De parte de ANRed August 9, 2022 215 puntos de vista

Desde fines de julio en adelante varias empresas electr贸nicas y autopartistas de Tierra del Fuego avanzaron de forma simult谩nea y coordinada con suspensiones sin cobro de sueldo y despidos masivos de trabajadores y trabajadoras contratadas. La medida afecta a m谩s del 15% de los 13 mil metal煤rgicos de la provincia. El Grupo Mirgor S.A., cuyo due帽o es Nicol谩s Caputo, despidi贸 a 760 operarios contratados en sus plantas de R铆o Grande, como Famar, IATEC y la recientemente incorporada Brightstar. La empresa Newsan, del empresario multimillonario Rub茅n Cher帽ajovsky, suspendi贸 sin el pago de salarios a m谩s de 1000 trabajadores y trabajadoras contratadas en una de sus plantas en Ushuaia. Radio Victoria Fueguina suspendi贸 a 130 trabajadores contratados. Mientras, BGH extendi贸 los contratos s贸lo hasta fines de octubre en su planta de R铆o Grande. Las patronales argumentan que es por la falta de insumos. La ministra de Producci贸n y Ambiente de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione justific贸 el accionar empresarial: 芦es un tema coyuntural, hay que pasar estos momentos禄. En tanto, hubo un sincericidio de Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego: 芦si seguimos en este descalabro econ贸mico no llega nadie al 2023, ni el oficialismo ni la oposici贸n, nos lleva puesto a todos禄. Por ANRed.

El 29 de julio por la tarde la p谩gina de FB Infotdf 2.0 informaba: 芦m谩s de 700 trabajadores del grupo Mirgor pasan a formar parte de la lista de desempleados en la provincia. Estaban contratados por la empresa y esta decidi贸 no continuar con el v铆nculo. 250 pertenecen a la f谩brica IATEC. La informaci贸n fue transmitida hoy por delegados de la UOM a los metal煤rgicos禄, detallaba el medio.

芦Son en total 760 contratados (varios de ellos ya conoc铆an que terminaba su v铆nculo) y que forman parte de los distintos procesos productivos del grupo empresario: desde Famar hasta la recientemente incorporada Brightstar 鈥 continuaba difundiendo el medio 鈥 鈥楬oy caen casi todos los contratos, pero la semana que viene podr铆a comenzar a haber novedades no muy buenas para los PPD鈥, confi贸 un delegado de la UOM a este medio, quien adem谩s aclar贸 que la intenci贸n de Mirgor es avanzar con la desvinculaci贸n de aquellos que no tengan antig眉edad y los que presenten alto 铆ndice de ausentismo芦, informaba. Luego se supo que los despidos del Grupo Mirgor S.A., cuyo due帽o es Nicol谩s Caputo, afectaba a otra de sus plantas de R铆o Grande: la de IATEC.

En tanto, tambi茅n trascend铆a que la empresa Newsan, del empresario multimillonario Rub茅n Cher帽ajovsky, suspendi贸 sin el pago de salarios a m谩s de 1000 trabajadores contratados en su Planta 5 de Ushuaia. Y por si esto fuera poco, tambi茅n se conoc铆a que Radio Victoria Fueguina suspendi贸 a 130 trabajadores contratados.

En tanto, tras un ruidoso reclamo de los trabajadores en la puerta de las instalaciones de la firma BGH en el Parque Industrial R铆o Grande porque la empresa les liquida mal sus salarios sistem谩ticamente, BGH confirm贸 que extender谩 los contratos s贸lo hasta fines de octubre. Es decir, s贸lo por tres meses m谩s. Luego, la incertidumbre. La extensi贸n de contratos abarca a alrededor de 250 operarios.

芦Hemos decidido manifestarnos en repudio a este movimiento, hay un malestar muy grande en esta planta. Hace cuatro meses venimos percibiendo mal las liquidaciones de nuestros salarios y la empresa no est谩 pudiendo dar las respuestas necesarias. Ten茅s desde $10.000 hasta los $30.000, depende, despu茅s queda en ajustes que te los pagan muchos d铆as despu茅s, cuando el compa帽ero por ah铆 necesita la plata en el momento. Gracias a dios se puede decir que los contratos se van a extender hasta el 28 de octubre de este a帽o, para todos los compa帽eros que trabajan en BGH. Entre los PPD y contratados son 250 operarios m谩s o menos. El plantel completo son 900 trabajadores禄, precis贸 Cristian De Castelli, delegado de los trabajadores, en di谩logo con Aire Libre FM.

En todos los casos, el argumento empresarial para justificar los despidos y suspensiones masivos en las plantas de R铆o Grande y Ushuaia 鈥 que afecta a m谩s del 15% de los 13.000 metal煤rgicos en la isla 鈥 es la falta de insumos y materiales, aunque en junio de 2022 se registraron niveles r茅cord de producci贸n cercanos a los obtenidos en 2015 y la producci贸n de celulares lleg贸 a un mill贸n y medio por mes, adem谩s de contar en la isla fueguina con la ley 19.640, un r茅gimen especial de promoci贸n industrial para la provincia de Tierra del Fuego por el cual las empresas no pagan IVA e Impuesto a las Ganancias.

Esta medida patronal, que deja a miles de familias en la calle, se pudo dar debido a que muchos trabajadores y trabajadoras se encuentran contratadas bajo la modalidad de contrato precarizada llamada 芦Personal Permanente Discontinuo禄 (PPD) o 芦contrato eventual de prestaci贸n discontinua禄, que permite a los due帽os de las empresas despedir o suspender trabajadores y trabajadoras cuando lo consideren.

Sonia Castiglione, ministra de Producci贸n y Ambiente de Tierra del Fuego: 芦es un tema coyuntural, hay que pasar estos momentos禄

Por su parte, la ministra de Producci贸n y Ambiente de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, minimiz贸 la crisis laboral que vive la provincia ante estas medidas patronales y expres贸 por LRA 10 Nacional Ushuaia e islas Malvinas que 芦es un tema coyuntural禄 por la situaci贸n econ贸mica compleja que vive la econom铆a argentina por la falta de d贸lares principalmente, que 芦hay que pasar estos momentos芦, y que 芦no le pasa solo a Tierra del Fuego, sino a todo el pa铆s禄.

Asimismo, justific贸 el accionar empresarial: 芦las empresas est谩n haciendo un trabajo exhaustivo para poder mantener los puestos de trabajo y las l铆neas productivas, con los insumos que les van liberando en Naci贸n. El pedido a las empresas es sostener la mayor cantidad de puestos de trabajo; esto tambi茅n va a pasar禄. Claramente no ten茅s material para producir, ten茅s gente contratada芦.

En la misma l铆nea, consign贸 que son los celulares los m谩s afectados: 芦por el tipo de log铆stica que tiene la producci贸n los proveedores no permiten el sobrestock. IATEC en R铆o Grande los contratos que venc铆an el 31 de julio de alguna forma van a cumplirlos, van a pagar el mes completo. Pero hace m谩s de una semana que la gente no est谩 yendo a trabajar禄, inform贸.

Finalmente, pronostic贸 que 芦entre 30 y 60 d铆as se prev茅 estar谩 solucion谩ndose o alivi谩ndose un poco la situaci贸n禄 y asegur贸 que 芦la industria al mes de mayo hab铆a superado los 12.000 puestos de trabajo directo芦, cifra que ubic贸 cercana al m谩ximo hist贸rico registrado en 2015.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego: 芦si seguimos en este descalabro econ贸mico, no llega nadie al 2023, ni el oficialismo ni la oposici贸n, nos lleva puesto a todos禄

En este contexto acuciante, este viernes 5 de agosto, finalizado el acto de la firma del acuerdo salarial para los escalafones seco y h煤medo de la provincia, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, hizo declaraciones a los medios provinciales en una conferencia de prensa.

Con respecto a la situaci贸n de los despidos y suspensiones masivas que se est谩n dando en la provincia expres贸: 芦Tierra del Fuego es la provincia que m谩s creci贸 en empleo registrado en el pa铆s, ven铆amos muy bien. Hoy tenemos esta dificultad con la industria en las suspensiones temporarias, que ser谩 hasta reordenar la cuesti贸n de poder importar los insumos necesarios, pero Tierra del Fuego se ven铆a destacando en t茅rminos porcentuales, por ser la provincia que m谩s empleo registrado gener贸禄.

Asimismo, agreg贸: 芦creo que la crisis econ贸mica es gran responsabilidad de nuestro gobierno y me hago cargo. El Frente de Todos es bastante responsable de algunas cuestiones que han pasado y han afectado a la econom铆a. Hay autocr铆tica porque parte de la responsabilidad es nuestra, pero no hay que ser ingenuos que hay sectores que pujan para desestabilizar la econom铆a禄, remarc贸.

Finalmente, destac贸: 芦creo que lo m谩s importante, y lo digo sinceramente, no es el 2023, porque si seguimos en este descalabro econ贸mico no llega nadie al 2023, ni el oficialismo ni la oposici贸n. Algunos de la oposici贸n se creen que sentado en un banquito, criticando en los canales de Buenos Aires quedan bien. La verdad es que la situaci贸n nos lleva puesto a todos. No hablo solamente en t茅rminos electorales, sino en t茅rminos sociales. Creo que el camino que est谩 tomando Sergio Massa, de a poco, lo est谩 haciendo bien, los sectores han visto un camino de di谩logo distinto. Lo que hemos hablado los gobernadores con el presidente es que no hay posibilidad alguna de ajuste. Lo que pide Sergio Massa, y lo comparto, es cuidar los recursos al extremo e impulsar la producci贸n. Lo m谩s complicado es si hoy la producci贸n sigue en este camino de desabastecimiento de insumos porque eso trae recesi贸n por un lado y desempleo por el otro芦, expres贸 el gobernador.