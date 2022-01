Los primeros 16 a帽os de paz en Nicaragua fueron los peores de su historia. Los tres gobiernos neoliberales que se sucedieron, empezando por el de Chamorro, esquilmaron al pa铆s

Dice la sabidur铆a popular que el pueblo que no conoce su historia est谩 condenado a repetirla y muchos quisieran aplicar la sentencia a Nicaragua. Pero ello resulta imposible porque la patria de Sandino tiene muy presente la ignominia y el oprobio vivido. Lo recuerdan muy bien quienes est谩n convocados a emitir su voto en las elecciones de noviembre.

Estas l铆neas no est谩n destinadas a esos nicarag眉enses, sino a los que viven del otro lado de la frontera sur y tambi茅n para esa izquierda 芦cultural禄 que se empe帽a en ver la realidad con los ojos de sus sponsors y para la otra, la delirante, que como los personajes de Rulfo, ni siquiera sabe el tiempo que lleva muerta.

Y para seguir, no queda m谩s remedio que dar un paso atr谩s en la historia, hasta finales de los 80?. En 1986 en La Haya la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ley贸 la sentencia que daba la raz贸n a Nicaragua y condenaba a EEUU a terminar su intervenci贸n e indemnizar por los cuantiosos da帽os ocasionados.

Pero el gobierno de Reagan sigui贸 la intervenci贸n militar con operaciones como el 芦Ir谩n-Contras禄, la intervenci贸n diplom谩tica forzando en Contadora la opci贸n de su conveniencia y finalmente la intervenci贸n electoral dirigiendo y financiando la campa帽a de Violeta Barrios de la UNO.

En el 90 cuando el FSLN perdi贸 las elecciones, el juicio de La Haya no estaba a煤n cerrado. Se hab铆a estimado la indemnizaci贸n en 17 mil millones de d贸lares y para que ese monto no se perdiera, teniendo en cuenta el apoyo norteamericano a la UNO, la Asamblea Nacional aprob贸 la Ley 92.

Casi nadie sabe de la Ley de Protecci贸n de los Derechos de Nicaragua en la CIJ, porque nuestra prensa libre hab铆a iniciado ya la intoxicaci贸n de 芦la pi帽ata禄

Dicha ley establec铆a la obligaci贸n del gobierno de Nicaragua (del de Violeta Barrios) de continuar el juicio hasta la sentencia sobre la indemnizaci贸n, instituyendo un punto esencial: 芦La indemnizaci贸n que EEUU debe a Nicaragua constituye patrimonio inalienable de todos los nicarag眉enses, el que deber谩 emplearse en reparar los da帽os provocados por la guerra; indemnizar a las v铆ctimas y a sus familiares, desarrollar materialmente el pa铆s, combatir el atraso y la dependencia heredados; mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribuci贸n cada vez m谩s justa de la riqueza禄.

En este punto conviene hacer un alto en la narraci贸n para con la lupa en la mano enfocarse en la palabra PATRIA y en alguno de sus derivados. Patriotas, antipatriotas, ap谩tridas y vende patrias. Que cada uno le ponga la etiqueta a quien le convenga.

Los nicarag眉enses desde los 煤ltimos a帽os de la dictadura de Somoza hasta casi los 90 hab铆an vivido en la vor谩gine b茅lica. Los muertos, desaparecidos, mutilados, hu茅rfanos y viudas de ambos bandos se contaban por miles y tambi茅n por miles los nicarag眉enses en situaci贸n de pobreza extrema precisamente por esa prolongada guerra.

La sentencia de la CIJ lo entend铆a as铆 y en sus pre谩mbulos dec铆a:

芦Ninguna reparaci贸n pecuniaria, cualquiera que sea su monto, puede realmente resarcir a Nicaragua por las devastaciones causadas en su territorio por la conducta il铆cita de EEUU. Tal reparaci贸n no puede resucitar a los seres humanos muertos, ni reparar los da帽os f铆sicos y psicol贸gicos sufridos por una poblaci贸n que ha soportado una campa帽a despiadada de ataques armados y estrangulamiento econ贸mico durante m谩s de siete a帽os […]. Las consecuencias globales de tal pol铆tica sobre un peque帽o pa铆s son simplemente incalculables禄.

Despu茅s de le铆da la sentencia se habilit贸 una instancia que llev贸 a fijar la millonaria cifra. Rememoremos a Carlos Varela: 芦Y en eso lleg贸 Violeta, se acab贸 la reclamaci贸n…禄 El juicio de La Haya segu铆a a su ritmo y en el segundo a帽o de su mandato, la presidenta Violeta Barrios decid铆a poner fin a la reclamaci贸n y la Ley 92 fue derogada como otras, porque como dec铆a la prensa que ahora vuelve a decantarse en apoyo un谩nime a sus hijos, esas leyes fueron hechas para justificar la pi帽ata.

La presidenta justificaba esa renuncia en aras de establecer unas francas relaciones con los EEUU. Por ning煤n lado que se mire se puede observar ni una pizca de patriotismo en esa decisi贸n.

A falta de documentos desclasificados el historiador solo puede barajar dos hip贸tesis: que esa fuera una de las condiciones del apoyo gringo o yanqui a su candidatura o que fuera un arreglo econ贸mico posterior a la elecci贸n. En ambos casos el patriotismo y tambi茅n la 茅tica de la viuda de Chamorro queda francamente cuestionado.

Los convertidores econ贸micos indican que hoy, esos 17.000 millones de d贸lares equivaldr铆an a unos 56.000. Si comparamos la cifra con los 1.750 millones que Costa Rica est谩 negociando con el FMI para subsanar el caos fiscal del pa铆s, uno puede imaginar la cantidad de milagros que se hubieran podido hacer en Nicaragua para reconstruir el pa铆s, sacar a tanta gente de la pobreza y evitar que miles de nicas se vieran condenados a aumentar la di谩spora y vivir en condiciones degradantes en nuestro pa铆s.

Pero no, en aras de mejorar la relaci贸n con el imperio o de reafirmar el sometimiento, se le neg贸 a la patria de Dar铆o la posibilidad de so帽ar con r铆os de leche y miel. Y se sigui贸 hablando de la pi帽ata.

Es posible que esos primeros diecis茅is a帽os de paz sean los peores de su historia. Por mi condici贸n migratoria que me obligaba a salir del pa铆s cada tres meses, fui testigo presencial de ese descenso a los infiernos y si alguien piensa que exagero que busque en las estad铆sticas de desarrollo humano de la ONU. Los tres gobiernos neoliberales que se sucedieron, esquilmaron al pa铆s de todo su patrimonio. Desde las empresas p煤blicas que la revoluci贸n hab铆a arrebatado a los Somoza y otras creadas con el apoyo de la solidaridad internacional hasta el ferrocarril, incluyendo los sectores m谩s lucrativos como la electricidad, la telefon铆a, la educaci贸n, la salud o las costas.

En una de mis visitas en los 煤ltimos a帽os del gobierno de Bola帽os acompa帽茅 a una chavala al maternal de Rivas, los riesgos del parto desaconsejaban el bus as铆 que buscamos el pickup de un vecino. Aun as铆, por el mal estado de la carretera tuvimos que bajarnos y hacer tramos andando. En Rivas la ayud茅 con su gran bulto, casi tres veces mi mochila, porque lo que quedaba de los hospitales p煤blicos era el edificio y el personal. En esa bolsa iba toda la ropa de cama, almohada incluida, sus batas, la ropa de bebe, toallas, alcohol y lo 煤ltimo, la anestesia y las jeringuillas. La 煤ltima nota de esa jornada particular la puso La Prensa de los Chamorro que oje茅 en la terminal y que hablaba de la hambruna declarada en Matagalpa.

Tomemos aire y pensemos que puede pensar un presidente de un pa铆s ante esa realidad. Y m谩s un presidente que es culpable o c贸mplice de aquella condonaci贸n.

En el 2006 lo que quedaba del Frente Sandinista despu茅s de muchas deserciones volvi贸 a la presidencia encontr谩ndose otra vez con un pa铆s devastado. La bandera rojinegra hab铆a quedado opacada por el color fucsia de la nueva revoluci贸n 芦cristiana, socialista y solidaria禄 y todo el pa铆s se aboc贸 a la labor de reconstrucci贸n. Fueron a帽os de bonanza econ贸mica y las fricciones pol铆ticas solo surg铆an en tiempos de elecciones. La derecha tradicional err贸 al creer que la buena situaci贸n econ贸mica correspond铆a a una coyuntura internacional.

Pero la prosperidad se prolongaba y hasta la COSEP se subi贸 al carro sandinista con la UNAG de los agroexportadores, y es que a la burgues铆a, no le importa el color del gato si este caza ratones.

Ser铆a muy largo empezar a hablar de los logros, de las estad铆sticas, de los 铆ndices de desarrollo humano con datos sacados del PNUD, de la OMS o incluso del Banco Mundial. Pero no se puede dejar de hacerlo, ni dejar de mencionar la cantidad de escuelas construidas, cl铆nicas y hospitales que incluyen a la medicina tradicional, y la recuperaci贸n y el fomento de las parteras. Los miles de kil贸metros construidos de carreteras que incluyen el hito de unir por tierra las regiones atl谩nticas norte y sur. El recuperar el sistema el茅ctrico y terminar con los apagones de la empresa privada y trasnacional.

驴Y por qu茅 abundar en estos datos sociales y econ贸micos?

Por una sencilla raz贸n, nuestro vecino del norte no ha encontrado oro en sus monta帽as, ni petr贸leo en sus mares, ni el litio de moda en sus llanuras. No hay nada extraordinario que explique ese largo periodo de desarrollo sostenido a no ser que uno conjeture el fin de la 芦robadera禄 como la causa principal.

El FSLN que hoy gobierna en Nicaragua no es el coco comunista que nos pinta la Naci贸n y otros medios de perversi贸n medi谩tica. No. Es lo que hoy podr铆amos llamar una socialdemocracia de izquierdas, un gobierno que administra un pa铆s capitalista haciendo 茅nfasis en un reparto m谩s justo de la riqueza, reduciendo la desigualdad y la exclusi贸n.

Un gobierno que no ha nacionalizado ni un banco o empresa privada y que ni siquiera se ha aventurado a recuperar las propiedades costeras adquiridas de mala manera y permite que la inversi贸n privada, nacional y extranjera lidere el desarrollo tur铆stico en expansi贸n. Un gobierno que mantiene relaciones respetuosas con los EEUU y ha sido leal a Taiw谩n. Que desarrolla proyectos de cooperaci贸n con la USAID, que atiende las recomendaciones del Banco Mundial y tambi茅n del FMI

2018. Se puede pedir algo m谩s

El mes de marzo fue el de la nueva insurrecci贸n, el de los tranques, el de la revoluci贸n de color o ciudadana o el del golpe de estado; como cada quien lo quiera llamar. Lo ven铆an ensayando desde hac铆a meses, no fue lo espontaneo que nos quieren hacer creer. Los actos violentos contra las expropiaciones del canal o por la politizaci贸n del incendio de la reserva Ma铆z estaban muy lejos de la capital y el nuevo intento se produjo con una tibia reforma del sistema de pensiones; (creado por los sandinistas) que se trat贸 de realizar siguiendo las recomendaciones del FMI. La desmesurada campa帽a de intoxicaci贸n medi谩tica, sobre todo en las redes que desbordaban de fakesnews, llevaron a los estudiantes a ejecutar actos vand谩licos en Managua y a enfrentarse con la polic铆a. El gobierno sandinista y su bancada legislativa se apuraron a retirar el proyecto de reforma, pero la espiral programada ya estaba iniciada y se sumaron nuevas reivindicaciones, extendi茅ndose la violencia al resto del pa铆s haci茅ndose especial 茅nfasis en los cierres de carreteras en puntos estrat茅gicos.

Y comenzaron los muertos. Nunca fueron id铆licas protestas pac铆ficas, con los estudiantes se mezclaron j贸venes lumperizados armados que desde los primeros d铆as abrieron fuego contra la polic铆a. Y en los momentos y lugares en que contaron con la superioridad necesaria, atacaron sedes sandinistas, instituciones p煤blicas, alcald铆as y hasta cl铆nicas a las que metieron fuego, consiguiendo el clima de caos que exige el manual. Sharp del golpe blando para llevar a negociar a las autoridades desde una posici贸n de poder.

Los medios nacionales y extranjeros, la c煤pula cat贸lica y la sociedad civil fabricada con cheques del exterior hicieron el resto, como por ejemplo contar todos los muertos como si fueran v铆ctimas 芦del r茅gimen禄 sin importar que m谩s de la mitad, incluidos quemados vivos, fueran simpatizantes sandinistas y polic铆as.

Pero pasado el desconcierto inicial y alentados por la extrema violencia, la militancia sandinista en los barrios de Managua primero y en el resto del pa铆s tambi茅n, retomaron el control en las calles apoyando a la polic铆a unas veces y en solitario otras. Como verdaderas fuerzas de autodefensa y no como escuadrones de la muerte, neutralizaron el llamado golpe suave y fueron revirtiendo la situaci贸n y poco a poco eliminando los tranques y recuperando las comunicaciones viales que pretend铆an el colapso econ贸mico. Y todo apelando a la violencia necesaria frente a la violencia del enemigo y ante el contubernio de una prensa internacional que solo enfocada el ojo en los excesos del bando gubernamental.

Fueron meses intensos y despu茅s de desbaratar la insurrecci贸n disfrazada de pac铆fico movimiento ciudadano, los tribunales iniciaron su trabajo a la par de la di谩spora en la que se mezclaban los sediciosos con miles de nicarag眉enses que hab铆an perdido sus medios de vida.

Muchos de los participantes y organizadores fueron juzgados y condenados entre ellos periodistas pues el Manual Sharp concede un importante papel a los medios como agitadores imprescindibles. Algunos fueron encarcelados, otros exiliados y pasados los meses, muchos de los protagonistas amnistiados.

Y cuando Nicaragua se encaminaba a un nuevo proceso electoral en el que la oposici贸n no hab铆a podido llegar a m铆nimos acuerdos y mucho menos a postular un 煤nico candidato que hiciera peligrar la reelecci贸n de Daniel Ortega, tal vez siguiendo instrucciones for谩neas, cayeron en la tentaci贸n de repetir el intento y todo estaba planeado para la jornada electoral, como all谩 por tierras bolivianas.

Pero no contaron con la astucia de 芦r茅gimen禄 ni con el espertiz de su Fiscal铆a y sus servicios de inteligencia y descubierta la nueva conspiraci贸n con las pruebas de su financiaci贸n extranjera (millonarios cheques de la USAID) no tuvieron m谩s remedio las instituciones judiciales que proceder como en cualquier pa铆s y ante la gravedad de los hechos a recetar 贸rdenes de detenci贸n o casa por c谩rcel a los implicados a los que la prensa colocaba con premura la etiqueta de candidato opositor.

El presente es la reelecci贸n consumada de Daniel Ortega al que se le ha querido minimizar la abrumadora participaci贸n y siguiendo las instrucciones de quien le ordena a Mr. Biden, desde la OEA y la Uni贸n Europea han desconocido los resultados unos cuantos presidentes.

Afortunadamente, el p茅ndulo de la pol铆tica latinoamericana parece dirigirse de nuevo hacia la izquierda, pero los sandinistas saben que no hay que bajar la guardia y no la bajar谩n.

CALPU