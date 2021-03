–

De parte de ANRed March 23, 2021 176 puntos de vista

Desde hoy a la noche la mamá de Facundo Astudillo Castro envió mensajes pidiendo difusión porque un testigo clave de la causa de desaparición forzada de su hijo estaba desaparecido. El viernes había recibido amenazas de muerte hacía él y su familia. En comunicación con ANRed Cristina dijo que se comunicó con Sabina Frederick, ministra de seguridad nacional que le comunicó que se activó el protocolo correspondiente. «Hasta no saber que realmente no lo hayan golpeado ni tenido secuestrado no vamos a parar porque lo que pasó hoy es tremendo, seguimos estando a merced de la Bonaerense». Imagen de tapa: Pablo Presti. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

Hoy cerca de las 20hs Cristina, la mamá de Facundo Castro, el joven de Pedro Luro desaparecido el pasado 30 de abril de 2020 difundió la denuncia de una nueva desaparición. Se trata de un testigo considerado clave en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo, una causa que tiene como principal sospechosa a la policía bonaerense que detuvo al joven al menos dos veces en el trayecto que hacía con destino a Bahía Blanca el pasado 30 de abril de 2020

La desaparición del testigo clave fue denunciada este lunes y sus familiares creen que está íntimamente ligada a amenazas que recibió el día viernes. «Al parecer está escondido por amenazas de muerte hacia él, su hijo y su familia. Él tenía que entregarse según esta gente» dice la mamá de Facundo y cuenta que a partir de que se radica la denuncia se activó un protocolo de búsqueda. «Inclusive estuve hablando con Sabina Frederick que me llamó dos veces porque esto es grave, realmente grave. No pueden hotigarlos así y amenazarlos de muerte». A las 22.30 Cristina informó a ANRed «sabemos que no apareció, yo estoy en contacto permanente con la familia y no sabemos absolutamente nada hasta el momento».

A dos días de cumplirse 45 años de la última dictadura militar cívica y eclesiástica la mamá de Facundo asegura: «No vamos a permitir que nos sigan desapareciendo más gente». Y agrega: «Nosotros hasta no saber que resalmente está bien y que lo lleven a revisar para constatar que no lo hayan golpeado ni lo hayan tenido secuestrado no vamos a parar».

Cristina no descarta que las amenazas que reciben los testigos de la causa tienen que ver con que la Jueza Federal bahiense Gabriela Marrón haya suspendido el secreto de sumario de la causa por desaparición forzada de su hijo Facundo Castro. En octubre del año pasado, Marrón rechazó casi todas las medidas de prueba que solicitaron los fiscales federalesHéctor Andrés Heim y Horacio Juan Azzolin, como el allanamiento al puesto de vigilancia de Teniente Origone donde se halló un amuleto que pertenecía a Facundo y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con el joven el día de su desaparición. Así mismo Marrón desestimó el pedido de recusación del fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez. Aunque en diciembre la querella de la familia de Facundo Castro pidió la recusación de la jueza por obstaculizar la investigación la Cámara Federal de Apelaciones rechazó dicha medida.

A principios de marzo, la jueza Marrón aceptó el pedido de inhibición que presentó el propio Ulpiano Martínez quien se victimizó e incluso denigró a la mamá del joven de Pedro Luro. En la causa seguirán los fiscales Azzolin y Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia y de la Procuraduría de Violencia Institucional.

Contra la impunidad de la policía



Leandro Aparicio es uno de los abogados querellantes en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro en Pedro Luro, Partido de Villarino. Ha trabajado también en la desaparición forzada de Daniel Solano y en la desaparición seguida de femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso, al sur de la provincia de Buenos Aires.

El día que apareció Katherine muerta hubo una pueblada, en la que se incendió la comisaría y en ese incendio se destruyó documentación que podría implicar a personas de poder, altos funcionarios y la misma policía. Hay indicios de que tal incendio habría sido provocado. Al mismo tiempo, fue muerto en el marco de un linchamiento el principal testigo de la causa, en medio de una zona liberada que dejo la policía esa noche. El juicio se llevó a cabo en mayo del 2017 en Bahía Blanca y por este hecho quedó demostrado que la policía que estaba en el lugar no intervino para evitar el homicidio del testigo.

Ahora Leandro representa a Kevin Torres, testigo clave que fue hostigado y perseguido por la policía bonaerense, como tantos a lo largo de la provincia y el país, y le falsificaron la declaración por la cual se inicia una causa penal que tiene detenidos a los 14 jóvenes de Puan. Familiares de estos jóvenes judicializados a partir de un megaoperativo desplegado por Sergio Berni convocan a la comunidad y organizaciones sociales y políticas a acompañar a una nueva declaración de Kevin Torres mañana martes 23 de marzo en la Fiscalía General ubicada en Vieytes 302 de Bahía Blanca. El joven de 23 años ratificará y amplará la declaración inicial en la que él denuncia a la policía boanerense por hostigamientos y armado de causa contra los 14 chicos.

El punto de contacto entre los casos de Katherine Moscoso, Facundo Castro y los 14 jóvenes de Puan es que la policía bonaerense es la principal implicada en armar crímenes y sostener la impunidad, desapareciendo y lastimando testigos clave para llegar a la verdad. Y sobre todo, el punto de contacto entre las causas es la necesidad de las familias de las víctimas para que los testigos estén visibilizados porque como dice Cristina a días de conmemorar un nuevo aniversario del último golpe de Estado, hay una impunidad terrible y no podemos permitir que esto vuelva a pasar.