se debe a una coincidencia de intereses. El historiador y geopol铆tico alem谩n Ludwig Dehillo ha descrito a Gran Breta帽a y Rusia como dos Estados europeos de flanco igualmente desinteresados en unir y fortalecer el centro europeo. Otra cosa es que los anglosajones se hayan beneficiado m谩s pol铆tica y econ贸micamente de las victorias, pero esto es una consecuencia natural de su posici贸n como hegem贸n del sistema capitalista mundial. Al rechazar la invasi贸n de Napole贸n, Rusia estaba resolviendo sus propios problemas y, s铆, al resolverlos, estaba eliminando un competidor de los brit谩nicos. Por ello, M.I. Kutuzov, que sab铆a muy bien qui茅n era el principal enemigo potencial, aconsej贸 al zar que se detuviera en la frontera del imperio y que, limit谩ndose a expulsar a Bonaparte de Rusia, no organizara una campa帽a en el extranjero y dejara que los franceses y los brit谩nicos se 鈥渁masaran鈥. El zar, motivado por un rencor personal mortal (la respuesta de Napole贸n a 茅l en relaci贸n con la ejecuci贸n del duque de Enghien 鈥 Bonaparte acus贸 a Alejandro de, al menos, complicidad en el asesinato de Pablo I) no escuch贸, y ya en la d茅cada de 1820 Albi贸n comenz贸 a preparar un golpe contra Rusia. Sin embargo, al derrotar a Napole贸n, Rusia solucion贸 y resolvi贸 sus problemas, sobre todo porque nuestras acciones fueron una respuesta a la agresi贸n.

La situaci贸n es similar a la de la Segunda Guerra Mundial, cuya mecha fue encendida por los brit谩nicos. El principal beneficiario de la guerra fue Estados Unidos. Al derrotar a Hitler, contribuimos a ello. 驴Pero puede decirse que la Uni贸n Sovi茅tica fue un pe贸n en el juego de los estadounidenses y los brit谩nicos contra Hitler? Por supuesto que no. Luchamos por nosotros mismos. Y salimos de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia. Y lo que estaba en juego en nuestra guerra era mucho m谩s importante que lo que estaba en juego en la de los anglosajones y los alemanes. Ellos luchaban por la hegemon铆a del sistema capitalista, mientras que nosotros luchamos para sobrevivir en la Historia, f铆sica y metaf铆sicamente. Hitler, a diferencia de los anteriores enemigos de Rusia, ten铆a la tarea no s贸lo de una victoria militar, sino de borrar a los rusos de la historia. Aparentemente, la misma tarea se proponen hoy sus sucesores, los ultramundialistas de ambos lados del oc茅ano, incluso su terminolog铆a es similar: un nuevo orden, pero ahora ya mundial. Entonces se trataba del Tercer Reich, y hoy su agenda es global.

Quiz谩 la Primera Guerra Mundial sea el 煤nico ejemplo serio de Rusia entrando en el juego por intereses ajenos. Pero tambi茅n en ese caso s贸lo est谩bamos respondiendo: en una situaci贸n confusa (de nuevo, brit谩nica), Alemania declar贸 la guerra a Rusia, que se vio obligada a iniciarla sin haberse movilizado del todo. Otra cosa es que toda la pol铆tica de Nicol谩s II llev贸 a Rusia a la dependencia del capital extranjero y, por tanto, a la Entente con todas sus consecuencias. Rusia no fue un pe贸n incluso en esa guerra, sino una figura importante, pero, por desgracia, todav铆a jug贸 el juego de otros. En la guerra con Napole贸n y en la Gran Guerra Patria, la propia Rusia hist贸rica fue protagonista. En los tres casos nos enfrentamos a un doble juego y a la traici贸n de los anglosajones, que trataron de ir a nuestras espaldas. Quiz谩 s贸lo en la guerra de Crimea y hoy, en Ucrania, nos enfrentamos a ellos de frente; el enemigo est谩 declarado.

Nuestras relaciones con los anglosajones, sobre todo con Albi贸n pueden rastrearse hasta la 茅poca de Iv谩n el Terrible. Por cierto, fue entonces cuando los anglosajones se propusieron por primera vez establecer el control sobre Rusia. John Dee 鈥 astr贸logo, matem谩tico y esp铆a de Isabel I, que firmaba sus informes con el c贸digo 鈥007鈥, formul贸 el concepto de 鈥渋mperio verde鈥. Se trataba de que Inglaterra, la Corona inglesa, controlara Am茅rica del Norte y el norte de Eurasia, es decir, Rusia. Despu茅s de los Tiempos Dif铆ciles, los ingleses (junto con los holandeses) estuvieron a cargo del comercio de Rusia hasta que fueron expulsados del pa铆s por Alexei Mikhailovich en 1649. A los ancianos de los comerciantes ingleses se les comunic贸 un decreto imperial que dec铆a: 鈥淟os ingleses hicieron una gran maldad por toda la Tierra, mataron a su soberano, Carlus el rey, por tal maldad no tuvisteis oportunidad de estar en el estado de Mosc煤鈥. Pero despu茅s de las guerras napole贸nicas, los anglosajones empezaron a pensar seriamente en el vencedor de Napole贸n (y despu茅s de 1945 repitieron lo mismo con el vencedor de Hitler), lanzando el proyecto de la 鈥渞usofobia鈥 鈥 preparaci贸n psicohist贸rica de la guerra totalmente occidental, es decir, supramoderna, contra Rusia, que hist贸ricamente fue la guerra de Crimea (oriental). Esta guerra fue preparada por una entidad hist贸rica triple o, si se quiere, tric茅fala (agente) con 鈥渞esidencia鈥 brit谩nica.

Fue despu茅s de las guerras napole贸nicas cuando Europa form贸 la entidad de poder que, con algunas variaciones, sigue existiendo en la actualidad. Esta es su composici贸n:

el estado hegem贸nico anglosaj贸n (en el siglo XIX 鈥 Gran Breta帽a, despu茅s de la Segunda Guerra Mundial 鈥 los EE.UU.),

el capital financiero (en el siglo XIX principalmente los Rothschild como m谩ximos responsables de media docena de familias),

y las estructuras supranacionales cerradas de coordinaci贸n y gesti贸n mundial (en el siglo XIX era la masoner铆a).

Rusia era el enemigo de esta 鈥淪erpiente Gorynych鈥 en su conjunto y de cada 鈥渃abeza鈥 individualmente. Para Gran Breta帽a, era un peligroso competidor en Oriente Medio y Asia. En el Congreso de Viena de 1814, los financieros que representaban los intereses de los Rothschild y de varias otras familias trataron de promover planes para algo parecido a un gobierno mundial con un sesgo financiero (la idea se expres贸 en 1773 en una reuni贸n de 13 banqueros que hab铆a reunido el antecesor de la dinast铆a Rothschild). Alejandro I rompi贸 estos planes, descart贸 la idea de una estructura supranacional e implement贸 la Santa Alianza interestatal, y el rey ruso y los Romanov en general se convirtieron en enemigos de los Rothschild, sus aliados y clientela, y esta hostilidad s贸lo creci贸 en el curso del siglo XIX. Finalmente, con la prohibici贸n de las logias mas贸nicas en Rusia en los a帽os 1820, Rusia y sus gobernantes se convirtieron en enemigos de la masoner铆a y de los 鈥渞evolucionarios鈥 de Londres, t铆teres del 鈥渮ool贸gico de Palmerston鈥 (Rusia y la Revoluci贸n 鈥 as铆 formul贸 este problema F.I. Tyutchev).

La guerra de Crimea no dio a los brit谩nicos los resultados que hab铆an planeado, ni tampoco el Gran Juego en Asia Central. Es cierto que posteriormente participaron en el derrocamiento de la autocracia en Rusia. Los brit谩nicos organizaron dos veces guerras mundiales, enfrentando a Alemania con Rusia, pero esto no les ayud贸 a preservar su imperio: la 鈥渁ra帽a鈥 mundial m谩s poderosa, Estados Unidos, hizo todo lo posible para debilitarlo y destruirlo. La URSS tambi茅n desempe帽贸 un papel activo en esto. El golpe final a la Pax Britannica lo dieron los estadounidenses y los rusos en 1956 durante la crisis de Suez, y el Adagio de Albinoni reson贸 en la Albi贸n imperial.

Desde los a帽os 60, los brit谩nicos han comenzado a recrear su imperio en forma de imperio financiero invisible, apoy谩ndose en el sur de China y en la zona del Golfo Ar谩bigo (鈥淎nglo-Arabia鈥). En estas dos regiones hay familias y clanes enteros que han estado vinculados a clanes y familias brit谩nicas durante generaciones, desde los a帽os 1830 y 1840. La creaci贸n de un imperio brit谩nico invisible era imposible sin un papel definido para la URSS en los a帽os sesenta y setenta, de ah铆 el dram谩tico calentamiento de las relaciones durante este periodo y el ascenso a la prominencia en el establishment sovi茅tico de aquellas fuerzas que apostaron su entrada en Occidente no por la l铆nea estadounidense sino por la brit谩nica. Pero A.E. Vandam (Yedrichin) advirti贸 que s贸lo puede haber una cosa peor que la enemistad con un anglosaj贸n: la amistad con 茅l. Una vez superados los retos de la primera fase de reconstrucci贸n del imperio a finales de la d茅cada de los 70 bajo el plan de Lord Mountbatten, los brit谩nicos pasaron a la segunda. Coincidi贸 con el curso neoliberal en la econom铆a, la activaci贸n de los dos 鈥減rimos鈥 anglosajones en China e hizo que la URSS no s贸lo fuera innecesaria para los planes ulteriores de los brit谩nicos, sino tambi茅n un obst谩culo, ocupando el lugar en el sistema mundial que ellos y los estadounidenses hab铆an planeado para China como su 鈥渢aller鈥. Fueron los brit谩nicos (junto con China e Israel) los principales partidarios no s贸lo de debilitar a la URSS al m谩ximo, como hab铆an planeado los estadounidenses, sino de destruirla. En alg煤n momento, los anglosajones empezaron a dirigir en su beneficio los procesos de transformaci贸n de la nomenclatura en la URSS en una cuasi-clase que aspiraba a la integraci贸n con el mundo occidental, los fen贸menos de crisis principalmente en el sistema de gesti贸n, y la crisis de ideas, que condujo a la situaci贸n de 1989-1991.

Los brit谩nicos en la 煤ltima d茅cada, se han visto espoleados por cambios radicales en el desarrollo del sistema mundial, el capitalismo. El capitalismo ha cumplido su funci贸n y los ultramundialistas est谩n preparando un nuevo orden mundial postcapitalista para sustituirlo. Es mucho m谩s violento que el capitalismo, y ya est谩 invadiendo la naturaleza biol贸gica del hombre. Yo lo llamo bio-tecnofascismo. La globalizaci贸n, que comenz贸 a finales de los a帽os ochenta y noventa y termin贸, agrietada, a principios de los a帽os 2010 y con el conflicto de Ucrania, fue esencialmente la agon铆a del viejo mundo. Una nueva globalizaci贸n despega ante nuestros ojos.

Una de las caracter铆sticas de la neoglobalizaci贸n es la formaci贸n de macrozonas, es decir, complejos espaciales de producci贸n e intercambio con una poblaci贸n de al menos 300 millones de habitantes (esto es as铆 con el orden tecnol贸gico actual, pero con un orden m谩s desarrollado esta cifra se reducir铆a mucho). Algunos creen que el colapso de la antigua globalizaci贸n es el colapso de la globalizaci贸n en general y su sustituci贸n por el mundo de las macrozonas. Creo que este no es el caso. Con la antigua globalizaci贸n, el fin del capitalismo, las macrozonas no eran compatibles. Pero ahora su formaci贸n va de la mano de la formaci贸n de un nuevo sistema mundial que se 鈥渁gudiza鈥 para ellos y para el que ellos mismos se 鈥渁gudizan鈥. Adem谩s, esta globalizaci贸n 2.0 requiere exactamente macrozonas como unidades b谩sicas, y esto es fundamentalmente diferente de la anterior, en comparaci贸n con la cual ser谩 socialmente m谩s limitada (movimiento en el espacio de un n煤mero mucho menor de personas que antes, la presencia de zonas cerradas, etc.). Del mismo modo, la g茅nesis del capitalismo y la formaci贸n del mercado mundial en el 鈥渓argo siglo XVI鈥 (1453-1648) requirieron el r谩pido desarrollo de los principales imperios de la 茅poca: Carlos V de Habsburgo, el poder de Iv谩n el Terrible, los otomanos, los saf谩vidas en Ir谩n, los mogoles en la India, los Qing en China.

La lucha por el siglo XXI, por un lugar bajo el 鈥渟ol negro鈥 del mundo postcapitalista, es una carrera por crear sus propias macrozonas. As铆, China y EE.UU. ya tienen te贸ricamente esas macrozonas; puede haber reconfiguraciones internas (por ejemplo, en el caso de que EE.UU. y China se dividan en Norte y Sur), pero en general el trabajo est谩 hecho. India tiene el potencial de crear su propia macrozona, aunque con muchas complicaciones, pero la UE tiene serios problemas con esto, su vector es 脕frica, pero eso tampoco es del todo sencillo. En cuanto a los brit谩nicos, el potencial creado por su imperio financiero invisible no es suficiente para formar una macrozona, sobre todo porque no pueden contar con el sur de China, su tradicional zona de contacto, bajo el actual r茅gimen de la RPC. Por lo tanto, est谩n haciendo todo lo posible para tratar de adjudicarse partes de zonas que en su d铆a fueron de inter茅s para la Rusia hist贸rica o partes de la Uni贸n Sovi茅tica. Los brit谩nicos est谩n trabajando a lo largo de todo el per铆metro de nuestras fronteras en este sentido. Un proyecto en esta direcci贸n es la nueva Rzeczpospolita que comprende Polonia, Lituania, Ucrania y Bielorrusia. Sin embargo, tras el fallido golpe de Estado en Minsk en el verano de 2020, este proyecto no es posible: no funciona sin Bielorrusia. El nuevo proyecto, UKPOLUK (Reino Unido, Polonia, Ucrania), tambi茅n es irrealizable tras los acontecimientos de Ucrania. El sur de Ucrania es, en general, problem谩tico para los brit谩nicos; tanto las estructuras supranacionales como Israel, as铆 como otros, est谩n interesados en esta regi贸n al mismo tiempo.