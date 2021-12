–

De parte de Avispa Midia December 11, 2021 73 puntos de vista

En portada: Miles de migrantes haitianos se encuentran en la ciudad de Tapachula, en condiciones precarias, mientras esperan respuesta a sus solicitudes de refugio. Foto: Santiago Navarro F

鈥淣o nos abandonen a nosotros aqu铆鈥, comparte indignado un hombre con voz entrecortada. A su alrededor, aproximadamente 3,000 personas, adultos y ni帽os haitianos procedentes de Sudam茅rica, se refugian del inclemente sol en la explanada del Estadio Ol铆mpico en la ciudad de Tapachula, al sur de M茅xico.

El escenario es desalentador. Las personas migrantes no cuentan con ning煤n servicio b谩sico y se encuentran hacinados. No hay acceso a agua potable, tampoco comida ni servicios m茅dicos. Apenas algunos ba帽os port谩tiles que bordean el sitio, desde donde se desprende un fuerte hedor por la falta de mantenimiento, mientras la acumulaci贸n de basura cubre el piso. Es solo mediante la propia auto organizaci贸n de las personas migrantes que consiguen paliar algunas de sus necesidades.

Todos aguardan formados en filas, soportando las altas temperaturas, el hambre y las enfermedades, con la promesa de abordar un autob煤s que les permitir谩 salir de Tapachula. La ciudad fronteriza se ha convertido en una c谩rcel para los migrantes, pues pese a solicitar refugio a las instituciones de migraci贸n, estas no ofrecen respuesta. Peor a煤n, la falta de informaci贸n por parte de las autoridades ha derivado en una situaci贸n ca贸tica en la que miles de personas han buscado desesperad a s la forma de continuar con su viaje.

Foto: Santiago Navarro F

Foto: Aldo Santiago

Foto: Aldo Santiago

鈥淓stamos durmiendo sobre la mierda鈥, nos cuenta furiosa una mujer adulta, quien tambi茅n se帽ala la aparici贸n de gusanos entremezclados en la basura y en los espacios que los migrantes ocupan para descansar. 鈥淢ucha gente (est谩) con gripa, fiebre, no hay luz. Estamos durmiendo dentro de la basura鈥, recalca otra migrante sobre las condiciones insalubres en las que se encuentran miles de personas.

鈥淣o he visto mucha organizaci贸n ni presencia de nadie鈥, nos cuenta Laura Ben铆tez coordinadora de proyecto de la organizaci贸n GRM (Global Response Management) , refiri茅ndose a las autoridades migratorias . Para ella, quien hace parte de una brigada m茅dica que ha acompa帽ado distintas caravanas en los a帽os recientes, la actual crisis migratoria est谩 alcanzando nuevos niveles, a la par de la nula respuesta por parte de las autoridades.

鈥 S olo hubo como unos elementos de la Guardia Nacional el lunes, pero para mantener el orden me imagino (鈥) pero, as铆 como realmente para venir a asistir a la gente , (鈥) yo no he visto a nadie鈥, refiere Ben铆tez con respecto a las problem谩ticas de salud que se presentan entre los migrantes.

鈥淟o principal son ni帽os con fiebre, gripe, tos, algunos problemas en la piel de alergia, por ejemplo, igual los adultos (鈥) la gente est谩 esperando aqu铆 horas, d铆as bajo el sol. No se alimentan bien, no toman suficiente agua. Est谩n deshidratados y con el calor pues nos ha tocado ver ni帽os con m谩s de 39 (grados) de temperatura鈥, relata sobre la emergencia de la situaci贸n en el lugar donde llegaron a aglomerarse hasta 10 mil personas.

Caos

Foto: Santiago Navarro F

De acuerdo a Karen Mart铆nez, coordinadora de la oficina del Servicio Jesuita de Refugiados (JRS, por sus siglas en ingl茅s), fue a finales de noviembre cuando, debido a la incapacidad de la Oficina de Regulaci贸n Migratoria de la Subdelegaci贸n Federal Zona Sur para agilizar las solicitudes de refugio, de manera extraoficial se difundi贸 la noticia de que en esa misma oficina de Tapachula se realizaban traslados para reubicar a los migrantes a otros estados de la rep煤blica.

Esto provoc贸 que en cuesti贸n de minutos 10 mil personas inundaran el lugar, por lo cual las autoridades, 鈥渁l verse rebasadas, los mandaron a que fueran al estadio para hacer una fila y que ah铆 les iban a decir c贸mo se iban a ir鈥, contextualiza Mart铆nez, quien considera que esta respuesta deriv贸 en una situaci贸n ca贸tica.

鈥淗a sido la verdad que muy triste ver las condiciones en que las personas se encuentran, el estadio se llen贸 y ha causado incomodidad, tal vez para muchos, pero es la 煤nica forma de presionar al Instituto Nacional de Migraci贸n (INM)鈥, detalla.

Fue hasta ese momento, el 28 de noviembre pasado, cuando el INM public贸 un comunicado en el cual precis贸 que, para desahogar la concentraci贸n masiva de personas extranjeras de Chiapas, dicha instituci贸n agilizar铆a 鈥渆l traslado de los procesos de regularizaci贸n a otras entidades, a fin de emitir y entregar visas humanitarias de manera expedita y ordenada鈥.

鈥淒e ah铆 para atr谩s (las autoridades migratorias) nunca se pronunciaron y todo fue informaci贸n extraoficial de personas que s铆 se movieron en estos traslados y que no sabemos m谩s de ellos鈥, se帽ala Karen Mart铆nez, contrastando la versi贸n oficial que habla de un traslado ordenado y seguro a otros estados del pa铆s.

鈥淢igraci贸n llega una hora dice una cosa, en otra dice otra. Son tres filas. Llegaron ayer y dijeron que personas que tienen hijas tiene prioridad. 驴Pero las personas que llegaron antes?, se quedan en la fila鈥, denuncian testimonios recogidos en el estadio por el equipo de este reportaje, los cuales complementan la perspectiva de la JRS, para quien la situaci贸n se agrava en un contexto de desinformaci贸n, aunado a la aplicaci贸n de pol铆ticas migratorias que m谩s all谩 de dar una respuesta, se ven volcadas a la contenci贸n migratoria.

Comar, rebasada

Foto: Santiago Navarro F

Seg煤n datos de la Comisi贸n Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entre enero y noviembre del 2021, solo el estado de Chiapas recibi贸 casi 50 mil solicitudes de refugio para un total de 90,038 personas extranjeras.

Del total de solicitudes, registradas tanto en la frontera norte y sur de M茅xico, el 38% corresponden a nacionales de Hait铆, lo que posiciona a las personas del pa铆s caribe帽o en el primer lugar en cuanto a cantidad de tr谩mites para obtener refugio.

No obstante, la mayor铆a de ellos no proviene de su pa铆s natal, sino realizan el viaje desde hace meses o incluso a帽os desde otros pa铆ses de Sudam茅rica como Chile, Brasil y Argentina. De acuerdo a Karen Mart铆nez de JRS, el hecho de que las personas de Hait铆 contin煤en migrando tiene que ver con la xenofobia y las represalias contra las personas migrantes que se repiten en distintos lugares del continente, as铆 como tambi茅n en M茅xico.

Para Mart铆nez, la poblaci贸n de Hait铆 ha sido la m谩s expuesta en Tapachula debido a que no les resta otra opci贸n si quieren regularizar su estatus migratorio m谩s que la de solicitar refugio. Ella puntualiza que este procedimiento a cargo de la Comar ha sido muy tard铆o, lo cual ocasiona que las personas se estanquen en Tapachula al no contar con ning煤n documento que respalde su estad铆a y posibilite su traslado a otras partes de M茅xico.

鈥淟a ley dice que todas las personas que est茅n sujetas a un procedimiento administrativo pueden ser acreedoras a un documento de regularizaci贸n migratoria, en este caso las personas directamente solicitan una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Esta tarjeta la emite directamente el INM y esta tarjeta te acredita que t煤 puedes transitar por todo el pa铆s durante todo un a帽o y no tengas, aparentemente, ning煤n problema por desplazarte internamente en el pa铆s de manera regular鈥, contextualiza.

Sin embargo, las oficinas de migraci贸n solo registran disponibilidad de citas hasta marzo y abril del pr贸ximo a帽o. Mientras, las personas migrantes, quienes se encuentran en Tapachula contra su voluntad, permanecen sin trabajo, sin alimentos ni hogar, pr谩cticamente en situaci贸n de calle, esperando tiempos prolongados para la respuesta por parte de las autoridades migratorias.

鈥淎nte esta situaci贸n, empiezan a generarse estas nuevas caravanas saliendo de Tapachula (鈥) estas llamadas caravanas tienen repercusi贸n de contenci贸n directamente con Guardia Nacional, con INM, en donde ha quedado evidenciado las graves violaciones a DDHH a las que las personas migrantes se han expuesto鈥, enfatiza Mart铆nez sobre la respuesta violenta demostrada en las pol铆ticas migratorias del gobierno federal.

驴Reubicaci贸n?

Foto: Santiago Navarro F

鈥淓stamos en miseria. Nosotros no somos animales鈥, nos cuenta otra migrante cuando preguntamos sobre su situaci贸n. 鈥淟a migraci贸n tiene que sacarnos de ac谩, porque si quedamos vamos a morir de hambre, deshidratados, con enfermedades鈥, complementa, mientras la mayor铆a de los entrevistados concuerda que hay falta de informaci贸n por parte de los funcionarios de migraci贸n, quienes en ocasiones son avistados en las proximidades del sitio, evadiendo los cuestionamientos de los presentes.

De acuerdo a los testimonios, la actitud del INM se basa en la inoperancia. Pese a que dicha instituci贸n prometi贸 el env铆o de entre 50 y 70 autobuses para trasladar a los miles de mi grantes , durante el transcurso de la semana solo se avistaron tres de ellos.

鈥(En la autopista) Ah铆 se estaban concentrando los autobuses el lunes, entonces la gente se fue para all谩 porque como que se dio cuenta que no iban a llegar aqu铆 [en el estadio], entonces hay mucha gente all谩 que est谩 esperando y que est谩 durmiendo ah铆, ya sabes, las mismas condiciones, ah铆 bajo el sol todo el d铆a, est谩 dif铆cil鈥, cuenta Ben铆tez , quien ha escuchado testimonios de los migra ntes acerca de que los autobuses se dirigieron hacia San Luis Potos铆 , Guadalajara y Puebla.

Por su parte, Karen Mart铆nez confirma , mediante informaciones extraoficiales , la existencia de los traslados, pese a la nula informaci贸n de las autoridades migratorias sobre el destino de los mismos . 鈥淪铆 nos han dicho que han llegado a Quer茅taro y muchos de ellos nos han dicho que, incluso, hab铆a personas que nos hab铆an compartido que los hab铆an dejado en Veracruz y que despu茅s de eso se acercaron para ver si hab铆a una oficina para regularizarse y la informaci贸n fue 鈥榤ejor mu茅vanse, aqu铆 no hay manera de regularizarse y busquen en el camino鈥欌, relata preocupada pues a煤n no se tiene certeza sobre hacia d贸nde se est谩n llevando a cabo las reubicaciones.

鈥淓s una situaci贸n que se sali贸 de control y que est谩n buscando la forma de hacer estas rutas inciertas porque en realidad, hasta el d铆a de hoy yo no conozco una informaci贸n detallada de qui茅nes son, a d贸nde van, en d贸nde los dejan, cu谩l es su condici贸n de estancia y todo queda muy en el aire. Entonces, la verdad es que es muy preocupante porque no garantiza ni la seguridad, ni los derechos de las personas鈥, denuncia Karla Mart铆nez.

Mart铆nez destaca que esto puede derivar en otro problema que ya ha sucedido, pues como ocurri贸 en las caravanas del 2018, muchos migrantes pueden 鈥減erder鈥 el tr谩mite de refugio 鈥測 luego los manden de nuevo a la frontera sur para verificar su estatus migratorio espec铆ficamente a solicitud de la Comar鈥.

Pol铆tica migratoria militarizada

Foto: Aldo Santiago

En un escenario de mayor flujo migratorio en Tapachula, las necesidades b谩sicas de subsistencia van en aumento y las complicaciones, como la xenofobia, tambi茅n. As铆 lo indica Karen Mart铆nez de JRS, para quien las pol铆ticas migratorias del gobierno, que han sido militarizadas, contribuyen a la represi贸n contra las personas migrantes.

Una muestra de ello es el discurso, por parte del INM, que busca culpar a los migrantes de acciones violentas que dificultan la realizaci贸n de los tr谩mites. 鈥淪e detectaron grupos de personas que, por un lado, amados con piedras y palos bloquean avenidas y calles e impiden la llegada de los autobuses, y otros que, al mismo tiempo, recurren a acciones violentas para exigir salir el mismo d铆a鈥, refiere la autoridad migratoria en su comunicado de finales de noviembre.

En contraste, en su acompa帽amiento a las distintas caravanas, Mart铆nez se帽ala que existen agresiones que han evidenciado el uso de la fuerza por parte de los funcionarios del INM, mientras los migrantes solo buscan defenderse. 鈥淓sto es consecuencia de lo que est谩 sucediendo en esta regi贸n, las personas han tenido el no desde que salen desde su pa铆s y muchas veces no es tanto el idioma, porque dicen 鈥榚s que no hablan espa帽ol鈥; normalmente siempre va una persona que habla espa帽ol que les puede traducir. Y a pesar de eso, no ha habido comunicaci贸n, ni di谩logo ni escucha鈥, acusa.

Tambi茅n existen m煤ltiples testimonios de migrantes quienes han denunciado intentos de extorsi贸n por parte de la autoridad migratoria. Sin embargo, debido a la ya de por s铆 situaci贸n de vulnerabilidad, y ante el temor de represalias, ninguna persona ha denunciado formalmente, 鈥渢al vez por temor, pero s铆 hemos escuchado constantemente estas malas pr谩cticas por parte del INM. Esto, tener que pagar para poder subirse a estos camiones鈥, denuncia Mart铆nez.

Para la coordinadora de la oficina de JRS, otro caso que demuestra que las pol铆ticas del Estado mexicano no garantizan los derechos fundamentales de las personas migrantes, es el accidente automovil铆stico ocurrido en la carretera de Tuxtla Guti茅rrez 鈥 Chiapa de Corzo, en el cual, hasta el pasado viernes (10) arrojaba un saldo de 55 personas fallecidas, todas migrantes procedentes de la regi贸n Quich茅 de Guatemala.

鈥淓stamos la verdad solidariz谩ndonos con las familias por sus p茅rdidas y en la angustia de conocer la situaci贸n de sus seres queridos, y esto es un reflejo de la pol铆tica migratoria militarizada, represiva y hasta violenta y que ha obligado a las personas que se desplazan por el sur de M茅xico a tomar estas opciones y estas rutas cada vez m谩s peligrosas que ponen en riesgo su vida y su integridad鈥, se帽ala Mart铆nez.

Por su lado, Laura Ben铆tez hace hincapi茅 en la importancia de comunicar la crisis migratoria que est谩 ocurriendo en Tapachula. 鈥淧ara m铆 si fue incre铆ble el lunes (6) llegar aqu铆 y ver esa cantidad de personas y no ver a nadie que les estuviera asistiendo, ver tanta gente con necesidades b谩sicas: de atenci贸n m茅dica, de agua, de comida, entonces, pues ah铆 hacer un llamado a la poblaci贸n, a las organizaciones, a las instituciones gubernamentales, hay necesidad grande y pues hay que ser humanas, humanos y solidarizarnos鈥.