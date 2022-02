–

DOSIER 芦Por la emancipaci贸n禄 | Ilustraci贸n de Byron Maher | Extra铆do del cnt n潞 429

La crisis ecol贸gica ya no es una cuesti贸n marginal o que pueda ser ignorada. Amenaza nuestra salud, nuestra alimentaci贸n, nuestra seguridad, nuestro futuro. Nadie est谩 ni estar谩 totalmente a salvo, pero sus efectos se sufren de manera desigual: son y ser谩n m谩s graves cuanto m谩s vulnerables seamos, cuanto m谩s pobres, m谩s despose铆dos y m谩s oprimidas estemos. Los conflictos ambientales son una gigantesca lucha de clases, y lo que est谩 en juego es el capitalismo o la vida.

Nuestro sistema socioecon贸mico basado en el uso creciente de materiales y energ铆a f贸sil es incompatible con los l铆mites biof铆sicos del planeta que habitamos. Durante mucho tiempo hemos confiado en las capacidades de la t茅cnica y la tecnolog铆a para franquear esos l铆mites. Hemos vivido pensando que el 芦progreso禄 nos salvar铆a, que la 芦ciencia禄 inventar铆a algo, que se podr铆a mejorar la eficiencia del sistema para reducir la dependencia de los materiales y la energ铆a. Pero, a帽o tras a帽o nuestra huella sobre el planeta se hace m谩s profunda y las consecuencias de ello se revelan m谩s graves. Esa ciencia que esper谩bamos que nos salvase nos dice ahora, con un gran nivel de consenso, que la situaci贸n es grav铆sima y que hay que tomar medidas urgentemente. Continuar huyendo hacia delante es poco menos que un suicidio colectivo, pues nos estamos enfrentando a una posible situaci贸n de colapso.

Huir hacia delante es lo que hemos venido haciendo durante siglos. La cultura occidental se ha construido sobre la ideas de 芦progreso禄, 芦desarrollo禄 y 芦crecimiento禄. Hab铆a que producir m谩s, construir m谩s, consumir m谩s. Relacionamos este progreso con mejoras en la salud o en la alimentaci贸n, con art铆culos y productos que nos han hecho la vida m谩s c贸moda y agradable o con victorias pol铆ticas y sociales que nos han hecho adquirir m谩s derechos o libertades. Por eso, cuestionar el mantra del progreso y el crecimiento resulta cuanto menos, sospechoso. Y sin embargo, es hoy radicalmente necesario. En un contexto de profunda crisis ecosocial como la que estamos atravesando no podemos permitirnos dejar de analizar y criticar estos conceptos, pues de ellos se ha valido el capitalismo para legitimar su dominio colonial, extractivista y patriarcal sobre el planeta.

Es hora de mostrar que el progreso esconde unos intereses muy determinados y responde a un programa pol铆tico y social muy espec铆fico. Ha llegado el momento de que las sociedades occidentales dejen de invisibilizar el enorme precio que la Tierra y sus habitantes han pagado a cambio de su progreso ego铆sta, cortoplacista y genocida. Adri谩n Almaz谩n, T茅cnica y tecnolog铆a (Taugenit, 2021)

En el reciente libro T茅cnica y tecnolog铆a, Adri谩n Almaz谩n recoge y actualiza buena parte de la tradici贸n antidesarrollista y de la cr铆tica a la sociedad tecnoindustrial. En esta obra argumenta que la tecnolog铆a, el progreso y el desarrollo no son neutrales ni imparciales y plantea que es 芦hora de mostrar que el progreso esconde unos intereses muy determinados y responde a un programa pol铆tico y social muy espec铆fico. Ha llegado el momento de que las sociedades occidentales dejen de invisibilizar el enorme precio que la Tierra y sus habitantes han pagado a cambio de su progreso ego铆sta, cortoplacista y genocida禄.

Ante esta situaci贸n, 驴qu茅 podemos aportar desde el movimiento libertario? 驴C贸mo podemos contribuir a una propuesta emancipadora, transformadora y justa (pero tambi茅n atractiva) que tenga en cuenta estas cuestiones y se sit煤e dentro de los l铆mites de la biosfera? Dice Isabelle Stengers en su libro En tiempo de cat谩strofes que, como civilizaci贸n 芦estamos tan mal preparados como puede ser posible para producir el tipo de respuesta que la nueva situaci贸n reclama. Sin embargo, no se trata de una comprobaci贸n de impotencia, sino de un punto de partida禄. Duele estar de acuerdo con esta afirmaci贸n, pero por otro lado no perdamos de vista que muchas de las estrategias y herramientas que van a ser 煤tiles en los escenarios futuros son, precisamente, las anarquistas. Ese es nuestro punto de partida.

Es importante poner en valor el concepto de autonom铆a y quiz谩s, resignificarlo. El sistema capitalista industrial ha 芦expropiado禄 muchas de nuestras capacidades, erosionando cada vez m谩s nuestra autonom铆a social, pol铆tica, econ贸mica, energ茅tica, alimentaria, t茅cnica鈥 Como piezas dentro del engranaje capitalista, hoy acudimos al mercado para satisfacer casi todas nuestras necesidades. La alimentaci贸n, el vestido, la vivienda pero tambi茅n las relaciones sociales o el ocio, pr谩cticamente todo lo que hacemos y necesitamos viene mediado por servicios o productos que son generados, procesados y distribuidos industrialmente. Incapaces de intervenir o de inmiscuirnos en esos procesos, sin ning煤n poder para fijar determinados criterios 茅ticos o ambientales, nos empeque帽ecemos cada vez m谩s como sujetos pol铆ticos y reforzamos involuntariamente este sistema explotador y expropiador. Recuperar autonom铆a o construirla sigue siendo un objetivo a seguir. Desde los sindicatos pueden generarse (y ya se est谩 haciendo en muchos casos) multitud de iniciativas dirigidas a ello: desde la creaci贸n de cooperativas de trabajo, hasta la formaci贸n de grupos de consumo agroecol贸gico, pasando por propuestas de ocio alternativo, o yendo m谩s all谩, quiz谩s hasta podamos plantearnos pensar colectivamente propuestas sobre vivienda o energ铆a.

Por otro lado, puede que nos acerquemos a escenarios en los que las capacidades de los estados van a estar a煤n m谩s mermadas que ahora. Luis Gonz谩lez Reyes y Ram贸n Fern谩ndez Dur谩n hablan en La espiral de la energ铆a de una posible 芦quiebra de los estados-naci贸n fosilistas pues son estructuras demasiado complejas para sostenerse en un entorno de energ铆a disponible declinante禄. Los estados van a tener que hacer frente a crisis multidimensionales (social, clim谩tica, energ茅tica, ecol贸gica, de cuidados鈥) con presupuestos cada vez m谩s precarios y en su empe帽o por proteger las estructuras de poder y a los poderosos, ir谩n dejando cada vez a m谩s personas fuera de la cobertura de los servicios p煤blicos, lo que derivar谩 en una menor legitimidad social y mayor conflictividad. Para evitar que esta situaci贸n pueda desembocar en escenarios ecofascistas o en un 芦s谩lvese quien pueda禄, vamos a necesitar mucha organizaci贸n colectiva y por supuesto mucho apoyo mutuo y solidaridad. Ya hemos experimentado en varias ocasiones c贸mo la sociedad civil es capaz de autoorganizarse y dar una respuesta colectiva y solidaria en situaciones de emergencia o extrema necesidad. Si esto sucede de manera espont谩nea, 驴qu茅 no podremos conseguir estando m谩s y mejor organizadas? Dado que es muy probable que aumente la frecuencia y la gravedad de este tipo de eventos, es imprescindible trabajar para remendar los lazos comunitarios, afianzar las redes de apoyo que ya existen y si no las hay, crearlas desde cero. La experiencia y las pr谩cticas libertarias van a ser m谩s necesarias que nunca.

Para hacer frente a los retos que se nos plantean como sociedad, har谩 falta m谩s y mejor anarquismo, mucho trabajo colectivo, creatividad y sobre todo, una gran capacidad de tolerar la incertidumbre y la imprevisibilidad. El futuro, que siempre ha sido incierto, ahora lo es a煤n m谩s.

Tan importante como poner en valor las propuestas libertarias es incorporar los aportes que se hacen desde los movimientos feministas, ecologistas, antirracistas, ind铆genas o rurales y seguir entrelaz谩ndonos con ellos. No se trata de sustituir unas luchas por otras, sino de lograr conexiones entre distintos tipos de resistencias, huyendo de la idea de tener que priorizar unas sobre otras, porque todas nos vamos a necesitar.

Tan importante como poner en valor las propuestas libertarias es incorporar los aportes que se hacen desde los movimientos feministas, ecologistas, antirracistas, ind铆genas o rurales y seguir entrelaz谩ndonos con ellos. No se trata de sustituir unas luchas por otras, sino de lograr conexiones entre distintos tipos de resistencias, huyendo de la idea de tener que priorizar unas sobre otras, porque todas nos vamos a necesitar.