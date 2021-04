–

Introducci贸n del libro de Michael L枚wy “Cristianismo de liberaci贸n. Perspectivas marxistas y ecosocialistas”.

驴La religi贸n es todav铆a aquel baluarte del oscurantismo y del conservadurismo que Marx y Engels denunciaron en el siglo xix? La respuesta es que s铆 en diversos contextos, culturas y pa铆ses. Esta visi贸n de Marx y Engels es aplicable a las corrientes integristas de las principales confesiones religiosas (cristiana, jud铆a, musulmana, hind煤) y a numerosos grupos de evang茅licos y sectas. Ahora bien, la emergencia y desarrollo del cristianismo revolucionario en diversos continentes y de las teolog铆as de la liberaci贸n en Am茅rica Latina y en otras zonas del mundo ha abierto un nuevo cap铆tulo en la historia y plantea nuevas y estimulantes cuestiones que no se pueden abordar sin renovar el an谩lisis marxista de la religi贸n.

Cuando se afrontan fen贸menos de este tipo, hay marxistas que aplican su modelo interpretativo tradicional. Pero el compromiso de cristianos en las luchas sociales populares y su participaci贸n en diversos procesos revolucionarios desde mediados del siglo xx hasta ahora muestran claramente que es necesario elaborar un nuevo marco de interpretaci贸n desde el marxismo.

Tambi茅n entre los marxistas hay quienes oponen la base radical de la Iglesia y la jerarqu铆a conservadora. Este punto puede corresponder parcialmente a la verdad, pero no es del todo acertado, dado que un gran n煤mero de obispos, especialmente en Am茅rica Latina, Asia y 脕frica, son solidarios con los movimientos de liberaci贸n de los pobres. Ese compromiso les ha costado a algunos la vida. El caso m谩s significativo es el de monse帽or Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por escuadrones de la muerte de extrema derecha.

Los marxistas interpelados o perturbados por estos acontecimientos se apegan a la distinci贸n entre pr谩ctica social de los cristianos, que consideran valiosa, y su ideolog铆a religiosa, considerada necesariamente como algo retr贸grado e idealista. Ahora bien, la teolog铆a de la liberaci贸n es un pensamiento religioso que utiliza conceptos marxistas e inspira luchas de liberaci贸n social. Este pensamiento nos obliga a reconsiderar y superar esa distinci贸n.

La llamada 鈥渢eolog铆a de la liberaci贸n鈥 es un fen贸meno mucho m谩s profundo y extenso que una corriente teol贸gica. Es la expresi贸n te贸rica de un vasto movimiento social 鈥搎ue propongo llamar cristianismo de liberaci贸n鈥 de consecuencias pol铆ticas transcendentales.

Los marxistas nos tenemos que dar cuenta de que el cristianismo de liberaci贸n es un acontecimiento de relevancia mundial e hist贸rica. Sectores significativos de la Iglesia en Am茅rica Latina y en otros continentes han cambiado de posici贸n en la lucha de clases y con sus recursos humanos, espirituales y materiales se han puesto de parte de los trabajadores, de los campesinos, de los ind铆genas y de las luchas populares para construir una nueva sociedad.

Este acontecimiento de alcance mundial no tiene gran cosa que ver con el antiguo di谩logo entre cristianos y marxistas 鈥揷oncebido como dos campos separados鈥 y mucho menos con negociaciones diplom谩ticas entre los aparatos burocr谩ticos de la Iglesia y del Partido. Lo que est谩 aconteciendo en el mundo desde hace decenios con el cristianismo de liberaci贸n es un hecho muy diferente: una nueva fraternidad entre revolucionarios cristianos y revolucionarios ateos o agn贸sticos.

Existe, sin duda alguna, un desaf铆o te贸rico y pr谩ctico para los marxistas. Este nuevo acontecimiento del cristianismo de liberaci贸n muestra las flaquezas de la concepci贸n marxista 鈥渃l谩sica鈥 de la religi贸n, especialmente su versi贸n vulgarizadora reducida al materialismo y al anticlericalismo de los fil贸sofos burgueses del siglo xviii.

M谩s all谩 de esta concepci贸n, se pueden encontrar en Marx, en Engels y en varios pensadores marxistas modernos conceptos y an谩lisis que nos pueden ayudar a comprender la realidad bastante sorprendente del cristianismo de liberaci贸n. La intenci贸n de este libro es proporcionar un an谩lisis de esta novedad en el campo religioso, dada su influencia en numerosas luchas por el cambio social. En el libro formulo nuevas hip贸tesis te贸ricas. El m茅todo que utilizo es el de una sociolog铆a de la cultura inspirada en el marxismo. Tambi茅n incorporo algunas categor铆as anal铆ticas de Max Weber. Analizo los v铆nculos entre las culturas religiosas y las culturas pol铆ticas en un contexto de modernizaci贸n y de intensos conflictos sociales y pol铆ticos.

Nac铆 y crec铆 en Brasil dentro de una familia de jud铆os inmigrantes vinculados pol铆tica e intelectualmente con la tradici贸n marxista. La mayor parte de mi trayectoria intelectual y pol铆tica la he desarrollado en Par铆s. Por mis or铆genes brasile帽os me siento estrechamente ligado a la tem谩tica del libro, pero tambi茅n estoy distanciado del objeto de estudio por ser no creyente. Manifiesto mi simpat铆a 茅tica y pol铆tica por aquellos cristianos que se lo juegan todo en su lucha por la emancipaci贸n de los pobres en Am茅rica Latina y en otros continentes, pero espero que este libro sea le铆do con provecho tambi茅n por quienes no comparten mis valores y mis preferencias.

Por primera vez recojo en un 煤nico volumen mis principales escritos sobre marxismo, religi贸n, cristianismo de liberaci贸n y ecosocialismo. Agradezco a El Viejo Topo la edici贸n. En esta obra se incluye mi 煤ltimo libro O que 茅 cristianismo da liberta莽ao, coeditado en Brasil por Expressao Popular y la Fundaci贸n Perseu Abramo vinculada al PT (Partido de los Trabajadores). El PT, as铆 como el MST, ha estado muy influido desde su fundaci贸n por el cristianismo de liberaci贸n. Adem谩s de este libro reciente, tambi茅n se pueden leer mis principales an谩lisis sobre diversas expresiones liberadoras de la religi贸n y del cristianismo desde una perspectiva marxista, ecosocialista y anticapitalista. En las referencias bibliogr谩ficas finales aparecen las fuentes.

El libro se estructura en torno a cinco partes. En la primera analizo las relaciones entre religi贸n, pol铆tica y econom铆a. Aqu铆 es donde reelaboro la teor铆a marxista de la religi贸n bas谩ndome en la obra de Marx y Engels, pero tambi茅n de otro marxista contempor谩neo muy importante: Walter Benjamin. Esta tem谩tica es continuada en la segunda parte en que estudio las contribuciones de Ernst Bloch, Jos茅 Carlos Mari谩tegui 鈥揺l gran marxista peruano鈥 y, de nuevo, Walter Benjamin.

En la tercera y cuarta parte me centro en el an谩lisis del cristianismo de liberaci贸n en Am茅rica Latina, la zona del mundo donde est谩 m谩s implantado. Incluyo un cap铆tulo donde abordo un tema de gran actualidad: la ofensiva pol铆tica y cultural del evangelismo/protestantismo conservador y sus antagonismos con el cristianismo de liberaci贸n.

La 煤ltima parte de este libro est谩 dedicada a las relaciones entre cristianismo de liberaci贸n y ecosocialismo. Este es un tema crucial en el momento hist贸rico en el que nos encontramos. La presencia de cristianos y cristianas en el llamado 鈥渆cologismo de los pobres鈥 es muy fuerte en diversos continentes. Diversas organizaciones eclesiales en bastantes pa铆ses del Sur est谩n participando con valent铆a en numerosos conflictos ecosociales. En esta parte dedico un cap铆tulo a analizar la enc铆clica Laudato Si鈥 del Papa Francisco, que es una valiosa contribuci贸n a la ecolog铆a anti-sistema. Leonardo Boff, Frei Betto, Ibone Gebara, entre otros, est谩n elaborando desde hace a帽os una teolog铆a ecol贸gica de la liberaci贸n que es relevante para el ecosocialismo.

El encuentro y la alianza entre cristianismo de liberaci贸n y ecosocialismo es muy importante para el nuevo ciclo anticapitalista que muchos estamos impulsando. Los revolucionarios y comunistas del siglo xxi no podemos limitarnos a retomar los grandes principios del Octubre de 1917 en una versi贸n m谩s democr谩tica y libertaria. Problemas nuevos han surgido, no previstos ni por Lenin ni por Trotsky, ni tampoco por Rosa Luxemburg a pesar de su sensibilidad naturalista. Entre estos nuevos problemas, la cuesti贸n ecol贸gica es quiz谩 la m谩s importante para una reformulaci贸n en nuestra 茅poca del programa revolucionario. Necesitamos un proyecto comunista alternativo al capitalismo. Pero este proyecto tiene que incluir de forma central la relaci贸n de las sociedades humanas con el medio ambiente. El marxismo revolucionario es un pensamiento y una praxis en proceso permanente de transformaci贸n, reformulaci贸n y desarrollo.

El ecosocialismo 鈥搊 ecocomunismo, seg煤n la terminolog铆a de Daniel Bensa茂d鈥 es una propuesta alternativa radical que resulta de la convergencia entre la reflexi贸n ecol贸gica y la reflexi贸n socialista (marxista). Su premisa fundamental es que la preservaci贸n de un ambiente natural favorable a la vida en el planeta es incompatible con la l贸gica expansiva y destructiva del sistema capitalista. Existe hoy una corriente ecosocialista internacional que con ocasi贸n del Foro Social Mundial celebrado en Belem (Brasil) public贸 una declaraci贸n que ha sido suscrita por destacados ecologistas de todo el mundo.

La transici贸n al ecosocialismo conducir谩 no solo a un nuevo modo de producci贸n y a una sociedad m谩s igualitaria, m谩s solidaria y m谩s democr谩tica, sino tambi茅n a un modo de vida alternativo, una nueva civilizaci贸n ecosocialista m谩s all谩 del reino del dinero y de los h谩bitos de consumo artificialmente inducidos por la publicidad y por la producci贸n de mercanc铆as in煤tiles. En esta transici贸n ecosocialista las contribuciones que provienen del cristianismo de liberaci贸n son importantes, como intento mostrar en este libro.

