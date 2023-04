–

De parte de CNT Córdoba April 28, 2023

En este Primero de Mayo, la clase trabajadora y el sindicalismo no tenemos mucho que celebrar. Para satisfacer los intereses la OTAN nos encontramos inmersos en una guerra que amenaza con tener dimensiones mundiales. Una guerra, que como todas, sirve para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. En medio del neoliberalismo 鈥渓ight鈥 que protagoniza nuestro gobierno, vemos como aumenta la desigualdad, la destrucci贸n de los servicios p煤blicos y la privatizaci贸n de servicios esenciales. Vemos como se siguen socavando las pensiones a trav茅s de leyes con letra peque帽a, como contin煤an los desahucios, la lastimosa situaci贸n de la sanidad. Y vemos, al calor del conflicto b茅lico, como aumenta el patrioterismo, los gastos militares y el fascismo. Y utilizando la guerra como subterfugio, vemos subir la inflaci贸n, que no en vano es conocida como el impuesto de los pobres, llegando hasta el 10%, mientras que la subida salarial pactada no llega al 3%, haciendo que millones de personas apenas puedan acceder a los productos b谩sicos. Y como la otra cara de esa moneda, vemos como la gran banca espa帽ola aument贸 sus beneficios el a帽o pasado un 28%.

Y vemos tambi茅n como las recetas que se aplican para 鈥渞educir鈥 esa inflaci贸n son las mismas que en otras ocasiones han resultado in煤tiles para ello. Aunque, eso s铆, han producido millonarios beneficios para los mismos de siempre.

De la misma forma que ocurr铆a en la novela 鈥淩ebeli贸n en la granja鈥, la ministra de trabajo borr贸 la palabra 鈥渄erogaci贸n鈥 de sus promesas y acord贸 con los empresarios una nueva reforma laboral que en nada recupera los derechos perdidos en las anteriores. Lo mismo, pero peor incluso, ocurre con la ley mordaza, que ver谩 como se termina la legislatura del gobierno m谩s progresista de la historia sin suprimir esa ley fascista que criminaliza a toda la sociedad, aunque eso s铆, se ha dedicado a infiltrar polic铆as en los movimientos sociales.

Al hilo de este clima en que s贸lo recibimos gato por liebre, seg煤n las encuestas la mayor铆a de la clase trabajadora se identifica como clase media, intentando huir del estigma en que se ha convertido ser persona trabajadora. La solidaridad, el sacrificio por el bien com煤n, la uni贸n de los y las de abajo se han convertido en palabras vac铆as y sin sentido para una juventud que s贸lo encuentra obst谩culos en su camino, explotaci贸n en el trabajo, sueldos miserables y un absoluto desprecio por el futuro com煤n.

El papel de los gobiernos en este fin de ciclo se reduce a intentar mantener el espejismo de que bajo el capitalismo puede haber alg煤n progreso social. Su papel es garantizar que los que tienen realmente el poder sigan acaparando cada vez m谩s riqueza. Para eso nos mantienen como al burro que va tras la zanahoria impidiendo que veamos la realidad que tenemos por delante. Intentan hacernos creer que este es el 煤nico orden de las cosas posible. Hacernos creer que no hay ninguna combate entre el capital y las personas; que no se debe protestar, sino que basta con votarles. Pero la situaci贸n es cada vez m谩s insostenible, desde cualquier punto de vista. La amenaza del cambio clim谩tico, de la primac铆a de los imperialismos, el agotamiento de los recursos, parecen llevarnos a una situaci贸n de impotencia e incertidumbre de la que parece imposible salir. Pero si es verdad que no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo, llegar谩 un momento en que toda esa farsa se desplomar谩 y seremos capaces de ver quienes mueven realmente los hilos. Contribuyamos a que llegue ese momento.

En este d铆a de lucha, es importante recordar que los servicios p煤blicos son un derecho fundamental que garantiza una sociedad justa y equitativa. La privatizaci贸n y la precarizaci贸n de la sanidad y la educaci贸n no solo implica la p茅rdida de derechos laborales, sino tambi茅n un deterioro en la calidad de la atenci贸n que se presta a la ciudadan铆a. La salud y la educaci贸n son pilares fundamentales de cualquier sociedad, y por eso debemos defenderlos con u帽as y dientes. Los servicios p煤blicos no pueden ser vistos como un negocio rentable para unos pocos, sino como una responsabilidad del Estado hacia la poblaci贸n. En este Primero de Mayo, hacemos una llamada de atenci贸n a la Junta de Andaluc铆a para que deje de lado sus intentos de privatizaci贸n de los servicios p煤blicos y garantice el acceso universal y gratuito a una educaci贸n y sanidad de calidad para todos y todas.

En este Primero de Mayo, los sindicatos combativos de clase CGT, CNT, SAT y USTEA, salimos a la calle para denunciar los abusos, las mentiras y el expolio al que nos quieren someter las 茅lites econ贸micas y sus aliados de la clase dirigente. Bajo el lema “Reventemos su Juego” nos unimos a la lucha por la dignidad laboral, por la justicia social y por la libertad sindical. En este momento de crisis global, de guerras, inflaci贸n y corrupci贸n, la clase trabajadora y el sindicalismo no podemos permitirnos permanecer en silencio. Debemos levantar nuestra voz y unirnos para resistir y combatir las pol铆ticas neoliberales que solo benefician a unos pocos y perjudican a la mayor铆a. Solo a trav茅s de la uni贸n y la solidaridad, podremos construir un futuro justo y equitativo para todas y todos.

隆Feliz D铆a Internacional de la Clase Trabajadora!

隆Viva el 1 de mayo!

隆No vamos a perder! 隆El pueblo unido jam谩s ser谩 vencido!