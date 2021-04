CRISIS ECONÓMICA Y CONTROL SOCIAL

–

De parte de Valladolor April 4, 2021 14 puntos de vista

CRISIS ECON脫MICA Y CONTROL SOCIAL

Tras la II guerra mundial, una vez

minorados mediante la reconstrucci贸n, los desastres organizados por

la contienda, se vuelven a reproducir las contradicciones a nivel

econ贸mico y estructural en el desarrollo del sistema capitalista.

Comienzan las crisis en pa铆ses y zonas geogr谩ficas concretas, pero

a medida que el sistema avanza, lo hacen tambi茅n estas, hasta

niveles que van aumentando sus graves consecuencias llegando a

convertirse en situaciones de alcance mundial, como la crisis

estructural de los misiles en 1962 que puso al mundo al borde de una

guerra nuclear o como la econom铆a global, m谩s las que se han

manifestado cada ciertos a帽os en gran cantidad de pa铆ses, hasta

llegar a 2020 en que la actual crisis econ贸mica y estructural

coinciden en tiempo y magnitud, creando una situaci贸n mundial de

verdadero desastre y creciente conflictividad, sumamente peligrosa

para la continuidad del sistema capitalista y todo el status-quo de

su entramado sociopol铆tico y econ贸mico.

Los propios capitalistas, con casi 750

expertos en el Foro Econ贸mico Mundial, en su reuni贸n celebrada en

Davos (Suiza), ya en 2016, vislumbrando el alcance de la inminente

crisis, valoraron la necesidad de tomar medidas urgentes ante los

riesgos existentes, determinando que esto fuera el tema de discusi贸n

en su reuni贸n de 2017 y en cuya encuesta anual evaluaron 30 riesgos

globales as铆 como 13 tendencias subyacentes, entre las cuales, en

sus condiciones finales figuran las siguientes: 芦Persistencia de la

desigualdad en la distribuci贸n de la riqueza, la polarizaci贸n

social, y los crecientes peligros medioambientales; se incrementar谩

el subempleo y un alto desempleo estructural que alcanzar谩 los 500

millones de parados y crear谩 una inestabilidad social con protestas,

revueltas y movilizaciones en el mundo como jam谩s se han conocido禄

Por tanto, consideraron necesario un control sobre dichas

movilizaciones y revueltas, cuyo mayor auge se preve铆a que tendr铆a

lugar durante la d茅cada de 2020 a 2030.

Estas consideraciones del capitalismo,

y desde su perspectiva, son entendibles, si se tienen en cuenta las

graves consecuencias de los cambios previstos en sus sistemas

tecnol贸gicos, productivos y comerciales, que traen consigo una mayor

explotaci贸n, un aumento de los excedentes de la mano de obra,

acompa帽ado de exclusi贸n social y hambrunas, y con ello un deterioro

de las estructuras pol铆ticas y sociales.

Desde la realizaci贸n del mencionado

encuentro del Foro Econ贸mico Mundial hasta hoy, el sistema

capitalista en el 谩mbito internacional, no ha parado de poner en

pr谩ctica, all铆 donde la situaci贸n se lo ha requerido, m茅todos de

control social, recortes y eliminaci贸n de libertades y derechos

fundamentales, imposici贸n de restricciones econ贸micas, sociales,

laborales, etc., al tiempo que incrementaba los gastos policiales y

militares, aumentan sus ocasiones asesinas, dentro de un marco de

actuaci贸n cuya referencia nace en t茅rminos generales del plan

establecido por la OTAN denominado (en ingl茅s) 芦Urban Operations in

the year 2020禄

Hoy, entrados ya en la d茅cada de 2020

y con una crisis econ贸mica que deja entrever la dureza de las

consecuencias que a煤n quedan por venir, los Estados y sus

estructuras sociales y pol铆ticas, ya deterioradas por su desastrosa

gesti贸n y la inherente corrupci贸n del propio sistema capitalista

inmoral, corrupto y a su vez corruptor, se est谩n volcando en la

aplicaci贸n de f贸rmulas excepcionales , con las que pretenden

controlar o al menos reducir las protestas y revueltas

multitudinarias, producidas por el descontento ocasionado por las

necesidades sociales que en algunos casos ya est谩n al l铆mite, y que

van creciendo a medida que el capitalismo va incrementando todos sus

campos de actuaci贸n como: la privatizaci贸n de los servicios

p煤blicos y sectores estrat茅gicos; el proteccionismo con fondos

estatales a potentes sectores privados (banca, multinacionales, gran

empresariado etc.); la acumulaci贸n y concentraci贸n de capitales que

les permite monopolizar 谩reas de influencia; el mantenimiento e

incluso incremento de su tasa de beneficios; el nuevo reparto mundial

de mercados y de zonas geoestrat茅gicas en el 谩mbito militar, las

comunicaciones, el transporte, etc.

SILENCIAMIENTO Y CONFLICTIVIDAD ACT脷AL





En toda esta mara帽a de desastre

econ贸mico y deterioro estrural, los gobiernos, sus sindicatos y

organizaciones afines, junto con los poderes medi谩ticos al servicio

del sistema capitalista, en acuerdo t谩cito o concertado, desarrollan

unas t谩cticas de silenciamiento o tergiversaci贸n de las noticias, y

en muchos casos de difusi贸n de noticias falsas e interesadas,

acompa帽adas de emisi贸n de opiniones enga帽osas sobre la situaci贸n

conflictiva que se est谩 produciendo a nivel mundial.

Pero lo cierto es que, a pesar de la

mencionada t谩ctica que pretende dar la sensaci贸n de una

conflictividad limitada y aislada, la realidad conflictiva va en

aumento y se extiende como la p贸lvora, ardiendo en gran cantidad de

pa铆ses a nivel mundial, por motivos fundamentalmente pol铆ticos y

econ贸micos, como son: La corrupci贸n de los gobiernos y castas

pol铆ticas; La realizaci贸n de procesos electorales fraudulentos y

manipulados; Las purgas institucionales e intentos y/o golpes de

Estado; La imposici贸n de leyes para proteger los privilegios de la

clase capitalista y recortar las libertades a la clase trabajadora;

El mantenimiento de Constituciones y formas de gobierno obsoletas o

anacr贸nicas; La brutalidad de las fuerzas represivas policiales y

militares, que act煤an con total impunidad; El robo y explotaci贸n de

las materias primas y las riquezas de unos pa铆ses por otros; El

desmesurado aumento del desempleo y la ausencia de un m铆nimo de

recursos para la supervivencia de gran parte de sus poblaciones, as铆

como, la corrupci贸n y corruptibilidad empresarial y financiera, en

muchos casos incluso amparada por la ley, etc.

Algunos ejemplos de estas mencionadas

motivaciones que est谩n dando lugar a grandes movilizaciones y

protestas los tenemos en pa铆ses como: Grecia, Italia, Francia,

Nigeria, Sierra Leona, Somalia, Estados Unidos, Chile, M茅xico,

Colombia, Uruguay, Per煤, Brasil, Turqu铆a, Israel, Hong Kong,

Tailandia, Corea del Sur鈥 por mencionar una m铆nima parte de los

existentes con conflictos internos a nivel mundial y sin contar

pa铆ses con enfrentamientos b茅licos externos o internos como:

Palestina, Marruecos, Siria, L铆bano, Irak, Afganist谩n, N铆ger,

Namibia, Yemen鈥 pero en los que de una u otra forma intervienen las

grandes potencias y las poderosas multinacionales.

Esta conflictividad viene originada por

la crisis, que camina como en otras ocasiones, hac铆a el mayor

enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de la gran

mayor铆a de los pueblos y su clase trabajadora. El culpable del

desastre, ya comenzado y el a煤n peor que se avecina, es: El sistema

capitalista con sus gobiernos sus instituciones y su gran

empresariado, pues solo ellos son quienes controlan y gestionan la

pol铆tica y la econom铆a.

EL ENEMIGO INVISIBLE





Capitalistas, financieros y pol铆ticos,

para evadir su culpabilidad, est谩n explotando al m谩ximo en estos

momentos un proceso viral que origina: menos muertos en el mundo, que

las causadas por el hambre end茅mico y las enfermedades que esta

produce propiciado por el capitalismo; menos muertos que los

originados por sus guerras de agresi贸n y sus bloqueos comerciales

incluso de alimentos y medicamentos a algunos pa铆ses; menos muertos

que los causados por el c谩ncer que el sistema sigue alimentando e

incrementando, permitiendo conscientemente la producci贸n,

utilizaci贸n y venta de productos cancer铆genos, introducidos incluso

en los alimentos; menos muertos que los causados por enfermedades y

afecciones coronarias que el sistema contin煤a produciendo con la

imposici贸n de sus irresponsables y absurdos modos de vida; menos

muertos que los causados por la contaminaci贸n atmosf茅rica que

origina su irracional sistema productivo. En fin, menos muertos que

los que causa la falta de asistencia y la mercantilizaci贸n y

comercializaci贸n sanitaria en el mundo鈥.

Este proceso viral que supone la

aparici贸n del denominado COVID-19 les ha servido para crear al

enemigo ideal, un enemigo et茅reo e invisible al que culpabilizan de

ser el causante de la crisis econ贸mica que produce la desigualdad en

el desarrollo del propio sistema, una crisis que los capitalistas ya

hab铆an previsto en sus reuniones del Foro Econ贸mico Mundial antes

de la aparici贸n del virus, y que est谩n utilizando para encauzar el

descontento social hac铆a ese enemigo invisible al que, seg煤n ellos,

hay que derrotar mediante las cada vez m谩s absurdas y

contradictorias normas restrictivas sociales que nos imponen, al

tiempo que culpabilizan tambi茅n al pueblo llano de que esta derrota

no se consiga, aunque ellos son conscientes de que con vacuna o sin

vacuna es imposible la desaparici贸n del virus y de los contagios en

este sistema globalizado, y que la curaci贸n de sus efectos mortales

solo ser谩 posible, en gran medida, con m谩s dotaci贸n de personal y

medios en los centros sanitarios p煤blicos, algo que no est谩n

dispuestos a realizar, pues consideran prioritaria la rentabilidad

econ贸mica frente a la vida de las personas.

La actual situaci贸n les est谩 dando

pie para justificar var铆as cuestiones como: Descargar de

responsabilidades de la crisis econ贸mica al propio sistema, a sus

pol铆ticos y a los detentadores del poder econ贸mico y financiero;

Imponer y legalizar unas medidas de control poblacional y eliminaci贸n

de libertades encaminadas a sofocar en cualquier momento y por

cualquier causa las rebeliones y protestas populares, originadas por

las desastrosas consecuencias de tan grave crisis econ贸mica que ya

comienza a sentirse y que sin duda alguna ir谩 creciendo. Lo est谩n

utilizando, para justificar la brutal actuaci贸n y la total impunidad

de sus fuerzas policiales represivas y la utilizaci贸n, si lo

consideran necesario, de sus fuerzas militares contra la clase obrera

perjudicada.

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL Y LA

MANIPULACI脫N MENTAL





El actual objetivo del capitalismo para

salvaguardar la continuidad de su sistema es la modificaci贸n y el

cambio de sus estructuras tecnol贸gicas, industriales, productivas y

comerciales, sin perder sus privilegios ni su poder en todos sus

谩mbitos de dominaci贸n y esto mediante una brutal explotaci贸n

selectiva que est谩 llevando a la miseria y la marginaci贸n a una

parte considerable de la clase trabajadora mundial.

Para conseguir dicho objetivo y tras

imponer en los pa铆ses medidas de excepci贸n y convertirse en Estados

policiales, han comenzado desde sus 贸rganos pol铆ticos y medios de

comunicaci贸n a influir en la mentalidad popular:

Invocando la defensa de los

intereses de Estado , que en el capitalismo son los intereses que

el Estado proporciona a los capitalistas y su sistema.

Apelando a la defensa y acatamiento

sumiso a unas normas que nos imponen salt谩ndose y cambiando sus

propias leyes. Unas normas encaminadas a reducir al m谩ximo las

relaciones sociales, con la finalidad de eliminar el an谩lisis

colectivo sobre los verdaderos or铆genes de la crisis econ贸mica y

sus desastrosas consecuencias en la clase trabajadora. Unas normas

dirigidas a eliminar al m谩ximo las protestas y movilizaciones que

comienzan a desarrollarse contra la aplicaci贸n de m谩s recortes

salariales, el aumento del desempleo, de la precariedad laboral y las

peores condiciones de trabajo, la reducci贸n de los servicios

sociales p煤blicos esenciales y la eliminaci贸n de derechos y

libertades etc.

Se pretende que nos acostumbremos

a convivir en un estado de excepci贸n permanente, aceptando de buen

grado o por la fuerza y sin protestar medidas tan irracionales y

contra natura como los continuos controles policiales, individuales y

colectivos, toques de queda y cierres perimetrales que reducen

nuestra normal movilidad, leyes marciales que solo permiten estar y/o

caminar junto a un reducido y determinado n煤mero de personas,

prohibici贸n de celebraci贸n de asambleas, concentraci贸n y reuni贸n

de las personas, incluidas las familiares, y todo ello pudiendo

utilizar cualquier excusa . Hoy la excusa es el tan tra铆do y

llevado COVID-19, ma帽ana ser谩 cualquier situaci贸n conflictiva que

se pretenda utilizar y realizar contra sus planteamientos y las

graves consecuencias que estos conllevan para la clase trabajadora.

Quieren hacernos asumir estas

medidas expuestas, y muchas m谩s ya en funcionamiento desde a帽os

atr谩s, y que se pretenden intensificar; entre las que destacan, la

eliminaci贸n y penalizaci贸n de la libertad de expresi贸n, la

prohibici贸n de la huelga e incluso la de poder protestar por

disentir de sus nefastos planteamientos, criminalizando a quien no

los aceptan o acatan sumisamente, y por ello se les considera

antisociales y terroristas y que, seg煤n los capitalistas y sus

gobiernos, por eso hay que eliminar.

Haciendo llamamientos al patriotismo

. 驴De qu茅 patria? 驴Acaso los poderosos capitalistas, financieros y

multinacionales est茅n asentados en la patria que est茅n, sus

intereses no son ap谩tridas? Estos poderes econ贸micos, 驴Acaso no

contin煤an manteniendo la libre circulaci贸n de capitales y

disfrutando de sus para铆sos fiscales cuya actividad tambi茅n es

ap谩trida? 驴y por qu茅 en nombre de la defensa de cada patria hemos

de defender los trabajadores esos privilegios capitalistas y esos

intereses ap谩tridas cuando somos nosotros la clase trabajadora

quienes estamos sufriendo las negativas consecuencias que nos origina

su sistema capitalista con sus crisis? 驴Acaso la clase trabajadora

no somos explotados y dominados en todas las patrias del mundo,

incluida la que ellos nos dicen que debemos defender?

Intentan que nos creamos que sus

cuerpos policiales y ej茅rcitos represores son quienes nos defienden

驴De qu茅? 驴de qui茅n? Pues la realidad nos demuestra en todo el

mundo que estas fuerzas armadas son quienes a la clase trabajadora

nos apalean, torturan o asesinan cuando reclamamos pan, trabajo,

libertad o simplemente justicia contra la corrupci贸n y contra los

abusos del poder pol铆tico y empresarial, que es a quien siempre

protegen.

Pretenden que nos solidaricemos con

estas fuerzas represoras convirti茅ndonos en sus colaboradores, en

delatores y chivatos contra miembros de nuestra propia clase, contra

nuestros compa帽eros, vecinos, amistades e incluso familiares, al

mejor estilo del utilizado en su momento por Hitler y su Alemania

NAZI-fascista.