May 11, 2021

El

Paro Nacional de 2021 que atraviesa Colombia ha sido ampliamente cubierto por

medios nacionales, extranjeros y por los ciudadanos que han registrado actos

vandálicos de unos pocos, pero también violencia policial por una respuesta

desmedida de la fuerza pública. Respuesta que a la fecha dejan, según la ONG

Temblores, 31 muertes a manos de la policía, 1,443 casos de violencia policial

y 814 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes.

El

partido de las iglesias evangélicas, Colombia Justa Libres, en su cara más

visible, el pastor John Milton Rodríguez envío un mensaje en vídeo por redes

sociales en el que afirmó que “ahora considerando que la Reforma Tributaria ha

sido retirada de su trámite en el Congreso, que actualmente no existe ningún

trámite de reforma pensional, esto permite clarificar un escenario de confianza

para entender que podemos avanzar en un escenario de confianza sin necesidad de

acudir a la violencia”, Luego llamó a un diálogo fraternal.

Si

bien el llamado al diálogo fraterno es bienvenido y justamente necesario, el

discurso del pastor John Milton también es revelador por lo que no dice. Y es

que no hay en este comunicado condena alguna por la violencia policial, el uso

desproporcionado, que llegó a incluir disparos contra manifestantes, muy bien

documentados por vídeos ampliamente difundidos.

En

su llamado de oración por la paz, del viernes 7 de mayo, tampoco se escucharon

mensajes que condenaron las acciones desproporcionadas de la fuerza pública.

Respecto

al sentido pésame expresado por el pastor solo hay un trino por el asesinato

del Capitán Solano. “Mi sentido pésame a la familia del capitán Jesús Solano,

mi rechazo e indignación con los criminales que acabaron con su vida que todo

el peso de la ley caiga sobre estos maleantes. Mi condolencia y solidaridad con

la @PoliciaColombia @FuerzasMilCol”

El

30 de mayo hizo un llamado a la Fiscalía “Hago llamado a @FiscaliaCol celeridad

para judicializar a responsables de estos atentados contra los bienes públicos

y privados.” No hubo entonces ningún mensaje igual por los desmanes del lado de

los uniformados.

Similar

comportamiento presentó en septiembre de 2020 tras las manifestaciones por

exceso de uso de fuerza en Bogotá, que llevaron a la muerte, primero al

estudiante de derecho Javier Ordóñez por uso de pistola taser y posteriormente

de ocho manifestantes por este hecho.

A

finales de septiembre de 2020 publicó:

“Felicito

a todos los colombianos de bien, que de manera unida asumieron firmemente el

rechazo a los vándalos y delincuentes, los que a través de la violencia,

pretendían desastibilizar nuestro país han quedado en vergüenza, apoyemos a @PoliciaColombia

y @FuerzasMilCol”

Más

atrás en el tiempo, en el Paro nacional de 2019, su reacción fue similar. A

pocos días de inicio de ese paro (precursor del de 2021) el pastor John Milton

junto con Ricardo Rodríguez de la iglesia Avivamiento, Andrés Corson de El

Lugar de Su Presencia, y el senador cristiano Eduardo Emilio Pacheco se

reunieron con el presidente Duque, por pedido de este último para “orar por el

presidente y el país”. El pastor Corson publicó la foto del encuentro indicando

que Fuimos invitados por nuestro presidente a orar por él y por la nación. En

primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que

los ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de ese modo por

los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una

vida pacífica y tranquila. 1 Timoteo 2:1-2”.

Tras

el encuentro ninguna iglesia se posicionó a favor de las reclamaciones del

paro, ni condenó de manera alguna el exceso de la respuesta policial en esas

marchas, ni las posteriores.

El

día de ayer, domingo 9 de mayo, en medio del supuesto dialogo con toda la

sociedad, el presidente Duque repitió el libreto de 2019 reuniéndose con “todas”

las iglesias. Un intento más del primer mandatario de ganar tiempo en espera

que el paro pierda fuerza mientras no dialoga directamente con los líderes del

paro. De las iglesias se escuchó nuevamente el llamado al fin de la violencia,

pero faltaron de nuevo la firma condena al exceso de fuerza policial, o pedir

que la policía cambié su Fuero Penal, raíz de tanta impunidad en estos

lamentables casos.

Y

es que las iglesias poco le pueden reprochar a Duque cuando sus dos partidos

políticos, Colombia Justa Libre y el MIRA, son parte del gobierno. El viceministro para la Participación e

Igualdad de Derechos es Carlos Alberto Baena, del MIRA y de la iglesia IDMJI. La reforma tributaria no tocó, y probablemente

no tocará en el futuro a las iglesias, (¿Sabían que en Bogotá la Universidad

Nacional y la Distrital pagan impuesto predial y las iglesias no?). Los

pastores saben también que a mayor nivel educativo menor afiliación a

religiones fundamentalistas, así que tampoco los conviene una ampliación de la

educación pública estatal.

Por

lo anterior, se explica el silencio de los pastores sobre el abuso policial. Si

tan hubieran dicho un 10% de lo usado contra el matrimonio igualitario y al

aborto, para denunciar los excesos policiales y recordar el nombre de las

víctimas con su nombre, así como lo hacen por los policías fallecidos, habría

habido una voz de condena adicional en el país. El epíteto de provida queda

reservado si se trata de una gástrula, embrión o feto humano. Pero si se trata

de un joven muerto por el ESMAD, no hay pronunciamiento. Por el contrario, hay

apoyo a un cuerpo antidisturbios entrenado para combatir guerrillas y con fuero

penal militar absolutorio.

El

proceso de superación de la violencia es difícil de alcanzar si no se señalan

también las violaciones a los derechos humanos que existen también en las

fuerzas del Estado, que deberían ser ejemplares en el cumplimiento del derecho

internacional humanitario. Ocultar estas atrocidades por tres años por parte

del sector evangélico pentecostal no ayudan de manera alguna para alcanzar la

reconciliación por la que dicen orar.